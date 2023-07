Florian M. (à dr.), brigadier de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine, et son collègue face à Nahel, juste avant que la Mercedes AMG Classe A, immatriculée en Pologne, redémarre. Il est 8 h 20 ce 27 juin, boulevard de la Défense à Nanterre.

Un jeune de cité au volant, un motard de la police qui tire… Tous les ingrédients sont réunis pour que la mort de Nahel déclenche un tsunami. La scène est filmée par des témoins, qui postent leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Certains croient entendre les policiers crier « Je vais te mettre une balle dans la tête » et « Shoote ! », les policiers affirment à l’IGPN qu’ils disent « Les mains derrière la tête ! » et « Coupe ! » (au sens de couper le moteur). L’avocat assure que Florian M. visait la jambe, mais que la voiture, en redémarrant, a déplacé le canon de l’arme. L’incarcération du policier et sa mise en examen pour homicide volontaire n’apaiseront pas la fureur.

Frédéric Ploquin Paris Match

Ses collègues l’appellent Flo. Dix ans d’ancienneté derrière lui, ce brigadier de 38 ans avait été affecté, en 2022, auprès de la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC), à Paris, comme motard, une famille à part entière dans celle que forme la police, avec ses rituels, ses codes et sa solidarité. Plus précisément auprès de la compagnie motocycliste des Hauts-de-Seine, où il passait pour un « bon collègue », « courageux » comme le sont souvent les motards, apprécié de sa hiérarchie.

PHOTO GONZALO FUENTES, ARCHIVES REUTERS Nanterre, avenue Pablo-Picasso, 0 h 20, le 30 juin. Troisième nuit de déchaînement.

Huit lettres de félicitations à son crédit, Florian M. avait obtenu la médaille de la sécurité intérieure et deux médailles de bronze pour actes de courage et de dévouement, la première pour son engagement face aux gilets jaunes, la seconde pour l’interpellation de l’auteur d’un vol avec séquestration en 2021. Père de famille, un enfant, il devait obtenir son galon de brigadier-chef cet été. Jusqu’à ce que sa trajectoire croise celle de Nahel, 17 ans, d’origine marocaine par son père, algérienne par sa mère qui l’a élevé seule à Pablo-Picasso, une cité de Nanterre à la mauvaise réputation, pépinière de célèbres trafiquants de stups, dont certains l’ont vu grandir. Sa vie de flic a basculé en trente secondes.

Florian M., le policier accusé d’homicide volontaire, allait obtenir son galon de brigadier-chef

Il est 8 h 30, ce mardi 27 juin, lorsque l’alerte est donnée sur les ondes radio de la police. Un véhicule de couleur jaune, type Mercedes, avec trois hommes à son bord, sème la panique dans les rues. Le chauffard a brûlé plusieurs feux, il roule sur la voie de bus et vient de frôler un cycliste qui a eu très chaud. La voiture a échappé à un premier contrôle. Les motards sont appelés en renfort. Florian M. et son binôme prennent tout juste leur service. Ils arrivent à localiser le véhicule recherché, mais le conducteur refuse d’obtempérer et poursuit sa course. Piqués au vif, touchés dans leur orgueil et soucieux de bien faire, les deux motards partent en chasse. Parviennent à se hisser à la hauteur de la Mercedes jaune, bloquée par un embouteillage. Mettent pied à terre. C’est bon, ils l’ont chopé, pas question de le laisser repartir. La suite est encore confuse. Seule une reconstitution (qui risque d’être délicate du point de vue de l’ordre public) permettra de dénouer le vrai du faux, mais le fait est que le ton monte entre les deux policiers et le jeune conducteur, dont ils ignorent évidemment qu’il est convoqué devant la justice en septembre prochain pour un refus d’obtempérer datant du dimanche précédent.

À quel moment le brigadier sort-il son arme ? Se sent-il en danger au point de pointer le canon en direction du conducteur ? L’adrénaline est-elle en train de troubler son entendement ? On parle d’un coup de crosse asséné au conducteur, qui a baissé sa fenêtre ? Un des passagers affirmera que Nahel a lâché la pédale de frein de la voiture automatique qui s’est élancée. La balle part et touche mortellement le garçon qui roulait sans permis et, comme lui, aimait la moto. La Mercedes va s’encastrer un peu plus loin, laissant le temps à l’un des trois passagers de s’échapper ; l’autre est stoppé dans sa course.

Florian M. et son binôme, sous le choc, rédigent un premier compte rendu conforme au scénario de la légitime défense. Ils se sont sentis en danger. Le conducteur a redémarré alors que l’un d’eux avait les bras dans l’habitacle, au risque de l’entraîner, tandis que l’autre allait se retrouver sous les roues, ou écrasé contre le muret. Le brigadier voulait tirer vers le bas, mais la voiture a bougé et la balle a touché le conducteur au thorax, après avoir traversé son poignet. Sauf que la scène ne se passe pas en pleine nuit dans une rue déserte, mais à une heure de pointe et à deux pas du palais de justice de Nanterre. Sauf qu’aujourd’hui, outre les caméras de surveillance qui truffent nos villes, chaque citoyen est un potentiel vidéaste amateur et qu’une passante a filmé la scène, du moins une partie, car on ne voit pas les éventuels coups de crosse. Et que cette vidéo de quelques secondes se propage à la vitesse des réseaux sociaux. Le son est à peine audible, mais la rumeur ne tarde pas à imputer à l’un des policiers une phrase terrible. « Shoote-le », entendent les uns. « Tu vas prendre une balle dans la tête », déchiffrent les autres. Florian M. conteste ces propos ravageurs. La justice retient l’incrimination d’« homicide volontaire », avant de requérir le placement en détention du policier, balayant les arguments de son avocat, Me Laurent-Franck Lienard, qui déplore « une incarcération politique destinée à éteindre le feu ».

