Toute la France connaît aujourd’hui son visage insouciant et facétieux. À l’image de cette paisible bourgade qui se termine en cul-de-sac, les investigations lancées pour ­élucider la disparition, le 8 juillet, du garçon de deux ans et demi sont dans l’impasse. Pour les 25 gendarmes de la cellule ­nationale d’enquête, la poursuite des auditions et, surtout, l’étude minutieuse des données de bornage téléphonique font figure d’opération de la dernière chance. Mais, alors que les fantasmes autour des proches d’Émile prennent de l’ampleur, la centaine d’habitants du Vernet craint qu’un climat de suspicion ne hante durablement leur village.

Nicolas Delesalle Paris Match

Juché sur un piton verdoyant au cœur du massif des Trois-Évêchés, le Haut Vernet est isolé depuis presque une semaine. Entouré de prairies, de parcelles piquées de bottes de foin, de sous-bois et de forêts, le hameau des Alpes-de-Haute-Provence est plongé dans la nuit ce dimanche soir. La pression médiatique est retombée, après huit jours de furie. Désormais, un arrêté municipal empêche quiconque d’approcher.

PHOTO PARIS MATCH Émile, deux ans et demi, tel qu’il apparaît dans l’avis de recherche publié par les autorités.

L’air est doux, malgré l’altitude, 1300 mètres, et seul un ­brouhaha de conversations trouble le silence. On dirait les mots légers d’une banale tablée d’été. Il provient de la solide maison grise où est retranchée la famille d’Émile depuis la disparition mystérieuse du bambin de deux ans et demi, samedi 8 juillet, en fin d’après-midi. Devant la bâtisse, une ruelle en forte pente coule le long du hameau et aboutit, après une cinquantaine de mètres à peine, sur un triangle d’herbes folles, près de larges abreuvoirs, cerné par des habitations aux teintes ocre ou rosées. C’est ici que passe le fin ruban d’asphalte de la départementale 457 et près de ce triangle que les chiens de Saint-Hubert utilisés par la gendarmerie pour leur redoutable flair ont « marqué » une dernière fois l’odeur de l’enfant.

Deux kilomètres plus loin, au bas du piton, s’étire le village du Vernet, dont dépend le hameau, 125 âmes, le double en saison, un hôtel trois étoiles, un camping et quatre restaurants. Un lieu merveilleux niché dans une nature luxuriante où d’ordinaire le temps s’écoule loin des montres et du fracas du monde. Le maire, François Balique, en poste depuis 1977, qui a coordonné les premières battues dès le samedi soir, a refusé de créer ici une station de ski au début des années 1980. « J’étais un peu précurseur ! » s’exclame l’édile.

La quiétude de la commune a déjà été bouleversée par une tragédie en 2015. Cette année-là, Andreas Lubitz, un jeune pilote allemand dépressif, plonge l’Airbus A320 dont il a les commandes dans les marnes du massif qui surplombe le village : 150 morts. Les habitants du Vernet avaient alors accueilli et soutenu les familles des victimes. Dans le cimetière du bourg, une stèle est érigée en leur mémoire. Les restes de nombreuses victimes sont inhumés ici. Après la catastrophe, le maire a créé un parc animalier. François Balique ne voulait pas que le village devienne un lieu de tristesse.

PHOTO PARIS MATCH « Nous voulons retrouver une vie normale », martèle François Balique, maire de la commune depuis quarante-six ans. Le 14 juillet.

Quand vous êtes au fond, ce qui vous sauve, ce sont les enfants. Ils nous tirent des situations difficiles. François Balique, maire de la commune

Sa stratégie a fonctionné. Dans le village, aujourd’hui, on les voit partout, ils pédalent sur leur vélo, crapahutent dans les bois, construisent des cabanes et leurs plus beaux souvenirs d’enfance. Outre les nombreux retraités et les cinq exploitants agricoles qui habitent ici, on trouve aussi quelques Marseillais ou Aixois qui fuient aux beaux jours la chaleur étouffante de la ville. Parmi eux, la famille du petit Émile.

