Cent millions de tonnes de charbon de bois sont produites chaque année. Combustible indispensable, il est utilisé par 2,5 milliards de personnes dans le monde. Enquête en Afrique et en Asie au cœur d’une filière qui tue à petit feu.

Florence Broizat Paris Match

Bénin : dans les ténèbres de Cotonou

PHOTO PASCAL MAITRE, PARIS MATCH Parc de Fifadji, Cotonou, Bénin. Ils viennent de décharger 600 sacs de 90 kilos qui seront dispatchés dans la journée aux quatre coins de la ville. Ces journaliers sont payés 15 centimes d’euro par unité.

Enfant, il voulait devenir coiffeur. À 22 ans, sans le sou, Marcos mène la vie de labeur des charbonniers. Un anachronisme en Occident mais une réalité pour un tiers de la population mondiale qui, faute d’accès au gaz ou à l’électricité, se sert du charbon de bois pour cuisiner en ville. Étroitement liée à l’explosion démographique, sa consommation devrait encore doubler d’ici à 2030, en Afrique principalement. Si sa production fait vivre des centaines de millions de personnes, il est aussi une source majeure de pollution et de déforestation : 7 à 10 tonnes de bois sont nécessaires pour obtenir 1 tonne de l’or noir des pauvres.

Du sol au ciel, tout est ténèbres. Dans ce quartier de Cotonou, la capitale économique du Bénin, les premières pluies ont transformé les ornières de la piste en mares sombres. À quelques dizaines de mètres d’une chapelle dédiée à sainte Rita, patronne des causes désespérées, la rue bute sur un terrain vague où s’alignent une dizaine de monstres de fer qu’on appelle ici les Titans.

Sur ces camions de 12 mètres de long, la marchandise s’entasse jusqu’à 4 mètres de hauteur. L’aube pointe et dessille les ombres. Quatre diables avalent à la hâte une gamelle de bouillie épaisse. On ­distingue à peine leur peau de leurs hardes, tout recouverts qu’ils sont d’une poussière couleur suie. Elle s’échappe des 600 sacs de charbon qu’ils déchargent depuis 3 heures du matin. Entre 75 et 90 kilos par unité, huit heures d’un travail de mule, sans pause, payées 22 euros. Il arrive que dans l’obscurité, rompus de fatigue, certains dérapent et se blessent. D’autres ventres vides sortiront de la nuit pour les remplacer.

« Voilà ce à quoi sont réduits ceux qui refusent de voler ! » Les pieds dans la boue, Arnaud Boukpe, 29 ans, philosophe. « Il y a même des hommes de 50 ans ici… C’est épuisant, mais touche, c’est qualité africaine, ça ! » s’esclaffe-t-il en exhibant des biceps saillants.

Cotonou, 2 millions d’habitants, compte quatre entrepôts de ce genre. Les bons jours, celui-ci peut accueillir jusqu’à 15 cargaisons en provenance du centre et du nord du pays. Des dizaines de tonnes de charbon de bois qui, une fois réparties dans des sacs de différentes tailles, partiront dans la journée aux quatre coins de la cité. Le sac de 75 kilos se monnaie jusqu’à 10 000 francs CFA, soit 15 euros ou 22 $ CA. « Mais les modèles les plus demandés sont ceux à 15 et 40 centimes d’euro », explique Hippolyte Kanlinhanon. Cet homme jovial se présente comme le « chef suppléant » du marché d’OCBN, une succession d’étals rudimentaires où les familles viennent acheter le charbon au détail. Vingt-cinq ans que le rond Hippolyte broie du noir avec le sourire. Il confie, matois : « C’est un bon business, la clientèle est captive ; les citadins en auront toujours besoin pour cuisiner ! »

Au Bénin, la biomasse s’est imposée comme la première source d’énergie.

Dans un pays où les forêts occupent environ 30 % du territoire et où près de 60 % de la population n’a toujours pas accès à l’électricité, la biomasse – bois et charbon – s’est imposée comme première source d’énergie. Soit 62 % de la production en 2020 et 55,1 % de la consommation, loin devant le pétrole et le gaz. Ce dernier, importé et mal distribué, coûte trop cher pour s’imposer : débourser 8 euros pour une bonbonne de 6 kilos reste inaccessible à la majorité des ménages. Sur le long terme, le gaz est pourtant la solution la plus avantageuse. Mais la misère laisse rarement le temps de raisonner, encore moins d’économiser.

