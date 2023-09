À l’abri des barbelés, la loi religieuse la plus extrême règne dans les camps où sont retenues des familles de djihadistes originaires de nombreux pays, y compris le nôtre. Condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour le non-rapatriement de ses ressortissants, la France maintient sa politique de cas par cas. Alors que les regards occidentaux se détournent, la menace n’a pas disparu. Au contraire, elle s’aggrave, met en garde le ministre de ­l’Intérieur, Gérald Darmanin. Pour certains fanatiques, ces enfants ­victimes sont le précieux ferment d’une nouvelle génération de terroristes.

Manon Quérouil-Bruneel Paris Match

Il arrive en claudiquant, le teint blême. Adem, 21 ans, est l’un des 111 enfants de djihadistes étrangers retenus dans un centre de déradicalisation, sous bonne garde, près de la ville de Qamishli, dans le nord-est de la Syrie. Il est surtout le fils de Fabien Clain, le terroriste qui a revendiqué au nom de l’État islamique « l’attaque bénie » du 13 novembre 2015 au Bataclan et dans les rues des Xe et XIe arrondissements de Paris qui a fait 130 morts et 490 blessés. Après neuf années d’errance qui l’ont mené d’une cité toulousaine aux geôles syriennes, Adem se dit « fatigué ». « Je veux rentrer en France », supplie-t-il. La France, il y est né et l’a quittée à l’âge de 12 ans, endoctriné dès le plus jeune âge par sa mère, Mylène, une Normande convertie qui porte la burqa, et son père fiché S dont le djihad a longtemps consisté à en envoyer d’autres mourir à sa place. En 2009, ce dernier fut condamné à cinq ans de prison pour avoir organisé l’acheminement vers l’Irak de plusieurs jeunes Toulousains. Il est abattu dix ans plus tard par une frappe ciblée dans la ville syrienne de Baghouz.

PHOTO LAURENCE GEAI / MYOP Deux enfants français du djihad. Adem Clain (à gauche), 21 ans, estropié, et Hamza, 20 ans, au centre de déradicalisation pour jeunes étrangers de Qamishli (Syrie), le 5 septembre.

N’ayant connu qu’un huis clos radicalisé, son fils évoque une « famille normale ». Dès son plus jeune âge, il ânonnait les « anasheed » (chants religieux) composés par son mélomane de père, comme d’autres des comptines. À Toulouse, il fréquente l’établissement musulman hors contrat Avicenne Al-Badr. À la veille de son entrée au collège, un mois après les attaques de « Charlie Hebdo », ses parents lui annoncent qu’ils partent tous pour « de longues vacances en Italie ». En réalité, direction Raqqa. « J’étais un gamin, je ne pensais qu’à jouer », souffle-t-il. La suite, l’adolescence sous le califat entre bombardements, entraînement militaire et exécutions publiques, est une zone d’ombre sur laquelle il ne s’étend pas.

PHOTO PARIS MATCH La jambe gauche d’Adem Clain, blessé par un tir de mortier à Baghouz.

Il désigne sa jambe gauche qu’il traîne comme un poids mort. Blessé par un tir de mortier à Baghouz, où sa famille s’était retranchée avec les derniers irréductibles de l’État islamique (EI), un nerf a été sectionné. Pour espérer remarcher normalement, il a besoin d’une opération impraticable en Syrie. « Plus j’attends, plus mon corps me lâche. J’ai ­l’impression que la France m’a laissé dans un carton fermé… » La voix nouée, il interroge.

On me fait payer ce qu’a fait mon père, mais quelle est ma faute à moi ? Adem Clain, 21 ans

C’est là toute la question. Selon les confessions d’un djihadiste repenti, Fabien Clain et son frère, Jean-Michel, auraient cherché à mettre en place un réseau d’enfants kamikazes formés en Syrie pour ­perpétrer des attaques sur le sol européen. Adem Clain a-t-il été dressé pour tuer ?

