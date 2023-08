En plein soleil, le rêve d’un prince de faire toute la transparence sur un bijou d’État hérité de l’Histoire. Dans l’ombre, une guerre des clans, révélée par une fuite de documents sur l’internet, qui continue à faire des ravages jusque dans les rangs de ses plus proches conseillers.

Arnaud Bizot et François de Labarre Paris Match

Pour Albert II, cet été 2023 doit pourtant marquer une étape. Entouré d’une nouvelle équipe, il entend avoir les mains libres pour régler les questions de blanchiment d’argent et de rivalités immobilières qui limitent son ambition pour Monaco. D’autres sujets le passionnent, dont cette vue qui lui rappelle chaque jour l’urgence : la protection des mers et de l’environnement.

En lisant ces lignes le 23 mai, son sang n’a fait qu’un tour. Claude Palmero a sauté de son siège et foncé voir le prince. Et les murs du palais ont tremblé. À 67 ans, dont 22 au service de la Principauté, l’administrateur des biens de la famille et de la Couronne venait pourtant de discuter avec le souverain d’un départ progressif à la retraite. Cet expert-comptable, plutôt rigide et pointilleux, est en furie. Il est sorti de ses gonds en découvrant que le prince lui reprochait d’avoir mené une opération en douce sans le prévenir. « Mais Palmero lui a montré tous les messages envoyés sur son téléphone qui prouvaient le contraire, raconte un proche, et il a laissé échapper des noms d’oiseaux. »

Trois jours plus tard, l’expert-comptable envoie un message au prince pour exprimer son désarroi. Comme toujours, il l’appelle « monseigneur » et signe « votre très respectueusement dévoué ». Albert II l’aurait tranquillisé : « Pas de sanctions », écrit-il, mais « à terme, une sortie par le haut ». Le 6 juin, le colonel Frigant, aide de camp du prince, lui tend sa « lettre de démission ». Le comptable a deux heures pour quitter les lieux. Il emporte des cartons, des piles de documents et quitte le palais. Le Journal officiel indique le lendemain qu’il a été « démis de ses fonctions ».

En ces jours incertains et menaçants, une brise paranoïaque souffle sur la Principauté de Monaco, 2 kilomètres carrés, concentration de richesses et de béton.

Alors que le prince Albert II « nettoie les écuries », ironise un proche, nos contacts divers, habituellement volubiles, hésitent à nous rencontrer. Trop brûlant, trop grave. Ils ne veulent pas se mêler de ce sanglant règlement de comptes, « ce grand déballage », cette « révolution de palais », qui a coûté leur poste à quatre des plus intimes, des plus proches conseillers ­d’Albert.

PHOTO PARIS MATCH Laurent Anselmi (à droite), toujours dans l’ombre du prince. Ici en 2018, avant qu’il ne devienne son chef de cabinet. Il paie aujourd’hui sa proximité avec le clan évincé.

PHOTO PARIS MATCH Mis sur la touche. Le prince et Laurent Anselmi, alors directeur des services judiciaires de la Principauté, en 2019 1 /2



Ce « G4 » est composé de Laurent Anselmi, professeur de droit public, un excellent constitutionnaliste, qui fut directeur des affaires juridiques du prince ­Rainier avant de servir Albert ; l’avocat et ami Thierry Lacoste, dont la mère conseillait déjà la princesse Grace, qui a géré quantité de procès contre les médias, des « paparazzades » à la révélation de l’existence d’Alexandre, le fils caché d’Albert ; un autre avocat et professeur de droit Didier Linotte, président du Tribunal suprême, équivalent de nos Conseil constitutionnel et Conseil d’État ; et enfin Claude Palmero, administrateur des biens de la Couronne et de la famille princière. Son père occupait les mêmes fonctions sous Rainier III.

Ce « G4 » est en guerre ouverte avec le tout-puissant et richissime promoteur immobilier Patrice Pastor, lui aussi ami du prince. Chose singulière : ce petit monde a grandi ensemble, des bancs de l’école aux vacances de rêve.