Avec un PIB estimé à 1260 euros par habitant, les Béninois sont prisonniers d’une économie de survie où le quotidien est une bataille et l’avenir, un concept volatil. Alors que l’industrie du coton, premier poste d’exportation du pays, a grignoté l’espace agricole, beaucoup ont délaissé les cultures vivrières pour le négoce du charbon de bois, moins asservi aux aléas climatiques. Comme dans beaucoup de pays en développement, cet « or noir » fait ici vivre des centaines de milliers de personnes, du journalier au producteur. La mise de départ est minimale – des bras et du bois –, la demande régulière : à ­Cotonou, Port-au-Prince, Goma ou Phnom Penh, plus de 500 000 tonnes de lingots de bois partent en fumée chaque année.

Les fumées toxiques polluent l’atmosphère et empoisonnent les corps.

PHOTO PASCAL MAITRE, PARIS MATCH Yebessi, Bénin. Un four à charbon composé d’un coffrage hermétique de feuilles et de terre. Des tronçons de karité, coupés sur place, y brûlent pendant une dizaine de jours. L’Afrique produit 62 % du charbon de bois mondial.

Remonter la filière

Sur la route qui relie Cotonou à Parakou, 400 kilomètres au nord, impossible de rater les fameux sacs « Dankoté » aux rayures roses et bleues. Remplis ras-la-gueule de bois calciné, ils se tiennent au garde à vous devant des étals d’igname, de dames-jeannes emplies ­d’essence bon marché et de roues de Mobylette enguirlandées. Vendus au détail aux voyageurs, ils descendront vers le sud, mal ficelés sur les toits des voitures, alimenter les foyers de cuisson de ­Porto-Novo et Cotonou.

On décide de remonter à l’origine de la filière, jusqu’aux futaies de bois tendre. À 35 ans, Garafou Bajam est un homme serein. Cet exploitant trapu et affable est à la tête d’une entreprise prospère. En témoignent si besoin les 3000 balles de charbon qu’il couve de l’œil, sagement rangées sous l’ombre des karités à l’orée de la bourgade de Yebessi, au nord du Bénin. Là, au milieu de chiens efflanqués et de poules ahuries, les couseurs de sac font danser leurs aiguilles au son de tubes congolais. À côté, deux gaillards hissent un paquet de 75 kilos sur la tête d’un troisième, colosse aux yeux injectés de sang, qui s’avance jusqu’au camion.

Pour tenir, pas de secret, il faut « se chauffer le sang ». Mieux que le Red Bull, les comprimés de Tramadol, la médecine la plus populaire de l’Afrique de l’Ouest… Surnommé la cocaïne des pauvres, plus facile à trouver que de l’aspirine, cet antalgique puissant permet de narguer la fatigue et garantit un moral à toute épreuve. Les ouvriers gardent le rythme, le patron s’éclipse : il doit superviser le chantier de sa future maison.

Pour tenir, pas de secret, « il faut se chauffer le sang » avec du Tramadol.

Marcos, Armel et Benjamin affichent eux aussi l’air possédé de ceux qui ne connaissent plus de nuit. Le Tramadol les aide à supporter l’enfer de gaz toxiques et de chaleur de ce coin de brousse pelée où ils sont établis depuis des semaines pour le compte de Garafou Bajam.

Pour les rejoindre, il faut emprunter une sente de latérite poussiéreuse, filer sous l’ombre mauve des manguiers, résister aux effluves capiteux des plantations de cajou et défier les pièges du marigot jusqu’aux cases ocre d’un village peul. Là, sur une terre de brûlis, s’étend ce qui hier était une forêt et qui demain sera un champ cultivé. Seuls quelques karités ont réchappé à la coupe systématique. Ils seront bientôt débités en tronçons, entassés jusqu’à former un imposant autel recouvert de feuillage et de sable pour empêcher toute intrusion d’air. Une mince ouverture permet d’embraser l’intérieur du sarcophage.

On dépouille les précieuses forêts pour faire vivre les citadins.

Dans sept à dix jours, sous l’effet d’une combustion lente, le bois en ressortira charbon. Le procédé n’a pas changé depuis l’Antiquité. Une trentaine de fours fument sans discontinuer sur la parcelle où campent les charbonniers. Ni douches ni toilettes, une casserole de riz apportée chaque jour par le patron, l’eau saumâtre du marigot pour se désaltérer et, en guise de couche, des nattes de plastique élimé jetées au pied d’un arbre. Une vie de manant à 25 ans.

Comme souvent en Afrique, tout a commencé à cause d’une moto. C’est elle qui permet de se lancer dans la vie ; elle qui l’a fait dérailler aussi. « Il y a dix ans, j’ai enfin pu en acheter une, explique Benjamin, mine fermée, corps sec comme une trique. Et puis, il y a eu un problème. Il y a toujours des problèmes ici. J’ai commencé le charbon pour rembourser mes dettes. Pourtant je suis allé à l’école, moi, j’avais d’autres projets que de vivre comme une bête ! Maintenant j’ai une femme, quatre enfants… Je connais le métier. Je continue. Même si la fumée, la chaleur… ça diminue un homme ! »

Le souffle court, le corps en sueur, ­Marcos s’écroule sur une souche. Pendant près d’une heure, le colosse de 22 ans a piétiné la braise. Équipés de pelles et de torches frontales, lui et deux compagnons de labeur ont éventré le four, sans protection face aux bouffées ardentes d’une fumée qui râpe les bronches. À mains nues, ils ont extrait les tisons. L’opération a lieu à la nuit tombée, quand la température daigne passer sous la barre des 30 °C.

