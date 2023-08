Tout pour sa petite princesse. Lisa Marie était la fille unique du King et la seule ­héritière d’une légende qui vaut encore des millions. En envoûtant la planète, son père a bâti un royaume. Sa mère en a fait un empire ­commercial, des porte-clés souvenirs à la célèbre propriété de Graceland transformée en site touristique. Gardienne du temple, mais fille prodigue, Lisa Marie a fini par céder une grande partie de son patrimoine. Sa mort, le 12 janvier dernier à 54 ans, a plongé les vestiges d’une success story dans la tempête des successions… Avant un accord récemment annoncé par les avocats du clan. Histoire et turbulences d’une fortune plus fragile que le rock qui l’a fait naître

Arthur Loustalot Paris Match

Ce jour-là, la ville du blues a le cœur en berne. Memphis, Tennessee, le 22 janvier 2023 : on enterre Lisa Marie au côté d’un fils et d’un père partis trop tôt, comme elle. Graceland, la maison du King, dernière demeure des vieilles âmes cassées…

Par milliers, les admirateurs se pressent au bord de la route pour accompagner le clan jusqu’au bout des adieux. Trois générations semblent faire corps sur la pelouse jaunie, au pied de la façade néocoloniale. Il y a les filles de Lisa Marie, Riley, 33 ans, et les jumelles, Harper et Finley, 14 ans, son demi-frère Navarone Garibaldi, son ex-mari Michael Lockwood et sa mère, Priscilla, qui refoule un sanglot en lisant le poème écrit par ses petits-enfants. La démonstration d’unité familiale va durer quatre jours.

Priscilla conteste la « validité » du testament écrit avant la mort de Benjamin, le fils de Lisa Marie qui s’est suicidé en 2020. Un amendement tardif l’évince de la gestion du patrimoine. Priscilla s’étonne d’une faute de frappe au nom de son enfant et déclare au magazine Rolling Stone : « Le document ne nous a jamais été remis du vivant de Lisa Marie. Si c’était son souhait, pourquoi ne pas l’avoir dit plus tôt ? Et puis, il n’est pas authentifié et la signature de ma fille elle-même semble incohérente. Peut-être imitée. »

Les mauvaises langues se délient : les deux femmes sont apparues ensemble aux Golden Globes, deux jours avant la mort de Lisa Marie, mais ne se parlaient plus, dit-on, depuis des années. La modification du testament ne date-t-elle d’ailleurs pas de 2016, quand la mère aurait pris parti contre sa fille, au moment où elle divorçait de Lockwood et se battait pour la garde des jumelles ? On raconte même que le guitariste, qui n’avait pas été invité aux funérailles de son ex-femme, s’y serait incrusté avec l’aide de son ancienne belle-mère. Lui aussi va saisir la justice pour devenir le tuteur légal de ses filles et défendre leurs intérêts. Les rumeurs s’enflamment : Riley, qui aurait fait poser des verrous aux portes de Graceland, se mure dans le silence. Un dynasticide s’est-il engagé à tous les étages ?

PHOTO PARIS MATCH Rock et tigresse, à 40 ans, Lisa-Marie enceinte de ses jumelles.

Une pluie de millions

Lisa Marie a frôlé la ruine, mais elle laisse un héritage qui fait tourner les têtes : la propriété mythique de Memphis et 15 % de Elvis Presley Enterprises (EPE), la société qui détient les droits d’exploitation de la marque Elvis. Produits dérivés, image, exploitation du musée et de l’hôtel à Graceland… Tout lui revient : 15 % de tout cela, c’est la promesse d’une rente annuelle à sans doute six zéros. Rien que Graceland, avec ses 2000 visiteurs par jour, rapporterait 10 millions de dollars chaque année…

Quarante-six ans après sa mort, le King reste une machine à argent, d’autant que le biopic de Baz Luhrmann, superproduction mondiale, affole les compteurs. Le site américain de primeurs et ragots TMZ prétend même que Lisa Marie avait 4 millions de dollars de dettes à la fin de sa vie, dont 2,5 d’impôts, elle aurait aussi contracté des assurances-vie pour 35 millions. Cerise sur un gâteau dont tout le monde réclame sa part tant il menace de fondre.

