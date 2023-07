Comme leur ancien maître, mieux vaut ne pas les avoir à ses trousses. Dans les années 1980, le roi de la cocaïne recevait politiciens et vedettes dans son extravagant domaine de milliardaire, à Puerto Triunfo. Les habitants visitaient gratuitement son zoo peuplé de flamants roses, de kangourous, de dromadaires… ou encore d’hippopotames. Ces herbivores importés d’Afrique se sont si bien acclimatés qu’ils ont proliféré sur près de 200 kilomètres le long du fleuve Magdalena, le plus grand du pays. Cet encombrant cheptel de Medellin attire les touristes mais menace l’écosystème. Et la population.

Manon Quérouil-Bruneel Paris Match

Alors qu’il puisait de l’eau à la rivière près de son village de Doradal, Enrique Dias Flores a juste eu le temps d’entendre une voix hurler : « Cours, cet animal va te tuer ! » Trop tard : l’hippopotame était déjà à 2 mètres de lui, gueule grande ouverte. La terrible mâchoire s’est abattue sur son épaule, l’engloutissant jusqu’à la cheville. « J’ai senti mes côtes se briser une à une, ma jambe se disloquer du reste de mon corps », témoigne l’ancien ouvrier agricole, yeux fermés comme pour repousser cette scène de film d’horreur qui le hante.

PHOTO ALVARO CANOVAS, PARIS MATCH Enrique Dias Flores a miraculeusement survécu à une attaque d’hippopotame, il y a trois ans. Dans son village près de Doradal, le 9 juin.

Donné pour mort, il se réveille huit jours plus tard dans un lit d’hôpital, un poumon et un rein perforés, la jambe droite rabotée d’une dizaine de centimètres, la poitrine truffée de vis. Trois ans après l’accident, la simple évocation de ce « monstre » – qu’il veille à ne jamais nommer – lui glace les sangs. « Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne recommencent, prévient-il. Les gens les aiment parce qu’ils aimaient Pablo, mais ils sont devenus hors de contrôle. Comme lui... »

Menace environnementale

De là où il est, Pablo Escobar doit savourer. Trente ans après avoir été abattu sur le toit de sa planque à Medellin, son pouvoir de nuisance persiste sous la forme inattendue de 200 hippopotames sauvages. Ils pullulent au centre de la Colombie, à des milliers de kilomètres de leur Afrique originelle, descendance prolifique des trois femelles et du mâle importés en contrebande au début des années 1980 pour garnir son « arche de Noé ». Des kangourous d’Australie, des dromadaires du Sahara, des éléphants d’Inde... Au total plus d’un millier d’animaux sauvages, son péché mignon. À sa mort, la plupart ont été placés dans des zoos.

La légende raconte que le roi des narcos avait soigneusement étudié les espèces susceptibles de survivre dans leur nouvel habitat. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a eu le nez creux. Abandonnés à leur sort car trop gros et trop agressifs, les hippopotames se sont multipliés comme des pains de coke avant de se disperser sur plus de 200 kilomètres le long du fleuve Magdalena. Dans son bureau de Santuario, à une heure de Medellin, David Echeverry, responsable local de l’agence de protection de l’environnement Cornaré, a l’air abattu du lanceur d’alerte fatigué de prêcher dans le désert. Pour la énième fois, il martèle que, loin d’être une mauvaise blague, ces animaux se sont mués en véritable bombe écologique à retardement, représentant à l’échelle du pays la « plus grave menace environnementale après la déforestation ».

PHOTO ALVARO CANOVAS, PARIS MATCH À cause de leur volume et de leurs déjections, ces animaux sont une bombe écologique à retardement.

En s’immergeant, leurs lourdes carcasses érodent les rives et creusent des chemins de boue divisant les forêts. Les dommages les plus importants sont invisibles : leurs déjections modifient les niveaux d’oxygène des cours d’eau, entraînant la disparition de certaines espèces locales déjà en danger comme les loutres ou les lamantins. Sur leurs terres d’origine, les bestiaux sont responsables de la mort de 500 personnes chaque année – davantage que les fauves et les crocodiles. Le 12 avril dernier, l’un d’eux est entré en collision avec un 4x4. Cette fois-ci, l’animal a perdu.

