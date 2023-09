Depuis 70 ans, elle perce les mystères d’un univers encore inconnu à 90 %. Pionnière de l’exploration des profondeurs, ­scientifique à l’aura mondiale, Sylvia Earle est plus qu’un modèle chez les océanographes, c’est une légende ! Mais celle qui a passé plus de 7000 heures sous l’eau a aussi vu son ­paradis se dégrader en un temps éclair. Circonscrire la catastrophe est encore ­possible. Avec son association Mission Blue en partenariat avec Rolex, ­l’infatigable reine des mers veut étendre les aires préservées jusqu’à 20 % de la surface marine, contre 8 % actuellement. Protéger l’océan, plus grand réservoir de biodiversité et précieuse source d’oxygène, « c’est aussi, explique-t-elle, protéger l’humanité ».

Romain Clergeat Paris Match

En France, ceux qui vous connaissent mal disent que vous êtes la ­ « commandant Cousteau » américaine. Cela vous paraît juste ? ​

On m’a déjà comparée à lui, même si nous avons eu des parcours différents. Je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’il a fait, mais il a inventé de nouvelles technologies pour la plongée, comme le détendeur. Permettant au grand public, mais aussi aux scientifiques, de découvrir les merveilles des océans. En tant qu’explorateur, il m’a inspirée, c’est certain. Cousteau n’a jamais prétendu être un scientifique, même si, parce qu’il a fait des découvertes importantes, les gens le traitaient parfois comme tel. Ce qui est certain, c’est qu’il a ouvert la porte des océans à beaucoup de monde : j’ai eu la chance, moi aussi, de m’y engouffrer. ​

En 1975, il n’y avait qu’une seule « zone morte » dans les océans. Aujourd’hui, il y en a plus de 500. Vous qui avez assisté à cette dégradation, comment l’expliquez-vous ? ​

Pour être honnête, la technologie a beaucoup évolué durant cette période. Nous avons aussi beaucoup appris sur les océans vus « d’en haut », avec les satellites. Grâce à cette vue d’ensemble, à la visualisation des courants, nous avons également découvert des zones mortes que nous ne soupçonnions pas. Pareil pour les grandes profondeurs. En plongeant dans la fosse des Mariannes, à 10 000 mètres sous la surface, Auguste Picard et Don Walsh ont prouvé qu’il y avait une vie dans les abysses. Nous avons appris davantage, mais nous avons aussi beaucoup perdu. La technologie qui nous permet d’explorer et de comprendre la nature nous « autorise » également à prélever davantage de ressources naturelles : c’est ce qui arrive quand on regarde la nature comme du « matériel » permettant d’extraire des « produits ». À quoi sert une forêt tropicale ? À rien pour certains. Sauf si on abat les arbres pour planter du soja ou faire paître des vaches. Là, elle nous est utile ! La conserver pour ce qu’elle est, à savoir une bibliothèque de la vie, est considéré comme un « manque à gagner ». Et je ne parle pas des animaux incroyables qui la peuplent. S’ils n’ont pas leur place dans notre économie actuelle, on les élimine ou on les déplace pour les remplacer par des espèces plus rentables. La nature est considérée comme quelque chose à transformer à notre profit. Et que lui rend-on en échange ? Du plastique, du pétrole ou des produits chimiques.

PHOTO BETTMANN, BETTMANN ARCHIVE Été 1970. Sylvia Earle (à droite) est la première femme à diriger une mission uniquement féminine à bord d’une station sous-marine. Un programme de recherche et de vie en vase clos baptisé Tektite II, d’une vingtaine de jours.

Comment était la mer dans votre adolescence en Floride ? ​

Il y avait des endroits où j’aimais me promener qui n’existent plus. La moitié des écosystèmes que j’ai connus enfant ont disparu : les récifs coralliens, les mangroves, les herbiers, les marais… 90 % des marchandises passent par la mer. Donc, autour des villes portuaires, la transformation s’est accélérée. Nous pouvons désormais nous déplacer partout dans le monde, et nous le faisons. La pêche n’est plus limitée aux régions côtières et les marchés ne sont plus locaux. Ce qui nous a permis de consommer à un rythme beaucoup plus rapide et donc de détruire. Après les années 1950, la quantité de poissons prélevés dans la mer était d’environ 40 millions de tonnes par an. Maintenant, elle dépasse 100 millions. Sans compter les prises rejetées par-dessus bord et les activités illégales.

