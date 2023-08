On l’imagine volontiers ultra-urbaine, arpentant le bitume des capitales européennes, asiatiques et américaines où l’entraînent chaque année tournages, festivals et pièces de théâtre. Mais quand son agenda lui offre un répit, c’est dans le Sud-Ouest de son enfance qu’elle court respirer. Avec six films sortis en 2022, quatre en 2023 et déjà trois annoncés pour 2024, la « reine Isabelle » se rit des modes et des convenances. Elle aime les personnages qui grattent, les œuvres qui secouent… et se révèle dans l’intimité d’une étonnante simplicité.

Manon Quérouil-Bruneel Paris Match

La rencontre avec Isabelle Huppert débute par une ascension, quatre étages gravis au pas de charge. Jamais d’ascenseur. L’actrice, à l’étroit dans toute forme de limitation, a une peur panique de l’enfermement. « C’est une des grandes vertus du cinéma : laisser les portes constamment ouvertes. » Glissée dans un ­sourire, la phrase a valeur ­d’avertissement. Elle refuse les cases, les étiquettes, creusant le sillon de sa liberté dans l’ambiguïté des zones grises.

« Personne n’a envie d’être défini. Ce qui est binaire, le bien, le mal, n’est pas intéressant. C’est l’abolition des frontières et la pratique de la nuance qui font réfléchir. » Là, aussi, se niche le fameux « mystère Huppert », que beaucoup s’échinent à comprendre. Se heurtant à une ligne de défense difficile à ­percer, même pour une habituée des conflits. « Alors comme ça vous couvrez les théâtres de guerre ? Il n’a pas peur, votre mari ? »

Si l’on n’y prêtait garde, c’est elle qui ­poserait toutes les questions, aussi curieuse de la vie des autres que jalouse de la sienne. « J’ai du mal à parler de moi et à dire ce que je pense, reconnaît-elle. La parole d’une actrice a tendance à être réduite, comparée à celle d’un réalisateur qu’on prend toujours soin de retranscrire dans toute sa complexité et son intelligence. » Ce qui induit une forme de « vigilance » sur le fait de trop en dire ou de se laisser ­embarquer sur des terrains où elle ne veut pas aller. Magie de (rares) vacances, Isabelle Huppert semble, ce jour-là, disposée à lever un coin du voile.

PHOTO ERIC GUILLEMAIN, PARIS MATCH Une âme de voyageuse, sur le port de Saint-Jean-de-Luz, le 8 août. Isabelle Huppert est l’actrice française qui a le plus tourné à l’étranger.

Au cœur de l’été, elle a donné rendez-vous dans le Pays basque de son enfance où elle revient en famille aussi souvent que possible. Le « plus beau pays du monde », affirme-t-elle en toute objectivité, au point de le reconnaître partout, comme un amour perdu qu’on envisage à chaque coin de rue : dans les reliefs d’une montagne en Corée où elle a récemment tourné, dans les landes irlandaises de L’homme tranquille, le film de John Ford qu’elle vient de revoir. « En cherchant bien, il y a même un petit côté japonais. » Paysage essentiel auquel tous les autres la ramènent, solide point d’ancrage dans une vie en perpétuel mouvement.

Chaque fois que je voyage, je me dis : tiens, ça ressemble au Pays basque. Il y a tout ici. Depuis quelques années, ça se sait davantage… Isabelle Huppert

Au milieu du décor

Direction le petit village d’Ainhoa, loin des hordes des plages bondées de la côte. Une route de campagne à l’assaut des montagnes bordée de champs de maïs et de maisons aux volets terre de Sienne. « On tente ici ? » Isabelle Huppert a jeté son dévolu sur une prairie habillée d’un vert fluo presque irréel avec des vaches en arrière-plan. Et tant pis si le décor, bucolique à souhait mais pile à la ­sortie d’un virage en épingle, se révèle périlleux pour se garer. Comme sur un plateau où elle est réputée tout contrôler avec une précision maniaque, l’actrice sait ce qu’elle veut : le cadre, la veste, la couleur du rouge à lèvres, la mèche de cheveux derrière l’oreille gauche. À la fois déterminée et soucieuse de donner satisfaction. « C’est joli, comme ça ? » s’enquiert-elle en prenant la pose, faisant et ­refaisant sans jamais une marque d’agacement, ­heureuse d’échapper à l’enfermement – toujours lui – des studios.

