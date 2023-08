Obligé de tracer sa route en solitaire… Momentanément. Six ans après son arrivée dans le club de la capitale et son transfert historique de 180 millions d’euros, l’attaquant français de 24 ans a déclenché une crise inédite avec son club, qui ne l’a pas choisi pour sa tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Depuis qu’il a refusé d’activer l’option de prolongation de son contrat, tout est possible, même le maintien sur le banc de touche… Les enjeux de cette partie de poker sont démesurés. Décryptage du plus fracassant feuilleton du mercato.

Loïc Grasset Paris Match

Plus de 4,5 millions. Quand Kylian Mbappé poste un message sur le réseau social ­Instagram, voilà, en général, le nombre de « likes » qu’il ­suscite parmi ses 106 millions d'abonnés. Dimanche dernier, après une escapade en jet privé à Monaco avec son coiffeur Brice Tchaga et sa bande de potes, une photo a particulièrement enflammé les réseaux sociaux : une table de jeux avec quelques morceaux de pain, des olives, des bouts de fromage, un jeu de Uno et trois cartes posées au premier plan.

PHOTO PARIS MATCH Direction le Real ? Sur Instagram, le joueur poste un brelan de 9. Le numéro gagnant laissé vacant par Karim Benzema à Madrid.

PHOTO PARIS MATCH Quitte ou double. Devant le casino de Monte-Carlo, le 30 juillet. 1 /2



Sur chacune d’elles, on aperçoit le chiffre 9. Neuf comme le numéro du poste d’avant-centre laissé vacant par Karim Benzema au Real Madrid depuis son départ pour l’Arabie ­saoudite. Il n’en fallait pas plus aux fans du club pour l’interpréter comme la venue du Français en Espagne dès cet été. Familier des messages sibyllins et des allusions au 57e degré, pas forcément compréhensible, Kylian Mbappé continue de brouiller les pistes. Sa parole, déjà rare, est devenue rarissime. En 18 mois, il n’a accordé que trois entretiens individuels à des médias français. Hormis les points presse de l’équipe de France, dont il est désormais capitaine et donc porte-parole, il ne s’exprime pas en public.

Alors restera ? Partira ? L’imbroglio Mbappé est parti pour devenir la série de l’été et va nous tenir en haleine jusqu’au 31 août minuit, date de clôture du ­marché des ­transferts. En France, mais aussi en Espagne, où les cinq quotidiens de sport As, Mundo deportivo, Sport, ­Superdeporte et Marca, le journal madrilène pro-Real, consacrent chaque jour d’abondantes colonnes au « ­culebron Mbappé », le feuilleton Mbappé.

Sans oublier El Chiringuito de Jugones, le show télé de troisième partie de soirée espagnole, qui réunit à minuit, du dimanche au jeudi, sur la chaîne privée Mega, 600 000 aficionados (7 % de part de marché). Dans cette ­émission, qui pourrait se traduire par « Le café du commerce », on annonce tout et son contraire. Voilà deux semaines, on y jurait, croix de bois, croix de fer, qu’un accord était proche autour de 230 millions d’euros partagé en parts égales entre le PSG et Kylian Mbappé. La semaine dernière, c’était la tendance d’une offre de dernière minute du Real Madrid à prix « infamant » (50 millions ­d’euros ?) qui était privilégiée.

PHOTO PARIS MATCH Le président du PSG Nasser Al Khelaïfi et Kylian Mbappé en conférence de presse au Parc des Princes, le 23 mai 2022. L’attaquant s’engage alors pour deux ans, avec l’option d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2025, à activer avant le 31 juillet 2023 à minuit.

Pas de renouvellement automatique

Une partie du mystère a déjà été levée lundi 31 juillet. Conformément à ce qu’il avait indiqué, fin juin, dans une lettre envoyée au club, le joueur de 24 ans a choisi de ne pas renouveler automatiquement son contrat jusqu’en 2025. Il pourra donc partir où bon lui semble, en juin 2024. Le PSG, qui a acheté Kylian Mbappé 180 millions d’euros en 2017 et lui verse, hors prime de fidélité, autour de 72 millions d’euros de salaire brut par saison, a durci le ton. Et pas qu’un peu. « Nous n’allons pas ­laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement », a affirmé le 5 juillet, lors de la présentation à la presse du nouveau coach Luis Enrique, le président du Paris Saint-­Germain, ­Nasser Al Khelaïfi.

« ­Nasser est profondément vexé. Il a posé en mondovision avec Kylian qui arborait un maillot floqué du chiffre 2025. Il pensait avoir sa parole », explique un proche du ­dossier.

En punition, Mbappé a été placé dans le « loft », expression de footeux qui désigne l’espace ou les joueurs indésirables, dont le transfert est ardemment souhaité, s’entraînent et font vestiaire à part.

