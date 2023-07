Avant l’ouverture au public, Stéphane Bern nous invite dans cette demeure mythique, dernier royaume d’Édouard VIII, monarque déchu

Stéphane Bern

C’est une première. Réhabilitée par la Fondation Mansart, la villa Windsor accueillera le public dès l’été 2024. À deux pas de Neuilly, cet hôtel particulier est un des lieux de mémoire les plus secrets de la capitale. Deux illustres ménages s’y fixèrent : les de Gaulle, au sortir de la guerre, puis le duc et la duchesse de Windsor au début des années 1950. Hormis le fait d’avoir chacun habité Londres, rien ne les rassemblait. Le Général ne rêvait que de grandeur. L’ancien roi avait renoncé à la sienne, mais pas à ses habitudes de luxe. Visiter la villa, c’est entrer dans les coulisses de l’Histoire. Un privilège inédit.

PHOTO HULTON ARCHIVE COLLECTION, GETTY IMAGES Le 19 mai 1972, quelques jours avant le décès du duc, son oncle, la reine Elizabeth, ici avec le prince Charles, rend visite pour la seule et unique fois à la duchesse de Windsor.

L’image est restée gravée dans toutes les mémoires. Le 19 mai 1972, en marge de leur visite d’État en France, la reine ­Elizabeth II et le prince Philip, accompagnés du prince Charles, prennent la pose avec la duchesse de Windsor sur le perron de ­l’hôtel ­particulier du bois de Boulogne. La souveraine vient de se rendre au chevet de son oncle mourant, le duc de Windsor, dans un geste d’apaisement et de réconciliation. Trente-six ans plus tôt, en renonçant au trône d’Angleterre pour l’amour de Wallis Simpson, Américaine deux fois divorcée, le roi Édouard VIII avait provoqué une des plus graves crises qu’ait affrontées la Couronne britannique et avait obligé son frère cadet, George VI, le père d’Elizabeth, à monter sur le trône. Cette villa palladienne et son terrain de 11 hectares sont devenus, depuis 1953, son royaume miniature.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Au premier étage, les appartements privés retrouveront bientôt leurs meubles. Ici, le petit salon où Édouard et Wallis aimaient dîner en tête à tête.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH La chambre de Wallis Simpson. Sur le canapé Louis XV, les fameux « coussins carlins » de la duchesse. 1 /2



Dans ce parc à l’anglaise à deux pas de Neuilly, la présence des Windsor est encore prégnante. Il est vrai que les photographies de Horst P. Horst, en 1964, puis celles de Wolfgang Kuhn, dix ans plus tard, ont immortalisé les lieux : l’escalier en fer forgé et la balustrade d’esprit rococo, alors ornée de l’étendard royal, les plafonds peints de fresques exotiques, la salle à manger avec son décor de chinoiseries et ses deux ­loggias pour musiciens, la chambre du duc aux tons jaunes, celle de la duchesse aux murs « bleu Wallis » ornés de boiseries anciennes, les dressings imposants, accessoires obligés d’une intense vie mondaine, et la salle de bains en marbre que le duc fait transformer en bureau avec sa baignoire recouverte d’une planche où il expose ses photos.

Assurément, la nouvelle renaissance qui se profile sera la bonne. Grâce au mécénat, la Fondation Mansart entend investir 8,7 millions d’euros pour les travaux de ­restauration et d’aménagement dirigés par les architectes Perrot & Richard avec la ­participation des entreprises du patrimoine du groupe ­Ateliers de France.

Créée il y a quarante ans par Geneviève de Noailles et Jean Raindre, à l’origine pour ­préserver l’avenir de leur château de ­Maintenon (Eure-et-Loir), cadeau de Louis XIV à son épouse morganatique, la Fondation Mansart, reconnue d’utilité publique, a pour mission de mettre en valeur le patrimoine naturel, historique et artistique. Aujourd’hui ­présidée par le sénateur ­Albéric de ­Montgolfier et dirigée par Alexis Robin, elle s’est lancée dans le projet fou de ­réhabiliter le vaste ensemble architectural historique. « À ­Bagatelle, on célébrera les XVIIIe et XIXe siècles, avec Marie-Antoinette et le comte d’Artois ou Richard Wallace, à la villa Windsor, le XXe siècle », annonce ­Albéric de Montgolfier. La Fondation a aussi repris la concession de la villa ­voisine, ­également construite en 1929, mais dans un style Art déco, qui sera ouverte au public pour des expositions temporaires.