Sans eux, « le prince est exposé, seul, presque nu », s’accordent à dire nos interlocuteurs qui redoutent que le trône vacille ! « Affaiblir le prince, c’est affaiblir le pays. »

Dans la rue ou dans les bars, tout juste entend-on que « le moment est difficile, mais nécessaire », qu’« il » (Albert) doit avoir des éléments pour faire ce « grand ménage ». Quelqu’un ose, oui, ose, car jamais on ne critique le prince : « Il était temps de siffler la fin de la récréation. »

La fuite à l’origine de la tempête

Voilà deux ans que l’air, saturé d’intrigues, est devenu irrespirable. La source contaminante s’intitule l’affaire des « dossiers du Rocher ». Courant 2021, un groupe de pirates piège la boîte courriel de Thierry Lacoste. Dix années de correspondances sont interceptées, épluchées et distillées sur des sites internet pirates basés dans le monde entier. Les documents sont accompagnés de textes insultants. La cible : le « G4 ».

Selon les sites pirates, Claude Palmero et Didier Linotte auraient reçu des fonds sur des comptes domiciliés en Suisse. Problème : les documents sont des faux. Me Canu-Bernard, l’avocate du « G4 », en a obtenu la preuve auprès des banques citées dans ces « dossiers » nauséabonds. Le prince fustige dans Monaco-Matin une « campagne diffamatoire et anonyme de rumeurs mensongères et de calomnies ». Il soutient ses troupes de « serviteurs connus pour leur intégrité et probité ».

Tous les regards se tournent alors vers le milliardaire Patrice Pastor, directeur général délégué de l’entreprise JB Pastor & Fils, suspecté d’être l’instigateur de ces piratages et fausses nouvelles dignes des opérations de Wagner en Afrique.

Patrice Pastor, dont la famille jouit depuis des décennies d’un quasi-monopole sur les affaires immobilières de la Principauté, se défend comme un diable d’être à l’origine des « dossiers », mais il adhère à tous les arguments du « corbeau » qu’il présente volontiers comme un « lanceur d’alerte », partisan d’une « opération mains propres ».

La guerre des clans aurait débuté dès l’intronisation du prince Albert, en 2005. Le nouveau souverain insuffle l’idée de « rééquilibrer » le marché de l’immobilier monopolisé par la famille Pastor. « C’est le bon sens », dit-il. Ses conseillers se mettent en quête de nouveaux acteurs. Ce sera les Marzocco, des Italiens de San Remo. Le patriarche, Claudio, a été kidnappé dans sa jeunesse par la mafia calabraise et a réussi à s’échapper en sciant ses chaînes avec une pierre à feu. Il a ensuite quitté l’Italie pour Monaco.

Son groupe, qui a fait pousser des immeubles de taille moyenne, se voit confier l’ambitieux projet de la tour Odéon, avec son appartement des derniers étages, le plus cher du monde. Les Marzocco remportent d’autres marchés. Cette ascension est mise en musique par les plus proches conseillers du prince. Claude Palmero est le pivot du dispositif. Diplômé de HEC, cet expert-­comptable, réputé rigoureux et parfois rigide, « ne boit pas, ne fume pas, conduit une vieille bagnole et porte les mêmes costumes élimés datant des années 1960 », ironise un proche. Passionné par l’Empire romain, il préfère partir en vacances en Islande ou en Arménie plutôt qu’aux Bahamas. Pas vraiment un flambeur. Comme souvent à Monaco, les responsables exercent des activités en parallèle (lui est associé du cabinet de conseil PwC) et sont issus de familles riches : Palmero aurait hérité de son père plusieurs dizaines de millions d’euros.

PHOTO PARIS MATCH Dans cette principauté, on le surnomme « le roi ». Descendant d’une dynastie de maçons, il est le milliardaire qui bouscule le Rocher. Patrice Pastor, en mai 2022

La puissance des Pastor

Une jolie somme, mais de la petite monnaie comparée à la fortune colossale de son ennemi intime, Patrice Pastor, dont l’aïeul Jean-Baptiste Pastor, tailleur de pierre en Italie, a immigré au XIXe siècle. Son fils, Gildo, construira, sous Louis II, l’arrière-grand-père d’Albert, le premier stade de la Principauté et achètera les premiers terrains en front de mer.

De génération en génération, la famille suit la même règle : louer, ne jamais vendre. Aujourd’hui, le patrimoine de l’empire ­Pastor est estimé à près d’une trentaine de milliards d’euros ! La famille posséderait 3500 appartements, soit 15 % du parc immobilier, et gère 85 % des constructions, sans compter de vastes portefeuilles à Londres.