L’effet est immédiat dans le « camp » policier. Ses collègues font massivement corps autour de Flo, le motard du 92. Ils sont certainement de bonne foi. Ils en font une victime, lui qui vient de perdre son emploi, son salaire et dort dans une cellule de la Santé, parmi les voyous. « Cette détention provisoire est incompréhensible sur le plan juridique et sur le plan moral », observe David Le Bars, secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale. L’incarcération du brigadier est le coup de trop pour ces fonctionnaires qui se vivent, à juste titre, comme le dernier rempart de la République dans des quartiers où règne trop souvent la loi du ghetto. « Nous sommes tous Flo » aurait pu être leur slogan, mais ils ont préféré « Touche pas à mon flic ». Un pied de nez à ceux d’en face. Dans la foulée, en réplique à la cagnotte mise en place par les proches de Nahel, les membres de l’amicale des motocyclistes du 92 lancent une cagnotte Leetchi. Elle précède celle, bien plus médiatique, initiée par Jean Messiha (ex-Rassemblement national passé chez Reconquête !).

Tous ses collègues savent que ça aurait pu leur arriver

« Quand on fait ce genre d’intervention, on sait qu’on peut se faire renverser, insiste un collègue de Florian M. On est face à des gens qui ont une volonté de tuer. » Tous savent que cela aurait pu leur arriver. Tous savent que le moindre contrôle peut dangereusement déraper. Que l’on peut, en un éclair, oublier les consignes des moniteurs de tir. Qu’ils auraient pu, eux aussi, par un enchaînement de circonstances qui échappe à la raison, se retrouver dans cette posture, à moitié allongé sur le capot de la voiture d’un automobiliste, son arme de service braquée vers le conducteur. L’usage de la force, leur a-t-on martelé, doit être « légitime » et « proportionné ». Des règles sujettes à interprétation de la part des juges depuis leur modification par le législateur, en 2017, à l’initiative d’un ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, marqué par les virées sanglantes de terroristes dans la capitale. Le policier peut faire usage de son arme « uniquement s’il a des raisons réelles et objectives de penser que les occupants du véhicule sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à autrui », rappelle une note de la préfecture de police en date du 9 mars 2017.

PHOTO GONZALO FUENTES, ARCHIVES REUTERS 0 h 23, cité Pablo-Picasso, dans la nuit du 29 au 30 juin : la lente avancée des CRS pour sécuriser un périmètre.

En attendant, l’effet de la vidéo est tout aussi immédiat dans le « camp » de cette jeunesse des quartiers qui s’identifie comme un seul homme à la victime, Nahel, amateur de rodéo, de rap et de rugby, jamais condamné mais mentionné 15 fois dans les fichiers de la police suite à des interpellations. Cette génération même pas née lors des émeutes de l’automne 2005, plus radicale que la précédente, se jette dans la rue pour venger le « frère » avec, en partage, une solide détestation de ces « keufs » qu’ils perçoivent comme la bande adverse. Habitués à l’affrontement, rodés aux guets-apens, ils sortent de leurs quartiers citadelles pour aller se servir dans les magasins du centre-ville. Même à Marseille, où rien n’avait bougé en 2005. Il faut dire que Nahel était apparu il y a quelques mois comme figurant dans un clip de Jul, la star du rap phocéen. « Le petit est un prétexte, ils veulent en découdre avec la police en particulier et avec la France en général », décrypte un aîné qui, lui aussi, s’est trouvé une occasion de se faire un peu d’argent en proposant à un concessionnaire de motos de son secteur, les Yvelines, de protéger son garage contre les émeutiers, moyennant un billet. Chacun y trouve son compte, surtout ceux qui font commerce de la haine de la République.

Ce cycle de guérilla urbaine mobilise nuit après nuit près d’un policier sur trois, jusqu’aux services d’élite habituellement réservés aux terroristes et aux forcenés. Les forces de l’ordre sont bien placées pour savoir que cette génération n’a peur de rien et dispose d’armes à feu qui pourraient surgir tôt ou tard, comme en 2007 à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), où les CRS avaient été visés au fusil à pompe. Dans un quartier sensible de Cayenne, au cours de la nuit du 29 juin, un émeutier tire en direction de la police, mais la balle ricoche et tue un riverain sur son balcon. La nuit suivante, un policier de la Bac de Nîmes a vu son gilet pare-balles stopper un projectile. Enfin, deux policiers de la Bac de Paris ont été touchés par du plomb dans la soirée du 1erjuillet, entraînant l’ouverture d’une information pour tentative de meurtre. Coups de semonce. Le ministre de l’Intérieur réunit les syndicats, à la fois pour évoquer cette flambée de violences urbaines et pour calmer la colère des policiers après les prises de position antiflics de plusieurs leaders de La France insoumise, qui mettent tous les policiers dans le même sac. Au tract du Syndicat de la magistrature, qui appelle à la remise à plat des conditions de la légitime défense, répond un brûlot du syndicat Alliance (majoritaire) qui, sur le ton du pompier pyromane, annonce : « L’heure n’est pas à l’action syndicale, mais au combat contre ces “nuisibles”. […] Aujourd’hui les policiers sont au combat car nous sommes en guerre. » Pas forcément la meilleure façon de voler au secours de Flo le motard, qui avait commencé comme « gardien de la paix ».