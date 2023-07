Une végétation dense et dangereuse, des orphelins de mère qui sèment des objets pour être retrouvés, des épreuves surmontées, des esprits bienveillants : tous les ingrédients sont réunis dans cette histoire décrite comme miraculeuse. Elle a commencé, le 1er mai, par le drame du crash auquel aucun adulte n’a survécu. Et s’est terminée le 9 juin avec un « happy ending » : la découverte des quatre jeunes survivants âgés de 11 mois à 13 ans. Mais la réalité est parfois plus sombre que les fables. Avant de se retrouver perdue dans l’enfer vert, la fratrie avait connu une autre histoire : celle de la violence familiale.

Charles Emptaz Paris Match

La météo change vite sous l’équateur. Dans l’étouffante moiteur amazonienne, Hernando Morales chasse les moustiques et guette l’éclaircie depuis 4 h du matin, quand le soleil transperce enfin le ciel, ce lundi 1er mai. « Le temps est parfait, on va ­décoller tout de suite », lâche le pilote en se dirigeant vers l’aéroport d’Araracuara. « Aéroport » est un bien grand mot pour ­qualifier ce confetti de rocailles perdu dans la jungle et qui ressemble au vestige émergé d’une civilisation précolombienne.

La piste d’atterrissage a été creusée à même la roche par les prisonniers du bagne, fermé depuis. Trouée de toutes parts, elle se remplit d’eau à chaque averse, offrant d’agréables piscines aux chiens errants. La carcasse d’un avion crashé en 1964 complète ce décor, rappelant aux pilotes de la ligne Bogota-Araracuara le sort qui les attend à la moindre erreur. En l’absence de routes ­terrestres, ce vol est le seul moyen de quitter l’Amazonie. L’immense forêt qui abrite les minorités indigènes et forme plus du tiers du territoire colombien, n’a jamais été ­investie par l’État.

Avant de se serrer dans le Cessna 206, grand comme une berline familiale, il faut peser les passagers du jour. L’appareil ­supporte 450 kilos de charge. Prudemment, le chef indigène Herman Mendoza monte sur la balance. Bientôt suivi par une jeune mère de famille, Magdalena Mucutuy, arrivée la veille, en pirogue. Elle tient dans ses bras Cristin, sa petite dernière, qui suce frénétiquement sa tétine. Ses deux filles aînées, issues d’un premier mariage, passent ensuite : Lesly, 13 ans, et Soleiny, 9 ans, toutes deux hilares. Enfin Tien Noriel, 5 ans, le seul garçon de la famille, s’avance très sérieux pour cette formalité. Ils vont rejoindre le papa, Manuel, exilé depuis 15 jours à Bogota.

Le moteur vrombit déjà dans un vacarme de Mobylette débridée. Difficile de croire que cet engin va s’envoler.

« Les pauvres, ils s’y sont repris à trois fois pour décoller. À la deuxième tentative, l’avion est même sorti de piste ! » se souvient Marta Muñoz, l’épicière d’Araracuara qui a pris la dernière photo de Magdalena vivante. L’appareil quitte enfin le sol à 6 h 42, découvrant bientôt le canyon qui plonge vers les eaux brunes de la rivière Caqueta. Puis c’est le vert émeraude immense, infini, de la forêt amazonienne.

PHOTO PARIS MATCH Marta Muñoz, épicière près de l’aérodrome d’Araracuara, a pris en photo le Cessna juste avant le décollage.

PHOTO PARIS MATCH Magdalena, la mère de la fratrie, et sa dernière-née, Cristin, 11 mois, à l’aérodrome d’Araracuara, avant le décollage. 1 /2



Le compteur affiche 200 km/h, la vitesse de croisière. Trente minutes plus tard, le Cessna atteint 2500 mètres d’altitude, ­flottant au-dessus de l’interminable canopée. Mais à 7 h 17 Hernando appelle au secours : « Mayday, Mayday, problème moteur, je cherche un champ pour me poser. » 7 h 32 : « Le moteur remarche, je reprends de l’altitude. »

Un espoir douché 11 minutes plus tard, près de la rivière Apaporis : « Mayday, Mayday, le moteur lâche encore, je vais tenter de me poser sur l’eau. » Trop tard. L’avion plonge inexorablement vers la jungle, percute la cime d’un arbre. Moteur éjecté. Le reste de l’appareil tombe à pic, détachant le pare-brise, qui décapite le chef indigène et tue le pilote sur le coup. Magdalena, dont le siège est arraché par le choc, meurt la tête encastrée sur le dos du pilote. Sang, carburant, corps brisés et tôles froissées. Ici s’achève l’histoire du crash.

