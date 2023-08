Julien et Gérard Clerc, à Paris, en juillet 2008. Le journaliste était son confident et le gardien de son secret. Il n’a pas survécu à l'écrasement de son avion.

Même éclat et même discrétion. Avec son complice de toujours, le chanteur ­partageait ce charme en clair-obscur. D’Antenne 2, où il a été chef du ­service ­politique, à CNews en passant par France 3, LCP et Radio Classique, Gérard Leclerc a distillé sa définition de l’élégance : délicatesse, rigueur et passion. Il est mort à 71 ans dans l’accident de l’avion de tourisme qu’il pilotait, alors qu’il se rendait à La Baule. Là-bas, il devait ­assister à un concert de son aîné, deux jours plus tard. Très jeune, Gérard avait eu la clé d’un mystère : Julien et lui avaient le même père, mais le grand frère, enfant du divorce, appelait deux femmes « maman ».

benjamin locoge Paris Match

En un instant, Julien Clerc est redevenu le « chef des enfants ». En ne voyant pas arriver l’avion piloté par Gérard Leclerc sur le tarmac du petit aéroport de La Baule, son ami Paul Melun s’est inquiété. Il venait chercher le journaliste et deux de ses amies pour les emmener déjeuner. Gérard avait décollé à 11 h 07 de Loudun. Temps de vol prévu : une heure. Et son dernier contact avec la tour de contrôle a été ­établi à 11 h 42. Il annonçait quitter l’espace aérien de Nantes, mais il n’appellera jamais Saint-Nazaire, point de contact suivant.

Paul Melun sonne l’alerte. Julie, l’épouse de Gérard, est restée dans leur propriété des Trois-Moutiers, dans la Vienne. Et c’est elle qui prévient Julien de la disparition de son frère. Les heures passent, l’inquiétude se transforme en tristesse. À 14 h, les recherches de la gendarmerie commencent. Il faudra attendre 19 h pour que les débris du Robin DR400 blanc et rouge appartenant à l’aéroclub de Loudun soient retrouvés dans la Loire. Alors Julien a pris ses responsabilités.

Lui le grand frère a tenu au courant ses sœurs, ses neveux et nièces, passé les coups de fil qui apaisent. Lui le pudique, touché en plein cœur, ne voulait pas se laisser gagner par la douleur ou la tristesse. Chef d’un clan recomposé, il se devait de tenir son rôle.

Ironie de la vie, deux jours plus tard, c’est là, à La Baule, que le chanteur achevait sa tournée Les jours heureux. Gérard devait être là bien sûr, comme à chacune de ses premières et de ses dernières. « Faut-il annuler pour lui ? s’est interrogé Julien. J’ai chanté à La Baule pour lui, pour lui dire que je l’aime, que je l’ai aimé tout au long de ma vie. Je crois que c’est ce qu’il aurait voulu. »

Pendant deux heures, Julien a fait son métier le mieux possible, souriant comme d’habitude, fendant l’armure le temps de lire quelques mots dédiés à ce frère dont il était si proche. Le seul à qui, enfant, il avait confié son secret : il avait deux mamans. Mais personne ne devait le savoir.

PHOTO PARIS MATCH Julien Clerc (au premier plan à droite) encore appelé Paul-Alain Leclerc, avec son père, la nouvelle femme de celui-ci, Ghislaine, et deux des cinq enfants qu’ils auront ensemble : Gérard et Sylvie, encore bébé.

PHOTO PARIS MATCH Julien Clerc (en blanc), 20 ans, et Gérard Leclerc (à gauche), 16 ans, avec leur frère Jean-Noël, leur père, Paul, et leurs sœurs, Christine (robe blanche), Marianne et Sylvie (à droite) à Vaon, en 1967. 1 /2



Le garçon d’une première union

Pour comprendre pourquoi, il faut ­remonter aux années 1930 quand Paul Leclerc rencontre Évelyne Merlot, la fille de la femme de ménage de ­l’appartement du XIVe arrondissement qu’il partage avec son père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le père Leclerc prend sa retraite dans la maison familiale de Vaon, dans la Vienne, et embarque les Merlot. Paul, lui, envoyé au front, est capturé puis emprisonné. À son retour, en 1945, Évelyne est ­devenue une jeune femme. Elle tombe sous le charme de cet homme plein de rigueur de 10 ans son aîné. Lui s’éprend de cette nymphe aux rêves de grandeur. Ils se marient en 1946 et Évelyne se retrouve vite enceinte.

