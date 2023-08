À 86 ans, en fauteuil roulant… les nouvelles caractéristiques d’une idole des jeunes. Du 1er au 6 août, Lisbonne accueillait les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Occasion pour le pape d’insuffler l’espérance à une Église en crise. « N’ayez pas peur », a-t-il asséné en écho à Jean-Paul II, conscient des défis politiques, sociaux et écologiques qui attendent les catholiques de demain.

Arthur Herlin Paris Match

Affaibli par une récente opération, François a galvanisé les foules. Ses discours, parfois improvisés, reprenaient les grands thèmes de son pontificat : ouvrir l’Église à ceux qui l’ont délaissée, mettre l’accent sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise, protéger la Terre en souffrance, cette « maison commune ». Un message de paix pour un monde fracturé.

« Nous continuerons à mettre la pagaille », glissait François dans l’avion qui l’emmenait aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne, ce 3 août, pour son 42e voyage international en 10 ans. « Je rentrerai rajeuni », promettait même le pape. Le pari n’était pas gagné tant le Souverin Pontife de 86 ans a été malmené ces derniers mois. Ce séjour lisboète faisait donc office de test, à un mois d’un voyage au long cours en Mongolie. Et à six semaines de son passage à Marseille, où il doit arriver un jour plus tôt que prévu, pour réduire le rythme intense du programme.

Au printemps, le pape a subi deux hospitalisations coup sur coup. Les suites d’une infection pulmonaire pour la première et afin d’évacuer un risque d’occlusion intestinale pour la seconde. Cette dernière a nécessité une anesthésie générale, que ­François supporte en général assez mal. Cependant, après plus d’une semaine de convalescence, il était revenu de plus belle aux affaires, multipliant les prises de décision importantes.

À Lisbonne, dès sa descente d’avion, le pape semble poursuivre cette dynamique. Seul son fauteuil trahit ses limites. Mais, face à la délégation installée au pied de l’appareil pour l’accueillir, le successeur de Pierre apparaît tout sourire. Radieux, il est porté vers le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, qui le fait éclater de rire à plusieurs reprises. La cure de jouvence semble opérer. La même vigueur se traduit en paroles fortes dès son premier discours devant les autorités du Portugal :

Vers où naviguez-vous, Europe et Occident, avec le rejet des personnes âgées, les murs aux fils barbelés, les tragédies en mer et les berceaux vides ? Où allez-vous si, face au mal de vivre, vous offrez des remèdes hâtifs et erronés, comme l’accès facile à la mort, solution qui paraît douce, mais qui est en réalité plus amère que les eaux de la mer ? Le pape François

Pour mieux joindre les actes aux paroles, le Souverain Pontife multiplie les rencontres improvisées sur un agenda déjà surchargé. Le soir de son arrivée, il accueille et écoute un groupe de 13 victimes d’abus sexuels à la nonciature apostolique de Lisbonne. « Un scandale qui défigure le visage de l’Église », évoque le pape lors des vêpres avec le clergé local au monastère des Hiéronymites. François rencontre aussi 15 jeunes Ukrainiens à la nonciature. Le matin, il avait invité à sa messe privée les proches de Christine, une animatrice française du diocèse de Fréjus-Toulon, décédée la veille après une chute dans des escaliers.

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH Veillée de prière au Campo​ da Graça, dans le nord-est de Lisbonne, samedi 5 août

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH La foi justifie les moyens. ​Certains pèlerins sont venus​ en 4L depuis Lyon. ​

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH Le sacrement ​de la confession fait partie de l’ADN des JMJ. À Lisbonne, certains prêtres officient jusque sur le trottoir. ​

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH Des religieuses des Missionnaires de la charité, la congrégation fondée par Mère Teresa, attenden​t​ le passage du pape François. 1 /4







« Nous avançons vers une troisième guerre mondiale »

Au cours de sa première prise de parole devant des jeunes, à l’université de Lisbonne, le pape appelle les étudiants à « relever tous les défis, y compris les plus colossaux ». « Nous voyons que nous avançons vers une troisième guerre mondiale, lance-t-il. Nous embrassons le risque de penser que nous ne sommes pas en agonie, mais en accouchement. Soyez donc les protagonistes d’une nouvelle chorégraphie […] de la danse de la vie. »

L’énergie du Souverain Pontife est à l’image de l’intensité de cette édition portugaise des JMJ. Acclamé comme une rock star par plus de 500 000 jeunes lors de sa première cérémonie publique au cœur de la ville, dans le parc Eduardo VII, le pape sort de son texte à de nombreuses reprises. « Il y a de la place pour tout le monde dans l’Église. Le Seigneur ne pointe pas du doigt, mais tend les bras », lance-t-il, martelant « Todos, todos, todos ! » (tous, en espagnol). « Chacun dans sa langue répète après moi : Tous ! Tous ! Tous ! », exhorte-t-il, provoquant un enthousiaste et intense brouhaha dans la marée de drapeaux de nations. « Le message, très centré sur la foi, sur l’amour de Dieu pour tout un chacun, sur la fiabilité de la parole, honorait beaucoup ce besoin de paroles fortes de la jeunesse », estime Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, à la tête d’un groupe de 800 jeunes issus de tous les milieux. « Nous vivons un moment d’une grande beauté et de grande fécondité », se réjouit le prélat de 57 ans.

