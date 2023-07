Fête, luxe et excès. Sasha Sobhani, 35 ans, fait partie de ces rejetons de l’élite iranienne, tendance têtes à claques, surnommés les « aghazadeh », « les nobles ». Dans un pays qui compte plus de millionnaires que l’Arabie saoudite et dont la moitié de la population a moins de 35 ans, ils incarnent l’autre visage de la jeunesse iranienne. Mais, à leur manière, ils défient aussi la République islamique, et cela à la barbe des mollahs. Leur goût pour les plaisirs occidentaux est aujourd’hui dans le collimateur du régime. Sobhani a dû fuir l’Iran. Ses camarades de débauche se font, eux, plus discrets, conscients que leur style de vie, longtemps toléré, est devenu passible de prison.

Avec 24 heures de retard, Sasha Sobhani fait son apparition en pyjama de soie Dolce & ­Gabbana, Rolex en or au poignet, mine chiffonnée. Le rappeur influenceur de 35 ans nous reçoit, après une nuit manifestement trop courte, dans sa villa d’une banlieue cossue de Madrid. Sur le parking, une ­Lamborghini voisine avec un van Mercedes aménagé en carré VIP, spotlights au ­plafond et banquettes en velours. Au sous-sol, une discothèque où le maître des lieux organise de folles ­soirées qu’il partage abondamment avec ses 4 millions d'abonnés sur Instagram.

Filles en bikini, champagne à gogo et virées en jet privé, une « vida loca » qui donne des palpitations aux dirigeants de la République islamique. Car Sasha Sobhani est un pur produit du système : le fils d’un diplomate bon teint qui l’a publiquement renié à la télévision. L’incarnation, jusqu’à la caricature, de cet Occident décadent sur lequel le régime vomit à coups de slogans usés depuis quatre décennies. « Netflix rêve de faire une série inspirée de ma vie », soupire le trublion faussement blasé par ce cocktail détonnant de religion, de scandales et de drames familiaux.

Sasha Sobhani a grandi loin de l’austère ­carcan imposé par les mollahs, entre le Gabon et le Venezuela où son père exerçait les fonctions d’ambassadeur. Après le rappel de ce dernier à Téhéran, le fils est autorisé à poursuivre ses études à Caracas, entre deux virées avec le rejeton du président Chavez. Certains le soupçonnent d’avoir mis à profit cette amitié pour blanchir l’argent du pétrole iranien à l’origine de sa fortune – ce que l’intéressé dément, affirmant avoir fait de judicieux investissements dans l’immobilier et les cryptomonnaies. Mais ses frasques, documentées par les services secrets iraniens, photos à l’appui, embarrassent en haut lieu. En 2013, l’enfant terrible est sommé de rentrer au pays.

« Au début, c’était agréable, se souvient-il. La ­République islamique, c’est le bal des hypocrites : même les ministres et les généraux boivent de l’alcool et fréquentent des prostituées. » