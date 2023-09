Il a vécu avec un temps d’avance. Pierre Cardin osa tout, habiller les capitalistes de costumes Mao et les exploratrices citadines de combinaisons de cosmonaute, dessiner des robes avec un compas et, même, préférer le prêt-à-porter à la haute couture. De sa célébrité mondiale, il sut tirer une pluie de licences, mais en matière de placements, ce génial ­novateur ne faisait confiance qu’à la pierre. De Paris à Venise, en passant par le Luberon, il a construit un patrimoine ­immobilier à l’abri de toutes les modes. Sa succession est à l’origine d’une bataille qui, comme lui, ne fait pas dans la dentelle.

Catherine Schwaab Paris Match

Après ma mort ? Je n’y pense pas. Je n’ai rien ­organisé. Rien. » Je le vois encore me répondre, assis dans son nouveau bureau ensoleillé avenue de Marigny à Paris. C’était en 2020, quelques mois avant sa mort. La COVID-19 l’avait affaibli, mais « Monsieur Cardin » ne perdait rien de son autorité. Il y avait dans sa voix une forme d’agacement : à 98 ans, il ne se voyait pas quitter la scène. « Pour célébrer mes 100 ans, je ferai une grande fête ! » En attendant, malgré ses jambes flageolantes, en veste et cravate, mais chaussé d'espadrilles confortables, il se faisait accompagner au bureau chaque jour. Veillait au grain, se tenait informé du prochain défilé, du programme de son Festival de Lacoste (Vaucluse) en août, de son musée, signait les salaires le 5 de chaque mois. L’après-midi, il allait se reposer. Son petit-­neveu Rodrigo Basilicati-Cardin, nommé directeur général, prenait le relais.

Mais attention : en exécutant ! Le maître n’aurait jamais laissé personne prendre des décisions à sa place. Patron paternaliste, il dirigeait à l’ancienne. Et le petit-neveu comme les quelque 80 employés étaient priés de ne pas objecter à ses orientations. « Je relisais les contrats, j’assurais le suivi », précise Rodrigo, qui a une formation d’ingénieur civil. Aujourd’hui, à 52 ans, il est en conflit ouvert avec plus d’une vingtaine de neveux, nièces, petits-­neveux et petites-nièces de Pierre Cardin. En droit, on parle de « souches » familiales. Il y en a sept, la septième étant Rodrigo Basilicati-Cardin, qui s’estime héritier unique de l’empire. Évidemment, les six autres « souches », très remontées, ne sont pas d’accord. Leur avocat Jean-Louis Rivière, établi à Avignon, s’oblige à la modération : « Ma conviction ? C’est qu’un homme veut s’approprier la totalité du patrimoine par des moyens suspects qui méritent approfondissement ! »

PHOTO PARIS MATCH Collection printemps-été 1980, avec son associé et compagnon, André Oliver (à gauche), au côté duquel il sera enterré, à Montmartre.

PHOTO PARIS MATCH Entre son neveu Eric Edwards (à gauche), sa nièce Christine et Rodrigo Basilicati-Cardin. Soirée de gala du Comité français pour la sauvegarde de Venise, en 2011 à Paris.

PHOTO PARIS MATCH En avril 2017, Rodrigo l’accompagne à Milan pour la rétrospective que la galerie Carla Sozzani consacre à ses œuvres de design. Dix-huit mois plus tard, il est nommé directeur général du groupe.

PHOTO PARIS MATCH Toujours bien entouré. Le patriarche ne laissera derrière lui ni enfant ni compagnon.

PHOTO PARIS MATCH Avec ses petites-nièces Laurence et Patricia, en 2019. Aujourd’hui, elles livrent une bataille sans merci à leur cousin Rodrigo (à gauche). 1 /5









Le brave Rodrigo ­tenterait-il une spoliation d’héritage ? Allons donc, ce bel Italien qu’on a connu il y a plus de vingt ans aux côtés de son grand-oncle semble si bien élevé, modeste et discret. Pas du genre manipulateur. Mais peut-être « très ambitieux » comme son grand-oncle aimait se décrire lui-même.

Longtemps installé dans le palais de Casanova à Venise que le ­maestro lui avait ouvert, Rodrigo s’est d’abord occupé de redresser les comptes d’une entreprise d’eau minérale achetée par l’homme d’affaires. Il avait 25 ans, il a osé pointer des malversations de ­l’associé ; ­Cardin ne voulait rien entendre. Rodrigo est resté ferme, ce fut un mini bras de fer. Finalement, le petit-neveu a eu gain de cause, signant ainsi son entrée dans le giron du grand homme. Rodrigo s’en souvient : « Il me testait, il m’a testé jusqu’au bout. Dans tous les domaines. »

En matière de création, c’était plus facile. Rodrigo était un pianiste virtuose. Il pratiquait le monde des concerts. Et en ces années 2000, Cardin se passionnait plus pour l'industrie du spectacle que pour le monde de la mode. « I am a producer », rigolait-il, ­installé à la trattoria chez Nono à Venise, où les acteurs avaient table ouverte à ses frais. Il produisait pour eux Casanova, un spectacle de danse, de théâtre et de chant sur la piazza San Marco. Rodrigo était son bras armé sur place. Le jeune ingénieur savait aussi dessiner, il a très naturellement intégré le style géométrique et épuré de son oncle qui lui proposera de concevoir des meubles, mais « en respectant un budget strict ! »

Ses études enfin terminées, il lui annonce arrêter les concerts pour se consacrer à la marque Pierre Cardin. Son rêve : apprendre le métier à ses côtés. « Pierre ne voulait pas se sentir responsable de l’abandon de ma carrière de pianiste. Pour être concertiste, tu dois dormir tes huit heures, ne te consacrer qu’à cela. Or, avec lui, c’était jour et nuit. Il avait toujours trois ou quatre projets en tête. Et pas question de lui dire que j’aurais aimé prendre des vacances ! » L’infatigable Pierre Cardin débordait d’idées nouvelles.

Ça n’est pas l’argent qui m’intéresse. C’est de monter le projet, de convaincre, de trouver des solutions. Une fois que ça roule, je passe à autre chose. Pierre Cardin

Impatient, toujours. Quand ça traîne trop, il laisse tomber. Comme le fameux Palais Lumière – en verre et acier, spectaculaire, visionnaire, énergétiquement presque autosuffisant – prévu dans les environs de Venise et qui n’a jamais été érigé. Rodrigo y a beaucoup travaillé, Pierre y tenait tant. Le ministère des Biens culturels à Rome a exigé l’étude supplémentaire de trop, Cardin a claqué la porte.

PHOTO PARIS MATCH À la messe en mémoire de Pierre Cardin, en l’église de la Madeleine, le 29 janvier 2021 à Paris. Quelques semaines plus tôt, Rodrigo s’est autoproclamé président du groupe.

PHOTO PARIS MATCH Défilé-rétrospective des pièces futuristes de Pierre Cardin, au palazzo Bragadin Carabba (Venise), le 2 juillet 2022.

PHOTO PARIS MATCH Première collection de Rodrigo, au musée de l’Air et de l’Espace (Le Bourget), selon le style « Cosmocorps » inventé par Cardin dans les années 1960, le 28 janvier 2022. 1 /3





Voilà pourquoi le créateur-businessman ne s’est jamais attardé sur son testament. Préparer sa mort ? Même pas en cauchemar. Certes, il y songeait, rédigeait des ébauches de testament. Mais n’a jamais rien fait enregistrer chez un notaire. D’où la guerre qui se dessine dans la famille depuis 2020. On parle d’un patrimoine de 800 millions à 1 milliard d’euros, selon les estimations. Mis à part les appartements et les milliers de mètres carrés dans les quartiers les plus chers de Paris autour de ­l’Élysée, on compterait quelque 23 châteaux, manoirs, moulins, maisons de maître, commerces, palais en France et en Italie. Ainsi qu’une quarantaine d’appartements et de petites maisons dans le Luberon. Oui, le couturier italien avait foi en la pierre. Quand l’une de ses sociétés faisait des bénéfices, il les investissait dans l’immobilier. Quand il avait besoin de liquidités, il hypothéquait ou vendait un bien. Simple et pratique. Récemment, Rodrigo a voulu vendre au Savannah College of Arts and Design des maisons à Lacoste pour une bagatelle de plusieurs millions d’euros « qui serviraient à payer les frais de succession ». Mais la transaction pourrait bien être annulée à cause d’une cascade de plaintes contre lui : faux et usages de faux, abus de faiblesse… Lui riposte par des plaintes en diffamation. On y vient.

PHOTO PARIS MATCH Pierre Cardin et son poulain, Rodrigo, pianiste virtuose, au palais Bragadin Carabba, à Venise

Au-delà de ces nombreuses propriétés, il y a les quelque 350 contrats de licences concernant environ 800 produits. La maison mère touche entre 5 % et 10 % sur chaque vente. On a souvent glosé sur « les moutardes et les tondeuses à gazon » griffées Pierre Cardin. N’empêche, ce sont ces redevances colossales qui pérennisent la société. Elles rapporteraient 1 milliard d’euros par an. À vérifier. Une tâche à laquelle s’est attelé Rodrigo, qui va visiter les usines dans le monde : « Je suis allé au Mexique, en Chine, en Corée, au Brésil, je rencontre des licenciés sur trois générations ! Beaucoup n’avaient jamais vu mon oncle. On va désormais uniformiser, ­harmoniser les produits. » Bonne idée.

Mais pour avoir les mains libres, il faut qu’il soit le boss. Or, le petit-neveu fait valoir une sorte de testament manuscrit retrouvé à la dernière minute dans les paperasses du maître – alors qu’il n’était plus censé avoir la clé de l’appartement. Cette pièce est contestée par la famille. Voici ce qu’on peut lire sur ce précieux papier daté du 10 novembre 2016 et dont Jean-Louis Rivière, furieux, n’a « jamais vu l’original » : « Ma dernière volonté est de faire héritier de toute ma fortune et biens – immeubles – propriétés – espèces & redevances futures sur la marque PC – solde de banque, etc. [fortune] tout ce qui concerne Pierre Cardin et Maxim’s à mon neveu Rodrigo Basilicati et annul [sic] toute autre volonté. À lui de distribuer à ma famille et personnel [sic]. » Le texte est paraphé « PC ». Pour Me Jean-Louis Rivière, « il s’agit d’un torchon raturé, qu’il nous a sorti au moment opportun, c’est-à-dire lorsque nous présentions une très belle offre de rachat de l’empire, qui nous aurait permis de liquider la succession. »

Deux groupes fonciers auraient en effet proposé 750 millions d’euros pour l’un (la société Zaka), et 780 millions pour l’autre (la société SDZ), conditionnés à l’audit des comptes. « Mais M. Basilicati ne nous envoie pas les comptes », tempête Me Rivière, qui accuse la mandataire successorale Me Michèle Lebossé (chargée ­d’enquêter sur cette succession) d’être « trop proche » du clan de Rodrigo. Lequel répond qu’il n’envoie pas les comptes parce qu’il ne veut pas vendre, puisqu’il est en train de redresser les affaires. Et il se fonde pour cela sur sa « légitimité d’héritier et de directeur général devenu président ». Ces deux titres sont contestés par la famille. En effet, une autre plainte refuse à Rodrigo son pouvoir de prendre les décisions concernant l'exploitation des sociétés ­Cardin et de la marque Pierre Cardin. Lui se fonde sur deux choses : sa ­participation de 0001 % dans la société par actions Pierre Cardin Evolution, et les statuts de cette société qui le propulsent automatiquement décideur à partir du moment où le PDG n’est plus.

Riposte de la famille : cet actionnariat a été obtenu « par abus de faiblesse et abus de confiance » tant auprès de Pierre Cardin qu’auprès de sa sœur Giovanna à la fin de leur vie (Giovanna est décédée en mars 2000 à 97 ans). Pour corser le tout, quatre nièces de Pierre Cardin ajoutent une plainte : elles contestent une « procuration générale » obtenue par Rodrigo de son grand-oncle, entre deux hospitalisations. ­Patricia Cardin, sa nièce, est avocate : « Pierre Cardin était alors totalement dépendant et incapable de signer des consentements éclairés. » Ce que nie Rodrigo, évidemment… On l’a compris, les parties ne sont pas près de trouver un arrangement.

Cet oncle millionnaire et brillant se doutait bien que sa disparition allait provoquer des conflits dans la famille.

