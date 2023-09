Même seule sur un podium en zinc, Rossy de Palma a le don du spectacle. À 19 ans, elle débarque de son île de Majorque natale pour créer un groupe de rock dans le Madrid de la movida. Mais c’est Femmes au bord de la crise de nerfs, d’Almodovar, qui, en 1988, la propulse au ­sommet. Depuis, elle a tourné plus de 50 films, dont 7 avec le réalisateur espagnol. Pourtant cette passionnée de photographie, de musique, de danse et de mode se dit plus « performeuse » que comédienne. L’artiste totale, à la créativité débordante, fait son spectacle à Paris dans un seul en scène en français, visuel et décalé, qui mêle humour et poésie. Tout Rossy.

Élodie rouge Paris Match

Olé ! C’est sa façon à elle de dire bonjour. ­D’ailleurs, chaque fois que l’artiste entre dans une pièce, éprouve un sentiment de bonheur, prend la parole sur les réseaux sociaux, elle lance à tout va « ce cri de joie, ce cri de fête et du partage ». Il faut dire qu’avec Rossy de Palma, la vie ressemble à une séance de flamenco à durée indéterminée. Quitte à, parfois, épuiser ses partenaires.

En témoigne notre rencontre, au Bon Marché, dont elle est ­l’invitée d’honneur cette saison. Après avoir décalé plusieurs fois la séance photo, la diva madrilène se présente le jour J, en retard. Mais quand, enfin, elle arrive, c’est un tourbillon almodovarien qui vous fait tout oublier. Le shooting devient une pièce de théâtre. Elle a préparé sa séance photo comme on monte sur scène, une scène qu’elle a justement choisi de jouer… sur les toits du grand magasin. Du jamais-vu ici.

Elle s’est habillée et pomponnée seule. Parée d’une robe flamenca, fantasque pièce haute couture de la collection Torbellino de colores en organdi de son amie créatrice Juana Martin, Rossy de Palma grimpe d’un pas décidé sur la toiture et escalade l’enseigne hollywoodienne du Bon Marché, escortée par cinq pompiers venus sécuriser l’évènement. L’un d’eux l’a aidée à se glisser dans les sandales Christian Louboutin, sur lesquelles elle est juchée. Le staff la décrit comme « attachiante ». Les Français l’adorent… Et elle adore ça. « Je suis très reconnaissante de ma cote d’amour ici. Quand je marche dans la rue, on me félicite, pour le bonheur que mon travail procure », jubile la muse de Pedro Almodovar, qui a longtemps vécu rue du Cherche-Midi, dans le VIe arrondissement de Paris.

Écrivains, réalisateurs, chorégraphes, créateurs de mode : Rossy de Palma est l’icône espagnole chérie des Frenchies : Amanda Sthers a écrit la comédie « Madame » pour elle. Jean Paul Gauthier a fait ses adieux à la mode à son bras. Le chorégraphe Benjamin Millepied lui a offert le rôle hypnotique de la danseuse dans son premier long métrage, Carmen. Visage de la nouvelle campagne Saint Laurent, Rossy est aussi l’un des membres, plébiscité par les spectateurs, du jury de Drag Race France, l’émission de télé-réalité de France 2.

PHOTO PARIS MATCH Son profil atypique, qui participe à sa gloire, est imprimé sur un caftan Taller Marmo taillé sur mesure pour l’artiste à l’autodérision légendaire.

Avec son physique cubiste et sa personnalité fantasque, l’oiseau rebelle de 59 ans n’a pas attendu #metoo pour défendre la sororité, s’offrir un destin féministe et une carrière artistique intensément libre.

Enfant de la balle, la petite fille de Palma de Majorque s’est toujours sentie artiste. « Quand j’avais 6 ans, j’écrivais déjà de la poésie, des textes. La poésie est la mère de tous les arts. » À 19 ans, sans diplôme en poche, elle quitte son île des Baléares. « Je suis arrivée à Madrid dans les années 1980, avec mon groupe de musique post-punk Peor impossible. C’était la grande époque de la movida. J’ai rencontré Pedro Almodovar qui venait de finir Dans les ténèbres. J’allais voir ses films, il assistait à nos concerts. On sortait. Comme je dis toujours : on était des nouilles dans le même bouillon. »

Le réalisateur offre à celle qui deviendra son actrice fétiche son premier rôle et sa première heure de gloire avec La loi du désir, qui marque le début d’une foisonnante ­collaboration artistique : Femmes au bord de la crise de nerfs ou La fleur de mon secret. Malgré le succès, elle ne se cantonne pas dans les rôles de son mentor.

PHOTO PARIS MATCH Un face-à-face avec elle-même. Rossy de Palma a cocréé, avec Oscar Mora, ce vase en céramique à son effigie pour l’exposition du Bon Marché.

J’aime toutes les disciplines, chanter, danser, performer… Mais le cinéma, pour moi, c’est avant tout une aventure humaine, une aventure d’équipe. Alors que le théâtre, c’est un refuge sacré, une magie spéciale, une expérience incroyablement addictive. Rossy de Palma

Dans la lignée de son premier show au Piccolo Teatro à Milan, ­l’artiste joue à guichets fermés sur la scène du Bon ­Marché. Une Rossy comme on ne l’avait jamais vue : « J’ai imaginé un amuse-bouche poétique, une sorte de performance dadaïste. » Rejet de la raison, des convenances, esprit mutin, extravagance… Qu’elle traite son sac à main, surnommé Froufrou, comme un petit chien, distille ses leçons d’amour, ou fasse de l’art de porter des talons hauts un sketch jubilatoire, Rossy a bien mérité son étiquette « dadaïste ». Le spectacle, toujours le spectacle. « La scène, c’est mon terrain naturel, en symbiose avec la vie. » Olé !