Commence alors celle qui va tenir le monde en haleine durant 40 jours : celle des quatre enfants survivants du drame. Miracle, magie, éducation indigène… Chacun, en Colombie, a sa version du conte, pour expliquer comment des gamins âgés de 11 mois à 13 ans ont survécu dans l’endroit le plus hostile et le plus reculé de la planète.

PHOTO PARIS MATCH Le 15 mai, deux semaines après le crash, les militaires retrouvent le Cessna 206. Les trois adultes sont morts, les enfants ont disparus. Dans la région du fleuve d’Apaporis, en Amazonie colombienne.

Là où règnent les esprits…

« J’étais avec mes enfants hier, mais je ne leur parle pas trop de l’accident, je sais que c’est trop douloureux pour eux. » Cravate à l’effigie d’un tigre, peau mate, beau mec, Manuel Ranoque, le père des deux plus jeunes enfants et beau-père des deux aînées, a été le premier prévenu. Il a participé activement aux recherches qui ont permis de les retrouver vivants et raconte l’expédition depuis un café de Bogota. Rivé à son téléphone, il échange en même temps avec quelques-uns des indigènes volontaires qui ont formé l’équipe de sauvetage. Ces ­derniers négocient âprement les droits de leur aventure avec des équipes de cinéma. Il faut les voir dans leur hôtel, baskets et polos neufs, se faisant offrir des verres jusqu’au bout de la nuit par de jeunes requins de la production audiovisuelle pressés de leur faire signer des contrats. Tous soucieux de décrocher « l’exclusivité ».

Comme tous ceux partis dans la jungle, Manuel est revenu métamorphosé. Vénal et quasi mystique.

PHOTO PARIS MATCH De l’ethnie huitoto, Manuel Ranoque veut récupérer la garde des quatre enfants. Ce que l’ICBF, l’aide sociale à l’enfance colombienne, a refusé.

Ma famille est tombée dans une forêt totalement vierge. Cette jungle ne connaît pas les hommes. Là-bas, seuls les esprits règnent. Manuel Ranoque

Sa famille appartient à l’ethnie huitoto, peuple indigène christianisé mais pour lequel la forêt amazonienne demeure à la base de la spiritualité. Une jungle vue comme un univers traversé de forces positives et négatives. « Là-bas, il y les “duende”. Des esprits malfaisants qui te font perdre ton chemin. » Aux côtés des volontaires venus des quatre coins de l’Amazonie, 250 soldats des forces spéciales ont été dépêchés pour les recherches. À leur vision moderne, faite de caméras thermiques, de chiens renifleurs, de points GPS, s’opposerait celle des indigènes, empreinte de mysticisme et à l’écoute des esprits de la forêt.

Seulement voilà : « C’est nous qui avons trouvé l’avion. Et les enfants ! » clame Henry Guerrero, petit moustachu issu du groupe des 16 indigènes parvenus au bout de l’aventure. Douze heures par jour, ces hommes ont quadrillé une jungle pluvieuse et insalubre où l’on ne voit pas à 10 mètres. 80 % des volontaires ont abandonné en cours de route, terrassés par la fatigue ou la maladie. Pas Henry. Depuis des hélicoptères qui survolaient la jungle, les militaires diffusaient par des haut-parleurs des messages enregistrés de la grand-mère appelant ses petits-enfants à se montrer. « J’entendais sa voix en boucle. Je l’ai encore en tête », soupire-t-il. « C’est la communauté qui nous a recommandé d’utiliser non pas la voix du père, mais celle de la grand-mère, pour rassurer les enfants », ­précise le général Sanchez, qui dirigeait l’opération Ezperanza.