L’exercice, nouveau, du road trip sur ses terres lui plaît. Cette plongée en accéléré dans son Pays basque, elle l’a pensée comme un reportage dont le rythme ­frénétique lui convient parfaitement. Elle a adoré être dirigée par le réalisateur coréen Hong Sang-soo, réputé pour ses tournages express. Son dernier long métrage a été bouclé en 12 jours. « C’était très long pour lui, ­ironise-t-elle. Le cinéma, ça peut aussi être ça : immédiat, spontané. »

À la voir se changer dans la voiture, se maquiller seule dans le ­rétroviseur et crapahuter des heures à la recherche de la belle lumière, pas diva pour un sou, on se dit qu’en effet la star ­multirécompensée trouve un plaisir non feint à faire les choses simplement.

« Et puis la photo, j’adore ça », confie-t-elle. Son œil aiguisé repère une fenêtre où sèchent ­discrètement des chemises d’homme, « un petit côté Naples, en plus propre ». « On peut se mettre à la ­terrasse d’un café avec un journal ? propose-t-elle. Quoiqu’en ce moment il n’y ait que des ­mauvaises ­nouvelles… »

Isabelle ­Huppert se prête volontiers au jeu, pourvu qu’elle demeure anonyme dans la foule. Il faut ­opérer vite, mezza voce et en équipe réduite.

En déambulant dans son sillage au milieu des touristes, on s’étonne de son pouvoir d’invisibilité, luxe qu’elle partage avec les plus grands. Dont Robert De Niro, avec lequel elle avait un jour rendez-vous, bien avant l’époque des portables, dans un hall ­d’hôtel new-yorkais. Les deux monstres sacrés se sont attendus près d’une heure, ­pestant sur leur manque de ponctualité respectif, avant de réaliser qu’ils patientaient juste à côté l’un de l’autre. « Quand on sait se faire discret, on capture des situations beaucoup plus intéressantes », explique-t-elle, soudain mal à l’aise quand un randonneur marque un temps ­d’arrêt pour ne pas entrer dans le cadre. « Je vous en prie, allez-y », enjoint-elle. Reconnue, la magie s’évanouit. La star se crispe, il faut changer d’endroit.

PHOTO ERIC GUILLEMAIN, PARIS MATCH Dans le village d’Ainhoa, comme un air de dolce vita.

Une vie à l’écran

En chemin vers le village de Sare, on parle du putsch au Niger, qu’elle compare à une tragédie de Shakespeare ; de la grève des ­scénaristes et des acteurs à Hollywood, du dernier roman qu’elle a lu, Taormine, d’Yves Ravey — un « petit livre formidable, un peu inquiétant » — et du triste anniversaire des 20 ans de la mort de Marie Trintignant. « Il faut redéfinir les termes qui ont été employés à l’époque. On n’oserait plus parler d’un crime passionnel aujourd’hui. » On évoque aussi son dernier film, Sidonie au Japon, tourné il y a un an. « Déjà ! Quelle horreur, soupire-t-elle. Le cinéma, c’est un terrible marqueur du temps. Ça vous fait toujours mesurer à quel point il passe vite. »