Les grands-parents maternels, Philippe et Anne V., ont acheté une maison dans le hameau du Haut Vernet au début des années 2000. Ils ont une cinquantaine d’années et passent leurs vacances d’été dans ce coin de paradis avec leurs dix enfants. Ce 8 juillet, ils sont dans la maison avec huit d’entre eux, âgés de 7 à 18 ans. Marie, aînée de la fratrie et mère d’Émile, est repartie après avoir déposé son petit garçon. Bathilde, la cadette, récemment mariée mais sans enfants, ne rejoint la famille que le dimanche.

Un petit fonceur

Ce samedi-là, en fin d’après-midi, le garçonnet vient de finir sa sieste et tourbillonne auprès de son grand-père. « Émile a un caractère particulier », confie une source proche de l’enquête. Il est fonceur. Un tempérament bien trempé. Le petit garçon blond aux yeux marron, haut comme trois pépins de pomme, est bon marcheur. Débrouillard, il aime poursuivre les papillons et se promener autour des quelques habitations du petit bourg isolé. Il connaît le coin, malgré son très jeune âge. Pour lui, c’est le premier vrai jour de vacances.

PHOTO PARIS MATCH Le décor féerique du hameau du Haut Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le 14 juillet.

Pendant que le grand-père, Philippe, charge dans le coffre de sa voiture des piquets et du fil électrique afin de clôturer un champ pour ses chevaux, Émile, en couche-culotte, s’engage dans la rue très pentue à la sortie de la maison. « Avec le centre de gravité de l’enfant, c’est certain qu’il est parti à la pente, il est descendu », commente la même source. Selon les éléments de l’enquête, c’est à cet instant, vers 17 h 15, que deux témoins aperçoivent l’enfant dans la rue. Un adolescent et un homme d’une soixantaine d’années dont les déclarations sont formelles. Ce voisin, qui aujourd’hui culpabilise de ne pas être intervenu, ne s’en inquiète pas. Le sexagénaire est habitué à voir les gosses du hameau jouer seuls dans les ruelles où la circulation est quasi inexistante. Surtout, son chien, un berger de Berne, n’aboie pas. Or le voisin sait très bien que lorsqu’un étranger évolue dans les parages, ou quand un danger menace, son chien réagit systématiquement. Le maître est donc confiant mais oublie un détail : ce jour-là son chien n’est pas là. Un mauvais jugement qui se joue sur un dixième de seconde. Le témoin retourne donc à ses occupations. Et Émile poursuit son chemin. Plus personne ne le reverra.

La chaine de solidarité

Selon les déclarations du grand-père, la famille se met immédiatement à rechercher l’enfant, aidée par des voisins, avant de déclencher l’alerte vers 18 h en prévenant la gendarmerie. Une immense chaîne de solidarité se déploie et des centaines de personnes, habitants, vacanciers, randonneurs, se mettent à quadriller le hameau et ses alentours.

Pendant les 48 premières heures qui suivent la disparition, des battues sont organisées avec plus de 800 volontaires qui se relayent aux côtés des pompiers, des gendarmes et de la Sécurité civile. Deux hélicoptères, dont l’un équipé d’une caméra thermique, ainsi que des drones, survolent la zone. Des bottes de paille sont fouillées au détecteur de métaux, Émile portait des boutons en fer. Dix chiens de Saint-Hubert reniflent chaque pierre.

Selon Nassima Djebli, porte-­parole de la gendarmerie nationale, les militaires procèdent par la stratégie de l’escargot, fouillant l’endroit de la disparition puis élargissant le périmètre de recherche peu à peu, en prenant en compte la capacité de mobilité d’un enfant : « On a réfléchi aussi en sortant de la logique de l’adulte. Un enfant de 2 ans peut trouver une solution, mais ce ne sera pas notre raisonnement à nous. On a des gendarmes qui travaillent dans les Maisons de protection des familles et ont l’habitude de la psychologie des enfants. Tout a été fouillé au peigne fin. » En vain.

Mardi, trois jours après la disparition, les volontaires sont priés de quitter les lieux, bouclés comme pour une scène de crime. Après ­48 heures dans la fournaise estivale, si l’enfant était mort, les chiens l’auraient repéré. S’il était caché, la première phase de recherches aurait porté ses fruits. « Je suis persuadé qu’il n’est plus dans le village, on a fouillé 97 hectares de terrain », soupire un gendarme.

