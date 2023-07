« Les sites militaires sont sous contrôle, y compris l’aérodrome. […] Nos troupes ont abattu un hélicoptère. […] On ira jusqu’au bout. Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route. Nous sommes prêts à mourir, tous les 25 000. Parce que nous mourrons pour la patrie, nous mourrons pour le peuple russe… » Il est 7 h 30, au QG militaire du district fédéral du sud de la Russie, à Rostov-sur-le-Don, Evgueni Prigojine, le patron de la milice Wagner, semble prêt au coup d’État. Très vite, quelques blindés foncent vers Moscou, où on creuse des tranchées. À la fin de la journée, le chef de guerre fait machine arrière et disparaît. À ses hommes, Poutine donne le choix entre l’armée ou l’exil. Un bras de fer a commencé dont on ignore qui sortira vainqueur.

Ksenia Bolchakova et alexandra jousset Paris Match

Et si le bombardement de ­30 ­soldats de Wagner par les forces armées russes, qui a déclenché la « marche pour la ­justice », l’avancée d’une colonne de blindés vers ­Moscou, n’avait été qu’un prétexte, le signal du début du soulèvement organisé par Prigojine ?

Très rapidement, des sources au sein de l’administration française et l’analyse des métadonnées de la vidéo du prétendu pilonnage de la base de Wagner permettent d’envisager cette hypothèse. Nous découvrons que cette vidéo a été créée le 23 juin à 19 h 58, et diffusée à 19 h 59, une minute plus tard, à peine. La réaction de ­Prigojine à cette « attaque », publiée 10 minutes après, et le communiqué du conseil des commandants de Wagner sont deux messages audio dont les ­métadonnées ont été soigneusement effacées par un éditeur attentif…­

Prigojine, connu pour sa maîtrise parfaite des méthodes de désinformation, aurait préparé ces publications en amont. Elles auraient fait partie d’un plan de communication visant à justifier son putsch aux yeux de l’opinion publique russe. Plusieurs sources affirment également que la force Wagner avait réussi à constituer un stock d’armes conséquent pour l’occasion en s’appuyant sur son réseau de bureaux de recrutement, ouverts dès le mois de janvier dans toutes les régions du pays. Malgré les dénégations du « cuisinier de Poutine », il apparaît que les évènements de vendredi et samedi étaient ­prévus, orchestrés, et qu’ils auraient eu pour but de renverser le président en place, ­Vladimir Poutine.

PHOTO PARIS MATCH Les deux axes principaux de Rostov, l’avenue Boudionnovsk et la Bolchaïa Sadovaïa, interdits à la circulation jusqu’au départ de Wagner, dans la soirée du 24 juin.

Son opération n’était ni un coup de sang ni un simple coup de communication. Les Occidentaux auraient été au courant de ce plan depuis plusieurs semaines, l’information ayant été partagée à haut niveau entre Américains et Français. Pour éviter de compromettre les sources à ­l’origine de ces renseignements, décision aurait été prise de ne pas en informer les partenaires de l’OTAN. De plus, les ­Occidentaux auraient décidé de ne pas livrer Evgueni Prigojine à ­Vladimir Poutine, afin d’éviter d’une part d’être accusés de fomenter eux-mêmes le coup d’État, et d’autre part de faire le jeu du chef du Kremlin.

Quant au point de rupture entre Poutine et Prigojine, il est désormais connu. Il y a quelques semaines, alors que les tensions entre le chef de Wagner et Sergueï Choïgou étaient à leur comble, Vladimir Poutine, jusque-là resté en retrait de cette lutte à mort entre les deux hommes, a finalement tranché en faveur de son ministre de la Défense. Le 13 juin, il décrète que toutes les compagnies militaires privées devront désormais être enrôlées au sein de l’armée régulière, et ce à compter du 1er juillet.

Ce jour devait marquer l’arrêt de mort officiel de Wagner. Exit tous les profits découlant de cette armée de l’ombre, la fierté d’Evgueni Prigojine. Sans parler de l’humiliation absolue qu’il aurait subie à devoir se soumettre à un homme qu’il déteste et critique violemment depuis des mois. C’est alors que ce chef mafieux, ex-taulard, aurait décidé d’employer la manière forte. Il se serait assuré d’avoir plusieurs soutiens haut placés, jusqu’au cercle rapproché de Vladimir Poutine, ainsi qu’au sein de la hiérarchie militaire.

