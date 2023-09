L’ancien taulard et cuisinier devenu milliardaire avait fini par se croire intouchable, au point de s’attaquer au ministre de la Défense et au chef d’état-major russes. Puis de marcher sur ­Moscou. Sa mutinerie a fait vaciller le pouvoir de ­Poutine aux yeux du monde entier. Dès lors, le destin du rebelle semblait scellé. Mais il y avait un obstacle de taille : l’importance d'Evgueni Prigojine en Afrique, où il attirait des pays dans l’orbite du Kremlin, captait les richesses pour son profit et celui de ses proches. Cette guerre-là a pris deux mois. Méthodiquement, la toile a été retissée. Sans l’avoir compris, le chef de milice avait perdu sa puissance. Et sa protection.

Ksenia Bolchakova et Alexandra Jousset Paris Match

Depuis le 24 juin et sa spectaculaire tentative de coup d’État, la question était sur toutes les lèvres : comment Prigojine pouvait-il être encore en vie ? Pourquoi Vladimir Poutine n’avait-il pas arrêté et exécuté le seul homme à l’avoir défié publiquement, « un traître » selon ses propres mots ? Si le président russe, soupçonné d’être à la manœuvre de l’écrasement de l’avion privé de l’oligarque, a attendu deux mois, c’est qu’il avait besoin de reprendre la main sur la chasse gardée de son ancien allié : l’Afrique.

Leur porte d’entrée y fut d’abord Madagascar. Puis la société militaire privée travaille dans le pays juste en face, le Mozambique, avant de s’imposer en République centrafricaine (RCA), en Libye, et enfin au Mali. En échange de contrats lucratifs et de l’appropriation des mines d’or, de diamant, des gisements de pétrole et d'autres ressources naturelles, Wagner y assure la sécurité des dirigeants en place, la formation de leurs armées, et combat les différentes milices rebelles et groupes djihadistes.

Dès 2017, Prigojine se rend régulièrement dans ces pays, le plus souvent sous une fausse identité. Il est recherché par plus de 30 pays, principalement les États-Unis, pour avoir tenté d’influencer les élections américaines de 2016.

Comme un homme en cavale, il change de look et de perruque à chaque escale, se fait passer tour à tour pour un officier militaire arabe ou un rebelle libyen barbu. Son jet se ravitaille dans les rares aéroports qui lui accordent encore l’autorisation d’atterrir.

Au Soudan, il est en relation avec le général Hemetti – un des hommes forts du nouveau régime en place –, il voyage aussi au Burkina Faso, théâtre d’un coup d’État en septembre 2022. Il y a quelques jours encore, il offrait ses services à la junte militaire qui tente d’imposer son pouvoir au Niger.

Pas un seul homme au sein de l’élite russe ne possède sa connaissance intime du terrain, ses contacts, sa proximité avec différents leaders, chefs d’État ou chefs de milice. La profondeur de ses relations, la personnalité de Prigojine, très appréciée, expliquent aussi ces quelques semaines de survie. Contraint par le Kremlin de fermer boutique en Russie et d’exiler ses mercenaires en Biélorussie voisine, il manœuvre pour garder cet empire africain où près de 5000 hommes sont toujours déployés.

PHOTO PARIS MATCH Même en disgrâce, Evgueni Prigojine (au centre) se croyait fort de ses réseaux africains. Il était en Centrafrique le 19 août, quatre jours avant l’accident.

La dernière tournée

La semaine ­précédant l’écrasement avait, selon le Wall Street ­Journal, démarré par une rencontre avec le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, et son chef des renseignements, Henri Wanzet Linguissara, dans le palais présidentiel de Bangui. L’oligarque aurait assuré que sa mutinerie ne l’empêcherait pas de fournir de nouveaux combattants et que Wagner allait renforcer sa présence pour assurer la sécurité et faciliter de nouveaux investissements dans le pays. Toujours en RCA, il aurait aussi rencontré des paramilitaires soudanais, venus lui apporter des ­lingots d’or pour le remercier d’avoir sécurisé les mines dans l’ouest de leur pays, déchiré par la guerre. Et comme pour dire au monde entier que les affaires reprennent, l’ex- « cuistot de Poutine » avait fait une halte au Mali, où il avait enregistré une vidéo aux airs de clip promotionnel. Posant en chef de guerre, engoncé dans son gilet pare-balles, un fusil de précision dans les bras, quatre magasins pleins à craquer à la ceinture, il s’engageait à « rendre la Russie encore plus grande » et l’Afrique « encore plus libre ».

