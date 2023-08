Les raisins de la colère… et du désespoir. Jamais le mildiou n’avait attaqué avec une telle virulence les ceps et les graines du vignoble bordelais. Contraints par la limitation de l’usage des ­pesticides, les vignerons se disent désarmés face à ce micro-organisme parasite qui ne fait pas de différence entre les grappes bio et les autres. Surproduction, chute de la consommation, baisse des prix de vente… En Gironde, premier département viticole de France, le fléau aggrave autant qu’il révèle une crise sans précédent : 70 % des exploitants y gagnent moins que le salaire minimum.

Florent Buisson Paris Match

Quand Firmin Luro débarque, à 21 ans, sur le plateau de l’Entre-deux-Mers, pour cultiver 25 hectares de vigne, on sert du vin rouge dans les cantines scolaires françaises et le bordeaux bat des records de production. Nous sommes en 1951. L’avenir à Targon s’annonce radieux. Il le sera.

Trente ans plus tard, son fils Jean-Luc étend le domaine girondin de 16 hectares. « On a bien gagné notre vie, confirme aujourd’hui celui-ci, retraité de 68 ans, les bras ­croisés sur son pull noir. Le moindre hectare de vigne se vendait 45 000 euros. Aujourd’hui, il vaut sept ou huit fois moins… » Car 2023 est d’un tout autre tonneau. Le dernier de la lignée, Julien, 36 ans, tente de ­survivre, frappé par un énième coup du sort : le mildiou. Ce mal invisible, mi-algue, mi-champignon, ravage littéralement les productions de vin rouge du secteur. En premier chef, le cépage merlot, plus sensible.

« Vous voyez, il n’y a plus rien, fulmine Julien, accroupi sur l’herbe tout juste coupée, dans un rang de vigne. Ça, c’est mort, ça aussi, peste-t-il en arrachant les baies noircies et racornies. Et on va passer la machine à vendanger, là ? On va utiliser plus de gasoil qu’autre chose… »

Ce mildiou tardif et vorace, le « rot brun », a profité d’un début d’été humide et chaud en Gironde pour se propager. Certes, après traitement, la progression stoppe… mais seulement jusqu’à la prochaine vague de pluie et d’humidité, car les produits sont chassés au-delà de 20 millimètres de pluie. Pour cet été, la véraison ayant commencé, les grappes ne risquent plus vraiment d’être touchées, mais les dégâts sont irrémédiables.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Trois générations face au désastre dans leurs vignes de Targon. De gauche à droit, Firmin, Jean-Luc et Julien Luro, qui déclare : « Mon père et mon grand-père n’avaient jamais vu ça. »

La faute aux friches ?

Ce n’est pas le climat qui accable Julien. Plutôt les 17 hectares de vignes en friche qui bordent ses parcelles les plus touchées. Non traitées, elles propagent le mal. « J’ai 5 hectares complètement cramés. Au total, je prévois 30 % de perte par rapport à une année normale. Alors que je n’y suis pour rien ! Il y a une crise structurelle des vins de Bordeaux, c’est vrai, mais pour les friches, il n’y avait qu’à prendre un arrêté préfectoral et les faire arracher ! Le syndicat ne bouge pas, l’État non plus… »

Le 19 juillet, il a interpellé le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, venu observer l’ampleur du marasme. « Je lui ai dit qu’on ne pouvait pas nous demander de freiner sur les phytosanitaires et laisser des terrains comme ça… Il m’a répondu qu’une loi pourrait être votée en 2024 pour les interdire [des pénalités sont envisagées]. »

Le vigneron a fait constater par un huissier que ses parcelles bordant les pieds fantômes étaient ravagées et il réfléchit à des poursuites contre le propriétaire voisin.

« Quand j’étais dans le métier, il n’y avait pas ça ! » peste son grand-père Firmin, 93 ans, en pointant les friches avec sa canne.

« C’est un facteur aggravant du mildiou, pas la principale cause, tempère Joël Ortiz, conseiller viticole à la chambre d’agriculture de Gironde. Le facteur principal reste la pluie et ce climat dit tropical, avec des rosées tombées jusqu’au 10 juillet. » Des chais du coin sortent le plus souvent des bordeaux sans prétention, vendus comme ceux des Luro, 4 ou 5 euros la bouteille en supermarché. Les vignobles sont donc plus facilement abandonnés, devenant des réservoirs à maladies… Infernal cercle vicieux qui ronge les professionnels.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Pluie, chaleur : en quelques semaines, une grappe – le travail de toute une année – est desséchée.

