Contrairement aux apparences, pour ce champion, la compétition n’est pas une fin en soi. L’essentiel est de dépasser les limites du possible. « J’ai besoin d’être dans l’inconfort et dans le dur », nous confiait-il à la veille de la course. Le samedi 2 septembre, le coureur bouclait le 100 Miles de la Dacia UTMB Mont-Blanc en seulement 20 heures et 54 minutes. Une performance héroïque de 171 kilomètres de distance. Mathieu Blanchard a pourtant découvert le trail sur le tard, à 26 ans. En 2022, à 35 ans, il décrochait la 2e place à ­l’ultra-trail du Mont-Blanc derrière la vedette espagnole Kilian Jornet. Mais cet amoureux de l’effort qui vit à Montréal ne le cache pas : pour lui, le sentier de montagne est toujours un chemin de croix.

Florence Saugues​ Paris Match

Il a les traits tirés, les joues creusées et les yeux enfoncés, stigmates des « finishers » des ultra-trails. Attablé en terrasse, face au massif du Mont-Blanc qui l’a tant éprouvé durant 20 heures et 54 minutes, Mathieu Blanchard tente de récupérer devant deux œufs au plat et une tranche de pain complet. Dimanche 3 septembre, quelques heures après avoir passé la ligne d’arrivée, l’athlète de 35 ans marche comme un petit vieux perclus de rhumatismes : « On ne peut pas me toucher, lâche-t-il, j’ai trop mal. Cet UTMB a été un calvaire de A à Z ! » Pour un homme que la douleur transcende, l’aveu est de taille.

L’ultra-trail du Mont-Blanc est le Graal des courses d’endurance en milieu naturel, avec 171 kilomètres de distance et 10 000 mètres de dénivelé. Tous ceux qui s’y frottent savent que ça va piquer : courir les sentiers caillouteux, monter et descendre les chemins escarpés, de jour comme de nuit, flinguent les cuisses et les articulations, détraquent les intestins, fait s’emballer le cœur et cavaler le cerveau. Le coureur passe par tous les états. Le pire côtoie le meilleur. La joie, l’effondrement.

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH La boucle est bouclée. Arrivée à Chamonix sous les hourras en 4e position.

On peut être un vrai zombie et ressusciter, pleurer et s’extasier. Mais cette fois-ci, je n’ai jamais ressenti une seule fois du plaisir, sauf quand le public m’acclamait. Sans ces encouragements que j’ai entendus tout au long du parcours, sans ma famille, qui s’était déplacée au complet, j’aurais abandonné. Mathieu Blanchard

Tout avait pourtant bien commencé. Vendredi 1er septembre à 18 heures, barbichette de mousquetaire et sourire franc, Blanchard, dossard numéro 9, présente un visage serein au départ de la course. « Allez Mathieu ! », crie Alix Noblat, sa compagne, dans le silence d’avant coup d’envoi. Sans attendre, la jeune femme file vers les Contamines, au kilomètre 31. Elle assure l’assistance de son homme aux ravitaillements.

Sous un beau soleil de fin d’été, les athlètes traversent les rues de Chamonix, au son des cloches et des ovations, Mathieu au premier plan. Puis ils empruntent un chemin carrossé, direction Les Houches pour grimper le long des pistes de ski jusqu’au col de Voza. « Il ne faut pas partir trop vite, explique François-Éric Cormier, membre de la compagnie des guides de Chamonix et ultra-traileur, sinon tu le payes plus tard. » Même s’il a commencé le trail tardivement, en 2017, Mathieu connaît bien la topographie. Il a participé à trois UTMB et a repéré six fois le tracé. « Jusqu’au premier ravitaillement, c’est plutôt plat, raconte-t-il. Habituellement, je suis comme dans un canapé. Là, je sentais que mes jambes travaillaient. »

Aux Contamines, Alix, mine radieuse, se prépare à l’action. « Il faut que je sois belle, dit-elle, sérieuse. Si je parais fatiguée alors que je ne cours pas, je ne lui envoie pas un bon message. » Il est 20 h 43 quand Mathieu arrive, en 4e position, sous la tente de l’organisation. Alix l’attrape par le gilet et par le regard. Un regard de guerrière qui ne souffre aucune contestation. Celui qu’elle décochait dans Koh-Lanta saison 2019, émission dans laquelle les deux amoureux se sont rencontrés.

