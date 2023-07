Sur l’Acropole, le 14 juillet. Les sites archéologiques de Grèce sont désormais fermés aux heures les plus chaudes, entre midi et 17 h 30.

Des températures qui donnent le ­vertige. Après le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, les ­thermomètres continuent d’afficher des pics jamais atteints et sur des durées ­inédites. Plus de 45 degrés en Grèce, en Italie et en Espagne, plus de 50 degrés au Mexique, aux États-Unis et en Chine et jusqu’à 28,8 degrés en Arctique. En Arizona, à Phoenix, le ­mercure a franchi la barre des 43 degrés pendant 19 jours. La vague de chaleur qui écrase l’hémisphère Nord dépasse les prévisions des climatologues. L’année dernière, la ­canicule causait en Europe la mort de près de 62 000 personnes. Un record, un de plus, qui risque d’être battu.

Catherine Schwaab Paris Match

Cette impression d’entrer dans un four à pizza. Marcher cinq pas et suffoquer. Les images qui se succèdent au journal de 20 heures depuis deux semaines ne pourront jamais restituer la sensation. Notre corps réagit avant notre cerveau. Il transpire. Il surchauffe. Il sue pour refroidir l’intérieur. Tellement qu’il peut nécessiter jusqu’à 2 litres d’eau par heure. Alors il faut boire. C’est une question de survie.

Pourquoi ? Le flux sanguin se déplace du cœur et des organes centraux vers les organes périphériques pour s’y refroidir. Sous l’effort, les pulsations s’accélèrent. La tension chute. Si la perte d’eau n’est pas compensée, attention, vertiges ! C’est ce qu’on appelle le coup de chaleur. Mais « la tête qui tourne » peut entraîner une insuffisance cardiaque si la tension ne remonte pas. Le phénomène ne touche pas que les gens âgés et les plus fragiles. Il frappe les bien-portants aussi. L’intestin et le système digestif sont également affectés, pour cause de dispersion de l’afflux sanguin.

Nausées, vomissements, et donc danger de déshydratation supplémentaire. Et je ne parle pas du cerveau, lui aussi fragilisé par les fortes ­chaleurs. La perte hydrique perturbe la communication entre les cellules nerveuses et les cellules musculaires. Conséquence : confusion, anxiété, maux de tête. Car c’est aussi le système respiratoire qui refroidit le ­cerveau. Une vraie climatisation intérieure, naturelle, efficace. Quand elle fonctionne bien. Mais il suffit parfois d’une négligence, ne pas ressentir la soif, pour entraver le processus. Oui, comme le rappelle François-Marie Bréon, physicien climatologue et chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, « la canicule, ça tue ».

Depuis 2003, et les 15 000 décès français liés à la célèbre vague de chaleur, on en a pris conscience. Plus de 55 % de surmortalité. N’empêche, en 2022, l’été dernier, la chaleur record a tout de même provoqué une hécatombe. Le pays le plus touché était ­l’Italie, avec un total de 18 010 décès, suivie de ­l’Espagne (11 324) et de l’Allemagne (8173). La France arrivait 4e avec 4807 décès liés à la chaleur. Et les victimes n’étaient pas seulement les pensionnaires des Ehpad. Il y avait des gens comme vous et moi, des enfants, des actifs.

PHOTO PARIS MATCH Naples, le 10 juillet. Des habitants tentent de combattre les 37 degrés ambiants.

PHOTO PARIS MATCH Rome, le 18 juillet. Sous 40 degrés, dans la ville aux 2500 fontaines à eau potable, c’est l’air qui manque. Vingt villes italiennes sont placées en alerte rouge.

PHOTO PARIS MATCH Molfetta, le 22 juillet. De nuit, dans une crique des Pouilles, en Italie, des familles en quête d’un peu de fraîcheur.

PHOTO PARIS MATCH Vacances gâchées. Dans l’attente de l’évacuation, à l’aéroport de Rhodes le 23 juillet.

PHOTO PARIS MATCH Handan, le 6 juillet. Des brumisateurs géants dans la province du Hebei. Le record de température a été battu en Chine : 52,2 degrés dans le Xinjiang.

PHOTO PARIS MATCH Jérusalem, le 13 juillet. Près des remparts de la vieille ville où la température atteint 36 degrés. Ailleurs en Israël, le mercure va grimper jusqu’à 46. 1 /6











Des touristes assommés

Il suffit d’observer ces jours-ci les touristes tanguer dans les rues, abrutis de fatigue, saisis de malaises. En Grèce, au pied de l’Acropole ou à Rome, autour du Colisée, la Croix-Rouge s’avoue débordée. À tel point que les municipalités ont restreint les horaires des visites : fermé entre 11 h 30 ou midi et 17 h 30. Les visiteurs se replient dans les salles de cinéma. Psychologiquement aussi, la canicule est une épreuve. On dort mal, on s’énerve pour un rien. Ce Cannois « monté à Paris » faire des extras dans le Nord « pour mieux respirer » a loué son deux-pièces à une famille… au bord du divorce. Monsieur est devenu invivable, insomniaque à cause de la chaleur. Il a planté sa femme avec les deux gosses. La canicule, accélérateur des mésententes… En tout cas pas de la libido. Nus au soleil, comme le chante Bardot, d’accord, mais par 40 degrés, c’est plié, on n’a plus envie. Une petite baignade pour raviver la flamme ? Fume ! Dans certaines criques, l’eau est à presque 30 degrés.

Le réchauffement climatique impose sa ­réalité. Sa gravité : 16 000 touristes évacués de Grèce en extrême urgence le week-end dernier.

