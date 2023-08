Membre du contingent américain posté en Corée du Sud, ce militaire avait des ennuis avec sa hiérarchie. Mais rien de suffisamment grave pour s’imposer un exil dans la forteresse communiste. Cette tête brûlée a pourtant prémédité cette impensable évasion en réservant une place pour une visite à la frontière entre les deux pays. Au point de passage le plus emblématique, il a couru, franchi la ligne de démarcation et disparu. Avant lui, six autres avaient déjà osé sauter le pas. Un seul en est revenu.

Loïc Grasset Paris Match

Au sortir de Séoul, sa bambusaie de gratte-ciel, son entrelacs de néons et sa frénésie, il faut prendre la direction du nord. Sur le flanc gauche de l’autoroute, la campagne… hérissée sur des kilomètres de grillages métalliques surmontés de barbelés. Les paysages champêtres se ­succèdent, collines et rizières, puis check-points, mitrailleuses enfouies sous les frondaisons, énormes blocs de béton antichars disposés de part et d’autre de la route. Nous pénétrons ensuite dans la DMZ, la zone démilitarisée, langue de terre qui scarifie la péninsule d’est en ouest sur 247 kilomètres et sépare ainsi les deux Corées. Un espace rendu à la nature, où sont réapparues des espèces endémiques que l’on croyait disparues comme l’ours noir, la grue à couronne rouge ou le léopard de l’Amour…

Au bout de ce voyage fantastique, hors du temps, apparaît Panmunjom, littéralement le magasin de portes en planches de bois. Quand on débarque de Pyongyang, capitale de Corée du Nord, l’arrivée est encore plus spectaculaire, sur une autoroute à deux fois neuf voies, vide, ocellée d’ornières, alors que dans les champs de pauvres hères décharnés labourent à la herse, à dos d’homme, faute de tracteur, bœuf ou cheval. Panmunjom est aujourd’hui le seul point de contact entre Corée du Nord et Corée du Sud : quelques baraquements bleu ciel des Nations unies, chargées de surveiller l’application de l’armistice de 1953 avec, de part et d’autre, deux pavillons. Celui du Sud, baptisé pavillon de la Liberté, et celui du Nord, deux étages de béton blanc, le pavillon Phanmun.

Chaque jour, des dizaines de touristes, arrivés de Séoul, viennent se faire peur à regarder les grands méchants du Nord et revivre des sensations de la guerre froide. Parmi les badauds débarqués dans la Joint Security Area de Panmunjom ce 18 juillet, un jeune Afro-Américain, carrure de déménageur, polo noir, casquette anthracite. La visite se passe, bonhomme. Soudain, le jeune homme pousse un énorme éclat de rire et décampe, à toutes jambes, en direction des militaires nord-coréens. « On a pensé à un show ou à une cascade, commente Sarah Leslie, avocate néo-zélandaise qui participait à la visite. Je me suis même dit qu’un ami le filmait pour une séquence TikTok. Puis j’ai entendu l’un des soldats crier “Attrapez ce type” et vu les guides sprinter vers lui. » Tout va très vite. Trop vite. L’homme est immédiatement emmené par les troupes de Kim Jong-un.

PHOTO PARIS MATCH Touriste dans la zone démilitarisée, Travis King a foncé droit vers la Corée du Nord. Une première en 40 ans.

Un fugitif embarrassant

Quelques jours plus tard, la surprise devient stupéfaction quand on apprend l’identité du transfuge : Travis King, 23 ans, soldat de ­l’armée américaine. En 2017, un militaire nord-coréen, Oh ­Chong-song avait tenté la même grande évasion. Mais en sens inverse. Ses frères d’armes avaient alors tiré 40 coups de feu, réussissant à le blesser cinq fois. Il a survécu et se trouve désormais en Corée du Sud. Cette fois, King s’en est sorti indemne. Mais le reverra-t-on un jour ?

