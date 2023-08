« À bas les bases étrangères ! » mais… « Vive la Russie ! ». La logique n’est pas toujours la première qualité des slogans. Après le Mali puis le Burkina Faso, le Niger est le troisième pays du Sahel à voir surgir une junte hostile à l’Occident en général et à la France en particulier. Résultat du travail de sape de plusieurs puissances lointaines : propagandistes de Wagner, investisseurs chinois, fondamentalistes wahhabites… La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a fait pleuvoir les sanctions économiques et brandi la menace d’une intervention armée. De quoi ajouter de la pauvreté à la pauvreté.

Retranché dans une grande villa hérissée de fils barbelés en bordure du fleuve Niger, ­Bernard* refuse obstinément de plier bagage. Débarqué dans le pays en 1968 à bord d’un Combi Volkswagen bringuebalant, il n’est jamais reparti. « Le Niger, c’est chez moi, assène-t-il en tirant sur sa cigarette, entouré de ses cinq chiens. Si je pars, qui s’occupera d’eux ? »

L’ancien hippie a connu l’époque où 15 000 francs CFA, environ une vingtaine d’euros, suffisaient à tenir le mois. Il a vu se succéder les régimes et les coups d’État : ceux de 1974, de 1999, de 2010, et maintenant celui-ci, qu’il accueille avec flegme, comme un énième aléa de cette vie africaine qu’il s’est choisie. Depuis l’arrivée des putschistes, le 26 juillet, en dépit des nombreux amis partis, il a mis un point d’honneur à ne rien changer à sa routine : se promener le long de la digue, photographier les oiseaux rares qui s’égaient dans son jardin luxuriant. Il affirme se sentir en ­sécurité, protégé par sa meute et les hauts murs qui enserrent sa maison. « S’ils débarquent à 10, je peux les retenir. S’ils sont mille, ce sera une autre affaire… », sourit l’irréductible, fataliste.

Quelques jours plus tôt, ils étaient bien des milliers à s’être rassemblés sur la place de la Concertation, à Niamey, pour crier leur hostilité à la France et à sa présence militaire avant de converger vers l’ambassade, où ils ont brisé des vitres et incendié la porte de la guérite d’entrée. Près de 600 ressortissants français et leurs familles se sont alors résolus à quitter le pays, la mort dans l’âme.

Parmi les visages inquiets qui se pressent devant l’aéroport Diori-Hamani, ce mardi 1er août, Jean-Yves* désigne d’un geste triste l’unique bagage qu’il a été autorisé à emporter. « Comment faire entrer toute une vie dans une valise ? » interroge-t-il. Arrivé au Niger en 2007 comme employé d’une ONG internationale pour un contrat de deux ans, il s’est marié et a eu trois enfants franco-­nigériens. « C’est pour eux qu’on part », confie-t-il, presque honteux d’abandonner ce pays devenu le sien.

Dans la file d’attente qui s’allonge, une femme – française – serre fort la main de son mari – nigérien. Le couple se sépare. Lui a décidé de rester pour prendre soin de sa famille, qui ne peut pas partir. Elle s’est résolue à obéir aux recommandations de l’ambassade de France.

Autour d’eux, plusieurs familles binationales se livrent aux mêmes adieux déchirants, rongées par l’angoisse d’un impossible retour. Des militaires français slaloment entre embrassades et valises, distribuant bouteilles d’eau et barres nutritives. L’attente est longue.

Trois avions ont été affrétés, mais le dernier n’arrivera finalement que le lendemain, obligeant ­certains à dormir sur place. Une religieuse, portant l’habit bleu des petites sœurs de Jésus, présente son passeport à un soldat français installé derrière un ordinateur de campagne. Elle quitte le Niger le cœur lourd, après trois décennies, dont deux à suivre les nomades toubous dans leur pérégrination sahélienne. « Je reviendrai ! » crie-t-elle avant de s’engouffrer dans l’aérogare.

À l’extérieur, les rues de la capitale sont plongées dans un calme apparent. Sur les trottoirs, des grappes de femmes préparent des beignets, des policiers effectuent des contrôles de routine aux ronds-points, la population vaque à ses occupations. Théo, qui vit au Niger depuis trois ans, a hésité jusqu’à la dernière minute. « On n’a jamais été menacés, il n’y a jamais eu la moindre violence contre nous », assure-t-il. Comme ses colocataires, il a finalement fait ses valises en vitesse au petit matin. « Avec les rumeurs d’intervention militaire des pays voisins, je me suis dit que c’était plus sûr de rentrer. Je n’ai pas envie de me retrouver sous les bombes. »

Aujourd’hui, il ne resterait plus qu’une centaine de Français à Niamey sur les 1500 habituellement présents. Beaucoup étaient déjà en vacances loin du Niger lorsque le régime a été renversé. Paris n’a voulu prendre aucun risque, pressé de mettre à l’abri ses ressortissants avant la fête de l’indépendance du 3 août. « On craignait le pire pour cette date symbolique », confie une source diplomatique.

