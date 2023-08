Accueilli par une pluie d’étoiles… mais surtout de dollars. Après Ronaldo ou Benzema, le prodige brésilien a cédé aux sirènes du championnat saoudien. Deux ans à 100 millions chacun et les extras les plus extravagants : ses employeurs ont sorti le grand jeu. En six saisons au PSG, l’attaquant n’a pourtant brillé que par intermittence, manquant autant de matchs qu’il a marqué de buts. À peine présenté à ses nouveaux supporteurs, Neymar a avoué une blessure de plus qui le tiendra éloigné des terrains plusieurs semaines et le privera du choc face à l’Al-Ittihad de Karim Benzema, le 1er septembre. Débarquée à Riyad avec son clan au grand complet, la superstar devrait poursuivre sa carrière sans trop se fouler. À part peut-être les chevilles.

Loïc Grasset Paris Match

Pas moins de 274 000 euros ! L’équivalent de trois mois de paie des 23 joueurs de l’équipe de football de Concarneau en Ligue 2, ou le prix d’un beau quatre-pièces à rafraîchir au centre ­d’Avignon. Tel sera le salaire quotidien (190 euros par minute) que percevra ­Neymar da Silva Santos Junior, dit ­Neymar Jr, plus couramment appelé ­Neymar, dans son nouveau club, Al-Hilal (en français « le ­croissant ») à Riyad, en Arabie saoudite. Ce contrat à 100 millions d’euros de salaire net par an paraphé le 15 août, a été négocié par son père, Neymar da Silva Sr, et le super agent israélien Pini Zahavi, spécialiste des contrats hors norme. Surnommé « Mr. Fix It », Zahavi, qui parle sept langues, a ­notamment permis au Russe Roman Abramovitch ­d’acheter le club anglais de Chelsea en 2003. Le contrat prévoit une série de bonis qui peuvent faire grimper le total des ­émoluments ­perçus par le « Ney » à 400 millions de dollars, soit 367 millions d’euros, en deux ans. Al-­Hilal, ­subventionné par le fonds souverain ­saoudien (620 ­milliards d’euros), a aussi versé 90 millions d’euros au Paris Saint-­Germain pour racheter le contrat du Brésilien.

PHOTO PARIS MATCH Photo officielle sous ses nouvelles couleurs, celles de l’Al-Hilal FC de Riyad.

Réputé pour son sens de la fête et son goût immodéré pour les jolies filles peu farouches, Neymar va trouver à Riyad une scène de jeu beaucoup moins attrayante que Barcelone ou Paris, ses précédentes cités d’adoption.

Interdits jusqu’en 2019, les night-clubs de la capitale saoudienne sont bling-bling mais très sages. Du Roof, situé au 77e étage de la Kingdom Tower, au Sky Lounge, perché au 26e étage du Carawan Al Fahad Hotel, les discothèques du royaume ne servent que des citronnades et des mocktails. Et sur le plancher de danse, fort peu de créatures court-­vêtues et lascives.

En Arabie saoudite, les relations sexuelles hors mariage restent ­passibles d’une peine d’un an de prison, mais aussi de ­flagellation. Le meneur de jeu brésilien a déjà obtenu une dérogation pour faire venir sa compagne, l’influenceuse de 29 ans Bruna Biancardi, qui doit accoucher du deuxième enfant du footballeur. Son fils aîné, David Lucca, 12 ans, né d’une relation sans lendemain quand il avait 19 ans et qui compte déjà 1,7 million d'abonnés sur Instagram, ne vivra avec lui que de façon épisodique. Bruna Biancardi et la petite Mavie (le prénom avait été choisi lorsqu’il était encore joueur au Paris Saint-Germain), dont la naissance est prévue au Brésil cet automne, devraient le rejoindre à Riyad dans la villa de 25 pièces mise à sa disposition par le club et dotée d’une « infinity pool » de 40 mètres de long et de 10 mètres de profondeur.

PHOTO PARIS MATCH Les frais du Falcon 900 LX de Neymar seront pris en charge par son nouveau club, Al-Hilal.

PHOTO PARIS MATCH Une Lamborghini Huracan, un des huit véhicules mis à la disposition de Neymar.



Une oasis de luxe

Si Riyad est une mégapole très étendue (près de 2000 kilomètres carrés, soit 20 fois la superficie de Paris) Neymar s’installera dans le quartier diplomatique, le plus confortable, ou dans celui d’Al Muhammadiyah, connu pour ses restaurants chics et ses boutiques de luxe. C’est là que réside déjà ­Cristiano Ronaldo. Le Portugais vit dans une véritable oasis de 4,26 kilomètres carrés. Un domaine qui contient trois villas. Le home sweet home de CR7 possède huit chambres, une cascade, des espaces verts, une piscine olympique, un boulodrome, deux salles de sport et un terrain de football. Le Portugais, qui joue dans l’autre club de Riyad, Al-Nassr, dispose même d’un supermarché dont il est l’unique client, ouvert jour et nuit.