Si l’enfant est un garçon, elle veut ­l’appeler Alain. Le père, dans la tradition bourgeoise française, préfère Paul. Ce sera donc Paul-Alain, né le 4 octobre 1947 à Paris, et déjà fruit d’une bataille pour ce couple qui bat de l’aile. Évelyne, qui veut voir le monde, s’éprend d’un Anglais et file le rejoindre outre-Manche. Paul lui pose un ultimatum pour qu’elle revienne. En vain. Il demande le divorce et surtout la garde de leur ­nouveau-né. « L’époque voulait que ce soit la mère qui ait la responsabilité de l’enfant, se souvenait Julien en 2012. Mon père s’est battu pour moi, consignant tous ses faits dans un dossier qu’il m’a donné bien plus tard. »

En avril 1949, après un infarctus, Paul Leclerc obtient officiellement la garde de son « bonhomme » et peut se remarier avec Ghislaine, sa secrétaire rencontrée à Vienne, en Autriche, à l’été 1948. Pour Paul-Alain, la vie devient un rituel : il passe sa semaine dans la demeure du couple à Bourg-la-Reine et ses week-ends chez sa mère, à Paris. Une « double enfance » qu’il évoquera bien plus tard dans une chanson écrite par Maxime Le Forestier.

« J’ai toujours appelé les deux “maman”, nous a souvent raconté Julien. C’était comme ça, c’était ma vie. Mais je ne pouvais en parler à personne, ça ne se faisait pas. »

Ghislaine, claveciniste, le mettra au piano. C’est elle aussi qui suivra son parcours d’écolier, « bonhomme » étant scolarisé à la maison. Évelyne, elle, lui fera découvrir la chanson française qu’elle aime tant : Trenet bien sûr, mais aussi Piaf, Ferré, Barbara, Montand…

PHOTO PARIS MATCH Gérard épouse Julie, voix emblématique d’Europe 1, en 1981. Un an plus tard naissent les jumeaux Mathieu et Antoine (ici à 4 ans), suivis de Charlotte en 1987.

PHOTO PARIS MATCH Lors du mariage de Julien Clerc et Virginie Coupérie-Eiffel, avec Gérard et sa femme, Julie, à Pino, au cap Corse, le 14 septembre 1985.

PHOTO PARIS MATCH Les deux frères à Courchevel, en 1998. Le journaliste est alors rédacteur en chef et responsable du service politique, économique et social de France 2.

PHOTO PARIS MATCH Visage de France Télévisions pendant près de 20 ans, il devient éditorialiste politique sur CNews en 2017. 1 /4







Quand Gérard naît, le 2 septembre 1951, Paul-Alain doit partager sa chambre avec son petit frère. Puis la famille s’agrandit : Sylvie arrive en 1953, suivie de Christine l’année suivante, Marianne en 1957 et enfin Jean-Noël deux ans plus tard.

À Bourg-la-Reine, Paul-Alain, l’aîné, devient le « chef des enfants », selon Ghislaine. Il est celui que l’on écoute, celui qui donne la marche à suivre, celui qui montre l’exemple. Gérard racontant ses souvenirs à la journaliste Katia Chapoutier s’en amusait dans son ouvrage Frères & sœurs de pouvoir : « Si Paul-Alain aimait les salsifis, alors on aimait les salsifis. S’il n’aimait pas les choux de Bruxelles, alors nous n’aimions pas les choux de Bruxelles. »

Couvée par Ghislaine, la fratrie Leclerc écoute religieusement la bonne parole du patriarche au dîner, où chacun occupe toujours la même place à table. Sylvie est revenue également, auprès de Katia Chapoutier, sur cette enfance peu ordinaire pour l’époque : « Mes parents nous emmenaient à la messe, mais eux ne communiaient pas. Cela nous paraissait étrange. En fait, c’était tout simplement parce que la religion catholique interdit la communion aux gens divorcés. Mais nous ne savions pas que notre père était divorcé. »