Fort de ces « traîtres » prêts à rallier sa cause, il lance son opération le vendredi soir à 20 h et, le lendemain matin, ses hommes prennent sans tirer la moindre balle la ville de Rostov-sur-le-Don, 1,1 million d’habitants. Dans cette même région du sud du pays, se trouve Molkino, la base historique du groupe Wagner depuis sa création, en 2014. Prigojine y compte de nombreux appuis. Très vite, ses miliciens quadrillent la ville ; les plus fanatiques d’entre eux s’embarquent avec lui sur l’autoroute en direction de Moscou.

PHOTO PARIS MATCH Des membres de la milice Wagner procèdent à une arrestation dans les rues de Rostov, le samedi 24 juin. Des altercations auraient éclaté entre opposants et soutiens à la mutinerie.

PHOTO PARIS MATCH Des mercenaires ont trouvé un poste d’observation au balcon du cirque de Rostov, en plein centre-ville. 1 /2



Rebelles à reculons

Mais, d’après des témoignages que nous avons obtenus auprès d’anciens membres de Wagner, les rangs de la milice n’étaient pas si soudés que ça. Certains mercenaires ne voulaient pas participer à l’opération, horrifiés à l’idée d’aller combattre « des frères russes, du même sang » … Pourtant, ils y sont tous allés, car ceux qui s’y refusaient ont été menacés de mort.

« N’oubliez pas que Prigojine est un homme d’affaires et tous ceux qui sont sous ses ordres ne sont que des instruments pour lui. Des outils pour arriver à ses fins. Il n’y a que ça qui compte pour lui, atteindre ses putains d’objectifs », explique Andreï Medvedev, un ancien commandant de Wagner en Ukraine, aujourd’hui exilé en Norvège.

Je parle à beaucoup de ­commandants, à des combattants qui sont à Rostov. Ils me disent tous que c’est l’instinct de survie qui prime, car ceux qui osent dire non sont simplement exécutés. Andreï Medvedev, ancien commandant de Wagner en Ukraine

Selon Nikolai K., 39 ans, un ami d’Andreï, déployé à Rostov, le « SB », le service de sécurité interne de Wagner qui contrôle les mercenaires, s’est activé comme jamais ces dernières semaines pour « motiver les troupes ». « Des pressions sont exercées sur les proches. Ils appellent les épouses, les parents : “Écoutez, nous sommes capables de vous faire des choses que vous n’apprécierez pas.” Le chantage est permanent. » Ce chantage a été pris très au sérieux depuis la série d’exécutions qui a eu lieu sur le front ukrainien : des assassinats ­filmés, à la masse ou au couteau, de traîtres présumés et autres déserteurs par leurs frères d’armes.

PHOTO PARIS MATCH Samedi 24 juin, 7 h 30 : Prigojine se fait filmer dans la base arrière de Rostov, à quelques kilomètres de la mer d’Azov.

Sur la route entre le front ukrainien et les villes russes de Belgorod, Voronej et Rostov où ils se sont retrouvés au matin du 24 juin, beaucoup de mercenaires ont même appelé leurs familles pour faire leurs adieux. La peur, mais aussi l’incertitude. Certains ­combattants expliquent avoir été « laissés dans le flou », « n’avoir reçu aucun ordre clair », notamment sur la façon d’interagir avec les civils. Ils redoutaient une confrontation armée au cœur d’une ville russe.

Quand il publie sa vidéo condamnant la tentative de coup d’État – il est alors 9 h à Moscou –, Poutine parle d’un « coup de poignard dans le dos » et qualifie, sans le ­nommer, Evgueni Prigojine de « traître ». Le ton est martial, le texte clair, car Poutine aurait eu le temps de peser chacun de ses mots.

Selon un responsable américain, le président russe aurait été informé « de l’action de Prigojine au moins 24 heures avant ». Un temps suffisant pour lui permettre de changer le cours de l’Histoire.

Pendant ces heures cruciales, l’homme fort du Kremlin et ses forces loyalistes exigent des gouverneurs de régions, des responsables politiques et militaires, des propagandistes de la ­télévision d’État et d’autres personnalités « des preuves de loyauté » via un communiqué ou une déclaration en soutien à l’« homme élu par tout le peuple ».

