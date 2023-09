C’est « devant Dieu et le peuple gabonais » que le nouvel homme fort promet d’organiser des élections libres et transparentes… Officiellement, il n’est que président de transition. Seule certitude, une page majeure se tourne : après le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger, un cinquième coup d’État écarte un pouvoir allié de Paris. Si le Gabon ne compte que 2,4 millions d’habitants, ce pays riche en ressources minières a longtemps joué un rôle clé dans les réseaux d’influence français. Pour le plus grand profit du clan Bongo.

Jean-Christophe Rufin, de l’Académie française Paris Match

Le dernier dinosaure d’Afrique vient de mourir, même s’il avait officiellement disparu en 2009. Car, ne nous y trompons pas, c’est la fin du régime d’Omar Bongo que ­sanctionne le coup d’État survenu au Gabon le 30 août. Certes, avec son fils Ali, des prolongations ont été jouées pendant 13 ans par le biais d’élections contestées. C’est beaucoup, mais bien peu par rapport aux ­42 ans de présence du père au pouvoir. On ne peut s’empêcher de voir dans les évènements actuels au Gabon la fin d’une histoire, la nôtre, car le destin du clan Bongo est indissolublement lié à celui de la France.

Qu’on en juge : Omar Bongo, jeune employé des PTT (Postes, télégraphes et téléphones), passé par l’armée (et les services secrets ­français), est choisi dès 1962 par le premier président issu de ­l’indépendance, Léon Mba, pour devenir son ­directeur de cabinet. Le jeune Bongo se prénomme alors Albert-­Bernard. Il est originaire d’un petit village du Haut-Ogooué. Sa famille compte 11 frères et sœurs. Comme Bonaparte, il saura se souvenir d’eux…

PHOTO PARIS MATCH Omar Bongo dans son bureau avec quatre de ses enfants, dont : Grace (à gauche), Ali (au centre) et Pascaline (à droite) en 1989.

L’ancienne colonie forestière, noyée dans la vaste Afrique équatoriale française, compte bien peu de personnes instruites. Ce n’est pas l’une des moindres fautes de la présence coloniale que d’avoir négligé la formation de cadres. Cette carence, jointe au choix fait de ­décoloniser les possessions françaises d’Afrique par ­morceaux, place les nouveaux États dans une situation de grande vulnérabilité.

Le général de Gaulle n’entend pas se séparer de l’empire auquel il attribue un rôle essentiel dans ­l’aventure de la France libre. Jacques Foccart va s’atteler à cette tâche en installant des hommes à sa main. En 1964, les forces françaises interviennent pour sauver Léon Mba, victime d’un coup d’État (et libérer son collaborateur). Quand Mba tombe malade, il faut d’urgence lui choisir un successeur. Bongo, ondoyant et cultivant une gentillesse de façade, est présenté au Général par son homme de l’ombre comme un relais efficace de la présence française.

Le pays recèle d’importantes richesses, car aux bois exotiques qui fournissaient l’essentiel de l’économie coloniale s’ajoute le pétrole en grande quantité.

L’ami Bongo, devenu vice-président dans la nouvelle Constitution hâtivement rédigée, s’installe au pouvoir en 1967. Il y restera jusqu’à sa mort en 2009. C’est dire qu’il a connu tout et tout le monde.

En France, bien sûr, de de Gaulle à Sarkozy, en ­passant avec plus ou moins de bonheur par Giscard, Mitterrand et surtout Chirac, son grand ami qu’il a été fort marri de voir cohabiter avec Lionel Jospin… Mais dans le monde aussi, où il a croisé Johnson, Nixon, les Bush et Clinton, tout comme Khrouchtchev, Brejnev, Gorbatchev, Eltsine et ­Poutine… Il a vu ­passer Mai 68, la Révolution culturelle, l’invasion de ­l’Afghanistan, la chute du mur de Berlin et la fin de l’apartheid en Afrique du Sud. Une blague (inoffensive) circulait à son sujet. Un mammouth, disait-on, est retrouvé en Sibérie, congelé dans le permafrost. Les scientifiques le réchauffent ; il se réveille et ses premiers mots sont : « Bongo est-il toujours au pouvoir au Gabon ? » …

Le vieux sage

L’indéracinable président va acquérir au fil du temps une ­stature de sage et même, encore mieux en Afrique, de vieux sage. Je l’ai ­rencontré à Dakar où il s’était rendu dans une période de crise ­politique. Il arrivait, minuscule, tiré à quatre épingles et caché ­derrière un énorme nœud de cravate ; il disparaissait dans les fauteuils ­profonds des palais nationaux, se taisait, bougonnait de temps en temps. Tous les regards étaient tournés vers lui. Ses pairs guettaient ses oracles et lorgnaient son portefeuille. Car, dans ses multiples interventions au gré des crises africaines, il n’hésitait pas, bien qu’il s’en défendît, à financer les campagnes de ceux qui avaient sa confiance. Il le faisait également dans son pays pour acheter des soutiens ou neutraliser les oppositions.