​Quel est l’objectif de votre Mission Blue en partenariat avec Rolex ? ​

Nous voulons contribuer à créer un maillage de « zones d’espoir ». Il s’agit de sauvegarder de grandes étendues où on ne pêchera plus inconsidérément, où on ne forera pas pour prélever du minerai. Auparavant, des cultures intégraient une éthique de la nature dans leurs modes de vie. Il ne fallait pas tout prendre ni consommer incon­sidérément. Aujourd’hui, nous attaquons la nature à coups de bulldozers.

Pourtant, on ne peut nier que l’augmentation des aires maritimes ­protégées soit un succès. Elles ont crû de 6000 % depuis 1950.

Certes, mais cela n’a pas atteint le niveau nécessaire. La totalité des aires marines protégées en 2021 équivaut à seulement 7,91 % de la surface des océans. La protection des eaux internationales reste nettement insuffisante, représentant une petite fraction de celle des eaux nationales. On parle de « sanctuaires », mais on y autorise toujours la pêche ! Le concept de zone protégée devrait être intégral. Quand on le peut, il faut laisser la nature aux commandes. C’est ce que j’ai essayé de faire la majeure partie de ma vie. Nous qui sommes si attentifs à protéger des œuvres d’art dans des musées, quel droit avons-nous de détruire les œuvres de la nature ?

L’un des objectifs de la dernière Cop15 sur la biodiversité était la protection d’au moins 30 % des zones terrestres, des eaux intérieures, des zones côtières et marines d’ici à 2030. Est-ce suffisant et assez réaliste ?

Oui et non. Si nous considérons 30 % de cette planète comme sacrés et que nous croyons avoir un blanc-seing pour détruire les autres 70 %, ça ne peut pas marcher. Pour vivre, vous n’avez pas seulement besoin d’un tiers de votre cœur. Sans océans, pas de vie. Sans océans, pas d’êtres humains. Il s’agit du patrimoine commun de l’humanité. Nous avons besoin de la nature. Nous prélevons la faune à l’échelle industrielle en haute mer au-delà des juridictions nationales et nous laissons un petit nombre de pays prélever agressivement, légalement et illégalement, pourquoi ? Principalement, parce que les gens aiment manger le produit de la pêche et qu’ils n’ont pas pris conscience du coût et des conséquences, en termes de climat, de ces tonnes d’animaux prélevés à la nature. Le Fonds monétaire international a fait un calcul, basé sur la « valeur en carbone » des baleines [leur rôle dans l’écosystème]. Ils sont parvenus au chiffre de 1000 milliards de dollars ! Bien plus que la valeur des baleines mortes, quel que soit leur prix. ​

PHOTO FRANCK GAZZOLA, PARIS MATCH Dans le sous-marin DeepSee, aux îles Galapagos, en 2022.

Dans le cas des baleines, des efforts de protection ont été entrepris et les résultats sont tout de même là, non ? ​

C’est vrai. Elles étaient au bord de l’extinction. Au fil des années, grâce aux programmes de préservation, elles se développent à nouveau. Elles sont loin d’être aussi nombreuses qu’il y a 500 ans. Mais elles le sont certainement davantage que lorsque j’étais enfant. Les tortues se rétablissent pour la même raison. C’est bien la preuve qu’avec une vraie volonté, cela fonctionne. ​

N’importe qui peut voir une forêt ou une plage disparaître. Mais seule une minorité est témoin du spectacle des baleines ou du blanchiment de la Grande Barrière de Corail… Ne pensez-vous pas que les océans sont moins protégés parce que peu de gens y ont accès ?

​C’est un des plus grands problèmes, en effet. En surface, la mer ressemble à ce qu’elle était il y a 10 000 ans. Et les gens ne réalisent peut-être pas le mal qu’on lui inflige. Nous exploitons la vie à une échelle démesurée ! Certains se justifient en parlant de « développement durable », mais c’est un non-sens. Dieu merci, la merveilleuse faune terrestre est maintenant mieux protégée, mais nous ne voyons toujours pas les poissons comme appartenant à la faune. On les pèse à la tonne ! Or les poissons sont des animaux sauvages… Rien de plus sauvage qu’un thon.

Dans le golfe du Mexique, où vous avez grandi, il n’y avait qu’une seule plateforme pétrolière dans les années 1970…

Aucune, même, quand j’ai plongé, enfant, pour la première fois !

Il y en a aujourd’hui plus de 30 000… En même temps, la population mondiale était alors de 4 milliards. Nous sommes désormais 8 milliards. Il faut de l’énergie pour tout ce monde, non ?

