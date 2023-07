(Puy-de-Dôme) Les paysages ont beau rester verts, l’Auvergne a perdu son titre de « château d’eau de la France ». Dans cette résurgence de la nappe phréatique de Volvic qui abreuve 50 000 habitants et remplit les bouteilles de la célèbre marque, la profondeur ne dépasse pas 5 centimètres. En cause, le dérèglement climatique. Mais certains riverains et les défenseurs de l’environnement accusent aussi les prélèvements de l’industriel, qu’ils jugent excessifs. Grâce aux pluies orageuses de juin et à la sobriété des usagers, l’arrêté préfectoral de restriction imposée pendant deux mois à 44 communes du Puy-de-Dôme vient d’être levé. Mais la menace demeure.

Anne-Laure Le Gall Paris Match

Pas une goutte ne sort des gueules des quatre lions de pierre alimentant le grand bassin depuis 1854. Il est désespérément vide, triste et inutile, comme ceux des 25 autres fontaines disséminées dans Volvic. À la suite de l’arrêté préfectoral du 3 mai limitant l’usage d’eau potable pour 31 communes supplémentaires du Puy-de-Dôme, y compris la sienne, le maire, Laurent Thévenot, a décidé d’un signal fort. Théoriquement, ses fontaines en circuit fermé n’étaient pas concernées, ni les bénitiers de l’église Saint-Priest, remplacés par de plus économes raviers… Situation ubuesque : nous sommes dans la capitale auvergnate de l’or bleu, le « château d’eau de la France ». En contrebas, près de 4 millions de bouteilles d’eau minérale et de boissons fruitées sortent chaque jour des deux usines Danone Waters.

PHOTO PHILIPPE PETIT, PARIS MATCH Laurent Thévenot, maire de Volvic, dans l’usine de traitement de l’eau potable issue de la source du Goulet et destinée à la consommation de 31 communes. Son débit est surveillé de très près.

PHOTO PHILIPPE PETIT, PARIS MATCH Analyse quotidienne des eaux pompées à Arvic Sud, l’un des cinq forages exploités par Danone Waters.

PHOTO PHILIPPE PETIT, PARIS MATCH Sur le site de Danone Waters : deux usines, l’une pour l’eau minérale naturelle, l’autre pour les eaux fruitées.

PHOTO PHILIPPE PETIT, PARIS MATCH Chaîne d'embouteillage à l'usine Chancet 1 de Volvic où sont produites 2,7 millions d'unités par jour.







Alors, depuis l’annonce des restrictions, un orage médiatique s’est abattu sur Volvic, les élus du territoire et le minéralier Danone. La question du partage de l’eau devient éruptive. Les opposants à l’exploitation privée d’un bien commun se trouvent galvanisés. Certains traitent l’embouteilleur de pilleur écocidaire. Les services de l’État, responsables des autorisations de prélèvements, de collusion.

Une étude montre que les eaux souterraines ont été tellement pompées que cela a modifié l'axe de rotation de la Terre

Dans la crise climatique, avec un niveau de nappes phréatiques alarmant depuis janvier, la situation du département se révèle emblématique : jusqu’où puiser dans ces réserves souterraines, dont on réalise aujourd’hui qu’elles ne sont pas infinies. Agriculture, industrie, loisirs, continuent à se servir généreusement. Mais sur certains sites, les signaux sont au rouge : Mont Roucous, « l’eau des mamans et des bébés », a disparu ponctuellement des rayons en 2022. En mai, Nestlé Waters a dû cesser l’exploitation de deux forages Hépar, situés à Vittel, puis a annoncé la suppression de 171 postes dans ses usines vosgiennes. Dans le Gard, Perrier, également propriété de Nestlé Waters, rencontre des ruptures… Cette industrie a-t-elle encore un avenir ? Emma Haziza, hydrogéologue, docteure de l’École des mines, conférencière, dresse un tableau général : « Certaines nappes, captives depuis des millénaires, ne sont même pas renouvelables. Je pense qu’aujourd’hui on a prélevé deux tiers de toutes les eaux profondes. » Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Séoul vient de démontrer que, partout sur le globe, les eaux souterraines ont été tellement pompées que cela a modifié l’axe de la rotation terrestre.

PHOTO PHILIPPE PETIT, PARIS MATCH Le puy Pariou, l’emblème de l’eau de Volvic… qui n’est pas captée dans les volcans mais traverse bien six couches de roches volcaniques.

Pour l’heure, Volvic se confond encore avec l’image d’une eau généreuse, source de vitalité et d’énergie. Son slogan publicitaire a marqué des générations : « Un volcan s’éteint, un être s’éveille ». Sur l’étiquette, la silhouette stylisée du cratère endormi du puy Pariou voisin voyage au-delà des frontières. Trente-huit pour cent de la production sont vendus en France, et l’essentiel, à l’export, principalement en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse. Question : Danone menace-t-il, par ses prélèvements industriels, encadrés et sous surveillance, l’approvisionnement des habitants du bassin de Volvic et la bonne santé du milieu naturel ? Selon Christian Amblard, de Preva Auvergne, association de protection de l’environnement, un des membres a fait ce calcul : mises bout à bout, les bouteilles de Volvic produites chaque année feraient 14,5 fois le tour de la Terre. « On ne peut plus accepter de voir l’eau du bassin, bien commun reconnu par la loi, partir dans du plastique par trains, camions, avions, alors que, depuis des années, on constate un assèchement des ruisseaux et des zones humides », résume le chercheur.

