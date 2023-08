La lumière de la Méditerranée a soudé un peu plus un couple déjà fusionnel. Les amoureux ont fait mentir les prédictions des sceptiques en fêtant cette année leurs noces de cristal. L’ancienne première dame n’a finalement jamais eu qu’une rivale : la politique. Avec la parution du deuxième tome de ses Mémoires, Le temps des combats, chez Fayard, Nicolas Sarkozy confirme qu’il a tourné la page du pouvoir. Pas celle de la France. Dans notre dernier sondage de popularité, l’ex-président s’arroge d’ailleurs une flatteuse cinquième place. Mais dans le baromètre du cœur de Carla Bruni, il reste le premier.

Catherine Nay Paris Match

Pour écrire les 1041 pages manuscrites du tome II de ses Mémoires Le temps des combats, Nicolas Sarkozy (membre du conseil d’administration du groupe Lagardère, propriétaire de Paris Match) aura mis huit mois. Un délai bien court pour qui multiplie activités et conseils. Mais chez lui, tout est affaire de discipline, de volonté et de méthode. Il raconte s’être mis devant sa table de travail chaque matin vers 7 h. Devant lui un paquet de feuillets vierges. Précision à laquelle il tient : toujours le verso de documents qu’il refuse de détruire au broyeur tant il a horreur du gaspillage. Un geste écolo donc ! Écrivant à l’ancienne, on l’imaginait avec un stylo à plume de grande marque, voire de collection : « Non, juste un Bic à encre bleue », précise-t-il. Petit snobisme de simplicité ? « C’est parce que la bille du stylo accompagne le mieux la vitesse de ma pensée », répond-il en toute humilité. Avouant en avoir épuisé 15 pour terminer son ouvrage. Sa production : sept à huit feuillets par jour, envoyés aussitôt à la frappe qu’il corrigeait le soir même. Le temps des combats est son 12e livre.

On le rencontre, à la mi-juillet, heureux d’en avoir terminé.

J’ai voulu amener le lecteur dans le cockpit de l’État, la cabine de pilotage. Lui faire comprendre le mécanisme qui aboutit à la prise de décision. Pourquoi, et comment j’ai agi. Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir il y a 11 ans. Ses Mémoires couvrent la période entre 2009 et l’orée de 2012, avant la campagne présidentielle et sa courte défaite face à François Hollande, un adversaire qu’il tenait alors en piètre estime. À lire l’ouvrage, il apparaît à plusieurs reprises qu’il n’a pas changé d’avis ! Dès les premières pages, le lecteur se convainc que la politique l’habite toujours. Il n’est plus dans le cockpit, certes, et n’ambitionne pas d’y revenir. Il est un ancien président dont l’expérience lui confère une totale liberté. Pour évoquer le passé, analyser le présent, démontrer qu’il a encore la vista. Et dans un style toujours cash, puissance 9 sur l’échelle de Richter !

PHOTO SÉBASTIEN VALENTE, PARIS MATCH Dans son cabinet de travail, où il a écrit une partie de son essai.

Son écriture, dense, robuste, tonique, lui ressemble. On lit, on croit l’entendre. Ça n’est pas léger, c’est du lourd. Car tous les sujets sont évoqués. À peine sorti en librairie, le livre fait déjà des vagues. Sur la grande inquiétude du moment, le conflit russo-ukrainien, il ne craint pas de bousculer le politiquement correct. Son analyse : Poutine a eu tort. Ce qu’il a fait est grave. Son projet se traduit par un échec, mais il va bien falloir trouver une voie de sortie et des compromis.

« L’Ukraine ne doit ni entrer dans l’Union européenne ni dans l’OTAN [déjà en 2008, avec Angela Merkel, ils s’étaient opposés à ces adhésions], elle doit rester neutre. Ce qui n’est pas un statut infamant. Être un trait d’union entre l’Est et l’Ouest. »

La Crimée ? « Il me semble que tout retour en arrière est illusoire. S’agissant du Donbass et des territoires qui l’entourent, personne ne pourra empêcher les Ukrainiens de chercher à reconquérir le maximum des territoires qui leur ont été injustement pris. Il faudra aussi un accord international qui garantit des assurances de sécurité extrêmement fortes pour protéger l’Ukraine contre tout risque de récidive d’agression de la Russie. »

Sa conviction :

Cette crise n’a que trop duré. Nous dansons au bord d’un volcan sous la menace de la première bavure voulue ou subie. Contrairement à ce qui est complaisamment affirmé, le temps travaille contre la paix. Le pourrissement de la situation rend la solution encore plus difficile à trouver. Nicolas Sarkozy

Emmanuel Macron a eu, lui aussi, cette intuition de garder le lien avec Moscou. Peut-être trop tôt et sans doute mal énoncée. « Il ne faut pas humilier Poutine. » La phrase avait braqué les Européens de l’Est, qui ont tant souffert sous le joug soviétique. D’où son virage à 180 degrés. « Je veux la victoire de l’Ukraine. Il faut la soutenir jusqu’au bout aussi longtemps qu’il le faudra. »

Poutine ne prend plus le président Macron au téléphone. Sans doute n’a-t-il pas apprécié non plus qu’il autorise la diffusion à la télévision de leur conversation. Avec en arrière-plan des collaborateurs de l’Élysée au comportement désinvolte.