PHOTO PARIS MATCH Colomban et Marie, les parents d’Émile, à Aix-en-Provence le 18 septembre 2022.

En quête d’indices

Place à l’examen des éléments factuels afin de recueillir des indices. Le peloton de gendarmerie de haute montagne, les gendarmes de la section de recherches de Marseille ainsi que des militaires du 1er régiment étranger de génie sont à la manœuvre. Selon Rémy Avon, procureur de la République de Digne-les-Bains, aucune hypothèse « n’est exclue » et aucun élément ne permet encore de caractériser une infraction pénale dans le cadre de la disparition de l’enfant.

L’enquête se concentre sur l’étude du bornage téléphonique de tous ceux qui auraient pu traverser la zone au moment de la disparition, sur les fouilles des maisons et des véhicules du hameau et sur les auditions des témoins. Les journées passent, l’angoisse monte, Émile reste introuvable. Le 13 juillet, le procureur sonne la fin des recherches sur le terrain. Une cellule nationale de 25 enquêteurs est créée. La section de recherche de Marseille et leurs ­homologues de Digne-les-Bains ainsi que les spécialistes de ­l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) unissent leurs forces. Ils utilisent le logiciel AnaCrim pour démêler l’écheveau des ­possibles : rapt, accident domestique dissimulé, accident de la circulation et déplacement de cadavre, attaque d’un animal, loup, aigle, chien… Un travail colossal de recoupements. Lundi 17 juillet, une enquête préliminaire est lancée pour « recherche des causes de disparition inquiétante ». L’ouverture d’une information judiciaire n’est pas encore à l’ordre du jour.

Le bal des hypothèses

Dans le village du Vernet, sur la terrasse ensoleillée du bar Le Bistrot protégée par un vieux saule, chacun se forge une conviction. Pour le maire, il s’agit d’un accident : « C’est un véhicule qui passe un peu vite. Un conducteur qui, au lieu de réagir normalement, déraille. Je suis sûr que le corps n’est pas dans la commune, tout a été retourné. Il a été déplacé. Il y a eu intervention d’un adulte, qu’il soit mort ou vivant. »

Pour un couple qui habite le village, la famille, très religieuse, paraît suspecte.

Michel a participé aux premières battues et n’a pas compris l’attitude du père et du grand-père dès le premier soir : « Ils étaient vraiment nonchalants, l’ambiance était bizarre, le père fumait la pipe, ça m’a marqué, c’était comme si on ne recherchait pas un enfant vivant. » D’autres volontaires racontent le même malaise, la même étrangeté pendant les recherches. Les parents sont trop calmes, trop maîtres de leurs émotions. Les rumeurs grossissent sur les réseaux sociaux, stigmatisant cette famille très catholique, « sectaire » selon certains, qui règle ses problèmes en vase clos et prie toute la journée. Selon Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque de Digne, le procureur lui aurait confié que, dans 80 % des cas, dans ce genre d’affaires, le coupable se trouve dans la famille.

PHOTO PARIS MATCH Le pavillon en travaux des parents d’Émile à La Bouilladisse, à une trentaine de kilomètres de Marseille.

Les grands-parents maternels, Philippe et Anne V., ainsi que les parents d’Émile, Colomban et Marie S., habitent tous la commune de La Bouilladisse, à 25 km d’Aix-en-Provence. Philippe est ostéopathe. Son cabinet se situe dans l’artère principale de La Bouilladisse, près de l’église, où ils ne se rendent qu’une fois l’an pour donner un concert de musique religieuse. Tous les membres de la famille sont musiciens. Chaque dimanche, grands-parents, parents et petits-enfants préfèrent se rendre à Aix, dans une chapelle privée très ancienne. La messe y est célébrée en latin, la liturgie plus stricte, avec chants grégoriens. L’église est bien catholique, rattachée au diocèse. Les garçons de la famille servent la messe tandis que les filles assurent l’accompagnement musical.

