Voilà la vraie Chouette faite d’or, d’argent et sertie de diamants ; un magot estimé à 150 000 euros. Pour la remporter, il faut retrouver et déterrer sa réplique.

L’oiseau de nuit… en pleine lumière ! Depuis 1993, l’année où il a été secrètement enterré, plus de 200 000 « chouetteurs » battent villes et campagnes pour le récupérer. Malgré la mort du concepteur du jeu en 2009, la quête continue. En exclusivité pour Paris Match, Michel Becker, l’artiste qui a créé la statuette, a accepté de mettre en scène le moment tant fantasmé de la découverte. Mais s’il a exhumé la fameuse Chouette, c’est uniquement du coffre-fort où elle est enfermée. Il reste aujourd’hui le seul à connaître la cache qui abrite la réplique. Onze énigmes donnent accès à ce Graal. Les indices sont rares, les pistes infinies. ­

Philibert Humm Paris Match

Quelque part en France, un dimanche, à l’aube. La campagne dort encore. Un homme s’enfonce dans les bois. Il a garé sa voiture et désormais progresse à pied. De temps à autre il se retourne, comme pour s’assurer que personne ne le suit. De son sac dépasse le manche d’un outil. L’homme abandonne maintenant le sentier et pénètre dans le taillis. Sous ses pas craquent les branches mortes. Il marche encore une dizaine de minutes, bifurque soudain et s’arrête au pied d’un vieux mélèze. Le voilà qui pose son sac, sort la pelle et ­commence à creuser. Si un garde champêtre survenait à cet instant, il aurait toutes les peines du monde à s’expliquer. À expliquer quoi ? La vérité : qu’il s’appelle Patrice, qu’il a 53 ans et qu’il cherche un trésor…

Depuis près de 30 ans, Patrice, comme des milliers d’autres, court après la Chouette d’or. À l’origine de cette histoire rocambolesque, un certain Régis Hauser, dit Max Valentin. Au début des années 1990, ce dernier travaille en théorie dans le marketing et la communication. En pratique, il organise des rallyes pour les séminaires d’entreprise. Mais Valentin voit beaucoup plus grand. S’inspirant d’un jeu qui a fait fureur en Angleterre, il lui vient un jour l’idée de transposer le modèle en France.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH L’art de faire des envieux… Michel Becker se met dans la peau d’un chouetteur avec le précieux trophée.

Pour l’occasion, il s’associe avec l’artiste peintre Michel Becker, 73 ans aujourd’hui, qui accepte de financer la réalisation d’une chouette en or et en argent, d’une valeur de 1 million de francs, en contrepartie de parts dans ­l’affaire. Pendant ce temps, ­Valentin s’attelle à la rédaction d’énigmes. Elles sont bientôt réunies dans un livre où figurent également des peintures de ­Becker, cryptées elles aussi. Leur décodage doit ­permettre au chercheur de ­localiser l’endroit précis où est enterré le trésor. Au dos du livre d’énigmes, il est écrit : « La Chouette d’or peut être découverte par une personne débrouillarde, comme par un écolier de 15 ans. »

À l’époque, Max Valentin prévoit que la traque durera entre 14 et 18 mois. Aujourd’hui, elle est toujours invisible et le jeu est officiellement devenu la plus ancienne chasse au trésor du monde.

Entre 1993 et 1997, jusqu’à 500 000 personnes ont un jour ou l’autre cherché ce Graal à plumes, 20 000 seraient encore activement à ses trousses. Ils se prénomment Jérôme, Daniel, Sylvie, Jean-Louis mais se font appeler Dr Jones, ­Mickey, Vélo, Garp, Piblo, Dany ou Zaza sur les forums d’échanges. Ils sont informaticiens, notaires, ingénieurs, médecins, étudiants ou retraités ; certains ont sacrifié à la Chouette leur vie, leur couple, leurs économies… Ils se sont parfois associés, souvent espionnés. D’autres, infatigables obsédés, sont tombés en dépression. L’un d’entre eux nous a confié avoir déjà investi 20 000 euros dans ses recherches. Patrice, lui, alloue un budget moindre, mais partout l’oiseau l’accompagne : « Quand j’ai commencé, mes enfants n’étaient pas encore nés. Ils ont grandi avec ça. On ne chasse pas tout le temps, mais le cerveau reste toujours à ­l’affût. Parfois ça me réveille la nuit. »