Parmi les 40 000 Français présents, certains ont voulu, comme Manon arrivée en voilier depuis Marseille, « témoigner de l’audace d’être français ». Poursuivie par des orques dans le détroit de Gibraltar, « on aurait pu ne jamais arriver », s’exclame-t-elle. Même exploit pour 25 Renault 4L et la douzaine de motards – dont un prêtre au volant –, venus de Lyon.

Et, durant cette semaine, tous de défiler dans les lieux iconiques de Lisbonne, devant les yeux médusés des Portugais et croyants du monde entier.

Cette atmosphère bon enfant ne se limite pas aux Français. Jour et nuit, dans chaque rue escarpée de la capitale, on assiste à des scènes de liesse dans toutes les langues : danses africaines réalisées par des fidèles du Malawi, distribution de dépliants pieux par de très jeunes et religieuses espagnoles, ou encore chants à tue-tête émanant de pèlerins italiens. « Ça me bouleverse, confie Mgr Rougé, c’est une source d’émotion extraordinaire. Quand on est prêtre depuis presque 30 ans, on voit se dérouler notre vie pastorale parce qu’on rencontre des jeunes que l’on a confirmés, dont on a célébré la première communion ou marié les parents. »

PHOTO PARIS MATCH Devant une statue de la Vierge de Fatima,​ le 6 août, le Pape a évoqué sa « grande douleur​ pour la chère Ukraine ».​

Scènes de piété

À cette émulation s’ajoutent des scènes de piété : ici des Sud-­Américains s’agenouillent devant des reliques de sainte Thérèse de Lisieux. En pleine rue, un prêtre en soutane, les genoux sur le trottoir, confesse avec beaucoup de solennité une jeune femme. Les centaines de pèlerins qui les contournent ne semblent pas les perturber un seul instant.

Pour les plus habitués des JMJ, ce genre de scène n’a rien de surprenant. Les jeunes « peuvent passer en un clin d’œil de l’exultation joyeuse, pop louange, danse et bruit, au recueillement le plus profond », souligne Mgr Rougé. Un phénomène d’autant plus visible lors de l’évènement phare de cette semaine. La veillée organisée dans l’immense plaine du Campo da Graça, à la périphérie de la ville, au bord du Tage, où pas moins de 1,5 million de jeunes se sont retrouvés. Le plus grand rassemblement de jeunes au monde.

« C’est un peu le Woodstock catho », s’amuse le frère Paul Adrien d’Hardemare, influenceur dominicain aux 300 000 abonnés.

Le prêtre se prépare à passer la nuit sous une bretelle d’autoroute, au côté de quelques jeunes Français, des Vénézuéliens et une noria de jeunes fidèles de toutes nationalités. Puis guitare, jeux et rires laissent la place aux acclamations lorsque le pape François rejoint les lieux, salué par deux avions de l’armée de l’air portugaise dans le ciel de Lisbonne.

Les croyants se plongent brusquement dans le silence alors que les écrans géants affichent « Je te parle » dans plusieurs langues. Le témoignage de Marta Luis, une Mozambicaine de 18 ans, suscite une vive émotion. Elle raconte comment des hommes en armes ont attaqué son village à deux reprises, en avril et en octobre 2021. La jeune femme et sa famille ont fui dans la forêt, sans eau ni nourriture, priant sans interruption. « Au milieu de tant de souffrances, nous n’avons jamais perdu la foi et l’espoir qu’un jour nous reconstruirons nos vies », ajoute-t-elle depuis l’immense scène installée au pied du majestueux pont Vasco-da-Gama.

« Marta, estime François, ressent le besoin de partager immédiatement sa joie avec les autres parce que la joie est missionnaire. » Il exhorte alors les jeunes à suivre son exemple, à ne pas économiser leurs efforts et à témoigner de leur foi : « Dans la vie, rien n’est gratuit. Tout se paie, poursuit-il, sauf une seule chose : l’amour de Jésus-Christ. » Des drones viennent alors inscrire dans le ciel étoilé : « Lève-toi et suis-moi » dans plusieurs langues.

Ensuite, le campement de fortune se plonge dans l’obscurité. Des Brésiliens chantent en ronde au rythme des tambours. Les pèlerins s’emmitouflent dans leur sac de couchage pour… une courte nuit. Au petit matin, une scène improbable les tire du sommeil : à deux pas de l’autel, un DJ réalise un mix électro sur ses platines. Performance d’autant plus étonnante que le maître de cérémonie n’est autre qu’un… prêtre en chemise noire et col romain.

PHOTO PARIS MATCH Le pape préside la dernière messe​ des JMJ devant 1,5 million de fidèles dans le parc Tejo, dimanche 6 août.

Si chacun n’apprécie pas autant le son des basses fréquences au petit matin, tous parviennent encore à exulter quand réapparaît le pape pour une ultime célébration : 10 000 prêtres de toutes nationalités, en chasuble blanche, font leur apparition pour concélébrer la messe avec le Souverain Pontife. Mêlés à la nuée de jeunes toujours présente, ils incarnent la vitalité de l’Église catholique dans le monde, qui compte près de 1,35 milliard de baptisés. Un chiffre qui est en croissance, hormis en Europe, toujours sécularisée.

Et chacun de se donner rendez-vous aux prochaines JMJ, dans quatre ans, à Séoul, en Corée du Sud. De son côté, François est attendu dans la cité phocéenne les 22 et 23 septembre prochain. Le pape ne pourra sans doute pas surfer sur la même ardeur qu’à ces JMJ. Car il doit s’exprimer sur les épineux sujets du dialogue interreligieux et de l’accueil des migrants. Imprévisible, il est pourtant probable qu’il cherche à bousculer les lignes.