Dans l’immensité de la brousse, une enceinte de fortune crache une techno hardcore, des beats agressifs qui, drogue aidant, plongent les gaillards dans une transe hallucinée. Étalé au sol, le charbon refroidit. La musique s’est tue, la fièvre est retombée. Marcos gagne 150 euros pour 20 jours de travail. Le regard vide, la carcasse parcourue de spasmes, le géant n’est plus qu’un fantôme qui frissonne et balbutie en boucle : « J’en ai fini. J’arrête cette vie. »

Un marché qui flambe… les forêts

Sur un continent à la démographie galopante et à l’électrification anémique, le marché du charbon de bois va continuer de flamber. La seule limite à sa production, qui ne cesse d’augmenter, serait la disparition de la matière première : il faut entre 7 et 10 tonnes de bois pour en fabriquer 1 seule de charbon ! « Avant, on travaillait plus au sud mais tous les arbres ont été abattus. Alors on remonte toujours plus haut pour trouver la forêt, explique Benjamin. Elle ne disparaîtra jamais, on replante ! »

Rarement en réalité, et jamais avec les mêmes espèces – la prime allant à celles qui poussent vite –, ce qui appauvrit la biodiversité. Le Bénin connaît un taux de déforestation de 2,5 % par an. L’un des plus rapides au monde. Il est concurrencé en cela par le Cambodge, l’un des pays les plus arborés de la planète, dont la moitié du couvert forestier est constitué de forêts tropicales primaires : celles-ci ont perdu 33 % de leur surface en seulement 20 ans, un véritable désastre écologique !

Une balafre dans la forêt du Cambodge

PHOTO PASCAL MAITRE, PARIS MATCH Sur la route qui descend de l’aire forestière protégée de Phnom Aoral, des « koyons », des tracteurs locaux, chargés de bois destiné à la production de charbon.

Aoral, une centaine de kilomètres au nord-ouest de Phnom Penh, en bordure de la chaîne des Cardamomes. Trois restaurants, des bazars de fortune, un charme de gare routière… et l’un des plus gros sites d’exploitation de charbon du Cambodge. « Il y a à peine dix ans, tout cet espace était inaccessible. Seuls les animaux y vivaient, c’était comme là-bas », explique Sothea, 29 ans, en désignant la maille dense qui recouvre des mamelons au lointain. À ses pieds, une femme et deux jeunes filles ensachent des cendres, 2,5 euros la journée. Une quarantaine de fours s’étalent sur ce qui n’est plus qu’une vaste plaine dénudée.

Ici la production, plus sophistiquée, alimente les cuisines individuelles, les restaurants mais aussi la petite sidérurgie, la fabrication de l’acier nécessitant l’apport de carbone. Les exploitants comme Sothea se regroupent sur un même site. Creusés dans la terre, leurs fours, pérennes, font jusqu’à 2,50 mètres de hauteur. D’imposantes billes de 40 à 50 kilos y sont disposées à la verticale. Quand on s’enquiert de leur origine, l’homme au chapeau rond retend le bras en direction des collines desquelles descendent quantité de « koyons », ces petits tracteurs populaires au Cambodge, chargés de volumineux rondins.

Kilomètre après kilomètre, la piste s’enfonce dans un océan vert. Une balafre large comme un boulevard, sillonnée par de longs camions qui montent à vide, toujours plus haut en direction de la forêt. Les bourgs y surgissent comme des mirages aussitôt dévorés par la masse arborée – agglomérats de bicoques mal jointes et de villas somptueuses, hangars débordants de marchandises, stations essence démesurées.

À Aoral, « les autorités viennent détruire nos fours. On doit les payer pour qu’ils nous laissent travailler. »

Au bout, Phum Phum Thmei, le « nouveau village » en khmer. À l’ombre des frondaisons, les maisons alignent leurs façades colorées. Cette partie du massif fait partie de la réserve du sanctuaire d’Aoral, 2500 kilomètres carrés censés être intouchables. Pourtant, partout, des grumes s’entassent. « Ici tout le monde vit du charbon ! affirme une habitante. On produit et on vend le bois à d’autres charbonniers : 45 euros (66 $ CA) le chargement de koyon. Les autorités viennent parfois confisquer nos tronçonneuses et détruire nos installations : on doit les payer pour qu’ils nous laissent tranquilles… On est encore plus pauvres qu’avant ! »

