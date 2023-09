Une alliance qui est bien plus qu’un simple rituel. Voile et robe blanche pour elle. Et pour lui, sa foi en pendentif. Ils ont 45 ans de différence, mais la même envie d’inscrire leur union sous le signe du sacré. Leur amour est né dans un train à grande vitesse et a mûri lentement, jusqu’à devenir fusionnel. En 2020, Hugues ­Aufray, le grand troubadour de la chanson française, confiait à Match : « Si j’ai gardé ma jeunesse, c’est en partie grâce à Murielle […]. Elle me pousse, elle m’inspire. »

Je ne sais pas si Murielle croyait au prince charmant, mais en ce jour de noces, les plus belles histoires d’amour qu’une romancière pourrait inventer se brisent en éclats devant son couple. Le chevalier valeureux embarque sa belle, ils ne paraissent pas l’âge qu’annoncent les journaux. Dans leurs yeux l’amour veille, le grand amour, celui que tout le monde cherche, ils l’ont dans le cœur caché depuis de nombreuses années et, en ce jour de fin d’été, dans la jolie ville de Marly-le-Roi, ils se sont dit « oui » pour toujours.

Vingt-huit : sur le faire-part de noces, le couple a annoncé par ce chiffre ses épousailles. Bien loin des chiffres d’âge et de différence qui n’ont jamais été un sujet pour eux, 28 sonne comme une évidence, 28 ans que les regards clairs se sont croisés et aimantés, celui émeraude de la jeune Savoyarde et celui azuréen du chanteur français. Ils se souviennent de leur rencontre dans le TGV Genève-Paris, le 31 août 1995.

Comme le dit Cervantès par la bouche de Don Quichotte, qu’Hugues adore : « L’amour n’a pas meilleur complice que le hasard… » Murielle, 20 ans, ­étudiante, est montée avec sa maman et son oncle, à Bellegarde. Trop timide à l’époque, elle n’ose pas demander à Hugues un autographe, mais se souvient très bien de ses paroles : « Êtes-vous comédienne ? Voulez-vous faire du cinéma ? Une lumière se dégage de vous et je suis certain que vous réussirez dans ce domaine ! » Pensant qu’elle montait à Paris pour s’inscrire dans un cours de comédie, il ajouta : « Si vous avez besoin de relations dans le métier, je pourrai peut-être vous aider. »

Durant trois ans, partageant un amour ­profond, ils communiquèrent tous les jours en se vouvoyant, me confie Murielle, encore très émue.

« J’entendrais siffler ce train… toute ma vie… » Aujourd’hui, les paroles de cette chanson qu’en 1962 Hugues avait rapportée d’Amérique avec l’intention de l’adapter en français (et qu’un éditeur « refila » à Richard Antony sans lui en parler…) résonnent dans leur tête. 1962, c’étaient les débuts de sa célébrité, il avait 33 ans.

Au soir du mariage, il racontait encore cette anecdote. Dans les années 1950, alors qu’il finissait son service militaire, c’est en se baladant à Saint-Germain-des-Prés, sa guitare sur l’épaule, qu’il fut abordé par un jeune homme, Edouardo de Pinto de Cuelho, directeur de la banque franco-portugaise. Celui-ci le convie à venir chanter chez lui à l’occasion d’un dîner. « C’était la première fois qu’on me proposait de l’argent pour chanter, j’ai accepté volontiers. »

À la table, il y avait Ginger Rogers, la célèbre partenaire de Fred Astaire, accompagnée du cinéaste américain Bill Marshall, de Jacques Bergerac, et de Micheline Presle (qui avait tourné avec Gérard Philipe Le diable au corps, de Claude Autant-Lara). Elle voulut chanter Aux marches du palais, Hugues l’accompagna. Ce fut son premier cachet.

En 1966, il était invité par Harry Belafonte pour un concert contre le racisme au Palais des Sports de Paris. Devant Martin Luther King, qu’il admire tant, Hugues chante Les crayons de couleurs, un texte limpide contre le racisme. Le pasteur le remerciera par une lettre personnelle : « Vous partagez dans votre cœur des convictions inébranlables… »

Il a toujours été épris de justice et de paix. « Je vis dans un monde qui ne va pas bien, je ne suis pas indifférent à tout ce qui s’y passe », dit-il encore.

Et il continue d’agir comme il le faisait hier avec Adieu monsieur le professeur ou Petit Simon, contre l’antisémitisme. La terre est si belle appelle à de nouveaux engagements.