Il y retrouve, à Poissy, le nouveau centre d’entraînement du club dans les ­Yvelines, le ­Néerlandais ­Georginio ­Wijnaldum, ­l’Allemand Julian Draxler ou le Français Abdou Diallo. Kylian Mbappé a aussi été privé de la tournée de 10 jours au Japon et en Corée du Sud. Une ­sanction qui a beaucoup contrarié le joueur et son entourage. Car il ne s’y attendait ­absolument pas. Cela a ébranlé sa confiance, d’autant qu’il est fan des mangas et très ­populaire au Japon. « Le scénario impensable selon lequel Kylian Mbappé va demeurer au PSG, toucher son salaire et rester sur le banc de touche, est aujourd’hui possible », explique Bruno Satin, agent sportif reconnu depuis 30 ans et conseil de joueurs comme Landreau, Konaté, Kun Aguero ou Pogba.

Comment en est-on arrivé là ? « Si Kylian Mbappé était en contrat avec l’un des 100 plus gros agents français et européens, il serait déjà transféré et passerait un été tranquille à se consacrer à son jeu », poursuit Bruno Satin. Oui, mais voilà… Le numéro 10 des Bleus n’a pas d’agent. Il travaille avec son clan familial, surtout sa mère, Fayza Lamari, et une avocate brillante et redoutable, Delphine Verheyden, conseil de nombreux champions (Kevin Mayer, Earvin Ngapeth, Teddy Riner, Martin Fourcade), qui n’intervient pas dans le sportif.

Kylian privilégie une approche très individuelle, façon ­athlète NBA, où le personnel prime sur le collectif, et l’intérêt financier sur les enjeux du terrain. Pour le profane, il faut savoir que lorsqu’un joueur signe un contrat de cinq ans, par exemple, avec un club, il est tenu de jouer pour cette durée sauf si une autre équipe propose de le racheter avant terme. À la fin de son contrat, il peut signer pour zéro euro où bon lui semble. L’année dernière, Kylian Mbappé a signé un nouveau contrat de deux ans avec option d’une troisième année. À l’époque, le Qatar, actionnaire numéro un du PSG, était prêt à tout pour que ses stars, Messi, Neymar et Mbappé soient chez lui lors de la Coupe du monde de football à la maison.

PHOTO PARIS MATCH Un rêve partagé… lors d’un match contre le FC Barcelone au AT & T Stadium de Dallas, le 29 juillet.

L’appel de Madrid

Résultat, un « deal » très favorable au « kid de Bondy ». Les dirigeants du PSG pensaient avoir ­l’accord tacite de leur star pour prolonger jusqu’à l’été 2024 jusqu’à ce que, échaudé par les contre-­performances du Paris Saint-Germain, éliminé pour la deuxième année consécutive en huitième de finale de la Ligue des champions, le joueur change d’avis. Kylian Mbappé, qui veut marquer son époque, remporter des récompenses collectives (Ligue des champions) et individuelles (Ballon d’or), a donc décidé de terminer son contrat puis de ­partir libre au Real Madrid, à l’été 2024. Et au seul Real Madrid.

Ce jusqu’au-boutisme contrarie les plans du PSG, dont le recrutement est depuis pollué. « C’est du sabotage », susurre-t-on au club. Kylian Mbappé a été placé sur la liste des transferts. Le club saoudien Al-Hilal a offert 300 millions ­d’euros au PSG et 200 millions de salaire au joueur. Proposition éconduite. Des clubs anglais, comme ­Chelsea et ­Liverpool, sont ­intéressés et pourraient sortir du bois dans le mois à venir. Mais pas sûr de séduire Kylian Mbappé qui a aussi un intérêt économique à rester, même sans jouer. Le 1er août, il a déjà perçu sa prime de ­fidélité automatique de 60 millions d’euros.

Le Real Madrid, dont le PSG est persuadé qu’il a déjà un accord avec le joueur, lui aurait promis une autre prime de 100 ­millions d’euros s’il signait libre.

En cette saison des orages, la tension est à son paroxysme. Le clan Mbappé, échaudé par le versement tardif de la fameuse prime de fidélité en 2022, est aux aguets et attend la faute. Le joueur, qui d’habitude trace la route sans s’arrêter, multiplie les séances de dédicaces après les entraînements et ne compte pas son temps au sortir du camp de Poissy. Le club, qui a mobilisé ses équipes pour référencer toutes les interviews ou déclarations (neuf au total) où Mbappé clame son intention de partir en laissant le club encaisser une belle somme, ne semble pas prêt à céder : « Re-signe ou va-t’en ! » La Ligue, qui craint pour ses droits de télé, l’Élysée, qui aimerait que le champion reste en France, et les ­supporteurs qui regardent, eux, avec effroi le spectacle de cette télénovela.