Selon un proche, Prigojine était « très satisfait de ce voyage », persuadé d’un avenir radieux pour Wagner sur le continent africain. Ni aveugle ni stupide, Prigojine savait pourtant que le Kremlin le traitait en paria et avait entamé un travail de fond pour l’évincer.

Un évènement marquera un tournant : la deuxième édition du sommet Russie-Afrique les 27 et 28 juillet. Les délégations de 49 pays, parmi lesquelles 17 chefs d’État, débarquent à Saint-Pétersbourg pour se réunir autour de Vladimir Poutine. C’est dans la ville où s’était nouée leur amitié dans les années 1990 que le divorce sera définitivement consommé. La question du remplacement de Prigojine à la tête des opérations africaines est l’un des enjeux principaux de la rencontre.

Vladimir Poutine le martèle à ses invités : l’oligarque n’a plus le soutien de l’État russe. Plusieurs sources confient qu’il aurait même personnellement demandé au président Faustin-Archange Touadéra de ne plus rencontrer le chef de Wagner et de ne plus apparaître à son côté sur les photos. Tant bien que mal, Prigojine, exclu des principales réunions du sommet, se démène pour organiser de rares rendez-vous dans son hôtel, en marge de l’évènement, alors que ses rivaux au sein du ministère russe de la Défense placent leurs pions en Libye et jouent les RP auprès d’un client historique de Wagner : le général Haftar.

PHOTO PARIS MATCH De Moscou à Bamako, la mort du chef de la milice Wagner rebat les cartes. Ici, dans une photo publiée le 21 août sur Telegram.

PHOTO PARIS MATCH Aux côtés de sa femme, Liobov, Evgueni Prigojine lit Indraguzik, qu’il a signé, à Polina, née en 1992, et à Pavel, né en 1996 ou 1998. 1 /2



Quel avenir pour Wagner ?

Il y a deux semaines, le vice-ministre russe de la Défense, Iounous-bek Eukourov, s’est officiellement rendu à Benghazi pour annoncer qu’une nouvelle compagnie militaire privée russe prendrait prochainement la relève. Une compagnie loyale au président Poutine. « La seule voie possible », explique Ruslan Leviev, de Conflict Intelligence Team, qui enquête sur les activités de Wagner depuis 2014. « Ces deux derniers mois, beaucoup d’anciens combattants nous ont confié avoir été contactés par des recruteurs d’autres compagnies russes comme Redout et Convoy, sous la coupe de Sergueï Choïgu, le ministre de la Défense et ennemi juré de Prigojine. Tous se sont vu proposer du boulot en Afrique. »

Pour Leviev, la majorité des combattants sera de facto forcée d’accepter. Soit ils réintégreront les forces armées officielles, soit ils rejoindront ces autres officines prétendument privées, contrôlées en réalité par le ministère de la Défense. Les mercenaires en poste resteraient sur le terrain, mais auraient désormais un nouveau patron.

Après le coup d’État raté, plusieurs commandants ont quitté le groupe Wagner, faisant allégeance à Poutine et à son état-major. Parmi eux, Andreï Trochev alias « Sedoï », « cheveux gris » (présent sur la célèbre photo des commandants de Wagner prise au Kremlin avec Poutine en 2016). C’est à lui que le président russe voulait confier la direction du groupe, jusqu’à ce qu’il apprenne que l’homme « est détesté par les mercenaires à cause de son alcoolisme et de ses comportements erratiques et violents », explique Samuel Ramani, chercheur et auteur de La Russie en Afrique (non ­traduit). « Troshev n’a ni les muscles ni la tête pour le job. C’est un soûlard incompétent qui n’arrive pas à la cheville d’Evgueni Viktorovich [Prigojine] », ajoute Marat Gabidullin, ex-­commandant de Wagner qui a combattu en Syrie. « Dans cet écrasement, les meilleurs sont ­partis », dont leur chef historique : Dmitri Outkine, alias « Wagner », l’homme qui a donné son nom au groupe d’intervention et qui dirigeait ses opérations militaires.

PHOTO PARIS MATCH De héros décorés à parias. Le 6 décembre 2016, Poutine au milieu des commandants de Wagner. De gauche à droite, Andreï Bogatov, « le vagabond », Andreï Trochev, « l’homme aux cheveux gris », Alexandre Kouznetsov, dit « Ratibor », et Dmitri Outkine, dit « Wagner », le fondateur de la milice, disparu dans l’écrasement.