Il les martèle sur son compte Facebook, « Hugues Aufray officiel », créé en 2009, recensant 231 000 abonnés (6000 sur Instagram), dont s’occupe Cédric Blondel, rencontré en 1991 alors qu’il n’avait que 14 ans… Cédric participait à un camp créé et animé par Hugues, l’Été indien, à Flaine, en Haute-Savoie, avec découverte du cheval et d’un mode de vie à l’indienne, proche de la nature. Sur les réseaux sociaux, où il reçoit 800 messages quotidiens, il est suivi, entre autres, par Louis Bertignac, par la ­communauté de Renaud et plusieurs médias. Hugues, véritable lanceur d’alerte, intervient lui-même par vidéo (ce qui est très rare chez les artistes) et certaines dépassent parfois le million de vues. Imprégné de positivisme et de bienveillance, il s’exprime sur ce qui lui tient à cœur, dans son jardin, sa ­bibliothèque ou sa véranda, sa chatte sur l’épaule, et Murielle toujours à ses côtés.

Un nouveau nid d’amour

En 2016, Hugues, père de deux filles, cinq fois grand-père et deux fois arrière-grand-père, a vendu la maison de Marnes-la-­Coquette, où il avait vécu 45 ans, réglant ainsi son héritage. La même année, il pose sa guitare et ses célèbres bottes dans une jolie demeure de Marly-le-Roi, l’ancienne maison du sculpteur Aristide Maillol (décédé en 1944). Comme un jeune homme avec sa promise, il est prêt pour une ­nouvelle aventure. C’est Olivier Lorquin, le fils de Dina Vierny, dernier modèle du sculpteur dont Hugues est resté proche depuis leur rencontre, en 1948, jusqu’à sa mort, en 2009, qui l’a autorisé à y habiter aussi bien qu’à disposer de l’atelier, car Hugues est aussi, à ses heures, sculpteur et peintre. En témoignent quelques bustes et toiles.

Il aime sculpter ses idoles, Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Bonnard, Maillol, Arthur Rimbaud, Nina Simone et, bien sûr, Bob Dylan, dont un magnifique buste trône dans la véranda.

Marly est le nid d’amour des jeunes mariés, Lily Flower, la chatte maine coon, se promène parmi les arbustes ­fleuris et parfumés. Entre les concerts dans les églises (26 depuis le début de l’année) et une quinzaine sur le programme à venir dans des espaces mythiques comme l’Olympia, programmé le 14 janvier 2024, les amoureux y vivent simplement, reçoivent amis et famille dans la petite cuisine aux carreaux verts, réplique de celle de Maillol à Banyuls-sur-Mer. On discute ­littérature et politique, recettes de cuisine ou musique, chats ou ­chevaux…

Dans ce monde d’aujourd’hui où les modes changent sans cesse, Hugues n’a pas seulement conservé son style musical, il a conservé son éthique de vie. Traumatisé par la séparation de ses parents alors qu’il était adolescent (un tourment qu’il a chanté dans La Sévillane : « Mon père a aimé ma mère/, Mais la vie les a séparés/Aïe la peine que je traîne… »), il n’a pas rompu le serment qu’il avait fait de ne jamais divorcer. Mais, l’an passé, le décès d’Hélène, sa première femme, lui a donné la liberté de mettre la bague au doigt de Murielle et de lui offrir un mariage religieux conforme à leur engagement spirituel.

Dans la ville royale de Marly-le-Roi, le maire, élu depuis plus de 20 ans, Jean-Yves Perrot, a dû faire répéter à Murielle son trop timide et discret « oui ». C’est finalement avec force qu’ils se sont engagés dans leur nouvelle vie, applaudis par une assemblée attentive, impliquée et joyeuse. Et très diverse. Au premier rang, les fidèles et célèbres amis, Renaud et sa ­compagne, Cerise, David Séchan, Dave et Patrick Loiseau, Jean-Luc Reichmann, comédien et animateur de l’émission Les 12 Coups de midi, et son épouse, ­Nathalie Lecoultre. Ou, venu avec sa compagne, Odile, Jean-Luc Van Den Heede, dit VDH, un des plus grands skippeurs du monde : 12 cap Horn, deux podiums du ­Vendée Globe et, depuis près de 20 ans, le record du tour du monde à l’envers contre vents et courants sur un énorme monocoque dont Hugues a été le parrain, ainsi que vainqueur de la course la plus difficile, la plus dangereuse, la Golden Globe Race, en 2018, après 212 jours en solitaire…