Au 35e jour de l’expédition, le chaman de la troupe indigène, El Rubio, lui a réclamé du yagé (prononcez yaré). Une plante plus connue sous le nom d’ayahuasca, utilisée dans les cérémonies indiennes. « À ce stade, j’ai pensé que ça pouvait les aider à garder le moral. J’ai donc demandé à mes hommes d’aller en chercher par hélicoptère. » La délicate mission est confiée au lieutenant Felipe Montoya : « Un de mes hommes a remonté la rivière, de village en village, pour trouver la liane de yagé. » C’est Serafina Guerrero, guérisseuse de 70 ans, qui prépare la potion.

« Le yagé, c’est Dieu qui l’a donné aux Huitoto. La liane t’indique ce qu’il faut faire », explique-t-elle. Ce mélange de feuilles d’arbuste et de liane qu’on trouve en Amazonie contient un puissant psychotrope naturel : la diméthyltryptamine. Son ingestion modifie l’activité électrique du cerveau et ­provoque de puissantes hallucinations, la sensation de sortir de son corps et de voyager dans des dimensions parallèles. Elle fait aussi, parfois, quelques morts.

PHOTO PARIS MATCH En vol pour l’hôpital militaire de Bogota avec les secouristes de l’armée. À gauche, Manuel Ranoque qui tient Cristin dans ses bras

Une fois le yagé livré au cœur de la jungle, le chaman El Rubio s’adresse au lieutenant Montoya : « Avec ça, je vais voyager et, demain, les enfants seront retrouvés », annonce-t-il, sûr de lui. L’Indien dialogue une nuit entière avec les esprits de la forêt, en proie à des visions. Le lendemain, il indique une position à 5 kilomètres du camp. « Ils sont partis dans une direction qui me ­paraissait sensée », concède le général Sanchez. « On s’est mis en marche à 8 h. Et à 15 h, on avait retrouvé les enfants. Tout le monde pleurait », relate simplement Henry Guerrero. « Appelez ça coïncidence si vous voulez, mais ça fait quand même réfléchir », souligne le lieutenant Montoya, qui n’en revient toujours pas.

PHOTO PARIS MATCH Tien Noriel, 5 ans, le regard hagard, à l’hôpital où il restera plusieurs semaines avec ses sœurs.

La bataille… pour le magot

Cette merveilleuse histoire où se mêlent ­survie, mythes indigènes et médiatisation planétaire ne serait pas complète sans sa part d’ombre. Son personnage obscur. L’ogre du conte.

Depuis leur sortie de l’hôpital militaire de Bogota, presque rien ne filtre du sort des gamins rescapés du Cessna HK-2803. Tout juste sait-on qu’ils ont survécu à leur périple, en suivant un cours d’eau, en se nourrissant de fruits et en s’abritant de la pluie sous des cabanes de feuillages. Aujourd’hui, après un mois de convalescence, les enfants seraient en pleine forme et à l’abri, quelque part à la campagne, sous la protection de l’ICBF, ­l’Institut colombien du bien-être familial.

Il s’agit aussi pour les autorités d’enquêter sur les cercles familiaux et de protéger les enfants. Car, en coulisses, la bataille pour leur garde et le magot qui va avec, a déjà commencé. Deux clans s’affrontent. Aussi avides l’un que l’autre. D’un côté, le père des deux plus jeunes, et beau-père des deux aînées, Manuel Ranoque. Il a le ­soutien du groupe des 16 indigènes. Pour le général Sanchez qui ­dirigeait l’opération Esperanza, « Manuel était un vrai leader pour ces hommes, il les a motivés comme un père qui cherchait ses enfants. » De l’autre côté, la belle-famille, soudée par le deuil de Magdalena et la détestation de Manuel, qu’ils accusent d’être le monstre à l’origine du drame. Leur objectif : récupérer les enfants mais aussi l’argent de l’indemnisation pour la mort de Magdalena.

PHOTO PARIS MATCH Les enfants : Lesly, 13 ans, porte Cristin, 11 mois. Soleiny, 9 ans, et Tien Noriel, 5 ans. Manuel est le père des deux plus jeunes.