PHOTO PARIS MATCH Lisa Marie et Austin Butler, qui campe Elvis dans le biopic de Baz Luhrmann, lors de la cérémonie des Golden Globes. Deux jours plus tard, le 10 janvier, elle est retrouvée morte.

Qui sait ce qu’il peut advenir des chiffres que la nouvelle Presleymania fait pulser sur les comptes ? La fortune qui fait battre le cœur des Presley depuis des décennies a des allures d’électrocardiogramme.

Au commencement, il y a Elvis. L’idole des idoles à la gloire prolifique : plus de 800 chansons et des centaines de millions de disques vendus. Mais pour le dieu du rock au déhanché du diable, alchimiste qui transmue l’hystérie des admirateurs en or, pas question de thésauriser. Il met en pratique la chanson qui fait twister les foules, Easy Come, Easy Go : aussitôt gagné, aussitôt dépensé.

Lui, le gosse de Tupelo et d’une misère noire, né endetté – Vernon, le père, n’a pas de quoi payer les 15 dollars de l’accoucheur –, se laisse plus facilement brûler les doigts par l’argent que par les cordes de ses guitares. Prêt à affréter son Convair 880 pour un sandwich au beurre de cacahuètes à Denver – 16 000 dollars de carburant – ou pour permettre à sa fille de fouler la neige de l’Utah pendant 20 minutes. Parce que son enfance a été marquée par la pauvreté, son seul petit trésor, Lisa Marie, aura tout ce dont elle rêve. Couverte de diamants, elle se voit offrir un parc d’attractions pour elle toute seule. À sa mort, en 1977, le King ne lui laisse pourtant « que » 5 millions de dollars. Et une ­montagne de factures.

PHOTO PARIS MATCH Lisa Marie et sa mère, Priscilla, alors actrice de la série Dallas. Après la mort d’Elvis, elle la rejoint à Los Angeles.

PHOTO PARIS MATCH Lisa Marie et son fils Benjamin Keough, à Las Vegas en 2015.

PHOTO PARIS MATCH Riley Keough, la fille aînée de Lisa Marie, en 2018.

PHOTO PARIS MATCH 2008. Avec son quatrième et dernier mari, le guitariste Michael Lockwood, et leurs jumelles Harper et Finley. 1 /4







L’empire de Priscilla

Lisa Marie a 9 ans quand elle devient l’unique légataire de son père. Sous conditions. Le testament est formel : elle n’héritera qu’à ses 25 ans et seulement si elle est célibataire. Le chanteur de Suspicious Minds, les esprits méfiants, a pris ses précautions. C’est Vernon, le grand-père de Lisa Marie, qui est désigné pour gérer le patrimoine. Lorsqu’il meurt, deux ans plus tard, la charge revient à Priscilla.

L’actrice qu’on prend pour une enfant frivole montre qu’elle a l’envergure d’une femme d’affaires. Graceland croule sous les dettes et coûte 480 000 dollars d’entretien par an. Pour effacer l’ardoise, elle ne peut pas compter sur les redevances du chanteur : les droits de la plupart des premiers succès ont été cédés par Elvis et son gérant, le colonel Parker. Priscilla pourrait vendre Graceland, mais choisit de miser ses derniers jetons. Elle connaît la puissance évocatrice de ces quatre syllabes : Elvis Presley.

Avec un demi-million, elle transforme la propriété en attraction où 350 employés entrent au service du souvenir.

Le ­mausolée-musée ouvre en 1982 et 38 jours plus tard ­l’investissement est rentabilisé. Graceland devient la deuxième résidence privée la plus visitée des États-Unis, derrière la Maison-Blanche. On ne parle plus d’excursion, mais de pèlerinage, et le culte se monnaie au prix fort.