Nicolas Sarkozy estime qu’il doit revenir à la charge. « C’est à lui maintenant d’aller au bout de sa juste stratégie de conservation d’un fil même ténu de dialogue avec Vladimir Poutine… Il est plus dangereux de le laisser s’enfermer dans une sorte de paranoïa que de l’obliger à garder le contact pour l’amener dans la voie diplomatique. »

PHOTO PARIS MATCH Janvier 2011 : à la Maison-Blanche, main dans la main avec Barack Obama, amusé par une photo du président français prise en 1976, lors d’une manifestation étudiante.

PHOTO PARIS MATCH Juin 2009 : invité par son ami Lula à l’ambassade du Brésil à Genève. 1 /2



Les voyages de Nicolas

Nicolas Sarkozy s’est toujours senti à l’aise sur la scène internationale. Un terrain où son leadership fut maintes fois reconnu par ses pairs, que ce soit dans la crise des subprimes, lorsqu’il présidait le Conseil de l’Union européenne, ensuite celle de l’euro. Il a créé le G20. Sa détermination, sa prise de risque ont souvent fait bouger les lignes. Il a aimé ce job et les rencontres avec ses homologues : « Elles constituent une oasis de respiration pour un président de la République. Les contraintes du quotidien s’estompent. J’avais besoin de voir la France de plus loin pour la connaître de plus près. » Il reconnaît que cela peut sembler paradoxal.

On découvre son art du portrait. Celui de Barack Obama, adulé par la presse française, qui le parait de toutes les qualités. Il était si glamour. Un spectacle que de le voir descendre la passerelle d’Air Force One. Un danseur !

Nicolas Sarkozy écrit : « Sa personnalité réelle est très éloignée de l’image millimétrée qui lui est donnée. En fait, il est de tempérament assez froid, introverti et manifeste un intérêt assez modéré pour tous ceux qui l’entourent. Il détestait tout ce qui pouvait le mettre en porte-à-faux avec la pensée unique la plus stricte. Il s’agissait pour lui d’éviter tout évènement qui pouvait écorner son image. Il ne prenait aucune décision qui n’avait été antérieurement validée par ses conseillers et son administration… Cela compta beaucoup dans la victoire de Trump, qui sut tirer avantage de la pensée conformiste de son prédécesseur. » Et vlan !

Écoutez la différence lorsqu’il évoque le président brésilien Lula : « Il fut l’un des chefs d’État pour qui j’ai éprouvé le plus de sympathie. Ce fut immédiat, spontané et assez profond. Plus j’apprenais à le connaître, plus j’appréciais la richesse de son parcours et l’intensité des combats qu’il lui avait fallu mener… C’est en travaillant à l’usine qu’il perdit un doigt de sa main gauche. Il dut s’y reprendre à quatre reprises avant d’être élu président du Brésil. Je l’ai vu lorsqu’il a combattu un méchant cancer du larynx. Lula n’est pas un homme que l’on peut abattre ou réduire, c’est un roc… N’est pas Lula qui veut. »

Il a aussi beaucoup aimé le premier ministre anglais David Cameron, « jeune, intelligent, jovial, vraiment très sympathique. J’ai peu souvent rencontré un homme politique étranger avec lequel j’avais spontanément envie de devenir ami ou du moins proche. Il était constamment souriant et de bonne humeur. Sa courtoisie et son absence d’ego faisaient qu’il était aisé de discuter avec lui et de trouver un accord. » Sa seule faute fut d’organiser le référendum sur le Brexit. « Il faudra bien qu’un jour les fossoyeurs de l’Union comme Boris Johnson aient à rendre des comptes sur cette erreur historique. »

Ses voyages en Chine furent « toujours sources d’émerveillement et d’incompréhension en raison du fossé culturel immense. Le plus déconcertant est l’impossibilité d’avoir des relations personnelles, amicales, intimes avec ses dirigeants. » Leur vie privée est en effet placée dans une totale obscurité pour l’étranger comme pour le peuple chinois. Nicolas Sarkozy, lui, a toujours joué la transparence sur sa vie privée, que l’on retrouve dans l’ouvrage. Rendant compte d’un voyage officiel à Madrid en avril 2009 où la presse espagnole avait encensé Carla, il écrit : « Il est vrai qu’elle donna une image mondiale de l’élégance française. Elle faisait honneur à la France et assuma ce jour-là les devoirs de la fonction avec rigueur et excellence, comme elle le fit durant tout mon quinquennat. » La fierté d’un mari amoureux.