L’enjeu est de taille. En signant une convention d’occupation du domaine public de trente-deux ans avec la Ville de Paris, ­propriétaire des lieux, la Fondation Mansart s’est engagée à ouvrir les maisons 274 jours par an et à garantir la gratuité des ­expositions permanentes, tout en versant un loyer annuel fixé à 25 000 euros pour commencer puis à 50 000 euros, auquel s’ajouteront 3 % du chiffre d’affaires ! La marche est haute mais elle n’effraie ni ­Albéric de ­Montgolfier ni Alexis Robin. « Avec ces monuments, le public pourra pénétrer dans l’intimité des grands. »

L’histoire de la villa Windsor – autrefois appelée « château du bois » ou « villa de Neuilly » – n’est pas un long fleuve tranquille. Cet hôtel particulier est situé au 4 de la route du Champ-d’Entraînement, dans le XVIe arrondissement de Paris, c’est-à-dire dans ce bois de Boulogne que Napoléon III a cédé à la Ville. En 1927, deux frères, Henri et Paul Lillaz, décident d’y faire construire leurs hôtels particuliers. Henri, affairiste notoire et député radical, entend mettre la fortune de sa femme à l’abri des envies de remariage de sa belle-mère, copropriétaire du BHV, qui dressera de lui le portrait peu flatteur d’un gendre « ambitieux et jouisseur ». Les deux frères Lillaz ont épousé ses deux filles, May et Yvonne… L’architecte de la Ville, Charles-Louis-Roger Bouvard, a ­proposé à Paul un style Art déco, et à Henri, un style géorgien sans doute plus adapté à ses ambitions ­politiques… Il habitera cette villa de quatorze pièces jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale. En janvier 1940, il cède le bail à Jane Myriam Félise Renaud, fille d’Edgar Brandt, ancien ferronnier d’art devenu industriel de l’armement.

À la Libération, la villa devient la résidence du général de Gaulle et de sa famille. Des lois essentielles, fondatrices de notre société, comme le droit de vote des femmes, le régime général de la sécurité sociale ou celui des retraites, y seront examinées et discutées. Yvonne de Gaulle y fait rapatrier les affaires personnelles cachées à Carantec pendant la durée de la guerre. Elle tient le rôle de maîtresse de maison, recevant là Léon Blum, ­Pierre­ ­Mendès France, André Malraux, Henri Frenay, Jacques Soustelle, René Pleven et tous ceux qui joueront un rôle dans la reconstruction de la France. On raconte aussi qu’Alain de Boissieu s’est présenté devant la villa le 9 mai 1945, au volant de la Mercedes de Hitler… Chef d’escadron de l’Arme blindée, il épouse Élisabeth de Gaulle le 3 janvier 1946. Une photographie montre la fille du général en robe de mariée, dans le salon du premier étage.

Mais l’heure de gloire de la villa sonne en 1953, lorsque le duc et la duchesse de Windsor quittent leur hôtel particulier du boulevard Suchet pour s’y installer. La Ville de Paris leur loue la demeure pour un loyer symbolique d’une cinquantaine de dollars par an. La duchesse de Windsor va superviser d’importants travaux de rénovation. Elle entend créer un environnement fastueux où recevoir, à la hauteur d’une dignité vraiment royale, diplomates, stars, aristocrates, généreux hommes d’affaires et amis, gens du monde et du Tout-Paris. La ­maison est ­remplie de meubles et de bibelots, une meute de carlins s’ébroue dans les jardins. Les ­serviteurs en livrée sont ­stylés – le majordome noir, Sydney Johnson, a témoigné de l’art de recevoir des ­Windsor – et doivent impérativement donner du « Votre Altesse royale » à la duchesse, un prédicat que la cour de Buckingham lui a refusé jusqu’à la fin. La duchesse de ­Windsor mourra en 1986, quatorze ans après son époux, abandonnée de tous.