Quinquagénaire au look de motard, Patrice, le plus connu, circule à mobylette et aime boire des bières dans des rades. On dit qu’il emploie une assistante le jour et une autre la nuit, bombarde de courriels nocturnes ses collaborateurs.

Il est aussi un champion des procédures. Un original donc, qui, comme Claude Palmero, goûte assez peu la contrariété. Il affiche la haine qu’il porte à ce proche du prince. « Il se trompe, déclare Palmero au Monde en 2022. Notre but n’est pas de le détruire, mais qu’il n’y ait plus de monopole à Monaco. »

La guerre des clans connaît un tournant en 2017, autour du projet immobilier des Jardins ­d’Apolline. Fraîchement construit par les Marzocco, cet ensemble d’immeubles d’habitation subit une crise sanitaire inédite : eau noire dans les conduits et moisissures dans les appartements. Selon un des avocats des Marzocco, Éric Dupond-Moretti, aujourd’hui garde des Sceaux, ce scandale n’en serait pas un, mais une manipulation bien huilée. L’avocat adresse une lettre ouverte pour fustiger « une campagne médiatique sans précédent, orchestrée pour désigner les constructeurs comme responsables directs et indirects de cette prétendue crise sanitaire ».

Conséquence : des bâtiments sains seront démolis « pour rien ». Depuis, des procédures sont toujours en cours. Chaque attribution de marché ­provoque de nouvelles affaires et enferme un peu plus les clans dans leurs retranchements. Les « dossiers du Rocher », publiés à l’été 2021 pour anéantir la réputation des conseillers du prince, en sont la plus criante illustration. Le 11 mai dernier, la diffusion d’un reportage de Complément d’enquête, sur France Télévisions, met le feu aux poudres. Il revient sur l’opération dite de l’esplanade des Pêcheurs.

PHOTO PARIS MATCH Dans le jardin d’hiver en 2021, sous l’œil de sa mère, Grace. La tentation de regarder Monaco comme un décor de Hollywood n’est plus.

L’affaire du musée

Cet emplacement unique au bout du port avait été désigné par le prince en 2012 pour construire le musée qui recevra la collection de l’archéologue sous-marin Franck Goddio. Le projet est lancé avec un groupe libanais qui, deux ans plus tard, se désiste. L’entrepreneur monégasque Antonio Caroli est choisi pour récupérer le bébé – « on ne pouvait pas tout donner à Marzocco ! » dira l’un des conseillers.

Un contrat est signé le 5 septembre 2014. Mais des complications et des procédures poussent l’État à retirer sa concession à Caroli. Alors que l’entrepreneur menace de lancer une procédure, Palmero et Lacoste cherchent une issue amiable. Le ministre d’État Serge Telle, proche de ­Pastor, pousse dans le sens inverse. Finalement, c’est l’option judiciaire qui l’emporte. Le Tribunal suprême est saisi et condamne l’État à verser à Caroli 136 millions d’euros.

Didier Linotte est accusé d’avoir usé de son influence pour porter la condamnation à ce montant vertigineux. Il répondra que la décision a été prise par cinq juges. Il lui est aussi reproché d’avoir bouclé ses fins de mois avec des missions d’arbitrage pour des sociétés de BTP. Depuis 2018, Linotte, le plus haut magistrat de Monaco, a cessé ces missions. Rien n’était illégal cependant, mais alors que Monaco, à l’invitation du prince, est ausculté par les experts européens de Moneyval (lutte contre le blanchiment) et ceux du Groupe d’États contre la corruption (Greco), les « ménages » des hauts magistrats faisaient mauvais genre.

Au lendemain de la diffusion de l’émission de France 2, Yves Romestan, chargé de la communication du prince depuis près de deux ans, est remercié sans ménagement. Claude Palmero est débarqué. Exit aussi le chef de cabinet Laurent Anselmi, repêché toutefois pour superviser le projet d’une académie de la mer. Thierry Lacoste, quant à lui, est déclaré persona non grata. Fini le « G4 » !

Dans une interview au Parisien, Patrice Pastor accuse « une bande de vautours » d’être à la tête d’un « système de corruption ». L’avocate du « G4 » réplique en demandant d’élargir l’enquête des dossiers du Rocher – qui n’avance pas très vite – à des faits de corruption généralisée.

