Alerte rose ! La couleur étendard de la plus célèbre des poupées rhabille la planète. Le blockbuster ­Barbie s’offre le meilleur démarrage de l’année aux États-Unis. Dans le rôle phare, Margot Robbie, l’actrice australienne que s’arrachent ­Martin Scorsese, Quentin Tarantino et Damien Chazelle. Du jouet mythique de Mattel, elle a le sourire, la silhouette, la blondeur. Le sens des affaires en plus, avec sa casquette de coproductrice. Une Barbie modèle version 2023 qui mêle glamour, autodérision et féminisme.

Margot Robbie n’est pas du genre rancunier. Si elle avait incarné ­Barbie il y a 10 ans, elle aurait été étrillée par une certaine presse qui aujourd’hui l’encense. Soudain, celles et ceux qui la définissaient comme la « poule de luxe », la « bonasse de service », l’« allumeuse de Hollywood » en font « la reine Margot », la « beauté fatale », la « super­héroïne de Hollywood ».

On ne prête qu’aux riches. Alors que, même en des temps plus modestes, Margot Robbie était déjà une perle, un oiseau rare. En 2012, elle se présente à un essai pour Le loup de Wall Street. Face à Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese lui demande d’improviser une dispute. Le ton monte, elle se prend au jeu et finit par mettre une baffe à l’acteur. Elle rentre chez elle en se disant que c’est mort. C’est tout le contraire. Un tel tempérament ne laisse personne indifférent. Le rôle conquis va la satelliser.

Quand Scorsese lui propose de se présenter en ­nuisette pour une séquence, elle refuse : « Son corps est sa seule forme de monnaie dans le monde de Jordan [le personnage incarné par DiCaprio], explique-t-elle à Scorsese. Elle le sait et sa logique est de se présenter nue. Elle joue cartes sur table. » Cette scène, comme celle où, assise et vêtue d’une jupe moulante, elle écarte lascivement les jambes face à DiCaprio en disant : « Maman en a vraiment plus qu’assez de ­porter des petites culottes », la sortent du lot, au même titre que Sharon Stone après Basic Instinct. Non pas pour de basses ­raisons sexuelles, mais pour l’aplomb dont elles témoignent. Margot Robbie n’a que 23 ans quand sort Le loup de Wall Street.

Le look de l'été dans la vitrine d'une boutique Zara à Madrid.

L'empreinte Barbie jusqu'aux bottes de cowboy, exposées à droite dans le pop-up Zara des Champs-Élysées, à Paris.

Un vrai décor de film. Dancefloor, toboggan et piscine à débordement pour « La maison rêvée de Ken », à Malibu, mise à disposition sur Airbnb.

Le menu coloré de Burger King. 1 /4







Qu’importent les ragots sur un prétendu flirt avec DiCaprio, ou cette histoire de ­Photomaton topless avec Will Smith au cours de la fête de fin de tournage, un peu trop arrosée, du film Diversion. La médisance étant fille de l’ignorance, ces commérages lui vaudront pourtant longtemps une sale réputation. Les tabloïds persiflent tandis que Margot Robbie tourne en Angleterre Suite française, l’adaptation du roman d’Irène Némirovsky. À Londres, elle ­partage un appartement avec des membres de l’équipe. Parmi eux, Tom Ackerley, troisième ­assistant-réalisateur, autant dire « nobody » face à la notoriété des deux amants qu’on lui prête. Amoureuse transie du garçon, Margot doute de son charme, tandis que lui n’ose pas ­bouger une oreille.

« Nous étions devenus amis, confiera-t-elle plus tard au magazine Vogue, mais j’ai toujours été amoureuse de lui, persuadée que lui ne l’était pas. Et puis je me suis dit : “Ne sois pas stupide. Dis-lui !” » Elle le fit. Deux ans plus tard, en 2016, les tourtereaux se marient en Australie, son pays natal. La même année, ils créent leur société de production, LuckyChap – traduisez « mec chanceux » – Entertainment. Objectif affiché : produire des films intéressants dont les rôles principaux échoiront essentiellement à des femmes. Car Margot Robbie n’a pas attendu l’affaire Weinstein ou le mouvement #metoo pour être féministe. Sans toutefois prétendre déconstruire son mari : « Tom est ma principale source d’inspiration », disait-elle dans nos pages.

Ryan « Ken » Gosling, impeccable en macho de Celluloïd. Ici, sur le tournage avec la réalisatrice, Greta Gerwig.

Clouer le bec à ses détracteurs

Leur premier gros coup est risqué : Moi, Tonya retrace le destin de Tonya Harding, patineuse déchue pour avoir commandité l’agression de sa rivale, Nancy Kerrigan. Margot Robbie, qui ­s’octroie le rôle de la méchante, se transforme physiquement pour l’occasion. Elle n’est pas laide, mais aux antipodes de la beauté qu’on connaît. La performance, qui cloue le bec à ses détracteurs, lui vaut une nomination aux Oscars. Elle en aura une autre pour son interprétation dans Scandale, face à Nicole Kidman et Charlize Theron.

Intrépide, Margot Robbie. Pour incarner Harley Quinn, fiancée imprévisible du Joker, dans Suicide Squad puis dans Birds of Prey, elle se met à la boxe, à la gymnastique, pratique le maniement des armes et même l’apnée, capable de rester sous l’eau cinq minutes sans respirer.

Sur les plateaux, ses doublures passent leur temps à chauffer les bancs quand elle exécute elle-même la plupart des cascades. Même à moto. Margot Robbie a tous les talents, même ceux que l’on attribue plus volontiers aux hommes.