Si c’était à refaire…

« Je ne sais pas si j’irai au bout comme mon père et mon grand-père, confesse Julien Luro en retirant ses lunettes de soleil, dévoilant des cernes marqués. Si c’était à refaire, je ne le referais pas. J’y passe tout mon temps, quand on voit le résultat, ça me dégoûte. » Avant de se reprendre, évoquant ces « cépages résistants » qu’il vient de planter. « L’avenir », selon lui. « Je suis encore jeune, je me bats. On joint tout juste les deux bouts, à 1100 euros le tonneau, pour un coût de production un peu en dessous de 1000 euros, car j’ai un marché qui me tient. Beaucoup n’en ont pas… » ­L’exportation vers les États-Unis lui permet aussi de surnager. Drôle d’ironie lorsque l’on sait que Phytophtora infestans – nom scientifique de la maladie – fut détecté la première fois en 1878, en France, sur de la vigne sauvage importée d’outre-Atlantique pour lutter contre le phylloxéra…

Fin juillet, 90 % des parcelles du département avaient des symptômes du mal, selon la chambre d’agriculture. Entre 20 % et 30 % de la production de bordeaux pourraient être perdus cette année.

« C’est la première fois en 20 ans de conseil que je vois ça », achève Joël Ortiz. « Le coup de grâce, tonne de son côté Didier Cousiney de l’association de défense Viti 33, en cours de création. On est en crise depuis 15 à 20 ans et il y a eu le COVID-19, la déconsommation, les intempéries… La filière bordelaise est dans le déni complet. Il y a 1 million d’hectolitres en stock de trop. Nous avons proposé un arrachage massif de 15 000 à 20 000 hectares de vignes, payé 10 000 euros l’hectare arraché. » Neuf mille trois cents hectares seront finalement déracinés, à partir de 2024, et une prime de l’État de 6000 euros versée par hectare. Le propriétaire s’engageant à entretenir le terrain pendant 20 ans, sans produire dessus.

Partout, en sillonnant les routes de l’Entre-deux-Mers, le même constat. « Je suis dans la vigne depuis 50 ans et je n’ai jamais connu ça », abonde André Faugère, 65 ans, rencontré à un jet de pierre, calcaire, de Targon, à Escoussans. Cigarette roulée au coin des lèvres, crâne rasé, le viticulteur nous emmène entre deux averses observer les secteurs saccagés, à l’arrière de son ­Peugeot Partner, son chien, Peps, à nos pieds. « En ce moment, les grappes ont déjà bruni et ne seront plus touchées, détaille-t-il, un peu soulagé. Mi-juillet, la période sèche d’une dizaine de jours a stoppé la progression, mais les dégâts sont faits. Sur le rouge, on aura une récolte moitié moins importante. Chaque année il y a quelque chose… Je vais arracher 8 hectares pour un projet ­d’élevage bovin avec mon fils. La vigne ne l’intéressait pas… »

Le scénario du pire

Comme beaucoup, André a un contrat avec la chambre d’agriculture pour être averti par des techniciens lorsqu’il faut ­traiter. Quelques heures de retard et les conséquences peuvent être catastrophiques. Un scénario du pire qui s’est déroulé à 14 km de là, près de chez Antonin Jamois. Ancien guide de pêche sous-marine à Madagascar, ce dernier s’est installé à Lugasson en 2015 pour produire du vin naturel. Il ne peut donc traiter ses vignes qu’avec du soufre et du cuivre, sans produits chimiques.

Il lui est arrivé, ces dernières semaines, de grimper sur son tracteur à 2 h du matin, le week-end, pour pulvériser son produit, parce que la météo – qu’il inspecte sur quatre sites internet différents – annonçait une pluie imminente.

Chez lui, les dégâts sont mesurés. Mais son voisin, qui vient de passer en bio, a tout perdu.

« Il ­travaille avec un ouvrier aux horaires classiques, du lundi au vendredi, et avec une plus grande surface à traiter, ça a été plus compliqué… Pour protéger les ­feuillages, on crée comme un manteau de protection. Là, ça a été très rapide, très vite sur les grappes. C’est pour ça qu’il faut traiter au dernier moment avant la pluie. »

Dans les grandes maisons qui ont fait le prestige des bordeaux, à quelques encablures, on est dans l’hypervigilance. « On s’est dotés de moyens pour traiter la propriété de 41 hectares en six heures, détaille Blandine de Brier Manoncourt, copropriétaire de ­Château Figeac et fille du « pharaon de Saint-Émilion », Thierry ­Manoncourt, mort en 2010. On a du mildiou, mais il est contenu. »

Sur ce terroir vallonné, fait de quartz et de silex et situé juste en dessous de l’Entre-deux-Mers, des stations météo ont été installées partout. Des ­capteurs hydrosensibles indiquent l’humidité des feuilles, et six personnes sont mobilisables n’importe quand pour traiter les parcelles du Haut et du Bas Paradis, notamment. L’excellence de ce premier grand cru classé A est à ce prix.

Sereine, Blandine de Brier Manoncourt arpente donc d’un pas léger la propriété, où aucune baie ­racornie ne gâche la carte postale. Puis elle s’arrête soudain sur un pied de vigne. Du mildiou ? « Regardez comme elles sont belles, ces grappes ! Cette année, on a une densité exceptionnelle… »