Désormais majeur, il sait qu’en cas de retour il lui faudra répondre des dérives de tout un clan, jusqu’à sa grand-mère, Marie-Rosanne, morte quelques mois après avoir rallié la Syrie. « J’espère que je n’irai pas en prison, murmure-t-il. Je veux bien aller dans un centre, mais un vrai. Ici, dit-il en désignant du menton le surveillant qui assiste à l’entretien, c’est trop dur. » Au moment de se quitter, il force un sourire en évoquant sa mère qu’il n’a pas vue depuis trois ans. Si vous la voyez, dites-lui que je vais bien. Je ne veux pas lui casser le moral. »

Nous avons retrouvé Mylène Clain, alias Fatima, à une centaine de kilomètres de là dans le camp de détention de Roj, où vivent la cinquantaine de familles de djihadistes français qui refusent obstinément d’être rapatriées. Yeux bleus qui percent sous son niqab taché, la mère d’Adem décline l’accès à sa tente sous prétexte du « bazar » qui y règne, mais accepte d’échanger quelques mots. « On ne manque de rien ici, lâche-t-elle. On a les chaînes françaises, des tickets pour acheter des légumes, une certaine normalité s’est installée au fil des ans. En pinaillant, il manque une salle de sport pour se détendre… » La mère de famille considère que, pour elle et ses deux filles majeures, l’idéal serait de pouvoir rester en Syrie, mais de l’autre côté de ces barbelés qui les tiennent enfermées depuis quatre ans, dans un pays où elles seraient libres de vivre « en accord avec la charia ». « Et puis, ajoute-t-elle avant de mettre fin à la conversation, je ne vais pas vous mentir : je sais que si je rentre en France, je passerai des années en prison. Je ne veux pas être séparée de mes enfants. » Quelques mètres plus loin, une Française nous lance : « On nous dit : “Pensez à vos enfants, à leur santé.” Mais il n’y a pas plus de maladies ici que dans une crèche en France ! Je préfère rester que prendre le risque de ne pas les voir grandir. »

PHOTO PARIS MATCH Gardiens du camp d’Al-Hol. Les forces de sécurité kurdes ne quittent pas leur véhicule blindé. Derrière les barbelés, quelque 40 000 prisonniers.

PHOTO LAURENCE GEAI, PARIS MATCH Lancer de pierres sur des journalistes. L’annexe du camp de Roj est considérée comme un réservoir de futurs djihadistes.

PHOTO LAURENCE GEAI, PARIS MATCH En signe de privilège, un appareil à air climatisé. Magali* vit avec ses cinq filles. Elle refuse le rapatriement.

PHOTO PARIS MATCH Toutes les femmes portent le niqab, choisi ou imposé. Ici, au marché où elles récupèrent des vivres, à l’entrée de l’annexe. 1 /4







Les enfants : c’est au nom de leur « bien-être » que ces épouses de djihadistes refusent de rentrer en France et d’affronter la justice. Comme cette convertie originaire de ­Bordeaux, diplômée d’une école de mode, que l’on appellera Magali*. Elle nous accueille en débardeur dans sa tente climatisée décorée d’une guirlande lumineuse. Son chat, Milka, passe une tête. Depuis six ans qu’elle vit ici, la quadragénaire a pris soin d’adoucir le quotidien de ses cinq filles âgées de 7 à 20 ans, grâce aux mandats qu’envoie chaque mois sa belle-famille. Membre de la brigade Tariq ibn Ziyad, une unité de l’EI menée par un ancien légionnaire français, son mari a été jugé et condamné à mort en Irak.

On avait décidé depuis longtemps de quitter “Dawla”, l’État islamique, comme le nomment ses partisans. On n’était plus ­d’accord avec leurs agissements. Mais c’est plus facile de le rejoindre que de le quitter… Magali*

La famille a été arrêtée en 2017 alors qu’elle tentait de passer la frontière turque.

Sa petite dernière, qui ne sait ni lire ni écrire, n’a jamais connu d’autre horizon que ces quelques mètres carrés où elle passe des heures à s’abrutir devant des dessins animés. « Elle a du mal à comprendre que le reste du monde ne vit pas enfermé. Les autres ont peu de vocabulaire en français, mais elles parlent arabe, anglais, un peu de turc. C’est l’école internationale ici », plaisante leur mère. Avant de reconnaître : « Mes filles ont soif de liberté. Ne croyez pas que c’est facile pour moi de les priver d’une vie normale. » Rongée par la culpabilité, Magali avait accepté d’être rapatriée il y a quelques mois, avant de changer d’avis et de se cacher le jour du départ. Elle évoque le « traumatisme » que représenterait pour ses enfants une séparation en cas de retour en France, où elle redoute la prison, la rupture de ce lien fusionnel forgé dans l’isolement et l’adversité. Revenue d’un cours de lecture du Coran prodigué par une « sœur », son aînée confie timidement vouloir rentrer : « J’aimerais faire des études, il n’y a pas d’avenir pour nous ici. » On évoque le débat sur l’abaya qui enflamme la rentrée en France. Voilée des pieds à la tête, la jeune fille se dit prête à « s’adapter ».