Onze énigmes

Tout le mystère tient dans 11 énigmes sibyllines. Leur résolution est censée donner accès à une 12e énigme, dite « super­solution », laquelle désigne l’endroit de la cache « au centimètre près ». Mais leurs formulations sont ainsi faites que mille interprétations sont possibles. Dans l’une d’entre elles, il est question d’une « nef noire encalminée ». S’agit-il d’une nef d’église, de voilier ou de tout autre chose ? Et dans quel sens faut-il entendre « encalminée » : au propre, au figuré ? Chacun a son idée sur la question. « Tout le monde est persuadé d’avoir la bonne intuition, nous explique un chouetteur. Et chacun pense que les autres font fausse route. Moi c’est pareil… à la différence près que j’ai vraiment raison et que les autres se trompent ! »

Le temps passant, comme s’il était besoin d’ajouter encore à la confusion, une foule de péripéties sont venues parasiter la chasse.

À commencer par la faillite successive des trois maisons d’édition ayant publié les énigmes. La liquidation de l’une d’elles a même entraîné pour un temps la saisie de la Chouette d’or. Comme le veut l’usage, afin d’éviter que le magot soit déterré par hasard, c’est en effet une copie en bronze qu’avait enterré Max Valentin, et non l’originale, en sécurité dans un coffre de banque. Laquelle Chouette se retrouve quelques années plus tard sur le catalogue d’une maison de vente aux enchères !

Entre-temps, Max Valentin disparaît brutalement, le 23 avril 2009, 16 ans jour pour jour après l’enfouissement de son trésor. La nouvelle de sa mort provoque un choc immense parmi la communauté de fidèles. Très vite se pose aussi la question de la continuité du jeu. En tant qu’auteur des énigmes, Valentin était le seul à connaître le lieu de la cache et les solutions. Avait-il eu le temps de prendre des dispositions pour s’assurer que le jeu lui survive ?

PHOTO PARIS MATCH Une des rares images de Régis Hauser, dit Max Valentin. À ce jour, personne n’a réussi à résoudre ses 11 énigmes.

Dans les semaines qui suivent, Michel Becker fait état de ses intentions : il entend reprendre la main et réclame à la veuve de son associé de lui remettre expressément l’enveloppe des solutions. La rumeur enfle. Certains en viennent à se demander si tout cela ne serait pas une vaste supercherie. Et si Max Valentin, escroc de génie, avait depuis l’origine mystifié son monde ? « Sans aller jusque-là, confie Michel Becker, Max a parfois “égaré” des chouetteurs avec lesquels il échangeait grâce au Minitel, entre 1993 et 2001. Il semait la confusion avec ses réponses énigmatiques ou elliptiques. »

C’est sur 3615Manya que les mordus échangeaient entre eux. Max supervisait les discussions. « Il s’est retrouvé à correspondre avec un monde fou, jusqu’à 180 000 personnes ! poursuit Michel Becker. Seul détenteur de la solution, il était vénéré comme un gourou. Max a dit ceci, Max a dit cela… Ça lui est un peu monté à la tête. Si je démentais certaines de ses “indications”, on trouverait la Chouette assez vite. »

Face à la veuve de Max, Michel Becker obtient gain de cause le 26 mars 2021 et l’enveloppe est décachetée le 1er avril. À l’intérieur se trouve une disquette contenant quatre fichiers, dont l’un contient une adresse. Accompagné d’un huissier, Becker se rend sur place et commence à creuser.

