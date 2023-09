Rien de mieux que des vacances en Toscane pour préparer une renaissance. Depuis l’automne dernier et ses dérapages antisémites, la star aux 32 millions d’albums vendus est devenue infréquentable. Tout le monde a renié Kanye West, de son commanditaire Adidas à son ex, Kim Kardashian. De quoi conforter sa posture christique et mégalo, dont nul n’ignore les troubles bipolaires. Le musicien dévot n’a pourtant fait vœu ni de pauvreté ni de chasteté. Avec Bianca Censori, clone de Kim K. (avec 15 ans de moins), il a trouvé le moyen de défrayer à nouveau la chronique. Et tant pis si la lune de miel tourne à la farce à l’italienne.

Pierrick Geais Paris Match

Rien n’atteint Kanye West. Pas même la canicule. Quand il débarque à Rome, en ce début du mois d’août, le ­mercure frôle les 35 o C. Impossible de trouver une place à l’ombre. Peu importe, lui reste enveloppé dans un ensemble noir, capuche sur le front. Le rappeur ne craint pas les coups de chaud. Recouvert de la tête aux pieds. Enfin… pas tout à fait. Depuis plusieurs semaines, Ye – ainsi s’est-il fait renommer à l’état – s’abstient de porter des chaussures.

Ni tongs, ni sabots, ni bottes, ni brodequins… rien. Parfois, il consent, tout au plus, à marcher dans les rues de Los Angeles en chaussettes mi-bas, ou « sand socks », sorte de socquettes épaisses réservées habituellement aux sports de plage. Mais des souliers ? Plus jamais !

Ce 7 août, il vient assister à un concert de Travis Scott, dans un cadre exceptionnel, le cirque Maxime, à deux pas du Colisée. Aux milliers de spectateurs présents, il fait même la ­surprise d’accompagner son ami sur deux chansons. Un événement, puisque Kanye n’a pas été vu sur une scène depuis près d’un an. Mais en à peine cinq minutes de prestation, la superstar enchaîne les trous de mémoire. Décevant. « Il n’y a pas de Rome sans Kanye West », scande Travis Scott dans son micro. Pas sûr que les Romains soient du même avis. Après tout, Ye n’est pas venu en Italie pour chanter, mais pour le farniente. Des vacances romaines, mais loin de l’élégance d’Audrey Hepburn et de Gregory Peck se promenant en Vespa dans la ville éternelle.

PHOTO PARIS MATCH Legging ultramoulant pour elle, ensemble surdimensionné pour lui. À Rome, le 7 août.

Une nudité qui fait jaser

Comble de l’histoire, Kanye a trouvé chaussure à son pied (nu). ­L’ex-monsieur ­Kardashian – divorcé de la star de téléréalité depuis mars 2022, après neuf ans d’amour – ne sort plus qu’au bras de Bianca Censori, une employée de sa marque Yeezy qu’il n’a pas tardé à épouser. Mariés au ­premier ­rancard, en janvier dernier, alors que quelques jours plus tôt, Kanye fréquentait encore le top-­modèle Juliana Nalu. Mais selon les tabloïds américains, les deux tourtereaux n’auraient jamais signé de contrat marital en bonne et due forme. Les promesses d’amour suffisent, mais aussi l’énorme bague qui ne quitte plus le doigt de Bianca. Un rien habille la nouvelle Mme West, qui a pour fâcheuse habitude de se promener toute nue… ou presque.

Dans les rues de Florence, où le couple a posé ses valises, elle se balade vêtue d’une combinaison-collant blanche ou couleur chair, intégralement transparente, ne cachant rien de sa poitrine et de sa culotte ton sur ton. « Ne rien laisser voir, mais pour tout faire deviner », donnait pour conseil la sulfureuse marquise de Merteuil dans Les liaisons dangereuses. Bianca Censori fait tout le contraire. Au point d’exaspérer la population locale.

Sur les réseaux sociaux, les Italiens furibonds ont jugé les tenues de la jeune femme « indécentes » et « complètement irrespectueuses ». Certains sont allés jusqu’à réclamer qu’elle soit verbalisée : après tout, l’exhibitionnisme est considéré comme une infraction.