Une femme parfaite qui, avec ses premiers cachets, met sa mère à l’abri en rachetant l’hypothèque de sa maison. Son père a très tôt été aux abonnés absents, ­laissant son épouse seule avec quatre gamins, deux garçons et deux filles.

Petite, Margot, la troisième, rêvait d’être magicienne ou trapéziste, elle a donc fait une école de cirque pour parvenir à ses fins, avant de nourrir une ­passion pour le hockey. On comprend mieux ses compétences sportives, sans parler de son endurance. Pour les besoins de Babylon, la démentielle fresque cinématographique de Damien Chazelle, Margot Robbie dansera huit heures d’affilée deux jours consécutifs pour une scène de fête. Jusqu’au-boutiste, Margot Robbie ? Exigeante, avant tout. Et Barbie en est la parfaite démonstration.

L'influenceuse américaine Kylie Jenner se met en boîte pour Halloween, le 31 octobre 2018.

En avance sur le phénomène, Zahia Dehar clôt son défilé de lingerie dans un emballage Barbie, le 2 juillet 2012.

Kim Kardashian en tenue Balenciaga Barbie, le 6 juin 2022. 1 /3





La relance de Barbie

Mattel, société créatrice de la fameuse héroïne en plastique, songeait depuis des années à lui donner chair. Car, si le temps n’a pas de prise sur Barbie, depuis 2018, sa maison mère a vu son chiffre d’affaires dégringoler sans interruption. Le projet de film, qui avait pour objectif de ressusciter une poupée en fin de parcours, a d’abord manqué de se faire avec l’humoriste trash Amy Schumer, puis avec Anne Hathaway. C’était avant que Margot Robbie n’appelle le boss de Mattel pour lui expliquer comment elle et son mari voyaient les choses.

Parce qu’il allait de soi que les deux inséparables seraient les ­producteurs. Tout figure dans l’accroche de la bande-annonce : « Si vous aimez Barbie, ce film est pour vous. Si vous détestez Barbie, ce film est pour vous. » Sous des dehors rose bonbon, Barbie est en effet un manifeste féministe. Quand Ruth Handler l’a créée, en 1959, c’était d’ailleurs pour libérer des petites filles condamnées à jouer à la maman avec des poupons en Celluloïd.

Margot Robbie et Ryan Gosling, dans un biopic qui démarre au quart de tour.

Heureuse de l’évolution progressiste qui vit apparaître une Barbie noire en 1980 et une Barbie ­enrobée en 2016, Margot Robbie pousse le curseur en confrontant Barbie au monde réel. Avec un pitch à faire frémir les machos : « Vivre à Barbie Land, c’est être un être parfait dans un endroit parfait. À moins d’être en pleine crise existentielle. Ou que vous soyez un Ken. »

Barbie révèle l’humour piquant et l’intellect mordant de Margot Robbie, mais ­surtout son sens redoutable des affaires, son cachet passant de 300 000 $ sur Le loup de Wall Street à 12,5 millions pour incarner la star de Mattel. Ensuite, il y a l’opération ­marketing. La major hollywoodienne ­Warner, à laquelle l’actrice-productrice et Mattel, coproducteur, ont confié les clefs du projet, a investi 100 millions de dollars, dont une vingtaine en partenariats, pour ­promouvoir ce blockbuster.

Avec Ken, incarné par Ryan Gosling. Pour Margot Robbie, la maison Vivienne Westwood a reproduit la robe d'une Barbie de 1960. Londres, le 12 juillet.

Airbnb propose des villas ­Barbie, Burger King, une sauce Barbie, et l’application de ­rencontres Bumble, de faire connaissance avec sa ­Barbie ou son Ken, ­tandis que Google lance une pluie d’étoiles roses chaque fois qu’un internaute tape le nom de Barbie ou de Margot Robbie. Impossible d’échapper au phénomène.

Si les influenceurs Lena Situations et Seb la Frite ont été sollicités pour doubler Barbie sirène et Ken triton en français, c’est sans doute pour leur talent mais aussi, surtout, pour s’assurer une visibilité auprès de leurs 7,5 millions d’abonnés. Avec 360 000 entrées (dont 91 000 en avant-p­remières) en France le jour de son lancement et 155 millions de dollars de recettes aux États-Unis le premier week-end, Barbie réalise le meilleur démarrage de l’année. Et dire que Ryan Gosling ne voulait pas jouer Ken… Pour le convaincre, Margot Robbie a dû lui promettre, en plus d’un cachet égal au sien, parité femme-homme oblige, un cadeau pour chaque jour de tournage. Le voici donc pourvu d’une impressionnante collection de colliers en coquillages et d’un sens de l’autodérision à toute épreuve, compte tenu du crétin auquel il prête ses traits.

Tom Ackerley, qui accompagnait son épouse à toutes les avant-premières mondiales, ne semblait pas se sentir particulièrement concerné par le discours anti-con que véhicule le film. Mais si l’idée saugrenue lui venait de cesser d’être le mec parfait de Margot Robbie, il faudrait qu’il se souvienne de cette blague : un homme souhaitant offrir une Barbie à sa fille se voit proposer par un commerçant plusieurs modèles, tous au prix invariable de 19,95 euros, à l’exception de la Barbie divorcée qui coûte 99,95 euros.

Une gamme de poupées toujours plus inclusive. De gauche à droite : Barbie asiatique (depuis 1985), Ken Fashionistas (depuis 2019), dotée de prothèse (depuis 2019), chauve (depuis 2020), en fauteuil roulant (depuis 1997), pulpeuse (depuis 2016) ou atteinte de vitiligo (depuis 2020).

« Pourquoi ? demande l’acheteur.

— Parce que, répond le vendeur, avec la Barbie divorcée viennent également la maison de Ken, la voiture de Ken, le camping-car de Ken, etc. »