Le constat d’huissier fait état d’« une opération nécessitant plusieurs heures d’un travail compliqué, le sol étant très dense et dur et comportant des éléments minéraux et végétaux difficiles à contourner ou à extraire. » L’huissier poursuit : « J’aperçois un morceau de plastique. Monsieur Becker le dégage. »

Rarement un constat d’huissier aura été si haletant : « Il s’agit d’un sac, qu’il me remet. Je l’ouvre. À l’intérieur se trouve une statuette ­d’oiseau. Cette statuette n’est pas en bronze mais en métal ferreux. Son aspect est extrêmement corrodé, l’oiseau est recouvert d’une couche de rouille. » Serait-ce là ­l’ultime pied de nez de Max Valentin ? Ou une énième fausse piste ? Dans son constat, toujours, l’huissier rapporte que Michel Becker remplace le mystérieux oiseau de fer par une nouvelle copie en bronze. Puis il rebouche le trou et annonce publiquement que tout est rentré dans l’ordre. La partie peut reprendre…

Le jeu se poursuit sur Discord

Aujourd’hui, Michel Becker ­correspond sur le site Discord (discord.gg/chouette) avec les chouetteurs nouvelle génération (4851 membres sur le forum). On essaye de lui tirer les vers du nez, en vain. « J’ai appris à ne pas répondre », résume-t-il. Seules confidences arrachées de haute lutte : « On peut découvrir la Chouette de chez soi : les solutions des neuf premières énigmes sont sur l’internet. » « Certaines personnes sont proches de la solution mais ne s’en rendent pas compte. » La sculpture pourrait être déterrée cet été. « Son repaire est affaire de repères. » Et enfin : « La solution finale n’est pas une position GPS, comme un grand nombre le pensent. »

Mais beaucoup de chouetteurs ne l’entendent pas de cette oreille. Ils reprochent à Michel Becker de tirer la couverture à lui en prenant les rênes d’une chasse dont il n’est pas l’auteur. Loin d’éteindre les polémiques, ces derniers rebondissements cristallisent les tensions entre les partisans de Valentin et les disciples de Becker. « Rien ne prouve qu’il a creusé au bon endroit, fulmine un pro-­Valentin. L’oiseau en fer était peut-être un leurre. » « En gros, résume un autre, on en est à chercher quelque chose quelque part, sans assurance qu’il y soit… » Ces doutes font sourire Michel Becker.

Les 5, 6 et 7 mai se tenait à Bourges la Chouette Fête, rassemblement annuel des chouetteurs aguerris. L’occasion pour eux d’évoquer leurs dernières avancées, de confronter leurs théories, mais également de nouer des alliances.

Meteor, l’un des chasseurs les plus estimés, a décidé il y a quelques années de faire équipe avec Devin, un autre cador. « Quand ça s’est su, raconte un observateur, on s’est tous dit que la Chouette pouvait numéroter ses abattis. C’est comme si Zidane et Ronaldo jouaient dans la même équipe… »

Depuis peu, un jeune chasseur prometteur, le dénommé Tuyau, ­commercial pour une marque de radiateurs et chauffe-eaux, a rejoint le duo de choc. Tuyau compte déjà plusieurs découvertes de trésors à son actif. Car l’insaisissable rapace a fait des petits : chaque année de nouvelles chasses voient le jour. La ­dernière d’entre elles s’intitule « Le trésor de l’île au crâne ». On peut se procurer son livret d’énigmes dans toutes les bonnes librairies. À la clé, pour celui qui les résoudra, un crâne en cristal de roche serti de pierres précieuses, d’une valeur de 50 000 euros.

Combien vaut la Chouette d’or aujour­d’hui ? Certainement beaucoup plus qu’au début de l’histoire. L’oiseau a acquis le statut d’animal légendaire. Ce n’est pourtant pas après l’argent que courent la plupart des chouetteurs. Que deviendraient-ils si elle était déterrée demain ? Plus d’un serait déboussolé, c’est certain. On ne se réveille pas sans douleur d’un rêve de 30 ans.

Retour dans le sous-bois. Une heure a passé. Nous retrouvons Patrice au fond du trou. La Chouette d’or n’y est pas. Il a dû faire une erreur, minime, confondre des chiffres, mal reporter son orthogonale… La dernière fois, déjà, il était rentré bredouille. Mais Patrice avait ramassé au passage 4 kilos de cèpes. Sa femme était contente. Un jour prochain il reviendra tenter sa chance. Ce n’est jamais fini. Un ange passe. Patrice se racle la gorge. Quelque part en France, une chouette hulule, narquoise.