Paul-Alain, lui, sait, mais se tait. « On ne parlait pas de mes absences, nous confiait-il en 2021. Je pouvais m’épancher auprès de Gérard puisque nous partagions la même chambre. » Ce dernier se montrera plus précis : « J’étais assez timide et très admiratif de mon grand frère, parce qu’il avait quatre ans de plus que moi. Il en profitait un peu dans les jeux, il avait toujours le bon rôle. Quand on jouait aux clowns, c’est lui qui était le clown blanc, et moi j’étais l’auguste qui prenait des coups de pied dans les fesses. Quand on jouait au rugby, il était l’équipe de France, moi j’étais celle ­d’Irlande ou ­d’Angleterre ; quand on jouait à l’armée, c’était lui le général et moi j’étais le soldat. »

PHOTO PARIS MATCH Les experts du Bureau d’enquêtes et d’analyses à la recherche des restes de l’avion, qui ne possédait pas de boîte noire.

PHOTO PARIS MATCH Les débris sont acheminés au port de Donges, le 16 août. Le parquet retient deux pistes : erreur humaine ou défaillance technique. 1 /2



Julien à Paris…

À Paris, la vie de Paul-Alain est plus cool : il peut écouter de la musique (alors qu’il faut aller chez les enfants de la gouvernante à Bourg-la-Reine pour découvrir les derniers 45-tours des Beatles ou de Johnny Hallyday), il peut draguer des filles, sortir le soir. Une vie d’ado des années 1960 qui ne dure que le temps des week-ends.

Paul Leclerc a des objectifs pour ses enfants : ils devront être avocats, médecins ou hauts fonctionnaires. Chaque été, toute la famille part en automobile à la découverte des grands musées européens, pour se cultiver. « Il avait clairement ses têtes parmi ses propres enfants, le premier, le troisième et le cinquième, souriait Gérard, numéro deux. À eux, il passait plus de choses qu’aux autres. »

Alors quand Paul-Alain se mue en Julien Clerc, ses cinq frères et sœurs imaginent la colère paternelle, le sentiment de trahison qu’il peut éprouver. Il n’en sera rien. « Mon père m’a dit : “Si c’est ce que tu veux faire, fais-le bien.” » Quand Julien Clerc chante pour la première fois à ­l’Olympia, en mars 1969, un an après la sortie de son premier disque, toute la fratrie Leclerc est au balcon. « Ce jour-là, ils ont découvert qu’il y avait une autre femme que j’appelais maman, puisque Évelyne était évidemment aussi présente. » Gérard, le confident, avait tenu sa promesse de silence.

Depuis, Gérard, lui-même père de trois enfants, était resté l’intime, celui qui pouvait se permettre d’envoyer un texto à Julien à la naissance de Léonard, son cinquième enfant, en 2008 : « Tu es vraiment le meilleur d’entre nous », avec cette tendresse et cette ironie qui faisaient son charme.

Sorti major de sa promo à Sciences po, Gérard avait aussi tracé sa route pour ­devenir un journaliste politique de référence, chez France Télévisions d’abord, et plus récemment sur CNews.

« Il y a une grande pudeur entre nous, se souvenait Julien en 2017. Beaucoup d’admiration aussi. Gérard est un garçon toujours juste, toujours à l’écoute, plein de convictions, plutôt très à gauche dans sa jeunesse avant de ­devenir plus modéré. Mais surtout c’est lui qui a fait les brillantes études auxquelles notre père aspirait pour moi ! »

Fasciné par le monde politique, admirateur de François Mitterrand à une époque, proche de Nicolas Sarkozy aujourd’hui, mais dînant parfois avec Dominique de Villepin, Julien tourne autour du pouvoir depuis 50 ans. « Cela a pu donner des débats animés entre nous », confiait Gérard au Monde en 2008. Pourtant, il n’y aura jamais l’ombre d’une fâcherie entre les deux frères, encore moins de conflits.

Chaque 27 janvier, ils se retrouvaient pour célébrer l’anniversaire de leur père, décédé en 2003 à plus de 85 ans. « Le jour où il est parti, nous étions tous réunis autour de lui, nous disait Julien, au garde-à-vous pour l’accompagner jusqu’à son dernier souffle. » Jamais dans le jugement, Julien et Gérard ont toujours tenu leur rang avec une élégance ­devenue rare, une classe immuable. Longtemps au nom de leur père. Le 17 août à La Baule, Julien n’a pas failli. Cette fois au nom de son frère.