Dans la boutique, au milieu des savons et des tee-shirts, le billet de 1 dollar à l’effigie d’Elvis se vend 4 dollars. Priscilla a compris que le business de la nostalgie a de beaux jours devant lui. Alors, pourquoi en perdre une miette ? En 1983, l’entreprise EPE, qu’elle dirige, réussit un coup de maître en faisant passer une nouvelle loi dans le Tennessee : la garantie que les droits commerciaux sur le nom et l’image d’une vedette sont cédés aux héritiers. Depuis, les sociétés qui veulent exploiter des objets portant la marque du King doivent s’acquitter d’une avance sur recette.

Il n’a pas fallu 10 ans à Priscilla pour bâtir un empire. Elle doit encore le protéger des Desiree, Deborah – une jeune actrice croisée sur le plateau de la série Dallas dans laquelle Priscilla tient un rôle – et des six autres anonymes qui cherchent à se faire reconnaître comme enfants naturels du King.

PHOTO PARIS MATCH La maison d’Elvis à Memphis : Graceland.

Les malheurs de Lisa Marie

En 1993, quand Lisa Marie est en âge de toucher son dû, elle est l’unique héritière d’une fortune estimée à 100 millions de dollars. Elle note alors que sa mère a accompli un « travail stupéfiant » – après avoir toutefois demandé à un ami journaliste d’enquêter sur le montant exact du pactole. À l’aube des années 2000, Lisa Marie peut vérifier lors d’une vente aux enchères d’objets ayant appartenu à son père que la fièvre n’est pas retombée.

La religion tourne au fétichisme : 1000 $ pour le reçu d’achat d’un téléviseur, 1500 $ pour un emballage de bouteilles d’eau minérale encore fermées. Rafraîchissant. À Graceland, rien ne se perd, tout se transforme en billets verts. La mémoire du King invite au recyclage : le moindre déchet devient item de collection. Lisa Marie est richissime, mais son père ne lui a pas transmis que des reliques valant des millions.

D’Elvis, on pourrait dire qu’elle a reçu une moue irrésistible, un méchant appétit pour les opiacés et, surtout, une incapacité à gérer l’argent. Son train de vie est ahurissant, ses créances abyssales et son entourage, pas forcément bienveillant.

Mal conseillée, elle finit par céder, en 2005, 85 % des parts d’EPE, l’entreprise familiale toujours évaluée à 100 millions de ­dollars. Trois mois avant sa mort, il ne lui serait resté que 95 000 dollars sur ses comptes.

En juin, Priscilla et Riley, actrice comme sa grand-mère, seraient parvenues à un accord. Riley serait l’unique gestionnaire d’un héritage ainsi réparti : 1/9 pour Navarone Garibaldi, le demi-frère de Lisa Marie, et le complément à partager entre les trois sœurs. Quelques jours plus tard, Priscilla s’affiche sur Instagram avec ses trois petites-filles… pour la première fois depuis janvier. Preuve que le temps de la discorde est dépassé ?

D’après son avocat, les Presley sont unis, « ensemble et enthousiastes pour l’avenir ». Il le faut : une étude de Forbes datant de 2020 montre que la magie s’estompe. Les revenus générés par le chanteur auraient reculé de 30 % en 10 ans. Mais Priscilla reste sereine. Elle n’a même pas besoin de l’IA pour croire à la nouvelle vie d’Elvis. On trouve des traces de sa présence jusque dans le désert du métavers, monde virtuel et futur annoncé de l’internet. Elle-même a cocréé la série d’animation Agent Elvis, sur Netflix, et sera bientôt le sujet d’un biopic réalisé par Sofia Coppola.

Elvis à tout prix… Ou comment faire perdurer cette devise que le roi du rock avait frappée d’un éclair : « Taking Care of Business ». Prendre soin des affaires, et vite.