Le parquet ouvre une enquête préliminaire contre X. Tout le monde est visé. Craignant d’être perquisitionné, Patrice Pastor se présente aux magistrats monégasques. Il multiplie les dépositions pour accuser à tout-va les conseillers du prince.

Au milieu de cette foire d’empoigne, les juges agissent vite, ouvrent une information judiciaire le 13 juillet. Le 28, policiers et douaniers toquent au domicile niçois de Didier Linotte et l’inspectent jusqu’à démonter le socle de la baignoire. À Paris, la juge Aude Buresi perquisitionne le cabinet de Thierry Lacoste, où elle s’attarde jusqu’à près de minuit. À Monaco, c’est chez Claude Palmero qu’on sonne. Personne n’est entendu, et les téléphones sont rapidement restitués.

La famille s’en mêle

À ce stade, aucun indice ne désigne les auteurs d’une quelconque infraction. Néanmoins, les dossiers du Rocher et la guerre des clans ont terni l’image de la Principauté. D’où la décision difficile pour Albert II d’éloigner ses plus proches conseillers.

Sa sœur Caroline serait intervenue, comme son fils Pierre Casiraghi : « On ne peut plus continuer comme ça », lui auraient-ils dit en substance. Caroline n’a jamais vraiment « senti » Thierry Lacoste, le garant des secrets de famille. Quant à Stéphanie, la cadette, dont il a géré les frasques de jeunesse, elle ne lui adresse plus la parole. Le prince Albert finit par concéder, dépité, « trop c’est trop ». « J’ai été amené dans l’arène alors que je n’ai pas à y être », écrit-il.

Ses conseillers ont-ils commis des infractions, des malversations, des détournements ? Rien ne l’indique. Ils sont présumés innocents, et les magistrats pourraient s’intéresser à d’autres acteurs de la vie économique.

En laissant les juges enquêter sur de possibles infractions financières, le prince affiche sa détermination à lutter contre le blanchiment et la corruption.

« Il n’y a qu’un patron ici, c’est moi ! » répétait Rainier. Mais Albert est en amitié d’une fidélité mitterrandienne. « Ce monarque […] n’est point sanguinaire ni vindicatif ; et quand il bannit, car il bannit, la mesure est appliquée avec des ménagements infinis », écrivait Guy de Maupassant en 1883, pour parler de Charles III, le père d’Albert Ier, l’arrière-arrière-grand-père du prince.

Mais en juillet dernier, au Figaro, Albert II déclare sans ménagement : « Quand la confiance n’est plus là, quand il n’y a pas de réponses claires aux questions posées […] si la confiance s’évapore, on ne peut plus travailler ensemble. »

Pour Me Jean-Michel Darrois, l’avocat du prince, cette séquence marque la volonté d’Albert d’exercer son autorité. « Dans toutes les monarchies, les souverains organisent leur maison librement et en nomment les membres ou mettent fin à leurs fonctions de manière discrétionnaire. Le prince n’a pas à donner les raisons. Monaco est une monarchie constitutionnelle. La justice est rendue au nom du prince, mais elle est indépendante, selon la Constitution. Quant à M. Pastor, le prince suivra les procédures introduites contre lui et en tirera les conséquences. Il ne peut évidemment pas se séparer de lui, car Pastor n’a pas de fonction au palais. »

Pas de fonction, mais une proximité. Le milliardaire, dont le groupe revendique « des relations suivies et déférentes avec les différents souverains, y compris le prince Albert », a associé les deux fils de Caroline au projet Mareterra, 6 hectares grand luxe gagnés sur la mer et construits par ­Bouygues qui seront inaugurés en 2024.

Dans l’entourage ­du prince, on estime qu’Albert « ne prend pas parti et renvoie tout le monde dos à dos ». Il veut « professionnaliser son ­système » et « s’installer dans le temps long ». Mots d’ordre adressé à ses nouveaux collaborateurs et ministres : « L’éthique ne se divise pas. Argent et vertu doivent se conjuguer en permanence. »

Aujourd’hui, le prince veut savoir : il a décidé de se constituer partie civile. En 1952 – il avait 1 an –, l’armateur grec Aristote Onassis voulut faire main basse sur la Principauté par le biais de la Société des bains de mer (casinos, hôtels de luxe), l’autre machine à argent. Le prince Rainier l’a chassé.