Six ans après la chute du califat, rares sont ses anciennes adeptes à avoir abandonné ce vêtement de rigueur dans l’enceinte du camp. Son dédale poussiéreux est peuplé de silhouettes au look Daech 3.0 : gants, chaussettes et lunettes noires, baskets, masque anti-COVID-19, en remplacement du niqab interdit hors des tentes. Des gamines affublées de mini-burqas sortent de l’école, cartables roses sur le dos. Une mère sans visage sermonne sa fille dans un anglais d’Oxford. Une Australienne joviale s’excuse de ne pas parler aux journalistes : « Rien de personnel, guys ! »

Dans cette tour de Babel du djihad, terre promise de l’égalité, toutes ne sont pourtant pas logées à la même enseigne : Somaliennes et ­Indonésiennes cuisent sous des tentes sommaires, pendant que les ­Européennes disposent de la climatisation et des chaînes satellites.

« Pourtant, ce sont elles les pires, s’indigne une ­Égyptienne à l’abri des regards. Elles menacent de mort celles qui veulent quitter le voile, décident de ce qui est « haram » [péché] ou non. Leurs enfants jettent des pierres sur nos tentes quand on écoute de la musique. Chaque jour qui passe les radicalise davantage. »

« Nous enfermer toutes ensemble a été la pire erreur de l’Occident et notre meilleure chance d’un nouveau califat », apprécie en connaisseuse Oum Wissam, veuve syrienne d’un émir saoudien qui exerçait les fonctions de responsable de la police religieuse dans le désert de Badia. Nous la rencontrons à Raqqa, où elle s’est installée l’an dernier après avoir été libérée dans le cadre d’un programme de réhabilitation d’anciennes familles de l’EI. La mère et ses deux enfants habitent un appartement étonnement neuf et spacieux, probablement financé par sa belle-famille. La plus grande partie de la population vit, elle, sous les décombres après que la ville a été rasée à 80 % par les bombardements de la coalition. On y manque d’eau, d’électricité et de nourriture. « Sous l’émirat, il n’y avait ni mendiants ni voleurs. C’était la vie rêvée », soupire la veuve nostalgique. La question des droits des femmes au sein de ce paradis perdu la fait sourire : « ­Demandez donc à vos compatriotes qui sont venues chez nous si elles étaient ­malheureuses. Si l’occasion se présente, elles reviendront toutes en courant ! »

PHOTO PARIS MATCH Raqqa, le 1 er septembre. Les Forces démocratiques syriennes patrouillent quotidiennement à la recherche de membres de Daech.

PHOTO LAURENCE GEAI, PARIS MATCH Le cheikh Huwaidi Shalash, chef de la tribu Al-Afalda, réintègre des familles du camp d’Al-Hol dans leurs villages d’origine ou à Raqqa, et peut s’en porter garant. Il ne cache pas son soutien à Daech.

PHOTO LAURENCE GEAI, PARIS MATCH Près de la place Al-Naïm de Raqqa, ils apprennent à jouer. Sous l’État islamique, ces divertissements étaient interdits. Le 1er septembre 1 /3





Affaibli, Daech ne cherche pas – pour l’instant – à recruter à l’étranger ou à contrôler un territoire. Mais ses anciens soutiens préparent méthodiquement l’avenir. Dans le camp d’Al-Hol, où s’entassent près de 50 000 personnes, dont 30 000 enfants, la relève semble assurée. Dans cette immensité miséreuse, seule la haine prospère. La section appelée l’« annexe », où sont parquées plus de 7000 étrangères parmi les plus radicalisées, est un enfer dans l’enfer. La plupart sont originaires de Russie – Moscou ne rapatrie que les enfants, soucieux de repeupler la nation en temps de guerre – et des anciennes républiques soviétiques. Toutes appellent de leurs vœux le retour du califat. On croise une Afghane, dépitée : « Maintenant que l’émirat a été restauré chez moi, je veux rentrer. ­Pourquoi les talibans ne viennent-ils pas nous chercher ? »

Reléguées au rang de geôliers de ces ­milliers d’indésirables, les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes, ne s’aventurent qu’en véhicules ­blindés dans ce dédale de tentes devenu une gigantesque Cocotte-Minute se rapprochant chaque jour davantage de son point d’explosion.

