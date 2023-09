Bon chic bon genre. Difficile de se souvenir qu’au pays du sang-froid, les admirateurs de Diana se sont longtemps répandus en propos incendiaires sur le grand amour de l’héritier du trône : « briseuse de conte de fées », « sorcière » … sans oublier de la traiter de laideron. Coiffée comme l’as de pique, Camilla se drapait de gros pulls et d’impers élimés. Plutôt Barbour que glamour, un style typique de la gentry rurale. Pas celui de Buckingham. Alors son prince a dénoué les cordons de sa bourse pour une métamorphose digne de Cendrillon. Seul hic : Camilla perd régulièrement ses faux ongles en faisant du jardinage.

Pierrick geais Paris Match

Elle s’en serait arraché les cheveux. La première fois qu’elle a vu la tignasse de Camilla, il y a de cela 35 ans, Jo Hansford – élue « meilleure coloriste au monde » par le magazine Vogue – a su qu’elle allait avoir bien du travail. Pointes sèches, châtain délavé et brushing négligé… Celle qui n’était encore que Mme Parker Bowles n’en avait que faire des considérations capillaires. « Elle avait une frange hirsute. Mais j’ai tout de suite remarqué ses yeux bleu vif et su qu’elle devait être plus blonde », s’est récemment souvenue, dans les colonnes du Telegraph, cette coiffeuse dont le salon londonien a vu passer Angelina Jolie, Richard Burton ou encore Gwyneth Paltrow. Sous les doigts de fée de Jo Hansford, le carré de Camilla s’est transformé. Plus court, plus moderne, plus travaillé au fil des années. « J’ai donné à la couleur un aspect plus chaud et plus miellé par rapport au blond blanc qu’elle arborait auparavant. » La formule magique : un « blond beurré » qui fait ressortir sa carnation et que les quinquagénaires de la bonne société veulent désormais copier.

Camilla, influenceuse beauté ? Qui aurait pu le croire. Souvent éclipsée par la jeune génération – de Kate Middleton à Meghan Markle en passant par Zara Phillips –, Camilla a elle aussi du style. Du moins le sien. Pour cette femme de la campagne – qui n’aime rien tant que cultiver son jardin –, la mode est pourtant loin d’être une seconde nature. Éduquée dans des pensionnats bourgeois – en Angleterre et en Suisse –, Camilla Shand a d’abord eu à porter l’uniforme des petites filles modèles. Jupe plissée et chemisier immaculé. Mais dès que l’école était terminée, elle enfilait sa tenue préférée : veste Barbour et bottes pour patauger dans la boue.

Au Bal des débutantes, elle fait son entrée dans le monde en robe longue et parure étincelante ; mais à l’époque, elle ne brille pas par son allure, plutôt par son sens de l’humour. Sa meilleure arme de séduction encore aujourd’hui.

Au début des années 1970, Charles – prince de Galles qui jouissait alors d’une réputation de Casanova – tombe sous le charme de cet esprit piquant.

Camilla a 14 ans de plus que Diana mais, mises côte à côte, la première paraît être la grand-mère de l’autre. Quand la jeune oie blanche sculpte ses formes d’adolescente à coups de séances d’aérobique et devient une icône de la mode, la « mal fagotée du Wiltshire » – ainsi est-elle parfois étiquetée – continue de se mémériser. Ainsi, en 1995, Camilla, boudinée dans une petite robe noire, essaie de rivaliser avec la très sexy « revenge dress » de lady Di, mais le résultat est raté et moqué dans la presse. Jamais la « vilaine sorcière » ne sera à la hauteur de la « princesse des cœurs ».

PHOTO PARIS MATCH Sa palette : du vert amande en Écosse au rose layette en Égypte en passant par le bleu roi à Windsor. So British.

Diana disparue, Charles engage un « spin doctor », Mark Bolland, pour redorer la réputation de Camilla. Parmi les grands chantiers : rajeunir son image. Une mission – pas des plus aisées –, en partie confiée au couturier Antony Price, qui a collaboré avec David Bowie et Diana Ross. Celui-ci ne voudra pas faire de Camilla une vedette rock, mais plutôt une référence pour l’Anglaise moyenne : simple, élégante et délicieusement british. Si elle ne se départit pas de son triple rang de perles et de ses vestes en velours, elle choisit des couleurs pastel qui adoucissent ses traits. Parfois, elle ose même une touche glamour, comme lors de galas où elle porte des fourreaux à sequins.

En 2006 – un an après son mariage avec Charles –, elle est classée au 10e rang des femmes les plus élégantes du monde par le très chic magazine Tatler, la bible du gotha.

Une victoire, même si les tabloïds révèlent que les coquetteries de la nouvelle duchesse de Cornouailles coûteraient très cher aux contribuables. Le bureau de Charles, à Clarence House, doit alors préciser que le prince de Galles paie la quasi-totalité de ces frais.

Si elle ne se maquillait jamais auparavant, Camilla dépense désormais sans compter pour des cosmétiques. Grâce à l’esthéticienne Deborah Mitchell, le teint de la duchesse de Cornouailles, terni par une consommation excessive de cigarettes, devient joliment hâlé, toute l’année, même sous le crachin anglais. Au début des années 2010, Camilla perd plusieurs kilos, grâce à une pratique régulière du yoga et à un régime équilibré, 100 % bio. À plusieurs reprises – et encore récemment en octobre 2022 –, elle s’envole pour l’Inde où, dans un centre holistique tenu par le réputé Dr Mathai, elle suit des « cures de rajeunissement ». Au programme : massages, soins du visage, méditation et naturopathie.

Pour parfaire son allure, Camilla a su s’entourer des meilleurs.

À l’instar de Jacqui Meakin, l’ancienne habilleuse de Queen Mum, la mère d’Élisabeth II, chargée de sa garde-robe officielle. Mais aussi de Bruce Oldfield, qui fut le styliste favori et l’ami de lady Di durant 10 ans. Un choix qui peut paraître étonnant. « J’ai donné son glamour à Diana et sa confiance en elle à Camilla », s’est ainsi justifié le couturier dans une interview accordée au Daily Mail en 2014, refusant de ­choisir son camp. Honneur suprême : il a eu à ­réaliser la robe de couronnement de la reine consort, en mai dernier. Une pièce d’un rare raffinement, couleur ivoire, avec des broderies d’or et d’argent représentant des fleurs sauvages britanniques.

Aujourd’hui, Camilla se fond dans tous les décors avec des looks subtils, jamais trop voyants – comme pouvaient l’être les tailleurs d’Élisabeth II –, mais pas transparents pour autant. Sa signature mode : des escarpins beiges de la marque Sole Bliss, discrets, confortables et élégants. De quoi éviter le moindre faux pas… stylistique.