Fidencio, l’oncle de Magdalena et adepte de bière fraîche, est le plus volubile : « Elle a eu une vie très triste, Manuel la frappait beaucoup », lance-t-il en préambule dans un tintement de verres, avant d’essayer de nous vendre des photos des enfants, qu’il est passé voir à l’hôpital. Le petit homme nous invite à un rendez-vous, cette fois en présence des parents de Magdalena.

Narciso, le père de la défunte, ne parle guère, occupé à mâcher le mambe, cette poudre verte de coca, qu’il mélange à l’ambil, du miel de tabac. Cet usage, fréquent chez les Huitoto, est associé à la parole et aux décisions importantes. Fatima, la mère de Magdalena, n’a pas de mots assez durs pour condamner son gendre : « Il a eu plein de femmes avant, il fume de l’herbe et n’a aucune éducation. Il a battu ma fille et a essayé d’agresser sexuellement Lesly, ma petite-fille de 13 ans. »

PHOTO PARIS MATCH Transport du bois de chanta, nécessaire à la préparation de l’ambil, une gelée de tabac consommée avec le mambe. Puerto Sabalo-Los Monos, le 29 juin

L’accusé, rencontré quelques jours plus tard, rend coup pour coup : « Mes beaux-parents sont des alcooliques. Ça va leur retomber ­dessus. Ils ont cru que cette histoire allait les rendre riches. Moi, je suis allé chercher mes enfants dès le premier jour dans la forêt. Ils étaient où, eux ? »

Les accusations de violences sont suffisamment graves et étayées pour que l’ICBF ait tenu Manuel Ranoque à distance de ses belles-filles, Lesly et Soleiny. Il risque aussi de perdre la garde de Tien Noriel et de Cristin. « Je ne leur laisserai jamais prendre mes enfants pour qu’ils soient élevés à l’occidentale », jure Manuel, qui s’est déjà trouvé un avocat. Démêler le vrai du faux implique de quitter les hauteurs de Bogota pour rejoindre le plateau de la jungle amazonienne où se trouve le village d’origine des enfants.

Retour à Araracuara

Un premier vol nous mène à San José del Guaviare, où des touristes en chapeau ­d’Indiana Jones essaient leurs nouvelles chaussures à crampons dans une jungle balisée. Puis il faut attendre le vol hebdomadaire du mardi pour attraper une « avionette » à destination de la vraie forêt. À bord du petit Tupolev, coincés à cinq sur un banc entre des caisses de bière et des sacs de chips, nous tentons d’oublier les vibrations assourdissantes et l’odeur d’essence. Une femme se signe. Sous nos pieds, les 6,7 millions de kilomètres carrés de forêt amazonienne. Un continent vert, plus grand que le territoire de l’Union européenne.

Dans cet infini végétal, une tête d’aiguille : Araracuara. C’est de cette piste très cabossée que le Cessna a fait son dernier décollage. Ici, l’histoire des clans Mucutuy et Ranoque est bien connue. L’épicière promet de nouvelles révélations pour le lendemain, et suggère en attendant de s’adresser aux sœurs de la défunte Magdalena, qui se trouvent par hasard à deux mètres de nous.

Yuritza et Gerixa, jumelles de 28 ans, ont grandi avec leur aînée. « C’était très dur avec son mari, il la maltraitait. Magdalena essayait de nous cacher ses coups. Mais tous les voisins savaient que Manuel la frappait. Quand on allait le voir pour essayer de le raisonner, il disait que c’étaient des ragots. Mais je voyais ma sœur le visage plein de bleus », détaille Gerixa entre deux bouchées de chips au fromage. Yuritza complète d’une voix blanche :

La dernière fois que j’ai vu ma sœur, elle avait plein de marques dans le dos et une blessure au cou. Manuel allait lui couper la tête, mais comme elle avait le bébé dans les bras, il a juste donné un coup avec le plat de la machette. Yuritza, soeur de Magdalena Mucutuy

Des photos du dos violacé de Magdalena témoignent de la violence subie. La représentante locale de l’ICBF, Martha Lucia Chicunque, ne s’y trompe pas : « Ces enfants ont reçu beaucoup de mauvais traitements dus à la violence intrafamiliale. Ça vient de la culture locale, très machiste, où l’homme doit montrer sa force et dominer la femme par la violence. Ce n’est vraiment pas souhaitable que le père s’occupe de ses enfants, quant aux grands-parents, ils aiment trop l’alcool… Mieux vaut que l’ICBF les prenne en charge. »

PHOTO PARIS MATCH Fatima, la mère de Magdalena, nous montre une photo du dos de sa fille. Des blessures qu’elle attribue à son gendre.