PHOTO PARIS MATCH Dix jours après la naissance de Giulia, le 31 octobre 2011 à la Lanterne.

Plus loin, il raconte « son état d’apesanteur et de félicité ». Carla était enceinte de quatre mois. « Cet enfant venait couronner le miracle de notre rencontre et de cet amour impromptu. Nous avions décidé d’en garder le secret jusqu’à ce que le ventre de Carla ne puisse plus être dissimulé. Je devais mettre ma mère au courant. Je l’ai toujours tant aimée. Ce fut une de ses dernières grandes joies. Ayant informé ma mère, je ne pouvais pas ne pas mettre mon père dans la confidence. Mes relations avec lui n’étaient pas si proches. Un geste de réconciliation. Ce que nous fîmes en lui recommandant de ne rien dire… Quelques jours plus tard, il donnait une interview au journal allemand Bild dans laquelle il se réjouissait de l’arrivée de son petit-fils… Pourquoi a-t-il fait cela ? » Portrait d’un père insaisissable et décevant.

19 octobre 2011, tôt le matin, Carla était partie à la clinique. Le président devait se rendre à Francfort, un rendez-vous avec Angela Merkel et les autorités monétaires. Au menu, la crise grecque :

Je fus prévenu là-bas que Giulia était née. Je quittais Francfort en m’excusant. J’étais donc un président de la République père d’une petite fille plus jeune que Solal, mon premier petit-fils… De ce jour, ma vie, notre vie, celle de toute la famille fut changée. Nicolas Sarkozy

Le bonheur. Il se souvient d’une seule fausse note dans les réactions après la naissance : « Jamais en retard d’une attaque, Marine Le Pen regretta publiquement que notre fille ne portât pas un prénom français plutôt qu’italien. » Ridicule, pff…

PHOTO PARIS MATCH À l’Arc de Triomphe, avec Emmanuel Macron, le 8 mai 2023.

Un ex-président en coulisses

Retour sur la scène intérieure. La presse comme ses amis des Républicains s’interrogent sur ses liens avec le président Macron. Il l’a soutenu en 2022. « Quel autre choix avait-on ? » s’agace-t-il. Il écrit : « Ne pas faire le choix de notre candidate fut un déchirement personnel… Mais après plusieurs entretiens, j’ai vite compris que cette possibilité n’était pas envisageable, elle n’était pas prête, la barre était trop haute, comme le résultat l’a montré. » Exit Pécresse.

Il est souvent sollicité par Emmanuel Macron pour des conseils (qu’il suit rarement d’ailleurs). « Je m’étonne de sa procrastination », lâche Nicolas Sarkozy en privé. Bien qu’invité à dîner ou à déjeuner régulièrement par l’hôte de l’Élysée, l’ancien président n’hésite pas à dire ce qui le heurte, l’indigne dans ses choix. Sur le nucléaire : « Hollande a dilapidé l’héritage, détruit une filière d’excellence, ruiné l’indépendance énergétique du pays en voulant réduire à 50 % la part du nucléaire dans le mix électrique à l’horizon 2025 [ce qui a obligé EDF à préparer les démantèlements, donc la fuite des cerveaux]. Le comble du scandale fut la funeste décision de fermer la centrale de Fessenheim pour des raisons exclusivement politiciennes. Sans la moindre justification de sécurité ou de sûreté. » Hollande avait lancé le projet, mais c’est bien Emmanuel Macron qui a décidé la fermeture.

Autre gros tacle : la dégradation des relations franco-marocaines.

Vouloir à tout prix surjouer et surinvestir la relation avec l’Algérie est une erreur stratégique. Le pouvoir algérien, dont la légitimité démocratique est faible, a besoin d’un adversaire pour exister. Celui-ci ne peut être que la France, dont le passé colonial fait une cible facile, comme si elle pouvait être responsable des échecs de l’Algérie depuis 60 ans. Nicolas Sarkozy

La France a perdu ses bonnes relations avec le Maroc. « Alors que, grâce au roi Mohammed VI, ce pays apparaît aujourd’hui comme un îlot de stabilité démocratique au sein d’un monde musulman traversé de multiples crises et divisions. Il est un homme que je n’ai cessé d’admirer et de respecter. » La brouille entre le président et le roi pénalise nos entrepreneurs. Notre ambassadeur est boudé. Une situation désolante.