PHOTO PARIS MATCH Le dirigeant main dans la main avec Michael Jackson, à qui il vient de remettre une décoration dans le salon des Ambassadeurs du palais présidentiel, en février 1992.

PHOTO PARIS MATCH Omar Bongo (au centre), durant le tournage d’une biographie à sa gloire, Demain, un jour nouveau. À gauche, Pierre-Marie Dong, le réalisateur. En 1978.

PHOTO PARIS MATCH Albert (futur Omar) Bongo, 33 ans, président depuis peu, avec Albertine et Ali, les enfants qu’il a eus avec sa femme Marie-Joséphine Kama, une chanteuse de 18 ans. En août 1968. 1 /3





Dans un premier temps, ce n’était guère nécessaire. Le système politique était verrouillé par un seul parti, le sien. Il pouvait s’enorgueillir de scores électoraux de plus de 99 %, que même Kim Jong-il n’aurait osé afficher. Ensuite sont venues la fin de l’URSS et une vague de démocratisation, notamment en ­Amérique latine. La France ne voulait pas être en reste. ­François Mitterrand prononça en 1990 à La Baule le ­discours historique qui annonçait pour l’Afrique l’ère des conventions nationales et de la démocratie. Le rusé Bongo avait trop d’expérience et de sagesse ­africaine pour croire aux fredaines de Fukuyama et à sa « fin de l’Histoire ». Il ­comptait bien que la sienne continue. Faire plaisir à ses amis français, ­d’accord. Mais laisser quelqu’un le ­chasser du ­pouvoir, pas question !

La méthode pour l’éviter était simple : ­multiplier les oppositions et, si possible, les acheter. Un président sortant face à un ou deux rivaux est trop dangereux. S’il est en face d’une myriade de candidats, il a toutes ses chances.

Les socialistes veulent le multi­partisme ? Qu’à cela ne tienne. En face du parti ­présidentiel, seul doté de moyens, ­s’aligneront autant de micropartis qu’il voudra bien s’en créer. Si le ­danger persiste, et pour ceux qui n’ont pas la politesse de céder à la ­proverbiale gentillesse du chef de l’État, les intimidations devraient régler le problème.

J’ai eu l’occasion d’en être le témoin – et involontairement ­l’acteur – en 1993 quand le chef de l’opposition d’alors, futur maire de ­Libreville, le père Mba Abessolé, a demandé à être reçu en France. Aucun politique ne voulant rencontrer celui qui défiait Bongo à la présidentielle, c’est à un insignifiant conseiller (moi-même), chargé de mission auprès de François Léotard, alors ministre de la Défense, qu’échut la tâche de voir à Paris, le plus discrètement possible, le chef du parti des bûcherons. Je pris un café avec le brave homme en prenant bien soin, conformément aux instructions reçues, de ne pas le faire asseoir en terrasse, où quelqu’un aurait pu nous voir. Il comprenait très bien ces précautions et, à mon grand soulagement, il garda sa casquette sur la tête pendant toute la rencontre. L’entretien se borna à des généralités et mon interlocuteur, digne et courageux, me raconta les tracasseries dont il était victime dans son pays.

La nuit suivante, je fus tiré du lit par un coup de fil de la présidence (française). Jacques Chirac avait reçu à 2 heures du matin un appel furieux de son « ami » Bongo qui l’accusait de nourrir des vipères au sein de son gouvernement et de soutenir en sous-main l’opposition gabonaise… Ces alarmes récurrentes contribuèrent à faire naître des doutes dans l’esprit du dirigeant gabonais sur la ­f­iabilité de la France. Les dévaluations du franc CFA, la fin du ministère de la Coopération (auquel il aurait préféré, selon ses propres termes, que succédât un « ministère des Affaires africaines »), l’élargissement des « sommets » France-Afrique à la plus grande partie du continent étaient autant de signaux mal vécus par celui qui tenait à sa position de partenaire privilégié de l’Élysée. Il était d’ailleurs trop malin pour ne pas chercher beaucoup plus tôt d’autres appuis.

