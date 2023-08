Le calme de l’agent de sécurité n’a d’égal que celui du malfrat qui vient de brandir sous son nez une arme munie d’un silencieux. De l’Opéra à la place Vendôme se côtoient les plus grands joailliers parisiens. On y tourne régulièrement des scènes de braquage pour le cinéma et, non moins régulièrement, on assiste aux originaux. Ici, un couple suivi d’un homme seul en parfaite tenue de camouflage de « touristes fortunés », se présentent un jour de semaine. Et font main basse, en quelques minutes, sur un pactole de montres et de bijoux estimé à 10 millions d’euros. Pas de blessé. Départ à pied. Leur fabuleux butin, affirme la police, ne se négociera pas à plus de 10 % de sa valeur.

Frédéric Ploquin Paris Match

On ne se réveille pas subitement un matin en se disant : « Et si on allait braquer une bijouterie rue de la Paix, à deux pas des bureaux du garde des Sceaux ? » Si l’on veut avoir un minimum de chances d’en sortir indemne, ce genre d’attaque se prépare avec minutie. Impossible de passer à l’acte sans avoir repéré les lieux et les voies de repli, sauf à la jouer en mode « smash and grab » (« défonce et ramasse ») : on débarque à une dizaine, on fracasse les vitrines à la hache, on remplit des sacs et on s’enfuit à pied.

La bijouterie ­Vacheron Constantin a ainsi déploré la ­disparition d’une vingtaine de montres (produit plus facile à écouler que les bijoux) le 4 octobre 2013. À l’époque, les enquêteurs de la ­brigade de répression du banditisme (BRB) n’avaient pas mis très longtemps à remonter la piste de malfaiteurs roumains. L’équipe qui vient de braquer la bijouterie-joaillerie Piaget, 7, rue de la Paix, a, elle, fait preuve de professionnalisme. À commencer par le choix de la date : le mardi 1er août, l’un des jours de l’année où la présence policière est le moins dense dans la capitale. Un jour, aussi, où l’on peut facilement se fondre dans la masse des touristes, et compter sur une circulation plutôt fluide.

Dévaliser les bijouteries de la place ­Vendôme est le rêve des truands du monde entier.

Jean-Pierre Melville en a même fait une scène mémorable du Cercle rouge, un film de 1970, avec une belle brochette de voleurs : Alain Delon, Gian Maria Volonté et Yves Montand.

Ceux qui s’en sont pris à la maison Piaget, une marque qui fait saliver les amateurs de montres de ­Marrakech à Tbilissi, étaient trois eux aussi. Deux hommes et une femme. Sauf à découvrir que cette dernière aurait été un homme grimé en femme, la participation d’une « voyouse » à ce type de braquage est en soi un évènement. Et forcément un filon à creuser pour les policiers : le nombre de femmes susceptibles de participer à ce genre d’opération est très faible. Comme le suggère l’ancien patron de l’antigang, Yves Jobic, cela devrait rendre l’« équation plus facile à résoudre ».

PHOTO PARIS MATCH Devant l’homme à la casquette blanche, celui en noir, avec, à la main, le butin. Ils sortent tranquillement.

« Un travail propre, sans violence inutile »

Il est autour de midi, ce 1er août, lorsqu’un couple se présente à l’entrée de la bijouterie. Lui porte un costume gris clair, madame une robe de couleur verte et un pantalon noir. De quoi endormir, a priori, la vigilance des employés du magasin, notamment celle du vigile censé détecter les visiteurs à l’allure suspecte (les bijouteries de luxe recourent à des agents de sécurité haut de gamme, même en période de vacances).

À peine le sas franchi, l’homme en costume gris exhibe une arme de poing apparemment équipée d’un silencieux. Il tient en joue le personnel, tandis que sa complice sort, fait entrer un deuxième homme en costume noir et disparaît dans le flot de passants.

Avec sang-froid, les deux hommes parviennent à la fois à neutraliser les employés et à se faire ouvrir les vitrines, qu’ils vident d’un trait.

Gourmands, mais aussi parfaitement renseignés sur la topographie des lieux, ils demandent l’accès aux coffres où sont souvent entreposées les plus belles pièces. Ils ne fracturent aucune porte, ne malmènent personne, même si certains ont probablement eu la peur de leur vie, et ne tirent pas un seul coup de feu.

Un calme proportionnel à l’expérience que l’on peut leur prêter, puisque les témoins s’accordent à dire qu’ils avaient une cinquantaine d’années. Chacun sait que la panique est communicative. Même le vigile arbore un visage serein. « Un travail propre, sans violence inutile », commente un policier. À la différence des malfrats recrutés dans les pays de l’Est, souvent d’anciens militaires ou des braqueurs confirmés, les petites frappes de banlieue font en général plus de dégâts.

Il aurait suffi d’un grain de sable, d’une patrouille de police au mauvais moment pour que tout dérape. Sur une vidéo prise par une passante téméraire, on voit les deux hommes repartir à pied avec leur butin, se faufiler entre les véhicules sans même précipiter le pas, badauds parmi les badauds.