Arrêt sur image où l’on voit qu’il est malaisé de réformer. La taxe carbone pour inciter les ménages et les entreprises à consommer moins de pétrole : une exigence des écologistes. Qui dit taxe dit impôt nouveau. À savoir une hausse du carburant entre 4 et 7 centimes qui serait compensée par une ristourne : une baisse de l’impôt sur le revenu que beaucoup de Français ne payaient pas. Au fil des jours, la mesure devenait une usine à gaz. Les exonérations devenaient multiples et les oppositions vives, à commencer par les écologistes ! Une grosse colère montait dans le pays. La loi fut votée, mais le Conseil constitutionnel présidé par Jean-Louis Debré (« mon meilleur ennemi », selon Nicolas Sarkozy) l’annulait. La mesure était devenue injuste, inacceptable, inefficace. On n’en parla plus jusqu’en 2018. Rebelote avec la loi sur la transition écologique. Les gilets jaunes entraient en scène…

Et que dire de la réforme des collectivités territoriales, qui aurait remplacé 6000 conseillers régionaux et départementaux par 3000 conseillers territoriaux… On évitait les doublons, une grosse économie. Tollé à gauche, qui ne voulait toucher à rien. La réforme fut votée mais abrogée par François Hollande. Il est question aujourd’hui d’y revenir.

PHOTO SÉBASTIEN VALENTE, PARIS MATCH Son refuge… et le royaume de Carla Bruni et de sa mère, Marisa Borini. Le 27 juillet.

Nicolas Sarkozy peut se targuer d’avoir été le premier à toucher au tabou de la retraite à 60 ans. Mais quel combat ! Il avait averti les syndicats unanimement hostiles. « Je ne céderai pas. L’âge légal du départ à la retraite serait 62 ans. » Il écrit : « François Hollande, dont on connaît le sens de l’humour, promettait que s’il arrivait aux responsabilités, la gauche reviendrait à 60 ans. Ce qu’il n’a pas fait une fois élu. » En octobre 2009, les manifestations rassemblèrent plus de 3 millions de personnes. « Les médias du monde entier faisaient leur une sur ce pays paralysé par un bras de fer entre un président qui ne veut pas céder et un mouvement de contestation qui se durcit chaque jour davantage. » Et puis la loi fut votée. « Le mouvement social au bord de l’explosion s’est délité. Nous venions de remporter notre bras de fer. Cela s’est traduit par une nouvelle baisse de ma popularité. »

Cette victoire-là n’y est sans doute pas pour rien dans sa défaite en 2012. Il note : « Treize ans plus tard, avec sa réforme des retraites, Emmanuel Macron a renoué avec le même scénario. L’opposition unie des syndicats, les mêmes arguments, les mêmes acteurs, les mêmes manifs. Rien ne change. » Ainsi va la France.

Au même moment, Nicolas Sarkozy se rend à Grenoble. « Il y avait eu de très graves incidents dans des quartiers périphériques de la ville. Mon crime, ce jour-là, fut de lier les sujets de délinquance et d’immigration. Je souhaitais que la nationalité française puisse être retirée à toute personne d’origine étrangère qui aurait porté atteinte à la vie d’un policier ou d’un gendarme. J’ajoutais que la nationalité française pour un mineur délinquant ne devait pas être automatique. Mais ce qui mit véritablement le feu aux poudres fut l’évocation de la question des Roms. Je tenais à mettre un terme à leur implantation sauvage dont se plaignaient tant de maires. Mais pour mes opposants j’avais repris la rhétorique de l’extrême droite. […] Le président de la Cimade se surpassait : « Nicolas Sarkozy fait un amalgame banlieue-immigration-délinquance qui n’est fondé sur rien… » Avec le recul de 13 années, il est aisé de constater combien ces propos toujours actuels correspondaient à une idéologie militante qui refuse obstinément de voir et surtout de comprendre la gravité des problèmes auxquels la France, l’Europe se trouvaient confrontées. À savoir la crise migratoire devenue hors contrôle. » Nicolas Sarkozy écrit : « La crise de l’immigration n’en est qu’à son commencement. Le pire est à venir. Avec le doublement de la population du continent africain dans les 30 années qui viennent. »

PHOTO SÉBASTIEN VALENTE, PARIS MATCH Après un mois sur la Côte d’Azur, le couple termine son été sous le soleil de la Grèce.

Il est difficile de résumer Le temps des combats. « Je veux montrer la permanence des choses et des problèmes. Je ne prétends pas à l’objectivité, je veux juste dire au lecteur mon ressenti, ma vérité. »