Sur les sept militaires américains qui ont fait défection pour la Corée du Nord, un seul est rentré au pays. Gênée, l’armée américaine met du temps à communiquer le profil du fugitif. Pas vraiment un soldat modèle. King venait de purger une peine de deux mois de prison. En février, un tribunal l’avait condamné à une amende de 3950 $ pour avoir frappé un homme de 23 ans dans une boîte de nuit à Séoul, dans le quartier de Hongdae, et endommagé un véhicule de police. Il était sur le point d’être renvoyé aux États-Unis où un sale quart d’heure l’attendait. Sa famille ne comprend pas.

« Mon petit-fils s’est engagé dans l’armée il y a environ trois ans, parce qu’il ­voulait faire mieux pour lui-même, assure le grand-père maternel Carl Gates. Je ne le vois pas faire cela s’il était sain ­d’esprit. » Attiré par le ­service parce qu’il avait un frère officier de police et un ­cousin dans la marine, Travis King avait été affecté comme éclaireur de cavalerie au sein de la 1re division blindée en Corée du Sud où sont stationnés 28 000 GI et marines. Après ses frasques, il devait rentrer chez lui, au Texas, mais il n’a jamais pris son vol. Il a bien été escorté jusqu’à la douane, mais sans être accompagné à bord de l’avion, car il n’était plus considéré comme un criminel après avoir purgé sa peine dans un centre de détention en Corée du Sud.

Pas question pour l’Amérique de le considérer comme un prisonnier de guerre

PHOTO PARIS MATCH Engagé en janvier 2021, Travis King était affecté à la 1re division blindée déployée en Corée du Sud.

Vu le caractère ultrasensible de l’affaire, les autorités américaines communiquent un minimum. « Le bien-être de M. King est d’une importance capitale. La conversation a commencé entre le commandement des Nations unies et l’armée populaire coréenne par le biais des mécanismes de l’accord d’armistice », déclare le lieutenant-­général Harrison à Séoul. La guerre de Corée, qui s’est déroulée de 1950 à 1953, s’est terminée par un armistice plutôt que par un traité de paix. Les deux Corées restent techniquement en guerre.

Washington et Pyongyang n’ont toujours pas de relations diplomatiques. Côté Corée du Nord, les autorités n’ont reconnu détenir le soldat yankee que trois semaines après son coup d’éclat. Pour épaissir le mystère, les États-Unis ont refusé, voilà dix jours, d’accorder le statut de prisonnier de guerre à Travis King. Un acte en contradiction avec la doctrine américaine de ne jamais laisser un soldat en territoire ennemi quoi qu’il en coûte.

Une défection rare, mais pas unique

Si plus de 30 000 Nord-Coréens ont fui en Corée du Sud pour échapper à l’oppression politique et aux difficultés économiques depuis 70 ans, les défections d’Américains dans l’autre sens sont rarissimes. Le plus célèbre ? James Dresnok, alias « Camarade Joe ».

En août 1962, à 20 ans, en instance de divorce, et avec pas mal de soucis disciplinaires pour insubordination, point commun avec King, il prend une décision radicale. Il traverse un champ de mines et se fait volontairement cueillir par les pioupious de l’armée populaire. En Corée du Nord, il retrouve vite trois compagnons de cavale : à jamais le premier, Larry Allen Abshier, qui a fait défection dès mai 1962, suivi de Jerry Wayne Parrish (en 1963) et de Charles Robert Jenkins (en 1965). La vie à la dure dans le paradis communiste ne les enchante pas vraiment, au point que, en 1966, la bande des quatre, demande l’asile à l’ambassade de l’Union soviétique de Pyongyang. Ils sont vite remis aux autorités nord-coréennes, qui leur font subir une nouvelle « rééducation ».

Cet échec pousse James Dresnok à un aggiornamento. Conscient qu’il est parti pour passer le restant de sa vie en Corée du Nord, il décide de devenir un thuriféraire du Grand Leader Kim II-sung et de la juche, l’idéologie du régime. S’ensuivent deux mariages, des enfants, l’obtention de la nationalité nord-coréenne. Dresnok devient une célébrité en jouant les méchants impérialistes américains dans des films de propagande du régime de Pyongyang. En 2006, lors d’un entretien avec la BBC, Dresnok affirme qu’il est heureux et que rien au monde ne le ferait revenir en arrière. Il décède en 2016 à Pyongyang, à l’âge de 74 ans. Ses fils travaillent aujourd’hui pour le régime, dont ils relaient la propagande.