Araracuara constitue le dernier territoire contrôlé par l’armée colombienne. « Au-delà, tout est sous la main de la guérilla », annonce un soldat en tenue de camouflage. Les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), combattent l’État depuis les années 1960 et contrôlent tous les sentiers qui parcourent l’Amazonie, vaste fourmilière d’où sort la cocaïne colombienne en direction du Brésil. Puerto Sabalo-Los Monos, le village de la famille Ranoque, est en plein territoire des FARC, et Manuel a longtemps travaillé au transport de la coca, un des seuls emplois disponibles dans le coin. Pour atteindre ce hameau depuis Araracuara, il faut encore attraper une pirogue et descendre pendant des heures la tumultueuse rivière Caqueta.

PHOTO PARIS MATCH La maison familiale construite par Manuel et Magdalena à Puerto Sabalo-Los Monos, au cœur de l’Amazonie.

Chez Manuel

Puerto Sabalo a des faux airs de jardin d’Eden. Très beau, mais pas franchement domestiqué. Dans ce bout de verdure, une centaine de Huitoto disputent l’espace aux essaims de moustiques, à une colonie de vautours et à une myriade de papillons. Manuel, l’enfant du village, est plus connu ici sous le sobriquet de « Caraman ». Un surnom en référence aux crises de démangeaison qu’il avait lorsqu’il était petit.

« Des problèmes de peau », selon un villageois. Une visite à la case de ses parents nous en apprend davantage. Alvino et Anarita Ranoque forment un vieux couple de septuagénaires, mariés depuis leur plus jeune âge. Alvino nous entraîne voir la maison sur pilotis que son fils avait construite pour habiter avec Magdalena et les enfants. Un pain de céréales trône encore sur le four. Étalés çà et là, des cahiers de classe de Lesly et Tien Noriel, des vêtements jetés en vrac. Un désordre inquiétant qui fait penser à un départ en catastrophe. « Nous n’avons même pas eu le temps de lui dire au revoir », regrette le vieux patriarche. « Manuel avait senti la pression des gens de la montagne, il est parti une nuit et on ne l’a jamais revu. »

PHOTO PARIS MATCH Ils sont partis à la hâte, laissant tout tel quel, même les cahiers de Lesly.

Les gens de la montagne, c’est ainsi que l’on nomme les FARC dans la région. Avertis de son mauvais comportement, les guérilleros auraient laissé une heure à Manuel pour déguerpir. « Je l’avais prévenu : ne fais pas ça, tu ne dois pas frapper une femme aussi durement. Pareil pour les enfants, ne les tape pas, tu peux les tuer », regrette Alvino. « Le problème avec Manuel, c’est qu’il n’acceptait aucune remarque », souffle-t-il encore.

En retrait dans son hamac, Anarita, la mère, a pour sa part quelques reproches à adresser à sa défunte belle-fille, Magdalena. « Ils se sont rencontrés sur la rivière où Manuel était chercheur d’or et Magdalena cuisinière. Mais elle avait déjà été mariée auparavant, elle avait des enfants ! J’ai dit à Magdalena : “Tu agis contre le Seigneur.” Moi je me suis mariée à 14 ans et je suis restée ainsi toute ma vie. » Magdalena a fui un premier mari à qui elle a laissé deux enfants.