Selon plusieurs paroissiens, Émile assiste à l’office mais, du haut de ses deux ans et demi, peut parfois s’impatienter : « Y en a marre ! C’est bientôt fini ? », crie-t-il alors, provoquant des sourires dans les travées. Colomban et Marie ont leurs places attitrées sur les bancs. Sous leurs pieds, une plaque de marbre incrustée entre les tommettes, ornée d’une tête de mort et de l’inscription « Memento mori » : « Souviens-toi que tu vas mourir. »

Colomban et Marie, jeune couple d’une vingtaine d’années, ont deux enfants, Émile et Alaïs, 1 an. Ils habitent une maison modeste sur deux étages, en chantier. Colomban est ingénieur, il est passé par Centrale Lyon, Marie est mère au foyer. Sous l’escalier de la maison, un tas de gravats, un étendoir, une poubelle noire et, dans un coin, le tricycle d’Émile. Colomban était dans les travaux au moment où il a été alerté de la disparition de son fils. La mère de Philippe, arrière-grand-mère d’Émile, est une enseignante bien connue de La Bouilladisse, réputée pour son intransigeance : sur les réseaux sociaux, dans des groupes dédiés à la ville, beaucoup se rappellent les coups de règle qu’elle infligeait aux élèves.

Colomban travaille à Aubagne et, comme toute la famille, se montre très discret depuis la disparition de son fils. Son passé politique peut expliquer son retrait. Ancien membre de l’Action française, originaire des Yvelines, il a un temps milité au sein du groupuscule Bastion social à Marseille, association d’extrême droite dissoute en 2019 par la ­préfecture de police des Bouches-du-Rhône. En 2018, il comparaissait devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour agression présumée sur des personnes d’origine étrangère avant d’être relaxé faute de preuve.

Colomban, le père d’Émile, est un ancien de l’Action française.

« Des erreurs de jeunesse », raconte un proche, selon lequel le père de Marie aurait dit à Colomban de « cesser ces bêtises s’il voulait épouser sa fille ». La personnalité du grand-père, Philippe V., interroge certains témoins, qui le décrivent colérique. Selon un témoignage, il n’hésiterait pas à donner parfois des fessées à ses enfants et aurait reproché à Colomban de ne pas être assez sévère avec Émile.

Au contraire, le curé de la chapelle d’Aix décrit une famille aimante, pleine d’humour et d’esprit, extrêmement soudée mais pas sectaire, même si les enfants ne sont pas scolarisés avant le lycée. Des gens « très accueillants », selon l’homme d’Église, qui chantent « divinement bien » le grégorien. « Ils n’ont quasiment pas besoin de prêtre, ils sont capables de célébrer tous les temps forts de la journée, Angélus, bénédicité, complies, vêpres, litanies. »

Le grand-père met un point d’honneur à bénir ses enfants avant de se coucher, d’un signe de croix sur leur front. « Je ne comprends pas comment des non-croyants pourraient supporter ça », a-t-il confié à un proche pendant les recherches. Pour le curé, cette épreuve les rendra plus forts : « Ils savent en effet pertinemment que le Seigneur donne et que le Seigneur reprend. » Depuis une semaine, chaque jour, le père Bernard Coste, vicaire général du diocèse, se rend au Haut Vernet et célèbre une messe pour la famille dans l’église Saint-Martin, au centre du hameau. Le père Coste, 75 ans, a été ordonné en 2021. Il est veuf et a perdu un garçon. Il apporte à la famille un soutien spirituel essentiel dans ces instants dramatiques.

Les faits divers nébuleux attisent les imaginations, celui-ci ne fait pas exception à la règle. Mais une donnée épaissit la brume : cette fois-ci, toutes les thèses paraissent plus improbables les unes que les autres.

Un rapt ou un accident peut difficilement avoir lieu sans attirer l’attention dans un endroit aussi exigu que ce triangle d’herbes folles où l’enfant s’est volatilisé. Par ailleurs, rien ne permet d’incriminer la famille.

« Les gens sont touchés au cœur par la disparition de cet enfant, explique François Balique. Ils cherchent des raisons. On se dit que c’est une famille bizarre, qu’on n’est pas comme eux, que ça ne peut pas nous arriver. Donc que ce village est maudit. Mais ce n’est rien de tout ça. Pour ces croyants, la mort fait partie de la vie. »

Dix jours après la disparition d’Émile, la famille reste cloîtrée. Au Vernet, la vie reprend peu à peu, les gamins se chicanent à vélo, les adultes commentent le Tour de France, la presse est partie, les gendarmes se font rares. Le mystère, lui, est partout.