PHOTO PARIS MATCH La maison de sa famille, au Texas. Sur la voiture, l’autocollant « Proud parent of a US Army soldier » (« fier d’être parent d’un soldat de l’armée américaine »).

Larry Allen Abshier devient, lui, le souffre-douleur de ses compagnons de cavale. Il va mener une vie assez misérable avant sa mort, à 40 ans, à Pyongyang. On l’a marié de force à une Nord-Coréenne jugée infertile et qui a pris la fuite sitôt enceinte.

Les GI qui ont retourné leur veste ont payé cher le voyage au paradis de Pyongyang

Le destin de Charles Jenkins est bien plus romantique. Déserteur parce qu’il voulait éviter d’être mobilisé au Vietnam, il pense naïvement qu’il sera remis à l’Union soviétique puis renvoyé aux États-Unis à l’occasion d’un échange de prisonniers. Un acte qu’il qualifie plus tard dans ses Mémoires — The Reluctant Communist (« Communiste malgré lui ») – de plus grosse erreur de sa vie.

Durant 40 ans, il mène en Corée du Nord une vie similaire à celle de James Dresnok, mais dans une version plus rude. Car il ne souscrit jamais à la juche. Un tatouage à la gloire de l’US Army qu’il porte sur le bras lui est même arraché sans anesthésie. De tous les soldats américains qui ont rejoint le Nord entre 1962 et 2023, il est le seul à avoir pu quitter le régime communiste à la fin de sa vie, grâce à sa femme, Hitomi Soga, une Japonaise enlevée par la Corée du Nord en 1978 puis renvoyée en 2002 dans son pays natal, avec leurs enfants. Au Japon, Jenkins se présente à une base américaine. Alors qu’il risque la peine de mort pour haute trahison, il s’en sort avec 28 jours de prison.

Tous les autres renégats sont morts sur place, officiellement de causes naturelles ou d’accidents. Le dernier des « salopards », Joseph White, a fait défection en 1982. De lui, on n’a reçu qu’une vidéo où il chantait des chants patriotiques et crachait sur l’US Army. Il est mort trois ans plus tard, noyé en barbotant dans le fleuve Chongchon.

Séjours interdits

Depuis six ans, le département d’État interdit aux ­ressortissants américains de se rendre en Corée du Nord. Cela fait suite à la mort, en 2017, d’Otto Warmbier, cet étudiant de l’Ohio arrêté à Pyongyang pour avoir volé une affiche de propagande. Après un interrogatoire musclé qui lui a laissé des lésions cérébrales, il décède à son arrivée aux États-Unis.

Jeffrey Fowle, un autre Américain, a été arrêté en 2014 et condamné pour prosélytisme après avoir délibérément laissé une bible contenant ses coordonnées dans les toilettes d’un bar. Il a été emprisonné pendant cinq mois avant d’être autorisé à partir. Pas de quoi susciter l’optimisme pour Travis King, de surcroît le premier Noir américain à faire défection dans un pays qui ignore le multiculturalisme. Toutefois, son statut de soldat ­américain en service constitue une ­monnaie d’échange de choix.

Lorsque les Nord-Coréens ont envie de parler à l’Amérique, les libérations de prisonniers, en général des espions, peuvent leur ­permettre de rencontrer des Américains de haut rang. Jimmy Carter et Bill Clinton se sont tous deux rendus à Pyongyang, après leur présidence, pour obtenir la libération d’otages ­américains. Trois autres ont été remis à Mike Pompeo, alors ­secrétaire d’État, en 2018, dans le cadre de ­négociations qui ont abouti à une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un.

À Pyongyang, coupé du monde depuis la pandémie de COVID-19, Kim Jong-un vient de demander à toutes les usines de munitions de poursuivre « la production de masse des équipements et armes ». Fin juillet, il a supervisé, avec ses alliés russes et chinois, un défilé militaire présentant de nouveaux drones et missiles balistiques intercontinentaux à capacité nucléaire. Avec la volonté d’anticiper, selon ses dires, « la guerre totale ».