Pour lui et pour tous les marins, Hugues a créé Chacun sa mer chacun son vent. Sont aussi présents le commandant Prouteau, créateur du GIGN, et Hélène, sa femme, l’écrivain Alain Borer, spécialiste d’Arthur Rimbaud, et Claudia, sa femme, tous les amis proches et, parmi les familles, les petits-enfants ­d’Hugues, élie avec son épouse, Valentine, et Marylou, l’une de ses arrière-petites-filles, ou la maman de Murielle, sa sœur aînée, Brigitte, son neveu ­François, Jean-Jacques Julien, le témoin d’Hugues…

L’amour en héritage…

C’est à l’église Saint-Vigor, construite par Mansart, devant l’autel qui, à Versailles, a vu le mariage de Louis XIV avec Mme de ­Maintenon, qu’ils ont prononcé leurs vœux. Le père Joseph, aujourd’hui à la retraite après avoir vécu son ministère dans les quartiers populaires par le biais de l’institut du Prado fondé par le bienheureux père Antoine Chevrier, est venu du village de Still, près de Strasbourg, spécialement pour marier ses amis. Il les a accueillis sur le parvis, dans la plus simple des aubes blanches. Les mariés ont choisi tous les chants. Et d’abord L’amour en héritage (musique de ­Vladimir Cosma, paroles de Pierre Delanoë), chanté par la voix pure de Nana Mouskouri : « Et si ma vie se traduit en je t’aime/Si mes chemins ont croisé des torrents/On est toujours un oiseau de bohème/Une enfant du ­printemps… »

Murielle, qui n’a plus son papa, a fait son entrée au bras d’Hugues. Ils montent la grande nef fleurie de roses blanches, sur la tonalité majestueuse et lente de la suite n° 3 de Jean-Sébastien Bach.

La mariée porte une magnifique robe blanche, près du corps, ouverte dans le dos, et un voile en dentelle aussi long que sa traîne. Elle rayonne par la douceur et la pureté de son visage, qui laisse entrevoir une très grande émotion et un très grand bonheur.

Hugues, pantalon noir, chemise blanche, a accroché sur son blouson noir à franges son étoile bleue du 27e bataillon des chasseurs alpins d’Annecy, où il a fait son service militaire en 1950, soit 24 ans avant la naissance de Murielle… dans la même ville.

Le commandant Simon Neouze, en grande tenue, s’est d’ailleurs déplacé spécialement pour l’occasion. Alors Cloches sonnez, la chanson d’ouverture de tous ses concerts dans les églises et cathédrales, retentit. VDH, le marin, prononce de sa voix chaude le « Aimons-nous les uns les autres, avec ça nous ferons le tour du monde… », du père Jaouen, cet ancien aumônier des prisons qui avait eu l’idée de lancer une véritable flottille sur laquelle d’anciens délinquants pourraient retrouver espoir. Hugues leur dédia sa chanson Hasta luego.

Témoin et rédactrice occasionnelle pour ce reportage, par la volonté des mariés, j’ai lu le très bel hymne à l’amour de saint Paul et la prière universelle. Résonneront l’Ave Maria de ­Schubert enregistré par Nana Mouskouri, puis A Song for You par Ray Charles avant le sublime Je veux vivre avec toi, paroles d’Hugues et musique de Georges Augier de Moussac. Et enfin, le Je vous salue Marie de Francis Jammes, musique de Brassens, qui termine toujours les concerts d’Hugues. Après la bénédiction finale, Con te partiro, d’Andrea Bocelli, emplit les cœurs.

Dans cette petite ville de Marly-le-Roi, grande comme un village, les habitants attendent sur le parvis pour acclamer deux des leurs, qu’ils ont appris à saluer d’un petit geste amical. Ils assisteront à l’émouvant lâcher de 10 colombes. Elles emportent avec elles le message d’amour de cette union.

La soirée, devant la pièce montée, sera digne d’un Olympia : en première partie, les Silly Toys, découverte et choix d’Hugues, qui dit qu’ils se sont fortement inspirés des Beatles. Puis concert privé intimiste d’Hugues avec ses musiciens, Georges Augier de Moussac, Max Pol Delvaux, ­Christian Séguret, Éric Wilms et Robert Le Gall.