PHOTO JEAN-MARC CHARLES, ARCHIVES GAMMA-RAPHO VIA GETTY IMAGES Mohamed Al-Fayed à côté d’un des nombreux portraits de la duchesse. Seule lady Diana, selon lui, était digne d’occuper à nouveau les lieux.

Aussitôt, la villa est restituée à la Ville de Paris. La même année, l’homme d’affaires égyptien ­Mohamed Al-Fayed, propriétaire du célèbre magasin britannique Harrods et du Ritz à Paris, prend sa suite. Il signe un bail de cinquante ans. Le loyer annuel s’élève à 1 million de francs, à la condition qu’il investisse 30 millions dans la réhabilitation de la propriété. Avec l’aide de l’architecte d’intérieur Philippe Belloir, il en investira 75 en trois ans ! Il fait l’acquisition du mobilier des Windsor pour la somme de 4,5 millions de dollars auprès du principal bénéficiaire de la succession, l’Institut Pasteur. C’est lui qui rebaptise le « château du Bois » villa Windsor. En reconnaissance de ses efforts, le gouvernement français le promeut officier de la Légion d’honneur en 1989. Et lorsque Dodi, son fils, entame une histoire d’amour avec Diana, princesse de Galles, Al-Fayed les imagine déjà installés dans la villa. Dans cette perspective, il annonce, au mois de juillet 1997, que des objets du duc et de la duchesse seront prochainement mis en vente à New York. D’ailleurs, les vitrines de présentation sont encore sur place, y compris dans l’immense coffre-fort aménagé dans les sous-sols, non loin d’une cave à vin, des cuisines et d’un abri antiaérien… On raconte que quelques heures seulement avant l’accident tragique du pont de l’Alma, le 31 août 1997, Dodi et Diana auraient visité la villa.

Après leur mort, Al-Fayed quitte ­l’hôtel particulier. La vente aux enchères est ­reportée à février 1998. On y retrouve une collection d’environ 10 000 photographies, une poupée que la reine Mary avait offerte à son fils, Édouard VIII, et surtout le bureau sur lequel il a abdiqué, en 1936, et qui aurait été proposé à la reine Elizabeth, laquelle aurait eu cette réponse : « Un bureau d’abdication, mais pour quoi faire ? » Au total 40 000 pièces sont mises en vente, réparties en 3 200 lots. Le fruit de la vente va à diverses associations caritatives. En 2018, Mohamed Al-Fayed met un terme à son bail. C’est alors que, à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt engagé en 2021 par la Ville et d’un ­processus de sélection entre plusieurs candidats, le Conseil de Paris décide, en 2023, de confier à la Fondation Mansart l’exploitation de la villa Windsor en vue de son ouverture au public.

Alexis Robin imagine déjà la répartition des espaces d’exposition : au rez-de-chaussée, une évocation des années 1920. Dans la bibliothèque, une reconstitution du bureau du général de Gaulle ; au premier étage les appartements du duc et de la duchesse. Les serres, les garages, les écuries seront également aménagés. L’objectif est d’accueillir les visiteurs en 2024, année où les JO de Paris amèneront leur foule de touristes.

« Cette maison est mystérieuse. Riche de son histoire et de ses prestigieux occupants. C’est une occasion fantastique de la rendre au public », s’enthousiasme ­Albéric de ­Montgolfier. Il nourrit un rêve : que, lors de sa visite d’État fin septembre ou début octobre, le roi Charles III fasse un petit détour par le bois de Boulogne. Qu’il marche sur les pas de ses grands-parents George VI et Elizabeth à Bagatelle, où ils avaient été reçus en juillet 1938, et pousse jusqu’à la villa Windsor, dans un ultime geste de réconciliation historique.