Prônée par de nombreux scientifiques, leur extermination fait hurler les défenseurs du droit animal tout comme la population locale, qui nourrit une relation ambiguë avec eux. Elle aime autant qu’elle craint ces créatures à travers lesquelles perdure l’esprit d’Escobar. De chair et de plâtre, elles ont envahi la région : dans les parcs pour enfants, devant les hôtels et les concessionnaires automobiles, témoins de ce culte étrange.

Nous avons éliminé par le passé d’autres espèces considérées comme invasives et personne n’a jamais fait d’histoires. Mais avec eux, la charge émotionnelle est trop forte. David Echeverry, responsable local de l’agence de protection de l’environnement Cornaré

L’abattage d’un mâle, Pépé, par l’armée, en 2009, a provoqué un tel scandale que le Parlement colombien a voté dans la foulée une loi interdisant la chasse aux hippopotames. Restent deux options : les stériliser – ce qui ne permettrait pas de régler le problème avant une cinquantaine d’années et coûterait plus de 20 000 $ par tête – ou les transférer à l’étranger. Les autorités ont récemment annoncé que 60 d’entre eux devraient être accueillis en Inde dans les mois à venir, tandis qu’une dizaine d’autres seraient convoyés vers un refuge mexicain à Culiacan... sur les terres d’El Chapo, autre légendaire baron de la drogue. Mais l’opération, qui s’élèverait à 3,5 millions de dollars, n’a toujours pas reçu l’autorisation du ministère de l’Environnement.

Selon les estimations, l’envahissante colonie pourrait quadrupler d’ici 10 ans, en faisant la plus grande hors d’Afrique – dans un habitat dépourvu de prédateurs pour prélever leur tribut sur les jeunes. Sous ces tropiques hospitaliers, les « cocaïne hippos » se révèlent plus précoces que leurs congénères africains, se reproduisant dès l’âge de 3 ans. Il n’est pas rare que les fermiers du coin retrouvent un hippopotame broutant au milieu des troupeaux. Clôtures électriques et barrières n’y font rien, les bestiaux défoncent tout sur leur passage. Mais peu leur en tiennent rigueur, conscients que ce remake tropical du monstre du Loch Ness attire miraculeusement touristes et curieux dans ce coin de jungle.

PHOTO ALVARO CANOVAS, PARIS MATCH Devenue un parc de loisirs, la hacienda Napoles de Pablo Escobar fait vivre toute la région de Puerto Triunfo. L’hippopotame en est l’emblème.

Le Jurassic Park de Pablo

Après avoir longtemps cherché l’endroit idéal, le boss du cartel de Medellin a, dans les années 1990, jeté son dévolu sur la région, commodément située à mi-chemin entre sa ville natale et Bogota. C’est là, entre rivière et montagnes, qu’il fit construire sa résidence préférée, la hacienda Napoles, en hommage à Al Capone dont le père est né à Naples. Le pendant colombien du ranch Neverland de Michael Jackson : la plus grande piste de motocross de toute l’Amérique latine, un Jurassic Park avec des dinosaures à taille réelle, deux héliports et une piste d’atterrissage de 1 kilomètre. Sur ces terres acquises pour 2,5 millions de dollars, le gamin pauvre vivait son rêve bourgeois : femmes de ménage en tablier impeccable, linge de maison brodé, fleurs fraîches livrées par avion depuis Bogota deux fois par semaine. Et, comme clou du spectacle, son bestiaire hallucinant convoyé à bord d’avions militaires à la barbe des autorités.

