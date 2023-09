Lou de Laâge, en Dior, et Valérie Lemercier, en Stéphane Rolland haute couture et bijoux Elie Top, réunies pour Coup de chance, le 52 e film de Woody Allen, le plus français des réalisateurs américains.

La chasse au Lion d’or est ouverte ! Pour cause de guerre avec les studios et les plateformes, on avait craint l’obscurité, mais les nuits de la Mostra de Venise ont trouvé leurs étoiles. L’Europe est arrivée en renfort, avec la France et Canal+ en première ligne – Luc Besson, Cédric Kahn, Bertrand Bonello – soutenue par les rebelles du système américain, ces indépendants, de Woody Allen à Sofia Coppola, qui n’ont pas voulu laisser passer l’occasion de la revanche. Pas besoin d’intelligence artificielle pour s’en assurer : le cinéma aura toujours horreur du vide.

Benjamin Locoge Paris Match

Alberto Barbera avait tenté de sauver les meubles. Ce jeudi 17 août, deux semaines avant le lancement de la 80e Mostra de Venise, le patron de la biennale se voulait optimiste. « Nous avons bouclé notre sélection le 12 juillet, la grève à Hollywood a démarré le 14. Nous avons simplement changé notre film d’ouverture, mais au final ce mouvement n’impactera que 4 longs métrages sur les 80 que nous présentons cette année. » Autrement dit : aucune raison de s’inquiéter, les vedettes américaines seront bien à Venise.

L’Italien ne nous avait cependant pas tout dit. Certes, les vedettes ont bien traversé l’Atlantique à bord de leurs jets privés en direction de la lagune, mais elles n’ont pas foulé le tapis rouge dressé devant le Palais du cinéma. Pour croiser VIP, starlettes et étoiles du cinéma, il valait mieux être à la soirée organisée par Cartier le 31 août au Gritti Palace. Ou dans un jardin caché près du Grand Canal loué par Vivendi le 1er septembre. Ou encore à l’immense spectacle privé de Giorgio Armani imaginé par le couturier à l’Arsenale le 2 septembre. Enfin au dîner et vente aux enchères organisés par l’amfAR le 3 au soir à la Scuola Grande de Santa Maria della Misericordia.

Là, les badauds ont pu apercevoir Jessica ­Chastain, Regé-Jean Page, Sydney Sweeney, Milla Jovovich, Michelle Rodriguez ou encore Sophia Loren. Du côté du Lido, seul Adam Driver, qui incarne Enzo Ferrari dans le Ferrari de Michael Mann, s’est fendu d’une apparition devant la foule et s’est exprimé en conférence de presse. ­Driver a obtenu du SAG (le syndicat des acteurs à l’origine de la grève) l’autorisation exceptionnelle de venir défendre le dernier film du cinéaste de 80 ans, car ce dernier n’est pas produit pas une plateforme ou une multinationale, mais par un studio indépendant.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Jessica Chastain au défilé de couture Armani qui réunit le gratin de la Mostra de Venise.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH L’actrice italienne Caterina Murino, maîtresse de cérémonie du festival.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Carla Bruni, en Valentino et bijoux Bulgari, est venue présenter le documentaire La part du Lion. Une histoire de la Mostra.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH En Balenciaga et Cartier, Isabelle Huppert, sérénissime…

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Mads Mikkelsen, en costume Zegna, et Amanda Collin, en Chanel, à l’hôtel Excelsior. Tous deux sont à l’affiche de Bastarden, de Nikolaj Arcel. 1 /5









Interrogé sur le conflit, l’acteur qui incarnait Kylo Ren dans les trois derniers « Vedette Wars » a évidemment soutenu le mouvement, tout en invitant Netflix, Amazon, Disney et autres à avancer dans les négociations. Car finalement, c’est le public qui trinque. Les cinéphiles et les fans amassés devant les barrières du palais auraient adoré voir Bradley Cooper raconter comment il est devenu un fabuleux Leonard Bernstein dans Maestro, sa seconde réalisation après le triomphe mondial de A Star Is Born. Ou pouvoir demander à Emma Stone comment elle s’est laissé happer par le projet fou de Yorgos Lanthimos la transformant en enfant-femme dans Poor Things, ovationné pendant plus de huit minutes. Sans parler de Michael Fassbender, incroyable dans The Killer chez David ­Fincher, monologuant dans sa tête.

