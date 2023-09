Une bête de scène qui fait trembler la planète. Littéralement. En juillet, deux de ses concerts ont provoqué des vibrations de magnitude 2,3 sur l’échelle de Richter, tant les spectateurs manifestaient leur ferveur. Pour la superstar poétique et prolifique de la musique, le quart d’heure de célébrité dure depuis 2006. Le premier de ses 10 albums faisait d’elle, avant ses 17 ans, la princesse de la country américaine. Depuis, Taylor Swift s’est convertie à la pop. Aujourd’hui, elle s’impose comme un phénomène mondial et détient le record féminin du plus grand nombre de disques classés numéro 1 des ventes. Sa sixième tournée pourrait générer 1,4 milliard de dollars de recettes… détrônant Elton John.

Olivier O’Mahony Paris Match

Dimanche 27 août, 23 h 15. À Foro Sol, le grand stade de Mexico, les lumières s’éteignent. Trois heures un quart durant, Taylor Swift a chanté, dansé, joué du piano, de la guitare, et c’est le seul moment où, sur les écrans géants, son visage en gros plan accuse un petit signe de faiblesse. Elle vient d’achever Karma sous un feu d’artifice, bouquet final à son concert-marathon. Elle ne s’éternise pas : il n’y aura pas de rappel. Rosanna, 17 ans, est en pleurs. Taylor, c’est plus que son idole. C’est sa grande sœur, « qui a souffert », dit-elle, et qui la réconforte dans ses moments difficiles, quand elle a une peine de cœur. « C’est difficile à expliquer si vous ne le vivez pas », prévient-elle.

Tel est l’impact de Taylor Swift. Paulet, jeune femme de 22 ans, nous affirme que sa chanson Clean lui a permis de ­surmonter le deuil de son grand-père, pendant la COVID-19. Elle a dépensé 880 $ pour une place dans la fosse, une somme équivalant à la moitié d’un salaire moyen. Et pourtant, obtenir ce Graal fut un parcours du combattant. « Il faut s’inscrire sur le site, envoyer une demande pour recevoir un code de “fan authentifié” qui permet d’acheter quatre places au maximum. C’est très dur : j’ai plein de copines qui n’ont pas eu de réponse ! »

PHOTO PARIS MATCH Paillettes, franges et chapeau de cow-boy : la panoplie du « swiftie ».

Julio, 22 ans, est passé par le même processus. Lui a traversé tout le pays en avion depuis Monterrey, au nord, pour venir à ce quatrième et dernier concert de son idole au Mexique. « Elle a changé ma vie, nous explique-t-il. Grâce à You Need to Calm Down, sorte d’hymne gaie, j’ai pu faire mon coming out il y a cinq ans. Et, croyez-moi, au Mexique, ce n’est pas facile. » Pendant tout le concert, Julio, Rosanna, Paulet et les 60 000 autres ­spectateurs ont chanté avec Taylor. Des chansons qu’ils connaissent par cœur.

Pas besoin d’être un « swiftie » pour ­comprendre que la demoiselle ne laisse personne indifférent. Ce qui attire ses fans, c’est sa personnalité. Son Eras Tour est un chef-d’œuvre d’effets spéciaux, mais le clou du spectacle, c’est elle. Sur scène, la star ne se prend pas au sérieux : elle fait des clins d’œil et des mimiques drôles dont raffolent ses fans. Avant de chanter Champagne Problems, elle s’adresse au public. Les cris « Taylor ! Taylor ! » fusent. Elle se love alors sur son piano de concert recouvert de verdure, ferme les yeux, l’air de dire « c’est trop ». Puis elle enchaîne : « OK, scander mon nom, c’est la seule bonne raison de m’interrompre », et tout le monde rigole.

PHOTO PARIS MATCH Au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, le 3 août. L’une des 146 dates de sa tournée mondiale.

« Énormément de chance dans la vie »

D’où vient ce culte, comparable à la ­Beatlemania des années 1960 ? Taylor Swift n’était pas prédestinée à devenir la Mère Teresa des adolescentes en proie au doute. Elle n’a pas grandi dans la misère, mais dans une jolie maison ancienne à Wyomissing, en Pennsylvanie.

Son père est courtier en Bourse chez Merrill Lynch, sa grand-mère était ­chanteuse d’opéra. Prénommée en hommage à ­l’auteur-compositeur James Taylor, elle est la première à avouer qu’elle a eu « énormément de chance dans la vie », simplement parce qu’elle a eu une enfance heureuse. Bonne élève à l’école, elle chante à longueur de journée. Ses parents devinent la graine de star et, pour elle, ils sont prêts à tout. Y compris à déménager à Nashville, dans le Tennessee, capitale du country, uniquement parce que la jeune Taylor, fan de Dolly Parton, a décrété qu’elle voulait devenir la nouvelle Shania Twain.

La suite appartient à la légende : elle sort son premier album à 16 ans, le début d’une longue carrière où elle engrange les Grammy (12 au total).

Mais aujourd’hui, à 33 ans, Taylor Swift ne vit plus comme la « girl next door » qu’elle était à ses débuts.

Elle a évidemment eu les plus beaux des amoureux : Conor Kennedy (petit-neveu de JFK), Harry Styles, Calvin Harris, Joe Jonas, même si elle est désormais célibataire.