Du temps dont on est prisonnier, celui qu’on tente en vain de retenir lors d’un deuil impossible, il est justement question dans ce film d’Élise Girard qui raconte l’histoire d’une écrivaine revenant à la vie au contact du fantôme de son mari. Trempé dans l’étrangeté d’un périple au cœur d’un Japon méconnu, il parvient, dit-elle, à saisir des aspects de sa personnalité qui ont été moins explorés. Une forme de simplicité, de douceur, aussi, mâtinée de brusquerie. Le réalisateur Benoît Jacquot dit d’elle qu’elle joue comme une actrice nippone, entre délicatesse et pudeur. « J’aime bien l’idée de déplacer quelqu’un de son environnement et de le plonger dans un univers totalement étranger, confirme-t-elle. Il en sort toujours quelque chose d’insolite. »

PHOTO ERIC GUILLEMAIN, PARIS MATCH Randonneuse, sur les chemins historiques des contrebandiers. Sare, le 7 août.

Isabelle Huppert a coutume de dire qu’elle se raconte à l’écran, comme si le kaléidoscope de ses rôles permettait de saisir qui elle est vraiment, par petites touches ­impressionnistes, la dispensant de dévoiler une once de son intimité. « Au cinéma, on est un peu une autre tout en étant soi-même », oppose-t-elle invariablement aux tentatives d’intrusion. Disant cela, la stakhanoviste des plateaux ne prend pas trop de risques : fin psychologue celui qui parviendrait à la définir à la lumière de tous ses rôles, tour à tour fille infanticide, épouse adultère, reine sanguinaire et mère dévorante, passant d’un monde à l’autre, d’un visage à l’autre, à une vitesse sidérante. On tente de biaiser : parmi tous ces personnages, lequel dirait le plus d’elle ? « Je ne vais pas vous dire que c’est Mon crime d’Ozon ou La ­pianiste, les gens vont prendre peur ! Ils sont tous un peu moi et rien à la fois. » Seul point commun, puisqu’il faut bien en ­chercher un pour progresser dans l’enquête sur le « mystère Huppert » : tous ces personnages féminins, même pris dans des situations de grande fragilité, sont à chaque fois au centre. « C’est important, la place. Ces femmes ne sont jamais périphériques, suiveuses ou ­derrière un homme. »

Naturelle et rêveuse ou sophistiquée et piquante, l’actrice joue tous les registres.

Si on se gardera bien d’en tirer des conclusions sur sa vie privée, cette filmographie féministe, au sens où les femmes sont pleinement prises en considération, dit quelque chose de la façon dont Isabelle Huppert mène ses combats. Sans militantisme tapageur ni esclandre – ce n’est ni le rôle du cinéma ni le sien, estime-t-elle – mais avec une conscience aiguë de l’importance qu’il convient ­d’accorder à celles trop souvent « invisibilisées ». Ce qui n’a pas empêché ­Philippe Bouvard de la réduire au statut peu enviable d’actrice « la plus violée du cinéma français ». Moue de l’intéressée : « Je ne sais pas si on s’exprimerait encore comme ça maintenant… J’ose ­espérer qu’il le disait avec un peu d’humour. C’est un peu court comme définition. »

14 h passées. Avec Isabelle Huppert, il faut oublier la pause-déjeuner. On se contente d’un sandwich grignoté entre deux séances photo, qu’elle complétera un peu plus tard d’un gâteau basque – « un incontournable » – et d’un Coca rouge. Scoop : elle mange même des bonbons. Ravie de faire mentir la légende d’une actrice taille 34 qui ne s’alimenterait pas, elle dégaine, pour preuve, un plein sachet de son sac à main, seul malentendu qu’elle veut bien dissiper. Le reste, sa réputation d’être un peu sèche, totalement control freak et impossible à interviewer, l’amuse. « Alors que je suis tellement sympathique… ­Regardez, ça fait des heures que je suis en train de vous parler ! »