PHOTO PARIS MATCH Près de deux heures plus tard, Poutine s’adresse aux Russes, dénonce « un coup de poignard dans le dos » et menace : « L’action contre les insurgés sera sévère. »

Les plus fervents appuis d’Evgueni Prigojine ne sont pas en reste. Dès vendredi soir, le général ­Sergueï Sourovikine, réputé très proche de ­l’oligarque, est exfiltré du front ukrainien par les services de renseignement pour enregistrer une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux russes. Il y appelle les combattants de Wagner à faire marche arrière et à obéir à Vladimir Poutine. Une claque pour ­Prigojine qui perd ainsi publiquement un de ses plus forts soutiens. Un signal pour tous ceux qui avaient promis de le rallier et qui finalement ne sortiront pas de leur réserve.

Ne restent alors au boss de Wagner que ses 10 000 hommes aux portes de la capitale. Une force incapable de faire le poids, sans soutien politique, face au dispositif déployé par le Kremlin : 10 000 soldats de la garde nationale et deux ­bataillons de réserve de l’armée régulière, soit 10 000 combattants de plus. D’après des sources de sécurité britanniques citées par The Telegraph, le FSB a menacé les familles des dirigeants de Wagner de terribles représailles. Méthodes sales contre sales méthodes. Poutine gagne ce premier bras de fer. Un accord négocié par l’entremise du président de la ­Biélorussie, ­Aleksandr Loukachenko, contraint ­Prigojine à prendre la route de l’exil avec ses hommes.

PHOTO PARIS MATCH Dernière image de Prigojine après son coup de force. Dans la soirée du 24 juin, le chef de Wagner quitte avec ses troupes le QG militaire russe de Rostov, dont il avait pris le contrôle.

Un dernier tour de piste

À l’arrière de sa camionnette noire, l’homme qui a fait vaciller le pouvoir russe ­l’espace d’un week-end file à travers les rues de Rostov, noires de monde. Il part sous les applaudissements de Russes qui le prennent en photo, comme s’il était une rock star en tournée. Avant de disparaître, il aurait d’ailleurs passé sa dernière nuit de mutinerie en compagnie de prostituées. Selon nos sources, il aurait quitté l’aérodrome de Millerovo, près de la frontière ukrainienne, pour s’envoler à bord d’un de ses jets privés vers Louhansk, en Ukraine, d’abord, puis Saint-Pétersbourg. Nous avons réussi à retracer le parcours de l’appareil, qui fait bien un aller-retour depuis le sud de la Russie vers la cité impériale. Dans la nuit du 26 au 27 juin, l’avion revient dans la région de Rostov, d’où il repart au petit matin, cette fois-ci en direction de Minsk, en Biélorussie.

Evgueni Prigojine était-il dans cet avion ? Le ­milliardaire aurait-il voulu rendre visite une dernière fois à sa famille ? Ou bien aller au siège de son entreprise ? Une chose est sûre, le pilote a pris soin de couvrir ses traces en coupant le transpondeur, ­évitant ainsi de divulguer le lieu et l’heure de son atterrissage, et toute possibilité de ­remonter jusqu’aux passagers présents à bord.

Comment imaginer que Prigojine puisse survivre à ce coup d’État ?

Dans son ­allocution du lundi 26 juin, Poutine demande aux ­soldats de Wagner de ­rentrer dans le rang, sans ­évoquer le sort de leur chef. Il est certain que sa compagnie militaire privée est bien trop nécessaire à son régime pour la ­supprimer. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, ne rappelait-il pas cette semaine l’importance de la présence de Wagner en Afrique ? Selon certaines sources françaises, la ­division africaine de Wagner n’aurait depuis aucune nouvelle de Prigojine. Consigne aurait été donnée en ­Centrafrique et au Mali de « continuer à patrouiller comme si de rien n’était pour faire croire que tout va bien ».

Rien n’est jamais clair en ­Russie. Evgueni ­Prigojine accuse Sergueï Choïgou, ministre de la Défense, et son chef d’état-­major, Valeri Guerassimov, d’utiliser les Russes comme de la chair à canon. Mais, à ­l’issue de cette enquête, il est permis de se ­demander si lui-même n’a pas ­sacrifié ­plusieurs dizaines de ses hommes pour lancer son coup d’État.