Les dernières années, il confiait assez comiquement à sa nièce Annie, la fille de son frère, dont il était proche : « Je devrais faire un testament. Qu’est-ce que tu veux ? Choisis une maison ! Tu veux le manoir ? » On l’aurait bien vu distribuer ses possessions comme un chef de village aurait récompensé ses sujets ! Pour Annie, pas question de jouer les vautours : « Jamais je n’aurais imaginé qu’on se dispute pour ces basses questions d’héritage, se désole-t-elle avec une pointe de naïveté. Sombrer dans une telle vulgarité ! Mon oncle me répétait : “Après ma mort, je ne veux pas de bagarres dans la famille. N’allez pas enrichir les avocats !” Cela, je l’ai dit à tous. À la mère de Rodrigo aussi, qui est comme ma sœur. Et dont je n’ai plus de nouvelles. » Les neuf frères et sœurs de Pierre Cardin sont tous morts, il reste leurs enfants, donc ses neveux et nièces, et leurs enfants, les petits-neveux comme Rodrigo, sincèrement convaincu qu’il va réussir à déployer tout seul la marque, la projeter dans le monde de demain. Et en recueillir les profits. Sans partage. Ses arguments sont émotionnels : il a grandi auprès du maître, il a sacrifié beaucoup de sa vie privée pour être à ses côtés, tous les soirs pendant des années, il a tout appris avec lui, ce qu’il est, il le lui doit. Alors que d’autres revendiquant l’héritage le connaissaient à peine. Pas tous. Cardin appréciait certaines nièces et petites-nièces et cultivait avec elles l’esprit de famille.

PHOTO PARIS MATCH Avec Jeanne Moreau en 1965, sa muse, son amie, son amante pendant quatre ans. Celle avec qui il regrettait de ne pas avoir eu d’enfant.

PHOTO PARIS MATCH Septembre 1983. Inauguration du restaurant Maxim’s de Pékin, reproduction fidèle de la maison parisienne rachetée par Cardin en 1981.

PHOTO PARIS MATCH En mai 2003, au Palais Bulles à Théoule-sur-Mer, acquis 12 ans auparavant. Il y fête ses 80 ans et ses 50 ans de carrière. 1 /3





Vu la fortune en jeu, on comprend que personne ne va lâcher prise. Or, sans la présence d’un testament reconnu en bonne et due forme, la loi oblige à distribuer tous les biens aux héritiers selon une « dévolution successorale ». En clair : il faudrait vendre le label et répartir la somme après avoir payé les taxes fiscales soit les 55 % dévolus aux héritiers en ligne indirecte. Ou bien appliquer le pacte Dutreil, qui permet de poursuivre l’entreprise et de ne payer que 6 % ou 8 % … Si un accord était trouvé, on peut imaginer Rodrigo rester aux commandes et démontrer ses compétences.

On en rêve, vu le joyau potentiel de la marque qui, il faut bien ­l’admettre, a perdu de son panache, de sa modernité. Pour le grand public – et pour un groupe de luxe comme LVMH par exemple –, Pierre Cardin pourrait renaître et rayonner comme l’a fait Chanel sous l’égide de Karl Lagerfeld et des frères Wertheimer. Rodrigo a-t-il l’envergure du grand Karl ? Me Jean-Louis Rivière ose une remarque un rien perverse : « Peut-être que ­Monsieur ­Cardin voulait que ceux qui n’ont pas son savoir-faire soient écartés, afin qu’un groupe compétent puisse racheter la griffe. Et que le label Cardin puisse se perpétuer. » Il n’y a pas que les 80 employés de la marque parisienne qui sont en jeu, il y a les dizaines d’usines dans le monde qui travaillent pour les licences. Sans parler de ses généreux mécénats artistiques…

Lors d’un déjeuner d’approche de Bernard Arnault il y a quelques années, Cardin lui avait répondu après discussion qu’il préférait « rester maître en [son] royaume ». Fin de l’histoire.

Contrairement aux jeunes créateurs qui rêvent de s’adosser à un grand groupe, lui n’avait pas besoin d’argent frais, encore moins d’expertise marketing.

D’ailleurs, Beyoncé portait l’une de ses robes dans un concert !

Mais après sa disparition, ce déferlement d’attaques et de procès ne peut que parasiter l’image et l’efficacité des stratégies. Tandis que plus d’une vingtaine d’héritiers potentiels se sentent dépossédés, Rodrigo Basilicati-Cardin, lui, se dit persécuté : « Parce que tu ne peux pas obtenir quelque chose, alors tu le détruis », lâche-t-il, loin de se sentir en paix. Dans son très chic appartement du VIIIe arrondissement où il vit avec sa femme et sa fille de 10 ans trône un piano à queue qu’il ne touche plus depuis des mois. De part et d’autre, difficile de ­trouver l’apaisement.

« N’allez pas enrichir les avocats… » ­Cardin le visionnaire avait vu juste, une fois encore. Très conscient de sa propre grandeur, il rappelait que « dans le monde, on se souviendra de Dior, Courrèges, Chanel et Cardin ». Que son nom demeure, tant pis pour le reste ?