« J’ai senti que ça n’allait pas »

Le ravitaillement, c’est comme un arrêt au stand en formule 1. Il faut retirer les flasques vides, les remplacer par des pleines, équiper le coureur… en un temps record. Une minute et trente secondes en moyenne pour l’écurie Blanchard-Noblat. Pendant que Mathieu, debout, gobe une purée, Alix lui enfile son tour de cou et sa lampe frontale pour attaquer la nuit. Elle fourre les poches de son gilet de munitions nutritives et lui glisse quelques mots à l’oreille. « J’ai senti que ça n’allait pas, reconnaît-elle après la course. Mais, il mangeait bien. Je lui ai dit : « Ça va le faire. On y va », en le poussant pour qu’il reparte. »

À la sortie, la foule de supporteurs est dense. Tous veulent toucher ces dompteurs de reliefs. Comme pour le Tour de France, les coureurs se fraient un chemin dans la nuée qui s’ouvre devant chacun d’eux et se referme aussitôt après.

Dans le mouvement, un spectateur marche accidentellement sur l’un des bâtons de Blanchard. Ce dernier a maintenant la forme d’un « U ».

« Je l’ai redressé, raconte le sportif. Il n’était pas brisé, mais j’avais peur de m’appuyer dessus. » Avancer, bancal, sur les 50 kilomètres à venir lui sape le moral. Un bout de carbone tordu et le ver est dans le fruit. « Je me demandais si quelqu’un ne l’avait pas fait exprès. Ce qui était faux, évidemment, mais le négatif prenait le dessus. » Son cerveau mouline. Ses jambes le trahissent. Il serre les dents.

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH Préparation de l’équipement et des ravitaillements avec sa compagne, Alix Noblat, chez eux, aux Deux-Alpes.

Dans moins de 4 kilomètres, il atteindra Notre-Dame de la Gorge. Après l’église baroque, les traileurs doivent emprunter la voie romaine, celle qui relie le haut Faucigny, le haut Beaufortain et la haute Tarentaise. Ce moment est béni des coureurs. Ils entrent dans l’obscurité en même temps qu’ils attaquent la haute montagne. Les spectateurs font une dernière haie d’honneur au pied de la montée. Le tintement des cloches et les cris d’encouragement défrisent les tympans. Ensuite, la nuit noire et le silence font loi.

Les forçats du dénivelé avancent dans le halo de lumière projeté par leur lampe frontale et dessinent une file de vers luisants qui zigzague sur les hauteurs. « On se met dans un cocon, explique Mathieu. C’est souvent méditatif jusqu’au col du Bonhomme ». Cette fois-ci, ce fut le début de l’enfer ! Chaque pas lui déclenche des chocs électriques dans les jambes.

Comme si des lames de couteau me perçaient les cuisses. Généralement, la douleur finit par passer. Là, elle ne m’a jamais quitté ! Mathieu Blanchard

Au kilomètre 50, il reste quatre énormes montées avant de rallier le prochain ravitaillement. Certains cols se situent à plus de 2500 mètres d’altitude. Dans la vallée, la nuit est agréable, le paysage dégagé et les températures sont douces. Vers les sommets, elles flirtent avec les 5 degrés et le brouillard s’épaissit. « Aux cols, c’était de la purée de pois, se rappelle le jeune homme. Dans ces conditions, la lampe frontale produit comme un voile blanc. Et on risque de se tromper de chemin. »

« Je n’avais pas envie de finir 20e »

Submergé par la souffrance, aveuglé par le brouillard, le cerveau de Mathieu le tire vers les abysses. « Je me suis cherché des excuses pour abandonner, avoue-t-il avec honnêteté. Je me suis dit : « Pourquoi ne pas inventer une entorse ou un mal ventre ? » » Dans l’obscurité, il observe les points lumineux qui s’éloignent devant lui. Ceux qui le suivent, eux, se rapprochent : il est rattrapé par ses concurrents directs.