Hugues me confiera le lendemain que ceux qui étaient là étaient « des gens connus et des gens que je connais, mais des amis avant tout ». Les mariés ont été comblés de cadeaux, dont un particulièrement apprécié par Hugues, une guitare Gibson, modèle Jumbo, réplique de celle d’Elvis, qui l’accompagnera peut-être pour les 15 concerts à venir. Hugues aime ouvrir des portes, il découvre, transmet. Il avait pressenti l’envergure du jeune poète Robert Zimmerman, dit Bob Dylan, consacré par le prix Nobel de littérature en 2016. Il est l’auteur de ses premières traductions officielles en français. L’album historique Aufray chante Dylan a marqué toute une génération.

Les piliers d’Hugues Aufray

Parmi les admirateurs de toujours, Renaud. Un internaute a récemment partagé une photo en noir et blanc où on le voit adolescent avec dans ses mains un 45-tours et une affiche d’Hugues Aufray, son idole. Un samedi soir d’avril de cette année, Renaud et Hugues se sont retrouvés dans un petit resto de Montparnasse avec Cerise et Murielle, leurs compagnes. J’étais le témoin silencieux de ce moment de partage discret autour d’un dîner simple et de souvenirs.

Il y a quelques années, dans sa préface à un livre sur Hugues, Renaud écrivait : « Hugues est un troubadour, un moderne trouvère, un baladin du monde occidental. Je l’imagine très bien à la cour des rois, brandissant sa guitare comme on présente un enfant, sa voix claire s’élevant sous les voûtes obscures d’un château médiéval. Ensemble nous avons chanté Au cœur de mon pays, j’aime l’homme et l’artiste, il est mon ancien maître à chanter, toujours mon ami. »

Sa présence au mariage en est la preuve. Et ses intuitions sont justes. Il y a quelque chose de chevaleresque en Hugues. Le nom ­ « ­Auffray » s’écrivait d’ailleurs à ­l’origine avec deux « F ». Il était composé de deux mots d’origine germanique et celtique « auf » (en dehors, au-dessus) et « fray » (libre et noble), d’où la devise « haut et libre » choisie par ce cadet de Gascogne, issu de la haute noblesse occitane, descendant de Gaston de Caubios d’Andiran, jusqu’à Gaston Phébus (XIVe siècle).

Par bonheur et par amour pour Murielle, Hugues ne vieillit pas. Les années n’ont pas de prise sur celui qui a toujours des projets, une curiosité insatiable et qui, comme dit Cervantès encore, « vit de son désir de vivre ». Mais sans Murielle, comme cette vie serait différente ! Hugues l’avoue spontanément, elle est son adrénaline, son moteur !

Murielle est discrète, attentionnée. Son amour pour son homme est une évidence, elle n’a jamais été une groupie, elle lit dans le regard du poète comme dans un livre ouvert, elle connaît sur le bout des doigts sa sensibilité extrême, son attachement à la vérité, à la sincérité.

La jeune fille rencontrée un jour de fin d’été est devenue une femme accomplie, la meilleure alliée du chanteur bohème que le public acclame. Elle gère les planifications et les affaires courantes, protège comme une louve son repos, lui qui peut chanter deux heures d’affilée parfois trois soirs de suite. Hugues lui a confié la responsabilité du prompteur, ce qu’elle a accepté avec enthousiasme, pour être au plus près, dans l’ombre et l’anonymat. Il a besoin d’elle. S’il lui manque quelque chose, elle est toujours là, qui lui communique chaque jour un amour de la vie dont on a la preuve en les regardant. Le rire et le regard clair de cet être plein d’empathie, qui, toute petite, donna sa plus belle poupée à une fillette qui n’en avait pas, émeuvent ceux qui la côtoient.

Aujourd’hui Murielle s’inquiète pour tous ceux qu’elle aime, elle sait déchiffrer un regard, le ton d’une voix. « Je veux vivre au jour le jour avec mon amour, j’ai du mal à être séparée de lui », nous confie-t-elle. Ses airs fragiles cachent une énergie et un désir de faire le bien, de donner le meilleur à sa vie et à celle d’Hugues. Hugues, qui vient d’avoir 94 ans, se livre volontiers sur cette union tardive et précise qu’il lui doit beaucoup : « Murielle mérite sa robe blanche et ce long voile symbole de pureté dont elle rêvait petite fille ! Elle m’a donné sa jeunesse et, depuis plus de 25 ans, elle est dans mon ombre, dans mon sillage, aujourd’hui je souhaite qu’elle soit dans la lumière ! »