Autre option qui séduit Poutine : confier la milice au chef adjoint du GRU (le renseignement militaire), le général Andreï Averyanov. L’homme derrière les opérations spéciales des services secrets russes, et notamment l’empoisonnement de ­Sergueï Skripal et de sa fille, Ioulia, ces ex-espions passés à l’Ouest. Au ­sommet de Saint-­Pétersbourg, Averyanov est convié à une réunion qui rassemble tous les chefs d’État africains invités, comme l’est aussi l’ex-­trafiquant d’armes Viktor Bout, incarcéré aux États-Unis et relâché dans le cadre d’un échange de prisonniers. Les deux hommes sont des experts en trafics et en coups bas, les « qualités » nécessaires pour remplacer l’ancien taulard qui, à force d’excès, de mensonges et de violences, a réussi à imposer la Russie en Afrique.

Evgueni Chabaiev, ancien militaire et membre du Conseil des officiers russes, raconte que, juste avant de s’envoler de l’aéroport de Moscou, Prigojine et son cercle rapproché avaient ­participé à une réunion avec des hauts responsables du ministère de la Défense, qui les avaient sommés de se retirer d’Afrique au plus vite. L’un des objectifs aurait été d’informer les dirigeants de Wagner que le ministère reprenait entièrement la main sur ce terrain.

Ça serait stupide de penser que Wagner n’a pas été désintégré ce 23 août 2023. Les semaines précédentes, ­Poutine avait minutieusement détruit toute la chaîne de soutien dont bénéficiait Prigojine. Au sein du renseignement militaire et dans l’armée, il a fait virer tous ses alliés. Evgueni Chabaiev, ancien militaire et membre du Conseil des officiers russes

Ainsi le général Sergueï Sourovikine, réputé proche de Wagner, limogé de son poste de commandant de l’armée de l’air et emprisonné, selon Chabaiev, dans les geôles de la Loubianka, le bâtiment central du FSB à Moscou.

Ces purges aux relents d’un autre temps sont la face visible des luttes qui déchirent les élites russes. « Cet écrasement est aussi le signe d’un nouveau durcissement du régime. Tout est désormais ­permis pour protéger les pouvoirs acquis. Même commettre un acte ­terroriste sur le sol national », conclut Chabaiev.

PHOTO PARIS MATCH Anatomie d’un écrasement. Le 23 août, 26 minutes après son décollage de Moscou, le jet privé Embraer Legacy 600 à destination de Saint-Pétersbourg perd son aile droite et dévisse dans un panache de fumée.

« C’est la panique ! »

Le Kremlin, qui nie toute implication dans l’écrasement du jet privé, promet une enquête minutieuse alors qu’on attend toujours la décision de Poutine quant à l’avenir de Wagner. Silence total ­également du côté du « Conseil des commandants de Wagner », ces chefs militaires qui ont participé à la mutinerie avortée. Plusieurs sources affirment que ce conseil n’existe plus. Des figures comme « Ratibor » et « Zombie » auraient été arrêtées par la police et le FSB.

« C’est la panique, nous confie un mercenaire sous le couvert de l’anonymat. Lors des perquisitions menées dans les bureaux de la compagnie, les flics ont récupéré les listes de combattants et nos adresses ­personnelles. Ils viennent chez les gars, interrogent leurs femmes, menacent leurs familles, surtout celles de ceux qui ne veulent pas plier et refusent d’aller bosser pour le ministère. »

En Centrafrique et au Mali, ordre aurait été donné aux combattants de continuer à travailler « comme d’habitude ». « Mission impossible ! » s’emporte Marat Gabidullin. Ses « anciens camarades sont accablés par la mort de leur chef », dit-il : « La haine et l’envie de se venger commencent à obséder certains d’entre eux. »

PHOTO PARIS MATCH Des brassées d’hommages de sympathisants et de mercenaires du groupe Wagner à leur chef disparu, comme ici à Saint-Pétersbourg, le 24 août.

Un peu partout en Russie, des mémoriaux improvisés ont fleuri. À Moscou, à Rostov-sur-le-Don, à Novossibirsk, des gros bras en larmes, vêtus d’uniformes kakis, visage souvent masqué, défilent pour déposer des œillets rouges ou des instruments de musique en hommage aux « musiciens », l’autre surnom des hommes de Wagner, et parfois des masses comme celles qui ont servi lors des nombreuses exécutions filmées pas les mercenaires eux-mêmes en Syrie et en Ukraine. En tombant du ciel dans cet écrasement aérien, leur chef a gagné l’aura d’un héros romanesque. Il a désormais des admirateurs dans toute la Russie.

Un épilogue qui ferait presque oublier qu’Evgueni ­Prigojine était un mafieux, adepte des méthodes les plus sales. Un seigneur de guerre avec du sang sur les mains qui a semé la mort tout au long de son parcours. Des milliers de victimes d’exactions commises par la force Wagner en Afrique ou en Ukraine réclament ­justice. Mais qui pour répondre de ces crimes désormais ?