Embarrassantes procédures judiciaires

Ainsi, après s’être converti au catholicisme dans le but de rencontrer le pape, avait-il embrassé en 1974 la religion musulmane et pris le prénom d’Omar. Par ce moyen, il espérait acquérir un poids plus important au sein de l’OPEP et se ­rapprocher de Kadhafi et d’autres leaders du monde arabe. Sa défiance à l’égard de la France n’était pas vaine, comme devaient le montrer d’embarrassantes procédures judiciaires.

L’affaire Elf, à partir de 1994, fut la plus importante de ces tempêtes médiatico-politiques. André Tarallo, ancien « Monsieur Afrique » du groupe pétrolier, l’accusa d’avoir fait acheter en sous-main diverses propriétés en France. Omar Bongo se défendit en disant qu’il ne ­surveillait pas les lettres que ses « amis » lui faisaient signer…

Quant à Loïk Le Floch-Prigent, il dénonça un système de commissions occultes qui accompagnaient la signature des grands contrats. Le président gabonais s’indigna de ces calomnies. Il prit moins bien la chose lorsqu’en 2007 l’affaire dite des « biens mal acquis » éclata avec des plaintes déposées contre lui en France et aboutit au blocage de certains de ses avoirs.

Dans sa défense face à ces accusations, Omar Bongo prenait volontiers la posture d’un dirigeant soucieux d’abord du bien de son pays. Par-delà son enrichissement personnel, le plus grand reproche qu’on puisse faire à ce potentat est l’appauvrissement de son pays. Car le Gabon reste en proie à de très fortes inégalités. Certes, une élite proche du pouvoir s’est beaucoup enrichie, mais le peuple continue de souffrir. Les infrastructures sont insuffisantes ; les coupures de courant fréquentes et les conditions ­d’habitat, en particulier dans les ­campagnes, précaires.

Bien qu’il ait toujours proclamé que le Gabon n’était pas une monarchie, Omar Bongo a créé les conditions pour que son fils Ali lui succède. Comme l’affirmait Marx, les évènements historiques se produisent toujours deux fois : la première comme tragédie et la seconde comme farce.

C’est bien à une farce (tragique) que l’on a assisté avec l’arrivée au pouvoir d’Ali Bongo. Ce que le père avait en abondance (l’intelligence politique, le talent de se faire respecter, un certain charme personnel) fait totalement défaut au fils.

Tout ce que le père parvenait plus ou moins à cacher, et notamment l’état réel du pays, apparaît au grand jour depuis l’élection (au forceps) du fils en 2009 et plus encore depuis sa réélection en 2016. De surcroît, les réserves pétrolières étant aujourd’hui très réduites, le pays découvre qu’il n’a pas réussi à créer une ­économie de substitution. Pour ne rien arranger, un grave AVC l’a frappé en 2018 et l’incertitude est grande sur sa véritable capacité à gouverner. Comme toujours dans les sociétés de cour, c’est la famille qui se mobilise face au danger. Beaucoup de Gabonais avaient l’impression que le pays était désormais dirigé par la femme du président.

PHOTO PARIS MATCH Après sa prestation de serment, le général Brice Clotaire Oligui Nguema préside un défilé militaire au côté de sa femme. Le 4 septembre à Libreville.

Une « révolution de palais »

La décision quasi désespérée de sauver le régime (et leurs biens) a été prise par le clan de solliciter à nouveau les suffrages de la nation pour un troisième mandat. Contre toute évidence politique, l’annonce d’une troisième (et large) victoire ne pouvait que faire exploser la situation. Le coup d’État mené par le chef de la garde républicaine, le général Oligui Nguema, est en fait une révolution de palais. Sur quoi peut-elle déboucher ? Une énième remise en selle du clan Bongo à ­travers un autre de ses membres ? De véritables élections démocratiques ? Une dictature militaire durable ? Il est trop tôt pour le dire. Mais, au-delà du destin du Gabon, c’est notre relation avec l’Afrique que cette fin de régime met en question.

La France (contrairement à l’Angleterre) n’a pas voulu décoloniser vraiment son ancien empire. Nous avons maintenu en place des personnages dont le moindre des vices n’a pas été de stériliser la vie politique, de dilapider les ressources naturelles et de manquer le rendez-vous du développement. Lorsque nous nous rappelons que, pendant des décennies, nous avons accepté de compter le régime d’Omar Bongo parmi nos amis, nous pouvons peut-être mieux comprendre le rejet dont la France et ses leçons de démocratie sont victimes dans de très nombreux pays du continent.