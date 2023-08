Plus à l’aise sur scène que dans la vie, cela ne l’empêche pas d’être douée pour les deux. Actrice, humoriste, scénariste, réalisatrice et femme libre, Michèle Laroque a très tôt maîtrisé l’art de se réinventer. « J’avance, la vie est faite pour apprendre ! » explique cette passionnée dont l’assurance, loin d’être innée, s’est bâtie sur un long travail d’intro­spection. « Il faut se connaître pour comprendre ses personnages. Et surtout ne pas attendre d’être aimée. » Les années qui passent, son ­éducation à la dure, le lien avec Pierre Palmade, la rupture avec François Baroin : elle nous ouvre les portes de son intimité.

Dans la vraie vie, elle ressemble un peu à ses personnages : une allure bourgeoise et bien élevée doublée d’un tempérament de fille du Sud qui adore papoter pendant des heures. Enfin, papoter, pas seulement. On sent chez elle une habitude de l’analyse, de la réflexion, de couper les cheveux en quatre au besoin. Quand elle vous raconte « L’autre jour, on s’est retrouvé à 10 h pour le petit déjeuner avec des amis et à 17 h, on y était encore », eh bien on la croit. Tout l’intéresse. Très pudique sur les sujets intimes, elle est curieuse de tout. Vous décrit, par exemple, avec passion l’incroyable sang-froid des champions automobiles. Elle est allée à une course de qualification du pilote Esteban Ocon : « Moi qui ne sais pas gérer mes émotions, je suis bluffée par leur aptitude à en faire abstraction. Quelle force ! » Elle, quand elle voit les bolides « tomber » sur la ligne de départ et démarrer dans un vrombissement de tigre, eh bien, elle en a les larmes aux yeux !

Paradoxale Michèle Laroque : son bonheur de rire et faire rire pour balayer les duretés de sa jeunesse. Elle a choisi la légèreté… et les émotions fortes. « J’adore faire du parachute, mais je ne me fais pas confiance pour savoir l’ouvrir. Alors je saute accompagnée et ainsi, je n’ai que la griserie de la chute. »

Elle avoue avoir pratiqué toutes sortes de thérapies, d’où un verbe averti en matière d’observation humaine. Mais il fallait bien ça pour donner cette femme épanouie, équilibrée, sincèrement bienveillante. Dans sa famille, on riait peu, on s’accrochait pour réussir. Études, sports, culture générale. Elle n’a pas imposé ce régime de performances à sa fille, Oriane Deschamps (qu’elle a eue avec le metteur en scène Dominique Deschamps), actrice comme elle, « et douée ! » insiste-t-elle, tout à fait impartiale.

De son côté, Michèle a appris, à la faveur d’une émission de télé, que trois personnes étaient mortes jeunes dans sa famille, à 46 ans. Elle avait 45 ans… In extremis, elle s’est sauvé la vie. C’est sa psy qui l’affirme.

Michèle Laroque figure en tête de tous les sondages de popularité. À la fois belle et drôle, la comédienne nous explique qu'il n'est pas si facile de garder son équilibre.

Paris Match. Vous avez fêté vos 63 ans le 15 juin. Dire votre âge ne vous dérange pas ?

Michèle Laroque. Non. Ce qui compte, c’est ce qu’on dégage. Comme me disait hier Gérard Darmon, mon partenaire, qui citait Aznavour : « Je suis âgé, mais je ne suis pas vieux. » Les années ­s’accumulent et on devient ce qu’on est.

En voyant votre fille grandir, vous ne vous êtes jamais sentie poussée vers la sortie ?

Non, au contraire, j’apprends en la regardant, je m’adapte à la vie qui bouge. C’est l’immobilisme qui est dangereux.

Vous arrive-t-il de vous dire « Ça n’est plus de mon âge » ?

Je n’ai jamais pensé ça ! Cela supposerait que je cultive une certaine image de moi. Or ce n’est pas le cas.

Vous faites pourtant un métier de désir, vous êtes une professionnelle dans l’art de déclencher ce désir !

Ce n’est pas du tout ce qui compte pour moi. Je ne suis pas dans la séduction. Jamais je n’essaierai d’être une autre pour plaire. Si je ne plais pas, tant pis. Ce que je vise, c’est d’être le plus possible en adéquation avec moi-même. Et, croyez-moi, ce fut un long chemin.