Tout à la fois épicentre du trafic de coke et lieu de villégiature de ses sicarios entre deux basses besognes, la demeure d’Escobar est devenue un parc d’attractions où se pressent, les week-ends, des familles en short. À moins de 3 kilomètres de là, le gouvernement a ironiquement installé une prison. Toutes les traces de l’ancien propriétaire ont été soigneusement effacées, jusqu’au célèbre avion qui ornait l’entrée. Près d’un étang, des panneaux rappellent que les hippopotames sont des animaux dangereux – à l’exception notable de Cuaco, un mâle débonnaire dressé à ouvrir tristement la gueule derrière son enclos pour ingurgiter des fruits vendus à prix d’or à ses admirateurs.

PHOTO ALVARO CANOVAS, PARIS MATCH Cuaco, l’un des hippos restés en captivité : la star des touristes

« À l’époque de mon oncle, tout était gratuit – y compris l’entrée du parc », grince Nicolas Escobar, petit-neveu prompt à déplorer que la légende d’oncle Pablo soit devenue un attrape-touristes. Cela ne l’empêche pas de gagner sa vie en narrant celle de l’aïeul terrible, ni les membres de sa famille de monnayer 3 millions de pesos (660 euros) une interview. Les hippopotames, tristes trophées, n’échappent pas à cette logique mercantile.

Le jour, Carlos (nom d’emprunt) est employé aux montagnes russes du parc Napoles. La nuit, il chasse les bébés hippopotames pour le compte de paramilitaires prêts à débourser 5 millions de pesos (1100 euros) – quatre fois plus que le salaire minimum colombien – pour se la jouer comme Pablo.

« Il faut être en forme », confirme le jeune homme qui, après quelques grosses frayeurs, a affiné sa technique. Il travaille désormais en bande organisée, balançant des pétards dans les pattes de la femelle pour la désorienter. Une partie de l’équipe sert alors d’appât, se livrant à une périlleuse corrida qui finit souvent au sommet d’un arbre, pendant qu’une autre, mains enduites de farine pour une « meilleure adhérence », s’empare de la progéniture laissée sans surveillance.

PHOTO ALVARO CANOVAS, PARIS MATCH Dernière prise d’un trafiquant : un bébé baptisé Linda

Les « hippos tours »

Tout autour de sa petite maison en bois, la terre a été labourée par les hippopotames. À force de les regarder dévaster son potager, Carlos a eu l’idée de se payer sur la bête. Ce qui n’empêche pas les sentiments, assure le braconnier, confiant s’être entiché de sa dernière prise : Linda, 92 kilos, gardée 15 jours dans sa cuisine, le temps de faire monter les enchères. Il la baignait chaque jour, soignait son nombril à peine cicatrisé et se ruinait en carottes pour lui faire plaisir. « Je l’aimais comme mon chien », dit-il.

Ancien membre d’un cartel, Alvaro Dias Romero s’est, quant à lui, reconverti dans les « hippos tours ». Au fil des ans et des excursions, il a fini par leur ressembler, un peu comme certains maîtres avec leurs chiens. Une grosse tête jaillit des flots boueux avant de foncer droit sur sa frêle embarcation, la poursuivant de ses bonds furieux. « Les gens y voient une menace mais pour moi, c’est un jeu », frime le spécialiste.

À ses yeux, ces animaux devenus son gagne-pain ne présentent que des avantages : les pêcheurs n’osant plus s’aventurer aux abords du fleuve, les poissons tombent en abondance dans ses filets. La disparition de certaines espèces ? La faute des hommes. Le drame d’Enrique Dias Flores ? « Il faut relativiser, plaide-t-il. Regardez le nombre d’accidentés de la route, on n’interdit pas pour autant les voitures ! »

Si l’homme dénonce une forme d’acharnement envers ses protégés, il prône cependant une chasse sélective pour éviter un carnage annoncé. « D’ici quelques années, ils seront si nombreux que les gens se chargeront eux-mêmes du problème. » Paraphrasant la célèbre injonction d’Escobar à ses victimes, sommées de choisir entre « plata o plomo » (« de l’argent ou du plomb »), il conclut tristement : « Pour les hippopotames, ce sera du plomb et encore du plomb... »