Cette Française de Vitry-sur-Orne séjournait à Kiotari, sur l’île de Rhodes, avec son mari et sa fille de 8 ans. En 12 heures, les vacances ont viré au cauchemar. « Vers midi, à l’approche d’une énorme colonne de fumée noire, on nous a demandé de quitter la table pour fuir, se ­souvient Magalie François. Nous avons juste eu le temps d’aller récupérer nos papiers dans nos chambres. J’ai pris des serviettes de bain mouillées. « Go to the beach ! » nous a ordonné un policier. On était en claquettes avec nos papiers. On a suivi une colonne de vacanciers qui longeaient la mer. »

Devant les flammes qui se profilent au loin, exacerbées par le vent violent, le rythme doit s’accélérer ; le père prend la petite sur le dos, rafraîchie par la ­serviette. « On a marché pendant quatre heures avant de tomber sur un autre hôtel où l’on s’est enfin arrêtés. » Puis des véhicules militaires les emmènent en Jeep. Enfin, seulement 20 personnes. Escale dans un autre hôtel, à 20 minutes.

« En deux heures, on s’est retrouvés là des milliers. On nous a ­distribué à boire. Heureusement qu’on avait nos portefeuilles, car pour manger, il ­fallait payer. » Ils ne comprennent le tragique de la situation qu’en regardant le 20 heures de TF1 grâce au Wi-Fi. Eux ont eu de la chance : leur compagnie Luxair les a rapatriés sans problèmes en venant les chercher à l’hôtel vers 2 heures du matin. En revanche, Magalie ignore si elle pourra un jour récupérer ses affaires. Pour de nombreux Anglais qui logeaient à Gennadi, les valises sont toujours sur la plage, où elles ont été jetées d’un bateau afin de pouvoir charger plus de passagers. Dans cette île, on a d’abord évacué les femmes et les enfants. Ian, un Londonien, en a encore les larmes aux yeux : « Quand je leur ai dit au revoir, j’ai cru que je les voyais pour la dernière fois. »

PHOTO PARIS MATCH L’urgence sur l’île de Rhodes, le 22 juillet. Les familles quittent un village menacé par le feu, laissant toutes leurs affaires derrière elles.

La faute au CO 2

Ce sont les émissions de gaz à effet de serre et le CO 2 qui font monter la température. En clair, il y a quatre postes à incriminer : les transports, les bâtiments (leur chauffage, leur climatisation), l’industrie et l’agriculture (avec le méthane des ruminants et le protoxyde d’azote des engrais). François-Marie Bréon, précise, sans vouloir nous affoler : « Ça pourrait être pire. Car les émissions de gaz à effet de serre sont responsables de plus de 100 % du réchauffement. Celui-ci devrait être encore plus intense si l’être humain n’émettait des aérosols qui refroidissent l’atmosphère. » Pardon ? « Oui, le diesel, le soufre, par exemple, plutôt néfastes pour la santé, sont refroidissants car ils ­renvoient les rayons du soleil. » Merci pour l’info. Le pire n’est jamais certain.

Le scientifique a d’autres révélations à nous faire. On sait que le réchauffement climatique augmente le niveau des océans, et de plus en plus vite : de 7,5 centimètres ces 25 dernières années, il devrait gagner 30 centimètres d’ici à 2050, donc augmenter quatre fois plus vite, selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA). Ce qui signifie plus d’inondations, des rivages et des îles englouties.

François-Marie Bréon avertit : « Même si on réussissait à stabiliser le réchauffement, on n’arrêterait pas l’élévation du niveau des mers. Car le Groenland et l’Antarctique continueront de fondre, donc de grossir les océans. Une eau plus chaude prend plus de volume. À présent, c’est la partie supérieure des mers qui est touchée ; mais le fond va progressivement se réchauffer et augmenter de volume. » Et si nos bonnes volontés écologiques agissent enfin, quand cela va-t-il s’arrêter ? Bréon est implacable.

Le processus est enclenché. Si l’on réussissait par exemple à limiter nos émissions de CO 2 d’ici à 2050 pour un réchauffement moyen de 2 degrés, le niveau des mers continuerait à s’accroître pendant plusieurs siècles. François-Marie Bréon, physicien climatologue et chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement

Que faire alors ? « Agir individuellement : arrêter l’avion, se déplacer en train, en voiture électrique, diminuer la viande… » Lui-même s’y oblige : « Je passe mes vacances en France, je fais de la marche en montagne, je mange de la viande une fois par semaine, ­j’essaie d’avoir une vie sobre. » Il a six enfants, preuve qu’il n’est pas si pessimiste. Et ses deux grands, 23 et 28 ans, ne suivent pas forcément les recommandations paternelles.

« Ils prennent l’avion, découvrent le monde, soupire-t-il. Mais ­comment exiger qu’ils se privent quand tout le monde autour d’eux consomme, quand moi-même, j’ai sillonné tous les continents ? » Ses quatre autres enfants seront-ils plus mesurés, tenaillés par leur conscience écolo ? Les gamins qui s’ébrouent par 45 degrés dans les canaux et les fontaines urbaines deviendront-ils des adultes spartiates et responsables ?

François-Marie Bréon y croit : « Avec de la sobriété et de la technologie, on pourra lentement stabiliser la catastrophe. Moins de smartphone, moins d’avion, moins de viande, moins de bagnole, plus d’isolation, des énergies douces, éoliennes, nucléaire… Et, en mangeant mieux, en bougeant plus, on en tirera un bénéfice supplémentaire pour notre santé. » Un jour viendra… Nos descendants évoqueront-ils nos pollutions et nos canicules comme le Moyen Âge d’une ère de la surabondance ? Nous autres, pauvres humains du XXIe siècle, on sera devenus poussière.