De retour dans sa région avec ses deux filles, Lesly et Soleiny, elle a encore eu deux enfants avec Manuel : Tien Noriel et la petite Cristin. Une famille recomposée pas vraiment dans les standards du village. Mais ça ne s’arrête pas là. José Ranoque, l’oncle de l’ombrageux papa, lance à la cantonade : « Manuel n’a jamais été un vrai Ranoque ! Il est le fruit d’une liaison d’Anarita avec Hermogène, un Noir qui vit plus haut sur la rivière. » La vieille dame se recroqueville, ne dit plus un mot. Alvino, le mari cocu, tempère : « C’est vrai, mais j’ai élevé Manuel comme un fils. Évidemment, avec sa peau mate, les autres enfants se moquaient un peu de lui. » Et l’oncle José de conclure par une diatribe raciste : « Quand on commence à se mélanger, ça fait des ­problèmes. Les métisses, ils perdent la vraie pensée ­indigène. Et ça déraille. »

Enfant à part, rejeté, père devenu violent, voire incestueux, une chose est sûre, Manuel n’est guère apprécié dans son village.

Le chef local, Angel Mendoza, a réuni la communauté dans la maloca, la grande hutte commune réservée aux palabres. C’est l’heure de sortir le mambe et les quatre vérités au sujet de Manuel. Arcadio Naidanama, le chaman, commence : « Manuel est ­extrêmement impulsif et violent. Un jour, il est parti à Bogota et il est revenu au village avec une nouvelle femme qu’il est allé cacher dans la case de son père, alors que Magdalena s’occupait des enfants ! »

PHOTO PARIS MATCH Rosio (en jaune), la meilleure amie de Magdalena, sur les rives du Caqueta, à Puerto Sabalo-Los Monos, où les deux femmes avaient l’habitude de se retrouver.

Jolive, une amie de Magdalena ­rebondit : « Ça l’a rendue folle, Manuel voulait lui imposer cette deuxième femme et vivre à trois ! C’est là que tout a basculé. Un soir, ils ont bu ensemble et Manuel a essayé de la tuer avec une machette, il l’a frappée comme un dingue, les enfants sont partis se cacher dans la forêt. Magdalena est venue chez nous à 1 h du matin, tout en sang avec une grosse marque sur le cou. » Le gouverneur de Puerto Sabalo William Castro résume : « À chaque fois qu’il buvait, Manuel avait des comportements déplacés avec les femmes. Les gens de là-haut ont fini par l’apprendre et il a dû partir. »

Les FARC sont donc bien à l’origine de l’exil forcé de Manuel. Rusé, ce dernier a prétendu qu’il tentait de protéger ses enfants d’un recrutement de force par la guérilla et a réclamé subsides et protection de l’État colombien pour vivre à Bogota. Il pensait même obtenir un logement. C’est peut-être ce qui, malgré les violences, a convaincu Magdalena de le rejoindre avec les enfants, échappant ainsi au qu’en-dira-t-on villageois.

PHOTO PARIS MATCH Autour de la tombe de la mère, des bougies que ses sœurs (ici Gerixa) laissent brûler toute la nuit.

« Je ne sais pas ce qu’il lui a raconté, mais il lui faisait tourner la tête », conclut Jolive, l’amie de Magdalena. Une emprise qui a poussé cette femme battue à monter dans le Cessna qui l’a conduit droit vers la mort. Dans son village natal de Chiquiqui à moins de 20 minutes de pirogue de Puerto Sabalo, nous retrouvons ses sœurs jumelles, Yuritza et Gerixa. Comme tous les mardis et jeudis, elles partent en lisière de forêt pour allumer des bougies et prier sur la tombe de Magdalena. À l’heure où le soleil disparaît, les forces qui habitent la jungle semblent se réveiller en un grésillement mystérieux et continu. Comme si le crépuscule amazonien vibrait d’une dernière marche funèbre.

PHOTO PARIS MATCH Le cercueil de Magdalena est transporté en pirogue jusqu’à son village natal de Chiquiqui.

« Magdalena vient nous visiter en rêve toutes les nuits pour nous dire qu’elle erre dans la forêt, qu’elle n’est pas morte », raconte Yuritza dans l’agonie du jour. « Elle nous parle des petits, nous demande de prendre soin d’eux. » Ballottés d’un foyer à l’autre, victimes d’un homme instable, Lesly, Soleiny, Tien Noriel et Cristin ont montré, dans la jungle, leur capacité de résistance et leur incroyable force. Celle d’une enfance sauvage. D’une enfance indigène. D’une enfance tragique