Des pratiques illégales

Les bakchichs ne sont pas toujours suffisants. Supposées illustrer la lutte gouvernementale contre la déforestation et docilement relayées par la presse nationale, des saisies sont régulièrement orchestrées par les rangers du ministère de l’Agriculture et des ONG environnementales. En octobre dernier, toujours à Aoral, des bulldozers sont arrivés sur un site d’exploitation en bord de route. Deux heures d’enfer mécanique, plus de 150 fours rasés, 30 familles de charbonniers plongées dans la misère en une matinée. L’endroit ressemble désormais à un champ criblé d’obus. Des enfants slaloment à vélo entre les cavités jonchées de détritus. Trois jeunes filles s’épouillent sous un auvent déchiré, des adultes somnolent dans des hamacs. Leur activité, leur a-t-il été notifié, était illégale…

« Le nombre d’autorisations requises décourage la majorité des producteurs d’être en règle, explique Yann François, consultant pour le site Forests.AI, expert en déforestation, au Cambodge notamment. Il y a peu d’incitations à des pratiques durables et légales. » Il est aussi plus commode, pour les autorités, de cibler les centres de production visibles que ­d’arrêter les bûcherons dans la forêt. Dans cet État tenu d’une main de fer depuis 38 ans par le premier ministre Hun Sen et sa cour d’oligarques, les « okhnas », les opérations de communication servent bien souvent de paravent à la corruption et aux entreprises illicites. Le trafic d’essences rares et la coupe illégale, majoritairement contrôlé par le cercle du pouvoir, en fait partie. Des activités qui ouvrent le long processus de déforestation.

« La production de charbon intervient généralement après l’exploitation du bois d’œuvre et accélère la dégradation des forêts, poursuit Yann ­François. Une fois dégradées, elles deviennent plus faciles à convertir en terres agricoles. » Des concessions achetées par les fameux okhnas dont les immenses plantations étouffent les petits fermiers, obligés de se mettre au charbonnage pour survivre. Certains grands propriétaires tirent un double bénéfice en vendant le bois coupé souvent illégalement… aux charbonniers.

PHOTO PASCAL MAITRE, PARIS MATCH Phnom Penh. Dans l’usine Khmer Green Charcoal, qui propose une alternative au charbon de bois : des briquettes fabriquées à base de brisures de coques de noix de coco mélangées à d’autres débris organiques.

Du charbon vert

Dans un hangar de la banlieue de Phnom Penh, des montagnes de coques de noix de coco sont promises à devenir du charbon végétal « vert ». Dirigée par Francesco Carocci, l’entreprise Khmer Green ­Charcoal produit chaque jour 4 tonnes de briquettes qui ressemblent à s’y méprendre à des tisons. À la différence qu’elles se consument plus lentement et n’émettent pas de gaz toxiques.

Selon l’OMS, 16 000 Cambodgiens meurent chaque année d’une surexposition à des fumées de combustion. Indice de sa dangerosité : l’intoxication au charbon de bois est devenue, depuis une dizaine d’années en Asie, une méthode de suicide prisée pour sa fiabilité… Pour lutter contre ce poison, le Geres, une ONG spécialisée dans la transition énergétique, a développé des foyers de cuisson améliorés qui, en dix ans, se sont imposés dans quasiment tout le pays. L’association travaille aujourd’hui au développement d’une filière de production durable.

PHOTO PASCAL MAITRE, PARIS MATCH Les unités de séchage des lingots de l’usine Khmer Green Charcoal. Le 10 mai.

Mais, aussi sérieuses et engagées soient-elles, ces initiatives se heurtent à des réalités économiques et culturelles. « La production industrialisée de produits alternatifs engendre des frais qui se répercutent sur le prix d’achat, explique Francesco Carocci. Faire du charbon est beaucoup plus rentable, surtout quand on va se servir directement dans la forêt. Sa consommation n’est pas près de baisser : les Cambodgiens sont trop attachés à la cuisine au gril pour y renoncer… »

Retour à Yebessi au Bénin, la nuit a englouti la brousse. Repérable à sa torche, Benjamin s’agite comme un coucou sans tête. Vingt heures qu’il travaille sans relâche. Pour lui, le temps se mesure en nombre de sacs remplis. « Trois cent cinquante par mois quand je suis en forme », déclare-t-il, le regard fou. Pour apaiser sa gorge irritée par les fumées toxiques, il dégaine un tube de lait concentré. « Un truc de charbonnier. Ça lave l’intérieur, ça protège. » Soudain il s’immobilise, tend ses bras décharnés paumes vers le ciel : « Regarde-moi, j’ai 27 ans et je meurs. Ce métier tue à petit feu. Combustion lente… Comme le charbon. »