Ce jour-là, sur la même place de la Concertation, des milliers de soutiens aux putschistes se sont rassemblés dès 8 heures du matin. À quelques kilomètres, les routes qui menaient à l’ambassade de France étaient solidement verrouillées par un cordon des forces de l’ordre nigériennes. Dans la foule, on scandait des slogans contre les Français tout en s’étonnant de leur départ…

« Il n’y a jamais eu la moindre menace contre eux », répète à quatre reprises Alhousseini, enveloppé dans un drapeau nigérien. « J’ai beaucoup d’amis français. Je suis informaticien, je travaille avec de nombreuses structures françaises ! Ce qu’on critique, c’est la politique de la France et la présence de son armée sur notre sol. » ​

Le soir même, les putschistes dénonçaient les accords de défense avec Paris. Son contingent de 1500 soldats est essentiellement déployé sur la base aérienne de Niamey, dans le cadre de la lutte antiterroriste contre les groupes djihadistes de l’État islamique et d’Al-Qaïda au Maghreb islamique.

Après les récents coups d’État au Mali et au Burkina Faso, c’est le coup dur de trop pour la stratégie française au Sahel. Il a motivé la décision de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont le Nigeria et le Sénégal, à brandir la menace d’une intervention militaire. Sur les nouveaux maîtres autoproclamés du Niger, d’abord motivés par des ambitions personnelles, plane l’ombre de Wagner. « On sait qu’ils parlent aux Russes, mais on ne connaît pas encore l’ampleur du soutien que ­Prigojine pourrait leur apporter en cas de conflit », confie une source proche de l’Élysée. Mauvais signe. Les leaders de la junte se sont déjà rendus au Mali et au ­Burkina Faso, sous la coupe de la milice russe.

Alors que les tractations diplomatiques se poursuivent, Paris et la CEDEAO misent sur des dissensions dissimulées sous l’apparence d’unité, de rigueur à la télévision.

Le général Tiani, ancien chef de la garde présidentielle, a pris la tête de la junte ; néanmoins, il serait loin de faire l’unanimité. Dimanche, il ne s’est pas présenté à la foule aux côtés des officiers lors du rassemblement organisé au stade Seyni Kountché.

Ce soir-là, les autorités ont voulu afficher leur détermination face à la menace d’une intervention armée. « Nous sommes très inquiets, témoigne Ibrahim, chauffeur de taxi. Personne ici ne veut la guerre. Nous savons tous que ce sont les plus pauvres qui vont trinquer. » Les conséquences des sanctions économiques imposées par la CEDEAO se font déjà sentir, se désole-t-il. Le prix d’un sac de riz de 25 kilos est passé en quelques jours de 10 500 à 15 000 francs CFA.

Au sortir du week-end, pourtant, Niamey s’est réveillé comme à son habitude. Paisible. Nulle troupe déployée dans les rues, nul avion vrombissant dans le ciel. Tout le week-end, la possibilité d’un coup de force de la CEDEAO a occupé les esprits et les conversations du dernier carré de Français restés sur place. Sur les réseaux sociaux, les photos de regroupement de troupes et d’avions de chasse circulent, alimentant la rumeur. « On s’est tous couchés avec un peu d’appréhension dimanche soir, quand l’ultimatum arrivait à son terme », explique Julien*.

La CEDEAO affirme ne pas avoir écarté l’option d’une intervention militaire.

Jeudi 10 août, à Abuja, la capitale nigériane, les dirigeants des pays membres se réunissent pour évoquer les possibilités envisageables. En attendant, un premier ministre, venu de l’ancien régime, Ali Mahaman Lamine Zeine, a été nommé lundi soir.

Dans les rues de Niamey, pour une ­minorité de militants zélés, les Français sur place sont suspects. Dès vendredi soir, des ­partisans du coup d’État ont constitué des « piquets de veille » sur plusieurs ronds-points et devant l’entrée de la base militaire française. « C’est notre devoir de citoyens, explique Moussa, un jeune chauffeur de triporteur, présent chaque soir. On ­vérifie les allées et venues des personnes qui se rendent à la base. Le Niger a beaucoup d’ennemis, on doit être attentifs. » Les putschistes ont invité chaque Nigérien à la vigilance contre les « espions et les forces étrangères ».

* Prénoms fictifs pour protéger l'anonymat​