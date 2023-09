Son doux visage rassure les parents. Et devient même en 2013 l’emblème du ­nouveau service de néonatalogie de l’hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de ­l’Angleterre. Interviewée par le journal local Chester Standard, elle explique ­s’occuper d’« un large éventail de bébés ». Et confie : « J’aime les voir progresser et ­soutenir leurs familles. » Dix ans plus tard, une tout autre Lucy Letby fait la une. L’infirmière dévouée empoisonnait les prématurés. Le 21 août dernier, après 10 mois de procès, dont un mois de délibérations, les jurés la reconnaissent coupable du meurtre de sept bébés et de six tentatives de meurtre entre juin 2015 et juin 2016. Condamnée à perpétuité sans remise de peine possible, la jeune femme continue de s’enfermer dans le déni.

Arnaud Bizot Paris Match

En sanglots, les parents serrent longuement Lucy Letby dans leurs bras. L’infirmière pleure avec eux. Ou fait semblant. Devant le corps minuscule de leur fils, décédé, à quelques jours, d’une hémorragie gastro-intestinale massive, ils la remercient d’avoir tout tenté pour le sauver. « Je commençais à m’attacher à lui », murmure Lucy.

Puis elle va laver l’enfant mort, ­couvert de vomissures et du sang qui avait coulé de son nez et de sa bouche tandis qu’il succombait à une crise cardiaque après trois comas. Les parents n’ayant aucun vêtement pour l’habiller, Lucy est allée dénicher un petit pyjama dans l’un des placards du service néonatal, soins intensifs, du Countess of Chester Hospital, à Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre. « Vous êtes adorable », articula alors le père…

Ce 4 août 2015, pendant que le couple, entendant les alarmes de la chambre se déclencher, était paralysé par l’angoisse, Lucy Letby, 25 ans, injectait tranquillement par intraveineuse de l’air au bébé. Le lendemain, c’est avec de l’insuline, envoyée dans la poche de nutrition, qu’elle tentait de tuer le frère jumeau, sauvé in extremis par un médecin.

Sept ans plus tard, les parents retrouvent l’infirmière, mais dans la salle du tribunal de Manchester cette fois. Le père explique que leur enfant, le jumeau de leur fils disparu, fait des crises de terreur : il redoute que l’infirmière trouve les clefs de la prison, s’échappe et revienne lui faire du mal. « Vous êtes le diable », lance la mère à la jeune femme, impassible et silencieuse dans son box. Lucy Letby est accusée d’avoir assassiné, de juin 2015 à juin 2016, sept bébés prématurés, cinq garçons et deux filles qui, tous, luttèrent pour vivre, et d’avoir tenté d’en tuer 10 autres.

Commencé en octobre 2022, le procès va durer 10 mois. L’énumération macabre et défiant l’entendement des décès et des tentatives d’assassinat, deux jours entiers. Par souci d’anonymat, la cour a choisi de substituer aux prénoms des bébés des lettres – A, B, C, jusqu’à Q –, aussi glaçantes que Lucy Letby et son avalanche de « c’est pas moi » prononcés mécaniquement à chaque évocation de cas. Les enquêteurs découvrent qu’elle est allée consulter le compte Facebook de certains parents. « Par curiosité », murmure-t-elle au procès. « Vous êtes sinistre », grince le procureur.

PHOTO PARIS MATCH Une soignante « modèle » selon ses collègues, mais « calculatrice, cruelle et tenace », selon l’accusation.

Une monstruosité venue d’on ne sait où

Comment expliquer cette monstruosité ? Fille unique, Lucy Letby semble avoir vécu une enfance heureuse. À l’adolescence, elle juge ses parents, John et Susan, « très très possessifs, voire étouffants », comme elle le confiera à une amie, ajoutant qu’elle se sent « constamment coupable ». Est-ce de la grossesse « très difficile » que sa mère a vécue ?

