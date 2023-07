À la sortie de l’église, rue Saint-Honoré, au son de La javanaise. Derrière le cercueil, les filles de Jane Birkin, Lou et Charlotte ; ses petits-enfants Ben, Marlowe, Alice et Roman ; ses gendres, Stéphane Manel, compagnon de Lou, et Yvan Attal.

Lumineuse et rieuse, c’est l’image qu’elle nous laisse. Pendant la cérémonie à l’église Saint-Roch, sa fille Charlotte Gainsbourg confie sa douleur : « Je me retrouve orpheline. Je vois toutes vos âmes en peine sans elle, je vois déjà le vide qu’elle nous laisse. C’est ma maman, notre maman, votre Jane. » Elle a tenu à porter son cercueil jusque devant l’autel avec sa sœur Lou Doillon. Dans son discours, celle-ci a égrené les souvenirs avant de conclure : « Maman, merci pour toutes ces aventures, merci de ne pas avoir été ­ordinaire, raisonnable ou docile. » Hommage à une artiste libre et rebelle qui, même affaiblie, s’accrochait à un rêve : remonter sur scène.

Benjamin Locoge

Elle avait abordé 2023 avec l’énergie d’une débutante. Heureuse de pouvoir reprendre sa tournée, de défendre Oh ! Pardon tu dormais…, l’album qu’elle avait écrit et qu’Étienne Daho avait produit. Malgré des reports et des annulations en cascade, Jane contemplait son carnet de bal avec plaisir. Elle avait chanté à Londres, Roubaix, Oslo, à la Philharmonie de Paris en 2022, et cette nouvelle année devait la mener à l’Olympia, cette salle adorée où elle ne s’était pas produite depuis ­longtemps.

Jane ne chantait jamais assise. Elle se tenait debout devant son public. Alors son équipe avait installé un tabouret haut sur lequel elle pouvait s’appuyer. Une fois le concert lancé, soutenue sur scène par ses merveilleux musiciens, la voix et surtout l’envie faisaient oublier les hésitations d’un corps chancelant. Hélas, début mars, tout s’écroule : Jane se fracture la cheville lors d’une chute à son domicile parisien. Plus question de grimper sur les planches, encore moins de sillonner les routes de France. « Elle était affaiblie depuis son AVC de 2021, raconte l’un de ses proches, mais ne se plaignait pas. Elle s’est résignée à reporter à nouveau ses concerts du printemps à l’été… »

Jane n’était pas du genre à baisser les bras. Au contraire. Sa tournée à l’arrêt, elle reçoit beaucoup à son domicile de la rue ­d’Assas, un vaste rez-de-chaussée, près de Saint-Germain, qui lui paraît tout petit en comparaison de cette grande maison de la rue de la Tour, dans le XVIe arrondissement de Paris, où elle a longtemps vécu. Heureusement, l’appartement possède un petit bout de jardin qui lui permet de profiter de la lumière du jour.

PHOTO PARIS MATCH Lou et Charlotte, un même chagrin

PHOTO PARIS MATCH Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni et sa mère Catherine Deneuve (à droite), avec Sandrine Kiberlain et sa fille Suzanne Lindon.

PHOTO PARIS MATCH Christophe Malavoy (en haut), Carole Bouquet (au centre) avec Étienne Daho, José Garcia (derrière) et Maïwenn (à droite). À gauche, en bleu, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak réconfortée par Matthieu Chedid. Au premier plan à droite, Andrew Birkin, le frère de Jane.

PHOTO PARIS MATCH Bambou (au premier plan), dernière compagne de Serge Gainsbourg, et leur fils Lulu (à gauche), avec Matthieu Chedid et Imany.

PHOTO PARIS MATCH Charlotte Gainsbourg entre ses enfants Ben et Alice, Lou Doillon et son fils Marlowe, avec Roman de Kermadec (à droite), le fils de Kate.

PHOTO PARIS MATCH Face à Charlotte, l’émotion de Catherine Deneuve.

PHOTO PARIS MATCH Charlotte dans les bras d’Yvan Attal, son mari.

PHOTO PARIS MATCH Jacqueline Gainsbourg, la grande sœur de Serge.