Pourquoi ?

Quand j’étais jeune, je craignais toujours de déranger, je ne voulais pas gêner, pas imposer ma différence. Je m’ajustais à mon entourage pour faire partie du groupe.

Un peu de danse (classique) et beaucoup d'autodérision : son secret pour rester sereine.

Comment êtes-vous sortie de ce conformisme ?

Le public m’y a beaucoup aidée. Je ne me connaissais pas, je ne savais pas ce que je pouvais apporter, quelle était ma place, ce que je dégageais. J’avais besoin de signaux pour me dire : tu as bien fait de choisir ce métier. Ces encouragements sont d’abord venus aux cours de Jean-Laurent Cochet, Françoise Seigner ou encore par André ­Dussollier… L’accueil du public à la sortie des spectacles de café-théâtre que je jouais m’a également réconfortée. Et aussi le fait que Claire Nadeau ait accepté de jouer avec moi La face cachée d’Orion alors que j’étais une inconnue !

La classe, de Fabrice, vous a révélée hilarante, à la rubrique « Courrier » !

En effet, la quantité de lettres reçues suite à mes premières apparitions comportait des mots très réconfortants qui m’ont beaucoup rassurée.

Vous étiez sûre de votre vocation après avoir frôlé la mort : votre accident de la route, à 19 ans, vous avait imposé deux ans ­d’hôpital, une douzaine d’opérations…

Oui. Et en sortant du coma, j’ai dit : « Vous vous rendez compte ? J’ai failli mourir sans savoir si je suis bonne ou mauvaise comédienne. » Voilà le déclic. J’ai décidé de me lancer et, pour la première fois de ma vie, j’ai senti que j’étais à ma place dans ce métier.

Votre père n’était pas des plus encourageants…

Il voulait tellement que je réussisse qu’il m’imposait des exigences constantes ! Enfant, j’en souffrais. À table, au lieu d’un déjeuner tranquille, mon père me testait : « Quelle est la capitale du Congo ? » J’étais tétanisée ; alors il m’envoyait dans ma chambre trouver la réponse. Il voulait me rendre forte, mais cela a aussi altéré ma confiance.

Heureusement que vous aviez votre grand-mère paternelle qui vous a en grande partie élevée…

Oh oui ! Ma grand-mère fut mon havre de chaleur et d’amour ! Ma mère, roumaine, avait fui son pays, ses parents, sa famille. Elle n’a jamais pu revoir son père. Elle se sentait coupable d’avoir dû s’échapper. Étant partie sans ses diplômes, elle a repris ses études en France. Mon père, tuberculeux, sortait de 10 ans de sanatorium. À 8 ans, je les ai retrouvés. Leurs ­reconstructions personnelles mobilisaient beaucoup d’énergie, ce qui est tout à fait normal.

Votre père pratiquait une éducation à la dure !

Il voulait que je sois forte, il avait compris beaucoup de choses. Il me répétait : « Ne sois pas un mouton ! N’aie pas de tics de langage, remets tout en question, toutes les infos, surtout quand elles t’arrangent ». Alors que moi je voulais être comme les autres. Lui me corrigeait. Eh bien, il avait ­raison. Aujourd’hui, je remets toujours tout en ­question. J’essaie de ne pas être manipulable.

Adolescente, vous avez fait une grosse dépression, comme une réaction à cette discipline imposée ?

Une grosse crise d’ado pendant six mois. Un mal-être total : avais-je ma place sur cette terre ? J’avais l’impression que je n’allais jamais m’en sortir. Je me suis réfugiée dans les médicaments, l’alcool : m’anesthésier pour ne pas souffrir. Ma meilleure amie a réagi en me disant : « Si tu continues, tu ne m’intéresses plus, je ne te verrai plus. » Ce qu’elle a fait. Alors je me suis ressaisie. Elle est toujours mon amie très chère, ma sœur, Valérie, pharmacienne, restée à Nice !

Pierre Palmade et Michèle Laroque en 2016, 20 ans après la première pièce Ils s'aiment. Cette chronique décapante de la vie à deux a attiré près de 2 millions de spectateurs.

Ce que votre ami Pierre Palmade a vécu a dû faire ressurgir ces souvenirs désagréables en vous ?