Diplômée à 21 ans, l’infirmière pour enfants intègre d’abord le Liverpool Women’s Hospital, où la police continue d’ailleurs d’enquêter sur des décès suspects. Un an plus tard, elle s’installe à Chester : ses parents la veulent plus près d’eux. Elle loge à 1 km de leur domicile, avec ses deux chats, Tigger et Smudge, « Tigrou » et « Tache ».

Dans sa chambre et ailleurs, des peluches, des jouets, des guirlandes. Sur un coussin, ces mots cousus : « Fais de beaux rêves ». Sur un dessin épinglé au mur : « Laisse une étincelle partout où tu vas ». Sa mère glisse des petits mots sous sa porte. Sur l’enveloppe, toujours : « À toi et à tes bébés », allusion aux chats. Lucy prend peu à peu son indépendance, se fait des amis, part avec eux en vacances. Elle a trouvé rapidement un poste au Countess of Chester. Son unité néonatale est l’une des plus réputées d’Angleterre. Sept pédiatres, 30 infirmières. De 2012 à 2015, rien à signaler : dans le service où travaille Lucy, le taux de mortalité infantile reste stable, inférieur à la moyenne nationale.

Le premier crime remonte au 8 juin 2015. Un garçon de quelques heures, surnourri avec du lait, décède. Dans la couveuse d’à côté, sa sœur jumelle, que la mère veille avec Lucy Letby. Le 10 juin, elle a la bonté de demander à la jeune infirmière si elle s’est remise du « choc d’avant-hier », ajoutant : « Vous avez été fantastique. » Lucy : « C’est l’évènement le plus dur que j’ai vécu dans ma vie. Un véritable choc, pour nous tous ici. »

Alors que la mère s’éclipse de la chambre pour s’effondrer en larmes, Lucy Letby en profite pour injecter de l’air à la petite sœur. Elle est sauvée de justesse. « J’espère que vous souffrirez tout au long de votre vie », lâchera d’une voix calme cette mère à l’accusée.

Deux décès suivent, les 14 et 22 juin. L’une des supérieures de l’infirmière, épatée de voir qu’elle encaisse si bien ces drames rapprochés, lui propose de partir en vacances. « Trois décès en deux semaines, prends autant de jours que tu veux ! – C’est le job ! répond Lucy. Je pense qu’il y a l’élément du ­destin en jeu. »

« Vous vous preniez pour Dieu ? » l’interrogera le procureur Nick Johnson. Mutisme. Sa méthode varie peu. Injection d’air – « Votre attaque favorite », soulignera le procureur –, d’insuline ou de lait. Il arrive qu’elle combine. Qu’elle doive s’y reprendre à deux, trois, quatre fois, comme si elle tâtonnait, expérimentait, cherchant la formule et la dose idéales, en fonction, peut-être, du poids des ­nouveau-nés, de 450 grammes à 1,3 kilo.

PHOTO PARIS MATCH Une des salles de néonatalogie. En dehors de ses heures de service, l’infirmière subtilisait ou falsifiait des comptes rendus de soins.

Un désir morbide ?

Au procès, procureur, juge, avocats et familles ont tenté de comprendre le premier passage à l’acte, en juin 2015. Des collègues évoquent « son coup de foudre, puis son véritable amour » pour ce médecin marié qui rejeta ses avances. Lucy nie. Appelé à la barre, l’intéressé semble tomber des nues. Un expert psychiatre relie cet éventuel dépit amoureux au syndrome de Münchhausen : porter atteinte à des personnes ­vulnérables pour leur venir en aide et apparaître ainsi comme un sauveur, un héros. De la même façon qu’un pompier pyromane allume, puis combat un incendie. Lucy aurait ainsi voulu, avance le psychiatre, « dans un désir morbide », susciter l’intérêt des autres et peut-être du médecin. Letby reste de marbre.

On ne sait pas non plus comment l’infirmière, « le mal absolu », martèle le procureur, a choisi ses victimes. La cadence des meurtres et des tentatives varie énormément. Après les meurtres de juin 2015, un autre le 4 août, une tentative le 7 septembre. Une autre, le 21, sur une petite fille aujourd’hui handicapée à vie.