PHOTO PARIS MATCH Pour Charlotte Gainsbourg, la tendresse de son amie Vanessa Paradis.

















Olivier Gluzman, son manager depuis 22 ans, fait partie des visiteurs réguliers, tout comme Linda, sa sœur, qui saute dans ­l’Eurostar aussi souvent qu’elle peut pour passer du temps avec elle, son frère aîné Andrew et, bien évidemment, ses filles Charlotte et Lou. Cette dernière étant de nouveau mère depuis juillet 2022, Jane voit ­régulièrement Laszlo, son sixième petit-enfant. Et puis il y a Roman, le fils de Kate, qui aime sa grand-mère plus que tout au monde ; Ben, le fils aîné de Charlotte, qui prépare son mariage avec Jordane, Jo, la seconde fille de Charlotte, et Marlowe, le fils aîné de Lou, dont Jane s’est beaucoup occupée quand il était enfant.

Olivier Rolin, en ex attendri, passe souvent une tête, sans oublier Nelly, qui veille sur la maison depuis toujours. Elle est la complice silencieuse, celle qui aide au ménage, aux courses, au courrier, aux repas. Elle est devenue, au fil des décennies, une présence rassurante pour Jane, presque une amie. Jane cherche à occuper son temps. Quand Roman lui parle d’un projet de film sur Kate Barry, sa mère, Jane l’écoute avec enthousiasme. Elle veut en savoir plus : connaître le réalisateur, discuter avec lui avant ­d’accepter de répondre à ses questions et de donner son accord pour un entretien filmé. Rien de mieux qu’un projet pour continuer à espérer.

Elle sait que lorsqu’elle avait dû renoncer à chanter à Montpellier, le 24 ­janvier – un coup de froid –, c’est la perspective de retrouver son public à Lille cinq jours plus tard qui lui avait permis de se remettre sur pied. Ce dimanche 29 janvier, Étienne Daho était du voyage. Il avait eu envie de faire une surprise à Jane, de la rejoindre sur la scène du ­Nouveau Siècle pour chanter Oh ! Pardon tu ­dormais…, leur duo figurant sur le dernier album de Jane. Elle ignorait qu’il s’agirait de son ultime concert.

« Jane était si fière de ce disque », sourit un proche. Avec sa plume, elle avait réussi à dire les maux qui la traversaient depuis le décès de Kate, en 2013.

Album expiatoire teinté de souvenirs, Oh ! Pardon tu dormais… lui avait permis de comprendre que l’écriture pouvait être au moins aussi importante que le chant ou la comédie. Et lors de sa présentation au public, au théâtre de Vannes en mai 2021, Jane Birkin avait été saisie par l’accueil chaleureux d’une salle qui l’avait ovationnée longuement après une prestation courte mais intense. Depuis cette période, Jane avait dû drastiquement limiter ses sorties parisiennes. On ne la voyait plus au théâtre de l’Odéon, où elle avait ses habitudes, venant à tous les spectacles, accompagnée de son ami Michel. Elle se ménageait, se réservant pour honorer au mieux ses rendez-vous avec le public si cher à son cœur.

PHOTO PARIS MATCH Trois générations sur le tapis rouge. Autour de Jane, Charlotte Gainsbourg et sa fille Alice Attal, le 24 février, lors de la cérémonie des César.

Elle avait une autre priorité ces derniers mois : défendre jusqu’au bout le film Jane par Charlotte, nommé aux César dans la catégorie meilleur documentaire. Jane avait laissé Charlotte lui poser toutes les questions qui la taraudaient. Ensemble, elles avaient arpenté les lieux du passé, de la rue de Verneuil – la maison de Serge – à l’Aber Wrac’h, la demeure bretonne que la chanteuse avait acquise. Le soir de la cérémonie, le 24 février, dans la nuée de stars qui foulent le tapis rouge de l’Olympia, mère et fille sont ovationnées. Personne, ou presque, ne remarque la discrète présence d’Alice, première fille de Charlotte et première petite-fille de Jane. Le film ne remporte pas la statuette convoitée, mais Jane Birkin, quoiqu’un peu furieuse, rentre néanmoins chez elle avec le sentiment du devoir accompli.