Le parti de la première ministre, Giorgia Meloni, entend même punir la « nudité en public » de trois mois à six ans de prison. Face à l’indignation, Bianca Censori a répondu par la ­provocation, en arborant des tee-shirts encore plus moulants. Elle ne peut avoir meilleur professeur en matière de buzz que son compagnon.

PHOTO PARIS MATCH Bianca Censori ou la radicalité subversive du less is more. En Toscane, le 20 août.

Revenons au véritable objet du délit : les pieds nus de Kanye West. Un crime ­stylistique, peut-être, mais aussi « un ­danger pour la santé » selon « MailOnline », qui est allé jusqu’à consulter un podologue à l’avis tranché : en marchant continuellement sans chaussures, on s’expose à des coupures, bien sûr, des infections bactériennes, voire des déformations plantaires­.

Le pied de nez du « va-nu-pieds »

Mais comment Kanye, roi invétéré du sneaker, en est-il arrivé à jouer les va-nu-pieds ? Il faut remonter à 2015. Après avoir claqué la porte de Nike, il lance sa première ligne de chaussures en collaboration avec Adidas. Le contrat est l’un des plus fructueux de l’histoire de la mode. Ses « Yeezy », ­baskets aux courbes futuristes qui évolueront au fil des collections, rencontrent un ­succès immédiat : elles sont rares et chères, ce qui les rend ultra-désirables. Le marketing n’a aucun secret pour Kanye West, as des affaires comme de la mode.

À l’époque, il associe également sa marque Yeezy à ­Balenciaga et Gap. Chacun de ses looks est scruté et copié. Ye est au sommet. Jusqu’à quand ? Car Kanye West est incontrôlable. Personne ne l’ignore depuis cette cérémonie des MTV Video Music Awards, en 2009, lorsqu’il a déboulé sur scène sans y être invité pour déclarer que Taylor Swift ne méritait pas son trophée du « meilleur clip féminin ».

Selon lui, il devait être attribué à Beyoncé. En 2016, le chanteur est admis dans un hôpital psychiatrique, escorté par la police. On le dit dépressif, au bord du précipice… Il est diagnostiqué bipolaire. Ses rêves de grandeur n’ont plus de limites : il s’imagine ­président des États-Unis quand il ne se prend pas pour Jésus-Christ. En octobre 2022, au premier rang de la Semaine de la mode de Paris, il arbore un tee-shirt « White Lives Matter », réponse des suprémacistes blancs au mouvement « Black Lives Matter ». Quelques jours plus tard, il publie sur Twitter une série de messages à caractère antisémite, avant de crier sur tous les toits son amour pour Hitler. Il est le caillou dans la basket d’Adidas, qui rompt sa collaboration avec lui, tout comme Balenciaga et Gap.

PHOTO PARIS MATCH Faux pas stylistique. Depuis le printemps, il ne quitte plus ses « sand socks », sorte de chaussettes de plage pour la pratique du volleyball de plage.

Kanye a tout perdu : Kim Kardashian et sa fortune. Lâché par la sphère de la mode qui l’adulait, il voit s’effondrer l’empire qu’il avait construit. Une perte également pour Adidas, qui a choisi d’écouler à bas prix ses stocks de Yeezy plutôt que de les détruire. La marque aux trois bandes a ainsi sauvé les meubles, puisque, selon le ­Financial Times, elle aurait reçu l’équivalent de 508 millions d’euros de ­commandes en quelques jours. Un camouflet que Kanye n’a manifestement pas digéré.

Alors l’absence de chaussures représente-t-elle l’ultime pied de nez à ses anciens collaborateurs ? Ou la marche pieds nus est-elle le secret pour éviter de déraper… Il se murmure que le rappeur chercherait à relancer sa marque. Mais qui voudrait encore travailler avec lui ? Plus personne ne se bouscule pour lui cirer les pompes. « On peut dire beaucoup de choses des gens en regardant leurs chaussures. Où ils vont. Où ils sont allés », assure Forrest Gump, dans le film de Robert Zemeckis. Pieds nus, Kanye West continue de dériver.