À la tête d’une fortune de 750 millions de dollars (au bas mot), elle s’est ainsi offert, pour 18 millions de dollars, sur Franklin Street à New York, une townhouse « célèbre, dixit l’annonce immobilière en ligne sur le site Trulia, pour avoir hébergé l’ancien financier (sic) Dominique Strauss-Kahn pendant son arrestation ». Mais pour s’en servir comme… garage. Car la belle possède un penthouse dans l’immeuble voisin. Pour accéder à ses voitures sans passer devant la porte où l’attendent les paparazzis, elle a fait creuser un passage. L’agent Andrew Azoulay, qui a eu l’idée du projet, chiffre la facture finale à 30 millions de dollars… « C’est probablement le garage le plus cher du monde », ­déclare-t-il, amusé, au Wall Street Journal.

PHOTO PARIS MATCH Aux poignets d’une admiratrice, des bracelets au nom de ses chansons. Sur ses mains, le jour et le mois de naissance de l’artiste, le 13 décembre.

Peut-on rester proche des gens et vivre comme une reine ? L’auteur de ces lignes, qui n’était pas spécialement séduit par la Swiftmania avant d’aller au concert de Mexico, peut en témoigner : le lien entre Taylor et ses fans, dont beaucoup s’étaient dessiné des cœurs en strass autour de l’œil et tatoué le numéro 13 (son chiffre préféré) sur la main, est indéfectible. Elle est probablement plus adulée que les Rolling Stones et Céline Dion réunis.

Le secret de son succès

Pour deux raisons. Taylor Swift est tout d’abord une véritable artiste, qui écrit elle-même ses chansons. « On voit qu’il y a énormément de travail, et je sais de quoi je parle », a récemment déclaré Shania Twain, la mentore de Taylor, qui passe son temps à parler de « challenge ». Chaque concert est une performance physique. À Mexico, elle a ainsi chanté Afterglow en version acoustique, pour la première fois en concert. « Je me suis dit que j’allais le faire, je voulais voir si j’en étais capable », a-t-elle lancé devant son public explosant de joie.

Dans ce genre de moment, impossible de tricher : sur scène, il n’y a qu’elle avec sa guitare. Pas de playback. Ce fut l’un des moments les plus touchants de la soirée. « Sa voix n’est pas forcément son point fort, mais ce n’est pas grave : elle est poétique, et ça fait du bien », résume Luis.

Elle chante juste et fort, et surtout, elle sait tout faire : de la country, de la folk, de la pop. Dans sa gestuelle, elle a la grâce d’une ballerine et le punch d’une rockeuse.

Aucune faute de goût dans le spectacle : l’animation vidéo est bucolique, verdoyante, campagnarde parfois, électrique souvent, magique toujours. Quant à ses multiples tenues (on ne compte plus le nombre de fois où elle se change en trois heures), que ce soient des bustiers sexy en strass et paillettes ou des robes longues jaunes ou roses à volants romantiques, elles font l’admiration de Vanessa Friedman, l'éditrice de mode du New York Times.

L’autre raison de son succès, c’est sa capacité à raconter sa vie de manière intime. « Grâce à vous, je me sens… puissante », a-t-elle lancé au début de son concert à Mexico. Et d’insister : « Je me sens… un homme ! » Regard mutin, bras levé, biceps gonflé, de profil, comme dans l’affiche We can do it créée pendant la Seconde Guerre mondiale et reprise par les féministes dans les années 1980. Allusion évidente au « slut shaming » dont elle a été victime aux débuts de sa carrière, quand ses histoires d’amour ne duraient guère plus de trois mois. Il était alors facile de se moquer d’elle.

PHOTO PARIS MATCH Au contact du public. À Mexico, le 24 août, elle offre son chapeau à une jeune spectatrice.

Mais Taylor est devenue une femme forte. Elle a ­terrassé les maisons de disques en ­imposant ses conditions et réenregistré ses premiers albums après un désaccord avec le patron de son ancien label, Big Machine.

La petite fiancée de ­l’Amérique a prouvé qu’elle était une business­woman qui savait se battre et gagner. Elle sert de modèle à toutes les jeunes femmes en butte au plafond de verre.

Née avec internet, elle a une capacité unique à se « connecter » avec les millénariaux et la ­génération Z. Elle passe sa vie à poster sur les réseaux sociaux où elle aime les photos de ses fans. Elle leur envoie aussi des œufs de Pâques et invite les plus chanceux à des « sessions secrètes » d’écoute. Elle pimente ses concerts de « chansons surprises ». Bref, il y en a pour tout le monde dans la ­maison Swift.

Politiquement, Taylor compte. En 2018, elle a déclaré qu’elle voterait démocrate dans le Tennessee, car les valeurs qu’elle défend sont aux antipodes du trumpisme. Ça n’avait pas suffi pour faire élire les candidats de son choix, mais, selon les experts, sa publication sur Instagram a poussé 200 000 électeurs à aller voter.

Économiquement, ­l’impact est énorme. Partout où elle passe, les hôtels sont pleins. À Philadelphie, où elle a donné trois concerts, il fallait débourser 447 $ en moyenne pour trouver une chambre. Autant dire qu’elle sera bien accueillie du 9 au 12 mai à Paris, qui l’a longtemps ignorée. Elle sera à Toronto en novembre 2024. Taylor est la chanteuse qui gagne le plus d’argent au monde, mais c’est une généreuse qui ­n’oublie pas les autres : en juillet, en achevant sa tournée nord-américaine, elle accordait une prime de 100 000 $ à ses chauffeurs routiers… ​