Ce n’est pas comparable. Nous n’avons pas la même construction.

Se droguer, s’anesthésier pour ne pas ­souffrir, vous l’aviez vécu…

Oui, je comprends. Et je ne juge pas. Le ­problème est de savoir pourquoi il en est arrivé à ce drame. C’est pour moi un immense chagrin, à bien des égards, pour toutes les personnes concernées par cet accident.

Vous ne vous y attendiez pas un peu ?

Pierre ne conduisait jamais. Quel que soit son état.

En plus de 20 ans d’amitié, l’avez-vous vu dégringoler ?

Il avait des hauts et des bas.

Avez-vous fait comme votre amie Valérie : si tu ne décroches pas, je ne te vois plus ?

J’ai tenté beaucoup de choses : des conseils de soins, de thérapies. Il a vraiment essayé et j’en suis le témoin. Mais nous sommes tous différents. J’ai essayé de comprendre, ce qui ne veut pas dire excuser. En tout cas, nous avons vécu ensemble, grâce au public, des moments exceptionnels.

Ça l’apaisait ?

Je ne sais pas. J’ignore ce qu’il ressentait profondément. Moi, ça m’a remplie, ça m’a fait progresser. C’est pourquoi cet accident fut un choc si violent.

Quand il était défoncé sur scène, vous deviez assurer pour deux ?

Cela fait partie des souvenirs que je garde pour moi.

Songiez-vous à annuler ?

On n’est jamais arrivé jusque-là.

Vous deviez exploser de colère, parfois ?

Je n’étais pas en colère, j’étais triste. Triste pour lui. C’est ce qui le faisait arrêter parce qu’il ne supportait pas de me voir triste, les larmes aux yeux.

Il a tenté de décrocher, n’a pas arrêté de rechuter, il le raconte dans son livre…

J’y ai toujours cru. Et lui aussi. Vu le drame immense qui est arrivé, comprenez-moi, je ne peux pas commenter davantage.

Vu l’intensité de votre relation, vous avez dû avoir envie de le secouer…

Je ne peux pas agir sur sa vie. J’ai souvent tenté d’alléger la peine de mes proches avec amour et compréhension. Mais on ne peut pas empêcher l’autre de suivre une trajectoire dramatique.

Vos deux natures se complétaient…

Il a un talent fou, mais il n’a pas réglé ses problèmes. Tout ce que j’avais à lui dire, je le lui ai dit et je continuerai. Mais ça reste entre lui et moi.

Des photos sont parues de lui, en boîte à ­Bordeaux…

Encore une fois, c’est sa vie. Notre ­mission à nous, comédiens, c’est d’essayer d’offrir des images positives, d’être exemplaires dans la mesure du possible et de faire du bien. Je trouve que nous devons arriver sur scène ou en face de la caméra avec les meilleures ­énergies possible. En master class, je dis ­toujours aux jeunes : « Ne venez pas sur scène trop lourds de vos traumatismes, les solutions sont en vous. Trouvez-les. Votre rapport au public en sera plus sain. Nous sommes là pour ­donner, pour offrir, et quand on est généreux, on reçoit en retour. »

Ce métier, on l’exerce parce qu’on a besoin de se sentir aimé du plus grand nombre, non ?

Oui. Mais ça ne doit pas être la raison de le faire. L’essence de ce métier, c’est de ­transmettre des émotions. Je suis hyper­sensible, autant que ça serve à quelque chose. Je lis un texte qui m’émeut, je dois transmettre ce bouleversement au public qui va en profiter. C’est ça, ce métier !

Au sujet de Pierre Palmade, vous avez dit un jour : « Il y a quelque chose en lui qui m’échappe. » Connaissant votre esprit ­d’analyse, il devait vous poser des questions pour tenter de s’en sortir, non ?

Oui. Il me demandait de lui dire ce que je comprenais de lui, de sa construction. Mais on ne se ressemble pas.

Il y a des tempéraments addictifs, vous n’avez pas ce profil.

C’est grâce à mon obsession de la liberté, celle que m’a transmise ma mère qui a franchi le rideau de fer. Et ça passe par un refus de toute dépendance. Un médecin m’a conseillé d’interrompre, par exemple, le café ou le thé deux jours par semaine. Je jeûne une fois par semaine. Ou je bois des jus de légumes. S’occuper de soi, c’est préserver son énergie pour les autres. Sinon, l’ego engloutit tous nos efforts dans le seul but de voir les regards converger sur soi. On recherche l’effet miroir : tu me trouves belle ? Douée ? Intelligente ? Drôle ?