La démographie à l’échelle globale est l’une des questions les plus délicates qui soient. On ne peut pas dire aux gens combien faire d’enfants. C’est quelque chose de trop personnel. Mais je constate que nourrir 8 milliards de personnes oblige à réquisitionner près de la moitié des terres. Quant à l’océan, il est quasiment « disponible » à 97 % ! Cela a évidemment des limites… 90 % des gros poissons ont disparu ou presque. Ce n’est pas sans conséquences. Tout un système se dérègle. Il n’y avait rien de gaspillé dans la nature. Ni déchets ni excès. La plupart des gens l’ignorent. Et s’ils en sont conscients, ils haussent les épaules, comme si c’était la faute de quelqu’un d’autre. J’ai entendu des PDG et des gens très intelligents dire des absurdités comme : « Je sais que nous avons des problèmes, mais les enfants trouveront une solution. » Absurde.

PHOTO PARIS MATCH Témoin d’une renaissance : ce pilier de débarcadère sert de récif artificiel pour des éponges et des coraux.

Quand avez-vous cessé de manger du poisson ?

Dès que j’ai commencé à plonger. Je ­n’allais pas manger ces merveilles ! J’ai étudié les homards sous l’eau. Ils sont curieux, s’approchent, font un doux petit bruit, comme un ronronnement. Alors, penser qu’on les ébouillante avec la certitude tranquille qu’ils ne souffrent pas… Idem pour les poissons. Certains sont des « grondants », qui émettent un son guttural quand on les sort de l’eau. Il ne fait aucun doute qu’ils expriment la peur. Je soupçonne que tous les poissons, comme les oiseaux, les mammifères, les vertébrés, ont une sensibilité réelle. Pourquoi en serait-il autrement ? Parce qu’ils ne peuvent pas exprimer ce qu’ils perçoivent, on les regarde comme quelque chose à manger.

​​Nous avons à peine exploré 5 % à 10 % des océans. Certains scientifiques, comme vous, le regrettent. Et pourtant, connaissant le comportement humain, l’ignorance n’est-elle pas une protection ? ​

Il y aura toujours quelqu’un de disponible pour transformer la nature en argent, c’est certain. Actuellement, nous détruisons sans savoir. Le seul espoir est de connaître la valeur de la nature. Pour l’instant, elle est gratuite, un cadeau sans coût dans notre bilan comptable. Un poisson vivant n’a aucune valeur. Le seul bon poisson est celui que vous avez capturé et transformé en argent. De mon point de vue, c’est l’inverse. Nous ne pouvons fabriquer aucune de ces créatures. On me dit parfois : « Nous avons 8 milliards de bouches à nourrir. » Mais ces centaines de millions de tonnes d’animaux sauvages vont vers des marchés de « luxe », ils ne nourrissent pas les affamés, ni la majorité de la population mondiale. En fait, les riches comme les autres tirent 80 % de leurs calories de quelques plantes : maïs, riz, blé, soja. Puis viennent tous les autres légumes, les fruits et les animaux que nous élevons. Les animaux sauvages de la mer ne représentent qu’une fraction de nos besoins nutritionnels. Seulement 1 %. On ne peut pas dire que la pêche est une question de sécurité alimentaire.

À une époque, vous étiez considérée par ­certains comme radicale. Diriez-vous que vous vous êtes adoucie avec le temps ?

Non ! Je ne pense pas avoir changé. Je suis même devenue plus féroce parce que l’urgence augmente !

PHOTO PARIS MATCH Avec Barack Obama, en 2016, sur l’atoll de Midway, dans le Pacifique, lors de l’annonce du quadruplement de la plus grande réserve marine de la planète.

​Vous vous voyez aussi radicale qu’une Greta Thunberg par exemple ?

Mon approche est différente. Je viens avec une poignée de main, pas avec mon poing. J’essaie de toujours regarder le monde à travers les yeux des autres, j’essaie de ­comprendre ce qui leur manque pour voir ce que je vois. Je respecte les pêcheurs qui ont investi leurs économies dans leur métier. Et il n’est pas facile pour eux de changer, je le comprends. Les amener à réaliser qu’ils pourraient mieux gagner leur vie sans tuer de poissons est plus efficace que leur crier dessus au premier abord.

Entre les politiciens et les hommes ­d’affaires, qui trouvez-vous les plus difficiles à convaincre ?

Les gens qui pensent tout savoir. Et ils se cachent partout. Même certains jeunes enfants sont comme cela.

Mais les enfants peuvent changer.

Nous aussi, les adultes, nous le pouvons.