Heureusement pour Venise, il y a la France. Avec son lot de polémiques et de cinéastes controversés, mais qui ont tous quelque chose à dire sur l’état de nos sociétés.

À commencer par Luc Besson qui a montré son DogMan superbement accueilli, refermant la parenthèse de cinq années de procédure judiciaire douloureuse. Caleb Landry Jones, son acteur principal, a lui aussi obtenu l’autorisation de sortie du territoire américain pour accompagner le moins bessonien des films du cinéaste du Grand bleu, le plus touchant aussi.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Woody Allen entouré de sa femme, Soon-Yi (à droite), et de leur fille Manzie Tio.

La France peut aussi se targuer d’avoir permis à Woody Allen de tourner son 52e film. Dans Coup de chance, seul le réalisateur est américain, tout le reste, de l’histoire aux comédiens (Lou de Laâge, Niels Schneider, Guillaume de Tonquédec ou encore Valérie Lemercier) en passant par l’équipe technique, vient du pays de la baguette, du béret et du saucisson. Ce Coup de chance devient plus intéressant quand il épouse les codes du thriller que quand il véhicule les clichés autour de l’Hexagone…

Les mouvements féministes auraient aimé que les réalisateurs accusés – et blanchis – de crimes sexuels soient déprogrammés. Alberto Barbera ne s’est pas laissé démonter, défendant les décisions de justice. Peut-être en revanche a-t-il été trop sympathique avec Roman Polanski, dont la farce grotesque The Palace a été copieusement moquée.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Souhaila Yacoub, en Dior. On la retrouve aux côtés de Stefan Crepon dans Making of.

On peut aussi – cocorico – se réjouir d’un cinéma français qui sait encore inventer des histoires, quand les productions américaines se contentent de romancer la vie des gens connus. Cédric Kahn, par exemple, a réussi à émouvoir la Mostra en mélangeant le tournage d’un film sur une grève ouvrière, son Making of et la vie intime de son réalisateur. Vous suivez ? Making of permet surtout à Denis Podalydès d’incarner un cinéaste absorbé par sa passion, à Jonathan Cohen de montrer autre chose que son personnage habituel de comique à côté de la plaque et à Souheila Yacoub de rayonner.

Bertrand Bonello, lui, a imaginé La bête, film tortueux et complexe pour révéler le malaise d’une époque qui tend à effacer les souvenirs, à gommer les aspérités. Écrit pour Léa Seydoux et Gaspard Ulliel (remplacé après son décès par le Britannique George MacKay), La bête vous fera désormais envisager les pigeons comme une menace.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH De gauche à droite: Judith Chemla, Ramzy Bedia et Olga Kurylenko pour la série D’argent et de sang, de Xavier Giannoli.

Parfois la réalité inspire aussi diablement bien la fiction : il faut tout le talent de Xavier Giannoli, qui après Illusions perdues s’est lancé dans D’argent et de sang, série en douze épisodes pour Canal+, évoquant le scandale de la taxe carbone, portée par une distribution cinq étoiles : Ramzy Bedia, Judith Chemla, Olga Kurylenko ou encore Niels Schneider (excusé de la Mostra pour cause de paternité toute récente, sa compagne Virginie Efira ayant donné naissance à leur premier enfant).

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Sofia Coppola, en Dior haute couture, avec Priscilla Presley dont elle a adapté l’autobiographie, Priscilla.

Sofia Coppola, elle, s’est laissé convaincre par l’histoire d’amour entre Priscilla Beaulieu et Elvis Presley. Avec sa manière si particulière de filmer la jeunesse, la cinéaste signe le biopic émouvant d’une jeune femme bien sous tous rapports qui va se confronter à la plus grande vedette rock de l’époque. Elle fait éclore au passage deux immenses talents : Jacob Elordi, qui joue Elvis, et Cailee Spaeny en Priscilla, dont la beauté et la grâce éclateront bientôt aux yeux du monde.

Enfin Alberto Barbera nous avait promis le grand retour du cinéma italien – six films étant présentés en compétition. Sur ce point précis, soyons honnêtes, il nous a menés en bateau. Mais c’est bien connu, tous les vaporettos mènent au Lido…