François Baroin et Michèle Laroque le soir de leur rencontre, le 2 juillet 2008, au Pré Catelan pour les 80 ans de Line Renaud. Leur histoire d'amour va durer 15 ans.

Se voir merveilleuse dans le regard de l’autre, ce peut être un déclic amoureux. Ce ne fut pas votre cas avec François Baroin ?

Notre histoire avait un autre socle : l’impression d’avoir trouvé son complément ; de rencontrer une intelligence différente.

Vous étiez l’intuitive, l’extravertie ? Et lui…

Oui j’aime rire, j’aime la légèreté. Lui est plus sérieux. On a vécu ensemble des années formidables. La vie nous a fait cheminer dans la même direction, puis elle nous a poussés dans des directions différentes. Il faut savoir l’accepter. Mon regard sur ­François n’a pas changé : c’est un homme merveilleux qui mérite tout le bonheur possible.

Vous formiez une famille recomposée : vous, la fille unique avec votre fille unique, lui et ses trois enfants. En vacances, ça faisait du monde !

Oui, mais c’était facile. On gérait. J’ai appris à m’adapter. Et je me suis découverte à ­travers cette situation !

Vous avez connu le monde impitoyable de la politique, c’est pire que le show-business ?

J’ai fait beaucoup de rencontres. J’adore observer, c’est mon métier. C’était comme une exposition que l’on visite avec l’artiste : être avec le meilleur pour percer à jour les ressorts de ce milieu. C’est génial pour un acteur !

Qu’avez-vous appris ?

J’ai vu comment l’être humain se comporte en politique. Et, je l’avoue, ce milieu ne me passionne pas.

Était-ce facile de garder les pieds sur terre ?

Oui, car le seul pouvoir qui m’intéresse, c’est celui que j’ai sur ma vie. Donc l’exercice du pouvoir ne me fascine pas.

Vous donniez votre avis à ­François ? Des conseils ?

Je ne donne pas de conseils ! Je réponds quand on me demande. Mais il est très clairvoyant.

Le verriez-vous président ? En aurait-il la carrure ?

C’est difficile d’affirmer ce genre de chose. Qui suis-je pour le dire ? C’est une rencontre entre un homme et un pays. Ce dont je suis sûre : c’est quelqu’un de très honnête. ­Brillant. Il a de l’expérience.

Êtes-vous du genre à analyser le pourquoi du comment du désamour ?

Oui, c’est important. C’est ainsi qu’on ­évolue, qu’on apprend. Les relations amoureuses nous ramènent à nos rapports avec nos parents. Malheureusement, on traîne des fardeaux chaque fois qu’on n’a pas compris ce qu’on devait comprendre. L’amour ravive cette lacune. Donc, quand on a pigé, c’est presque joyeux ; on passe à un autre fonctionnement.

Une rupture amoureuse, c’est faire le deuil d’un mode d’existence, non ?

C’est un deuil, mais ça n’est pas forcément triste, ce peut être pour un nouveau départ. Pour un épanouissement séparé. Je l’aurais mal vécu si j’avais gardé en moi le ­traumatisme de l’abandon. Je l’ai réglé. Et la ­relation affectueuse persiste. Simplement, une page s’est tournée.

Peut-on dire que vous êtes un cœur à prendre ? [Elle rit.] Vous faites-vous ­beaucoup courtiser ?

Oui, je reçois quantité de messages. De très jolies choses. De vraies déclarations. J’ai beaucoup de chance.

Les déclarations d’amour de vos admirateurs, c’est bien, mais n’avez-vous pas envie d’être en couple ?

La clé, c’est d’avoir envie, pas d’avoir besoin. J’ai une vie ­merveilleuse en solo. Mon métier est ­passionnant. Et j’ai plein d’autres priorités : être avec ma fille, voir mes amis, faire du sport, de la danse classique, aller voir des compétitions de champions. Il me semble nécessaire d’être bien avec soi-même pour réussir son couple.

Y a-t-il, selon vous, une qualité indispensable à cultiver dans un couple ?

J’ai envie que l’on rie ensemble !