PHOTO PHILIPPE PETIT, PARIS MATCH À sec, la fontaine de la place de l’église de Volvic ! Elle a été sculptée par le bien nommé Boisson en 1845.

PHOTO PHILIPPE PETIT, PARIS MATCH À Vittel aussi, l’eau se tarit. Bernard Schmitt, fondateur du collectif Eau 88, devant la fontaine Hépar qui ne coule plus qu’à tous petits filets. Dans les thermes, le 12 mai.

PHOTO PHILIPPE PETIT, PARIS MATCH Les stations thermales ne font plus recette. Même le Vittel Palace du Club Med a fermé ses portes.





En raison de fortes sécheresses, des restrictions avaient déjà été imposées à la population durant les étés 2015, 2017, 2018. « Nous ne sommes pas contre l’embouteillage et la commercialisation. Nous demandons le respect de la loi sur l’eau de 2006, qui est très bien faite et établit des priorités d’usage : 1. la sécurité publique ; 2. l’eau potable ; 3. les écosystèmes ; 4. l’industrie. Malheureusement, elle n’est pas appliquée, sinon l’usine passerait en dernier et servirait de variable d’ajustement dans les cas de crise, comme celle que nous connaissons. »

« Dans la ville symbole de l’eau, on se croyait à l’abri des restrictions »

La découverte puis la promotion de la source dite du Goulet par le Dr Moity, en 1927, a rendu Volvic célèbre. Il s’agissait alors d’enrayer maladies et épidémies. Après des recherches géologiques au-dessus du village, un forage horizontal à flanc de colline avait permis l’accès à une veine, dite « résurgence », jaillissant dans une grotte, comme c’est encore le cas un siècle plus tard. Les Volvicois pouvaient la boire en toute sécurité, purifiée par des années de filtration au travers des scories de pouzzolane, le long des failles de roches issues des dernières éruptions.

PHOTO PHILIPPE PETIT, PARIS MATCH Source historique du Goulet, au bout d’un forage de 700 mètres. Elle alimente l’usine d’eau potable.

PHOTO PHILIPPE PETIT, PARIS MATCH Pas de restriction pour les 50 exploitants de l’Asa Limagne noire. Le blé, le maïs et le maraîchage sont irrigués grâce aux eaux de la station d’épuration de Clermont-Ferrand. Un dispositif avant-gardiste !

PHOTO PHILIPPE PETIT, PARIS MATCH Même à Volvic, l'heure est à la sobriété. Laurence Burgoni vient d'installer un récupérateur d'eaux de pluie financé, en partie, par la mairie.





L’embouteillage commençait en 1934, sous appellation « eau de table ». Un nouveau forage permet le classement en eau minérale naturelle par le ministère de la Santé en 1965. Décrite comme pure, saine, née des volcans, cette eau attire chaque année des milliers de visiteurs dans un écrin de nature protégée. Pour Laurence Burgoni, qui a travaillé trente ans dans le tourisme, « Volvic, c’était la ville de l’eau. Les gens viennent voir la source [même si elle reste invisible]. Alors, entendre parler de restrictions ! On se croyait à l’abri, là, on a carrément changé d’optique. » Stéphane, son mari, ajoute : « Après l’opulence, on redécouvre la juste valeur. »

Ce berceau rocheux où apparaît l’eau de Volvic est semblable en forme et en dimensions à la grotte de la Nativité de Bethléem. Grâce à Laurent Thévenot, le maire, nous y avons eu un accès exclusif. Au bout d’une galerie de près de 700 mètres, derrière une porte de verre et d’Inox, elle cascade à 10 degrés environ. Rivière souterraine très dynamique, elle se faufile dans une grosse conduite pour alimenter, après divers traitements, les 31 communes qui dépendent de la puissance de son débit, relativement constant. On la croyait éternelle. Mais depuis janvier, la résurgence du Goulet a montré des signes de faiblesse, qui ont entraîné des restrictions pour deux mois. Le maire Laurent Thévenot, également président du Smuerr (syndicat mixte des utilisateurs d’eau de la région de Riom), résume le contexte : « Les mesures effectuées tous les mois par le fournisseur sont désormais hebdomadaires : on a relevé 144 litres / seconde en janvier 2023, contre 156 litres / seconde en janvier 2022, quand il nous faut fournir 133 à 134 litres / seconde pour garantir l’approvisionnement en eau potable des 50 000 habitants raccordés à cette ressource. Plus on se rapproche de ce niveau, plus cela devient critique. » Ni la ville ni aucune des 30 autres communes desservies n’ont encore connu de coupure, contrairement à d’autres dans le département. Mais à titre préventif, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté de restriction d’usage jusqu’à fin juin. Il portait, par exemple, sur l’interdiction totale du lavage des véhicules (sauf en station), du remplissage des piscines à usage familial, de l’arrosage des terrains de sport, des golfs, des jardins potagers, des espaces verts. Les activités industrielles, artisanales et commerciales connectées au réseau d’eau potable devant aussi réduire leurs prélèvements nets de 25 %.