Le 23 octobre, après quatre tentatives, Lucy fait ­mourir une fille. Elle remet à ses parents une mèche de ­cheveux et une photo de l’enfant souriant sur son petit lit. Elle leur dépose un mot de condoléances le jour de son enterrement.

Après deux tentatives en novembre 2015 et février 2016, nous voilà le 9 avril : deux autres tentatives, à 13 minutes d’intervalle, juste après avoir parié sur le Grand National, célèbre course de steeple-chase. Texto de Lucy à une amie, le soir du 9 : « Le boulot est dur, mais j’ai gagné 135 livres ! » Le 15 juin, une petite hémophile est sauvée. Le lendemain, l’infirmière s’envole avec des amis pour Ibiza, d’où elle envoie cette carte aux ­collègues : « Je reviendrai en beauté ! » En effet, elle s’attaque dès son retour à des triplés. Le premier meurt le 23 juin, le second le 24. Le 25, le père exige qu’on transfère son dernier enfant dans un autre hôpital.

Des doutes dès 2015

Le 2 juillet 2015, le Dr Stephen Brearey, pédiatre, s’interroge. Deux décès en deux semaines… Son ­collègue Ravi Jayaram reprend les dossiers. Début octobre, tous deux s’entretiennent avec un infirmier venu leur confier ses doutes : Lucy était présente à chaque fois. « On a le même sentiment, répondent les pédiatres, mais chaque décès est différent. Ce n’est pas simple à prouver. »

Des experts expliqueront au procès que Lucy Letby administrait des « doses subtiles, indétectables ». Fin octobre, la direction de l’hôpital est informée. « Pas de vagues ! » Elle craint pour la réputation de l’établissement, redoute « une chasse aux sorcières », pointe le « manque de preuves », l’« enquête superficielle et tendancieuse ». Elle penche pour « des coïncidences, des malchances ».

La directrice des soins s’exclame dans un grand rire : « Ça ne peut pas être la gentille Lucy ! La Miss Parfaite que tout le monde adore ! »

Devant l’insistance des pédiatres, qui menacent de démissionner, Lucy Letby, le 7 avril 2016, est mutée de jour. On lui dit que c’est pour son bien : « Tu as vécu des choses difficiles depuis presque un an. » Le 9, ne se doutant de rien, ou ne doutant de rien, elle tente de tuer deux bébés. Les deux meurtres, à son retour d’Ibiza en juin, provoquent une avalanche de courriels et de ­réunions entre direction, médecins, infirmiers-chefs. « Vous employez une criminelle ! » hurle un participant.

On décide de faire appel à un organisme indépendant, le Royal College of Paediatrics and Child Health, qui auditionne l’infirmière après étude du dossier. Elle sort de là incrédule, choquée. Rien ne bouge. C’est maintenant la police que les deux pédiatres menacent de prévenir. Lucy Letby est alors mutée dans un service administratif intitulé… « risques et sécurité des patients ». Soutenue par les syndicats, elle porte plainte en septembre pour « mise à l’écart » et « discrimination ». À Noël, ses parents exigent des excuses de ­l’hôpital : leur fille déprime, prend des médicaments, parle de suicide. « Elle a été dévastée par ces accusations, dira à l’audience son avocat Ben Myers. Elle s’est sentie seule, lâchée. »

PHOTO PARIS MATCH Première arrestation de Lucy Letby le 3 juillet 2018. Les policiers l’interrogent sur le nombre important de bébés morts en sa présence. Elle sera libérée sous caution.

Le retour de Lucy

En juin 2017, elle réintègre la maternité, bien que la direction ait sous les yeux le tableau des présences lors des sept crimes et 10 tentatives. Une preuve accablante, qui pèsera sur la décision des jurés. L’enquête médicale a avancé. Aucun des corps n’a été autopsié, mais de nombreux experts ont étudié leurs radios à la loupe. Aux rayons X, un taux d’insuline plus que suspect sur deux cas et un taux de gaz très anormal sur deux autres.