Percer le mystère

Capable même, par instants, d’une franchise désarmante. Comme lorsqu’on l’interroge sur le stress qu’on pensait inhérent à la veille d’un ­tournage chez tout acteur, aussi grand soit-il. « Ça ne me fait ni chaud ni froid. C’est peut-être présomptueux, mais jouer ne me demande aucun effort. Ce qui peut être ­difficile, c’est de ne pas s’entendre avec les gens. Mais j’ai tendance à penser qu’au cinéma on peut faire feu de tout bois : même le conflit est intéressant. »

Quand on se plonge dans la revue de presse de ses 20 dernières années, on est d’abord frappée par la constance de ses propos, comme si elle se protégeait derrière un discours bien rodé, soucieuse de ne ­révéler aucune aspérité. Elle n’a, par exemple, cessé de clamer qu’elle n’avait jamais rêvé d’un rôle en particulier, peut-être pour ne pas offrir l’image d’une actrice à la merci du désir d’un autre. « Un rôle, revendique-t-elle, c’est avant tout la rencontre avec un metteur en scène. Je peux rêver de certains états, de certains sentiments, de certaines sensations, je trouve toujours un moyen de les exprimer. » Façon de garder le contrôle, mais dévoilant du même coup une certaine fragilité.

On lui souffle le nom d’Isabelle ­Eberhardt, une Lawrence d’Arabie au féminin, morte dans le désert à 27 ans, qu’elle a évoquée au détour d’une interview. « En effet, ­reconnaît-elle, j’ai rêvé d’elle pendant des années et je ne l’ai jamais jouée. Maintenant, c’est trop tard… » Un sourire. ­Pourrait-on y voir un regret, elle qui prétend ne jamais en éprouver ? « Sur le moment, oui, il peut y en avoir, concède-t-elle. Mais je suis assez fataliste. Un regret, c’est insupportable. Je préfère faire un petit effort, enfin un gros effort, pour me raisonner et passer à autre chose. » On tente un dernier coup : y a-t-il quelque chose qu’elle aimerait que l’on retienne d’elle ? « C’est très plombant comme question, rit-elle. Je ne pense pas à mon héritage, ça me terrifie trop. Je suis dans le moment ­présent, je ne pense ni au passé ni au futur. » Le cinéma, toujours lui, permet ça.

PHOTO ERIC GUILLEMAIN, PARIS MATCH « J’adore les couchers de soleil ici, dit-elle, très tardifs et très beaux. » Colline Sainte-Barbe à Saint-Jean-de-Luz.

21 h, l’équipe traîne la patte, Isabelle Huppert veut encore profiter de la lumière douce pour une « dernière » photo. Elle feint de guetter le mythique rayon vert dont Éric Rohmer a fait un film, celui qui rendrait ­éternel. À se demander si elle ne l’a pas déjà aperçu. On l’interroge sur le secret de cette énergie hors norme. « C’est simple : tout me plaît dans ce que je fais. Aller tourner, travailler, j’ai toujours envie. C’est un privilège que je mesure pleinement. Après, je suis comme tout le monde : il y a des jours où j’ai moins envie de me lever que d’autres. »

En vacances, elle affirme être tout à fait capable de ne rien faire, repoussant chaque été la lecture d’À la recherche du temps perdu. « Je suis assez paresseuse : je ne jardine pas, je ne cuisine pas, je ne fais pas de sport. J’adore simplement marcher, lever la tête et ­regarder. » Écrire, peut-être ? « Ce n’est pas du tout mon truc. Je me suis tellement bien débrouillée pour que le cinéma soit un champ d’expérimentation et d’expression que je n’en ressens pas le besoin. »

Et s’il y avait méprise sur le fameux « mystère ­Huppert » ? Si on cherchait ce qu’on a sous les yeux ? Une femme presque comme les autres, ravie de laisser croire qu’elle aurait quelque chose à cacher. « On a tendance à penser que les actrices ­ressemblent à leur rôle, surtout quand, comme moi, elles font de la rétention sur leur vie privée. » Un ­malentendu ? « Un bien entendu plutôt, corrige-t-elle. C’est très bien comme ça. »