J’étais comme un boxeur à qui on avait attaché les deux mains dans le dos : tu encaisses les coups et tu ne peux pas en mettre un seul. Mathieu Blanchard

Alors qu’il se trouve en 8e position, un sursaut d’amour-propre va lui sauver la mise, admet-il. « Pour ma famille et pour tous les supporteurs. » Alors que Germain Grangier parvient à sa hauteur, il renonce à jeter l’éponge. « À chaque fois qu’un coureur me dépassait, je m’accrochais à ses talons, décrypte-t-il. Et, pour certains, excepté Germain, qui a fini 3e, je les redoublais plus tard. »

L’UTMB fait le tour du massif du Mont-Blanc, qui se compose de 28 sommets de plus de 4000 mètres d’altitude et de 90 glaciers. Réparti sur trois pays, la France, l’Italie et la Suisse, le parcours enchaîne cols, alpages et fonds de vallée. Germain Grangier coiffe Mathieu au col du Bonhomme, situé à 2329 mètres d’altitude.

Arthur Joyeux-Bouillon, lui, prend l’avantage au col de la Seigne, à 2516 mètres. Il guidera Mathieu jusqu’au lac Combal, en contrebas. Puis, c’est au tour de Thibaut Garrivier de le motiver après ­Courmayeur. Cette commune alpine de la vallée d’Aoste se situe à mi-course, côté italien. Elle accueille aussi le ravitaillement clé au milieu de la nuit.

Le dossard numéro 9 est prévu autour de 2 heures du matin. Alix l’attend, concentrée et déterminée. « Je lui ai mis plus de caféine dans ses boissons », précise la jeune femme. Surtout, elle mise sur le fait que tout peut arriver. Les leaders, au mental d’acier, peuvent s’écrouler. Les losers peuvent retrouver l’énergie et galoper comme des chamois. Jim Walmsley et Zach Miller, les deux Américains en tête, se sont effondrés lors de courses précédentes. « Je ne sens plus mon corps », confie Mathieu à Alix. « Les premiers ne sont pas dans un meilleur état que toi », lui rétorque-t-elle. Alors Mathieu s’accroche.

Aux ravitaillements, Alix me met dans une bulle de protection. Pendant ces quelques minutes je me sens moins vulnérable, car seul en montagne, je suis fragile, très fragile. Mathieu Blanchard

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH 171 kilomètres à pied, ça use, ça use… Le Franco-Canadien, commandité par Salomon, possède une soixantaine de paires de chaussures, dont quelques prototypes.

Les derniers kilomètres

Aux talons de Thibaut Garrivier jusqu’en Suisse, ­Blanchard va ensuite mettre ses pas dans ceux de Ludovic Pommeret, un habitué des remontées. En 2016, alors qu’il était situé dans les limbes du classement, prêt à abandonner, il a fini par gagner l’UTMB.

Pour l’édition 2023, il était 57e au bout du 40e kilomètre, à 48 ans, il finira 5e, juste derrière Mathieu. « Notre discipline est un sport de sagesse, confie Blanchard. Ludo a l’avantage de l’âge. » Et de l’expérience. Est-ce ce qui a manqué à Mathieu Blanchard ?

Le corps humain n’est pas fait pour courir 171 kilomètres d’affilée. Lors d’un ultra, les organes souffrent.

Le foie et les reins, censés éliminer les déchets. Le tube digestif est mal irrigué, car le sang se tourne prioritairement vers les muscles et il est irrité par les microlésions dues au choc des foulées. « Et d’un point de vue musculaire, l’effort fourni provoque des microdéchirures au niveau des muscles », précise ­François-Éric Cormier.

La fatigue générale, physique comme mentale, est telle qu’il faut plusieurs semaines, plusieurs mois parfois pour récupérer. « C’est l’une des hypothèses, reconnaît Mathieu. Cette année, mon défi était d’enchaîner la Western States, en juin, puis l’UTMB, en septembre. C’était peut-être un peu trop ambitieux, reconnaît-il. À Chamonix, j’ai décroché la médaille de bronze en 2021, l’argent en 2022, et la médaille en chocolat, la 4e place, en 2023. Il ne me manque plus que l’or… » conclut-il en guise de promesse.