L’infirmière est-elle au courant des suspicions ? Elle se tient à carreau. La direction maintient Lucy en néonatalité. Début 2018, le Sunday Times évoque l’enquête interne. Le 2 mai, la police, sur l’initiative de l’inspecteur principal Paul Hughes, lance l’opération « Colibri ». Le 3 juillet, Lucy est arrêtée, interrogée, mais libérée sous caution.

Deux ans plus tard, en novembre 2020, elle est de nouveau arrêtée, et cette fois c’est sérieux : il est maintenant prouvé que, dans plusieurs cas suspects, elle a falsifié la température des bébés sur le tableau de service et est allée jusqu’à modifier l’heure de ses fins de garde, brouillant ainsi les pistes et déplaçant au passage les doutes sur des collègues. Son domicile est perquisitionné.

PHOTO PARIS MATCH La police au domicile de la jeune femme. Une tente médico-légale est installée dans le jardin.

PHOTO PARIS MATCH Lors des perquisitions, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs écrits sans ambiguïté. Ici : « Je suis horrible. […] Je suis diabolique, je l’ai fait. » 1 /2



Çà et là, des Post-it avec le nom de certains bébés morts, quelques papiers encore tachés de sang, d’autres remplis de gribouillis, griffonnés à l’encre noire, quasiment illisibles, mais qui sonnent comme des aveux. « Je les ai tués exprès, car je suis horrible et méchante », « Je ne mérite pas de vivre », « Aujourd’hui c’est ton anniversaire, mais tu n’es pas là ».

En bas à gauche d’une feuille, en capitales, le mot HAINE. Ailleurs, AIDE. Confrontée à ses écrits, Lucy Letby, devant Paul Hughes, avoue du bout des lèvres. Zéro émotion, culpabilité, empathie.

PHOTO PARIS MATCH Rares sanglots au tribunal, en mai 2023, lorsqu’elle évoque la « mort traumatisante » d’un nourrisson de 5 jours qu’elle a assassiné.

Des preuves accablantes

Au procès, son avocat répétera que l’infirmière avait écrit tout cela à une époque de crise. « Elle était effondrée par ces drames, allant jusqu’à douter d’elle-même. » Lucy Letby dira, peu convaincante, « Je me détestais, je voulais que quelqu’un m’aide », osant ajouter : « Mon travail, c’est ma vie. » L’avocat tenta de la décrire en victime, plongée dans un service « mal géré et sale » où sont accueillis « bien plus de bébés » que partout ailleurs. « On veut lui faire porter le chapeau. »

Mais les jurés n’ont retenu que les larmes autocentrées de l’infirmière, qui n’ont coulé que lorsqu'ont été projetées les photos de ses chats et de sa chambre d’enfant.

Des parents l’ont suppliée de dire la vérité. Certains ont évoqué les souvenirs des odeurs de peau, de cheveux. D’autres, les tenues dans les petits cercueils, les jouets glissés par les aînés. « Vous êtes-vous réjouie du spectacle ? » lui a demandé un avocat des parties civiles, énumérant les brusques tremblements de ces tout petits corps, les cris saccadés, la bave, le vomi, le sang, le bleuissement de leur peau, les taches violettes apparaissant sur les bras, sur les jambes. « Vous êtes cruelle, cynique, tenace, calculatrice, sournoise, criera presque le procureur. Vos plaisirs sont sadiques. »

Au terme d’un mois de délibérations, la mère de Lucy, persuadée de l’innocence de sa fille, crie à l’énoncé du verdict : « C’est impossible ! » avant de s’évanouir. « Perpétuité incompressible », martèle le juge. Une peine rarissime dans les annales du droit anglais. L’accusée, comme la loi le permet, a choisi de ne pas assister à cette dernière audience. Une lâcheté de plus pour les familles. Dernier pied de nez et ultime perversité de l’insondable et redoutable Lucy Letby.