Un complice les attendait-il au volant d’une voiture ? Potentiel nid à ADN, la première arme des scientifiques, un scooter abandonné devant le magasin a été enlevé par la police. Mais c’est d’abord en scrutant les images que les enquêteurs espèrent trouver le fil. Braquer dans cette rue truffée de bijouteries de luxe exige, au-delà d’un culot monstre, une bonne dose d’inconscience. Non seulement chacune a son système de vidéosurveillance, mais les rues de Paris sont équipées de nombreuses caméras, au point qu’il est désormais possible de reconstituer le trajet d’un véhicule jusque sur les grands axes autoroutiers autour de la capitale.

PHOTO PARIS MATCH Le scooter abandonné embarqué par les enquêteurs de l’identité judiciaire.

Les malfaiteurs parlaient-ils français avec un accent ? Étaient-ils grimés, affublés de postiches ? Portaient-ils des gants ? Ont-ils laissé derrière eux une trace ADN ou une empreinte ? On est parfois surpris par le nombre de petits cailloux que les auteurs de ces attaques sèment derrière eux, comme ceux qui avaient dépouillé la vedette de télé-réalité Kim Kardashian lors de son séjour parisien : faisant une chute à vélo lors de la phase de repli, l’un d’eux avait abandonné un bijou sur la chaussée.

Ont-ils, par ailleurs, donné au personnel l’impression de connaître les lieux ? Pourraient-ils avoir repéré le magasin dans les jours ou les semaines précédentes, ou disposer d’informations sur la configuration des lieux et le personnel ? Dans un cas resté célèbre, celui de l’attaque de la bijouterie Harry Winston, avenue Montaigne, en 2008, on avait entendu les braqueurs appeler des vendeurs par leur prénom. De là, il n’avait pas été difficile de démontrer qu’une taupe se cachait dans l’entreprise, en l’occurrence le vigile, que l’un des braqueurs avait approché dans l’intimité d’une salle de musculation et patiemment retourné.

Le renseignement est l’arme des voyous de haut vol. Il est aussi, au-delà de la police scientifique et des moyens vidéo, l’arme fatale de la PJ, comme le remarque encore le commissaire Jobic. « Cette affaire en est l’illustration parfaite : le renseignement humain est indispensable. Il peut permettre de détecter, en amont, une équipe qui se met en place, de faire un “flag” et surtout de localiser ses membres après le braquage. La PJ doit absolument savoir ce qui se passe dans le milieu, sinon elle est aveugle. »

PHOTO PARIS MATCH Les vitrines destinées à faire rêver les amateurs à l’heure des constatations par la police.

Où est le butin ?

Chercher la femme : la BRB a mis en alerte toutes ses antennes pour retrouver la piste de cette complice peu ordinaire, apparemment plus jeune que les deux hommes. Elles ne sont pas très nombreuses à avoir inscrit leur nom sur les tablettes du grand banditisme, comme Yamina, dite Mina, une Oranaise de 37 ans arrêtée au milieu des années 1990. Toujours élégante, avec son allure de femme d’affaires, à l’aise dans tous les milieux, elle avait commis une erreur lors d’un braquage au domicile de la veuve d’un magnat de la presse parisien : en enfilant sa cagoule trop tard, laissant un témoin entrevoir son visage, elle était devenue le maillon faible par qui les enquêteurs avaient réussi à neutraliser toute l’équipe.

Le nombre d’attaques de bijouteries baisse en France de façon régulière depuis 10 ans (une cinquantaine en 2022, huit fois moins qu’en 2012), conséquence du renforcement des mesures de sécurité à l’entrée de ces magasins et de la raréfaction du nombre de braqueurs susceptibles de monter ce genre de coup.

Les enquêteurs n’en ont pas moins sous les yeux la synthèse des faits commis récemment autour de la place Vendôme, le Graal de tous les voyous. La bijouterie Chanel a été l’objet d’un vol à main armée le 5 mai 2022, pour un préjudice de plus de 2 millions d’euros, là encore sans blessé, mais avec un mode opératoire différent. Plus récemment, le 29 avril, c’est la bijouterie Bulgari qui a été ciblée pour la deuxième fois en deux ans, avec un butin de 6 millions d’euros pour les trois auteurs, repartis à moto. Quatre enquêtes non résolues. Preuve que le grand banditisme n’a pas dit son dernier mot.

Le plus dur est peut-être fait, mais pour les malfaiteurs les problèmes commencent. ­Écouler ce genre de bijoux et de montres de luxe dûment répertoriés demande des complicités solides.

Sauf à imaginer que le commando ait agi pour répondre à une commande venue d’une mafia étrangère, balkanique par exemple, ces équipes butent souvent sur des receleurs frileux face à une marchandise aussi brûlante.

La valeur des objets dérobés a été évaluée par le joaillier Piaget entre 10 à 15 millions d’euros, mais les voleurs savent déjà qu’ils n’en obtiendront pas plus de 10 % à la revente, un peu plus pour les montres – ce qui, divisé en trois, leur rapporterait tout de même 500 000 euros chacun. Ils savent aussi que les intermédiaires, par leurs bavardages, sont capables de faire progresser le taux d’élucidation de la police. En attendant, place Vendôme, les bijoutiers essaient de ne pas se méfier de tous les clients.