Les mauvaises nouvelles…

Début mai, l’équipe qui la suit à l’hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine – Saint-Denis, s’inquiète. Jane Birkin cumule problèmes respiratoires et difficultés pour se mouvoir. Elle doit se rendre à l’évidence : elle ne pourra pas assurer son tour de chant de l’été. La mort dans l’âme, elle valide le communiqué transmis par son manager : « J’ai toujours été une grande optimiste et je me rends compte qu’il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d’être sur scène et avec vous. J’aime tellement être avec vous. Vous me manquez. À très bientôt, rendez-vous cet automne. »

Ce message, publié sur ses réseaux sociaux le 26 mai, sera le dernier de Jane Birkin. Deux semaines plus tard, elle est de retour à l’hôpital ­Avicenne.

Jane rit lorsque Laszlo, qui lui rend visite, joue avec les tuyaux qui l’aident à ­respirer. « Ça t’amusait, s’est rappelée Lou s’adressant à sa mère lors de ses obsèques lundi 24 juillet au matin, à l’église Saint-Roch. Tu m’avais dit : “Ce serait quand même une drôle de fin.” »

« Jane était pleinement dans la vie, raconte un autre proche. Elle n’avait pas aimé se voir dans un fauteuil roulant, devoir demander de l’aide pour ses faits et gestes du quotidien. C’est ce qui lui a donné l’énergie de s’en sortir une nouvelle fois. Et elle était la première à nous expliquer qu’elle allait remonter sur scène, elle voulait toujours regarder devant… » À sa sortie de ­l’hôpital, Jane l’indépendante dit à son entourage qu’elle se sent mieux.

PHOTO PARIS MATCH Le spectacle des Enfoirés, à Lyon, en janvier 2023. Sa dernière apparition à la télévision, le 3 mars.

Le 1er juillet, à Auvers-sur-Oise, elle fait même une arrivée triomphale au mariage de son petit-fils Ben Attal. Sur des béquilles, certes, mais heureuse d’être de la fête parmi les siens. À force ­d’abnégation, elle parvient à remarcher, ce qui laisse penser à ses proches que tout va bien. « Elle ne voulait surtout pas qu’on ait pitié d’elle, poursuit cet intime. Elle faisait bonne figure, pouvait ­s’agacer qu’on s’inquiète de sa santé. »

Quand, à la veille des vacances d’été, ­Charlotte et Lou, ses filles aimantes, sans cesse soucieuses, ont du mal à quitter Paris par crainte que quelque chose ne lui arrive, Jane les ­supplie de vivre normalement, sereinement. Elle demande à Gluzman, comme elle surnomme son manageur, de s’activer pour reprogrammer son concert de l’Olympia. Ce dernier se trouve au Festival d’Avignon le samedi 15 juillet.

Ce jour-là, Jane décide qu’elle peut enfin ­rester un peu seule. Elle ne veut pas de visiteur médical, ni de présence familiale ou ­amicale. Non, elle veut avancer, faire face à ses angoisses et ses problèmes. Il est donc convenu que Nelly revienne le dimanche matin pour préparer son ­déjeuner.

Quand elle pénètre dans le rez-de-­chaussée de la rue d’Assas, le 16 juillet peu avant 11 h du matin, elle trouve Jane inanimée dans un fauteuil. Un nouvel AVC lui a cette fois été fatal.

Roman, le fils chéri de Kate, est le premier de la famille sur les lieux. Sous le choc, il va promener Bella, le dernier ­bouledogue de Jane. ­Bientôt Lou Doillon et son compagnon Stéphane Manel, de retour de Saint-Paul-de-Vence, puis Yvan et Charlotte le rejoignent. Tous connaissaient les dernières volontés de Jane : une cérémonie à l’église selon le rite anglican, une incinération, puis une inhumation au cimetière du Montparnasse, dans le caveau où repose Kate, non loin de la tombe de Serge.

Celle-là même où elle allait déposer « ces fleurs de ­printemps, endeuillées, dispersées au vent […] sur ces murs épais » qu’elle haïssait tant. Car Jane ne voulait pas mourir. C’est la vie qui s’en est allée.