Eau potable et eau mise en bouteille proviennent de la même nappe

Mais pour la Société des eaux de Volvic (Sev), propriété de Danone, pas de contraintes, car l’eau mise en bouteille ne provient évidemment pas du circuit d’eau potable, traitée, chlorée. L’embouteilleur a tout de même annoncé une réduction volontaire de 5 % durant deux mois, réduction portant sur son autorisation de prélèvement (jamais atteinte) et non sur les prélèvements réels. « Cette mesure leur coûte car ils doivent lisser leur courbe de production », selon Guilhem Brun, directeur départemental des territoires. Ainsi, en cas de demandes supplémentaires, le minéralier ne pourrait pousser sa production. La mesure relève surtout du symbole. Danone dispose de cinq forages qui lui permettent de pomper directement dans la ressource. La même que celle pour l’eau potable ? Pierre Belle, hydrogéologue chez Danone Waters, confirme la proximité géographique du Goulet et des forages de Danone, « qui se font, eux, dans l’épaisseur de l’aquifère, sans contact avec l’air, quand la source du Goulet provient de la partie superficielle de la nappe et s’écoule gravitairement. Ce n’est pas le même type d’eau. » Le Bureau de recherches géologiques et minières, qui surveille les nappes phréatiques, nous l’atteste : « Il apparaît que les prélèvements pour l’alimentation en eau potable des populations et les prélèvements destinés à l’embouteillage se font dans la même nappe. »

Cette ressource, dont on estime encore mal la capacité, se répartirait de la manière suivante : 50 % pour l’eau potable, 22 % pour Volvic, 28 % s’écoulant dans le milieu naturel.

Le minéralier prélève selon un volume autorisé par la préfecture, qui peut à tout moment le modifier. Il s’établit actuellement à 2,5 millions de mètres cubes par an, niveau jamais atteint, pour 2,36 millions de mètres cubes réellement pompés en 2022. Et, bien que sa production soit en légère croissance, l’industriel s’est engagé à réduire ce chiffre, jusqu’à -20 % en 2025.

Par quel miracle ? La variable d’ajustement se trouve dans le processus industriel d’embouteillage, commun à tout le secteur. Pour 1 litre d’eau vendue, il fallait en extraire quasiment 3 en 2014 (1,95 pour les opérations de lavage des contenants et des lignes de production). Face au « water bashing » actuel, Emmanuel Gérardin, directeur des usines Volvic, se défend avec virulence et conviction : « On travaille comme des forcenés sur l’économie d’eau ! » Grâce à des innovations technologiques et à un investissement de 30 millions d’euros, ce chiffre a été ramené à 1,33 litre en 2022 et pourrait descendre à 1,15 à l’horizon 2025, selon les objectifs et l’engagement pris via un plan utilisation rationnelle de l’eau, signé avec la préfecture. « La Sev s’engage à réduire les volumes d’eau prélevés sur l’année de façon pérenne, mais également en période de tension sur la ressource. » L’effort du minéralier porte sur des chaînes de fabrication compactes et sur la réutilisation des eaux de lavage, en cycle fermé. Il peut ainsi afficher une baisse du prélèvement tout en vendant plus d’eau ! Est-ce assez convaincant pour calmer la colère ? Frédéric Bonnichon, président de la communauté de communes Riom Limagne et Volcans, responsable de la distribution en eau potable, nous décrit le chemin de la goutte de pluie : « Il faudrait quatre à cinq ans à une molécule d’eau pour percoler dans l’impluvium, qu’on peut comparer à un filtre à café de 38 kilomètres carrés, au travers d’une centaine de mètres de matériaux volcaniques. Même si les forages de Danone et la source du Goulet sont proches, je ne peux pas imaginer que les services de l’État accorderaient des autorisations mettant en péril la ressource. » Pour gage d’indépendance, une étude hydrogéologique en cours a été dépaysée en région Rhône-Alpes. Elle doit permettre de mieux comprendre si le pompage industriel influe négativement sur la santé du milieu. Alors que les ruisseaux en aval, comme autour de Malauzat, sont au plus bas depuis des années, un pisciculteur, Édouard de Féligonde, dont les bassins sont asséchés, mène la guerre en justice contre l’État et Danone.

Mais le minéralier reverse environ 3,5 millions d’euros de redevances à la commune (autour de 65 % des taxes et impôts perçus) et fait travailler 820 salariés. ll est l’un des principaux employeurs privés du département. Et on ne trouve pas grand monde pour le critiquer. À l’instar de la majorité des Volvicois, Stéphane Burgoni assure faire confiance à Danone. « Mais, ajoute-t-il, le jour où on nous dira, “pas d’eau au robinet de 14 à 16 heures”, on demandera peut-être des explications. »