Les avantages en nature négociés pour Neymar et son entourage dépassent, eux aussi, l’entendement.

Le Brésilien disposera d’une flotte de huit véhicules : une ­Bentley Continental GT, une Aston Martin DBX, une Lamborghini Huracan (soit un total de 700 000 euros pour les trois bolides), quatre Mercedes classe G et un van ­Mercedes. Avec bien sûr, un chauffeur 24 heures sur 24. Toutes ses factures d’hôtels, restaurants, magasinage seront payées. Al-Hilal prendra aussi en charge les frais de son jet privé, un Falcon 900 LX. L’avion d’affaires sorti des usines Dassault mesure un peu plus de 20 mètres pour quasiment autant d’envergure et peut accueillir jusqu’à 14 personnes à son bord. Il dispose d’une chambre avec un lit pour deux personnes, d’une table, d’un salon, d’une cuisine et d’une salle de bains. Le jet peut effectuer des vols de 8800 kilomètres sans ravitaillement. Pas assez pour aller de Riyad à Rio. Mais de quoi faire des sauts de puce en Europe. Pour arrondir ses fins de mois, Neymar va bénéficier de pourboires de 500 000 $ par publication vantant l’Arabie saoudite publiée sur Instagram. Il sera bien sûr suivi, dans chacun de ses déplacements, par une armée de gardes du corps.

PHOTO PARIS MATCH Les adieux distants à son ancien coéquipier et rival Kylian Mbappé. Au campus du PSG à Poissy, le 17 août

Bien entouré

Et le foot dans tout ça ? Neymar va retrouver en Arabie saoudite une impressionnante brochette de stars du ballon rond qui ont rejoint le championnat saoudien cet été : Karim Benzema, N’Golo Kanté (club ­Al-­Ittihad, « la victoire », à Djeddah) ; Riyad Mahrez, Roberto ­Firmino ou Édouard Mendy (Al-Alhi, « ­national », également à Djeddah). À Al-Hilal, ­Neymar côtoiera le Portugais Ruben Neves, le ­Brésilien Malcom ou le Sénégalais Kalidou Koulibaly.

Le Brésilien a été présenté à ses fans samedi, avant le match face à Al Feiha comptant pour la deuxième journée de la Saudi Pro League, avec feux d’artifice, spectacles de drones… Une fête gâchée par l’annonce d’une nouvelle blessure de Neymar qui le tiendra éloigné des terrains plusieurs semaines.

En Arabie saoudite, Neymar va emmener sa garde rapprochée, les « Tois » (un dérivé de « Enos », « C’est nous »), sa bande de potes historiques composée de ­Joclécio « Jota » ­Amancio, 31 ans, de son frère adoptif et de Gil Cebola Araujo, 33 ans, son photographe. Ces amis d’enfance de la star ­pauliste occupent des fonctions plus ou moins officielles dans sa société de gestion de son image, NJR Sports. Considérés comme des « faz tudo » (hommes à tout faire) de ­Neymar, ils vivaient avec lui à Barcelone, puis à Paris, se sont confinés avec le « Ney » dans sa villa ­bunker de 10 000 mètres ­carrés à Mangaratiba, près de Rio, lors de la pandémie. Mais ils n’étaient pas les seuls ambianceurs et partenaires de jeux vidéo du Brésilien à Bougival, dans sa villa de 800 mètres carrés avec piscine intérieure et jardin de 5000 mètres carrés. ­Guilherme Pitta, clubbeur et jet-setteur, chargé des activités festives, ou Gustavo Almeida, l’homme des contrats publicitaires, font aussi partie de la bande à temps plein. Logés, nourris, ­blanchis, tous toucheraient au moins 11 000 euros par mois pour être au plus près de leur pote. Enfin, Ricardo Rosa, le coach personnel du Brésilien depuis 1992. Il a supervisé toutes ses rééducations après ses multiples blessures et devrait aussi faire des allers-­retours entre Sao Paulo et Riyad.

Dans sa carrière, Neymar a déjà touché plus de 600 millions d’euros de ­revenus. Son escapade saoudienne devrait lui ­permettre de devenir le troisième ­footballeur ­milliardaire après Cristiano Ronaldo (1,1 milliard d’euros) et Lionel Messi (1,08 milliard ­d’euros). Mais ses ambitions de remporter un jour le ­Ballon d’or France Football sont, elles, enfouies à jamais dans le grand désert d’Arabie.