L’an dernier, deux adolescentes ont été retrouvées égorgées après avoir été « ­déshonorées » par un viol. Des vidéos d’adolescents s’entraînant dur dans des camps de fortune ont été découvertes sur un téléphone portable. Au souk, où les détenues viennent s’approvisionner en produits frais, ne subsiste qu’une poignée d’échoppes. Les autres ont été brûlées, leurs propriétaires caillassés. Un commerçant a fini à l’hôpital. « Le vrai problème, ce sont les gosses, confie un autre. Dès l’âge de 5 ans, ils deviennent totalement hors de contrôle. » Impossible de s’éloigner à plus de quelques mètres, des pierres grosses comme le poing s’abattent sur nous. « Je vais vous exploser la tête », hurle un garçon d’une dizaine ­d’années en nous mitraillant avec une précision redoutable. Un autre mime le geste de nous égorger. « Vous, les Européens, vous ne voyez le danger que lorsqu’il est à vos frontières, soupire Farhad Shami, le porte-parole des FDS. Mais je vous le dis en tant que peuple ami : ce n’est qu’une question de temps avant que cette génération, dressée pour venger la précédente, ­n’attaque chez vous. »

Hamza B. appartient à la trentaine ­d’enfants français soupçonnés d’avoir pris part aux activités militaires de l’EI. L’un de ces fameux « lionceaux du califat » aperçu sur une vidéo de propagande tournée à Raqqa en 2014. Visage juvénile et fusil-mitrailleur à la main, il s’y présentait comme le représentant de Mohamed Merah, originaire comme lui du quartier de la Reynerie, à Toulouse. Déclaré mort au combat à l’âge de 13 ans, nous l’avons retrouvé. Vivant, mais très mal en point. Sur la chaise où l’a précédé Adem Clain, dans le centre où deux autres ressortissants français sont également retenus, le jeune homme de 20 ans tremble comme une feuille. « Je te mens pas, j’étais pas obligé de la faire, cette vidéo. Mais j’avais 12 ans, je voulais être une vedette sur le Net, confesse-t-il avec, dans la voix, un fond d’accent chantant, lui qui a pourtant quitté la région toulousaine à l’âge de 3 ans. Aujourd’hui, je suis moins à fond dans la religion. Je fume et je ne jeûne plus », précise-t-il, soucieux de convaincre qu’il a bel et bien tourné le dos à l’islam radical.

Abandonné à la naissance par son père, Hamza raconte avoir été élevé par son beau-père, un Algérien radicalisé qui, dès 2005, pousse la famille recomposée à faire sa « hijra » (l’émigration des musulmans) en Syrie. « C’est lui qui nous a entraînés là-dedans, insiste-t-il. Je ne suis pas venu ici par plaisir. » Rescapée des bombardements sur Baghouz, sa mère est morte quelques mois plus tard d’une occlusion intestinale dans le camp d’Al-Hol. Son frère, lui, a péri dans la bataille de Kobané. Sa sœur, selon les informations qu’il a pu glaner, serait emprisonnée quelque part après s’être rendue à ­l’ambassade de France en Turquie. « Je n’ai plus ­personne », souffle-t-il.

Lui se présente comme un miraculé, jeté sur un champ de bataille dès son treizième anniversaire après un passage éclair dans un camp d’entraînement pour adolescents. « Au début, j’étais mort de peur. Mais au bout d’un an, je me suis habitué. On ­s’habitue à tout, même au pire. » Comme Adem, Hamza fait des ellipses dans son récit. Il ne dit rien des horreurs qu’on l’a forcé à commettre au sein d’une faction opérant dans la région d’As-Suwayda, au sud de la Syrie où l’EI a exécuté des dizaines de Druzes. Il fait un bond dans le temps jusqu’au jour où une balle a traversé son épaule, le laissant paralysé durant neuf mois. Rétabli, il décide de fuir le califat au cours de l’été 2018 après une énième dispute avec sa mère : « On est partis en taxi avec un copain marocain. » Les deux garçons passent miraculeusement entre les mailles des points de contrôle de l’EI, mais leur véhicule saute sur une mine près de la frontière turque. Hamza montre le trou laissé par un éclat dans son crâne. « Depuis, je n’arrête pas de m’évanouir. »

Également touché à l’œil gauche, sa vision s’est dramatiquement dégradée au cours des derniers mois. « Les médecins m’ont dit que j’allais devenir aveugle si je ne me faisais pas rapidement opérer en France. » Soupir : « Je sais que là-bas, les gens ont peur de nous. Mais je veux leur dire qu’on n’est pas responsables de nos parents. Ton père te dit “marche devant moi”, tu marches. » Aujourd’hui, Hamza espère encore un ­billet retour : « Je ne dis pas que ce sera facile de me réadapter, mais j’ai survécu à pire. » En juillet dernier, Paris a clos le débat : ces « revenants » de l’État islamique ne seront plus rapatriés.

* Prénom fictif pour protéger son anonymat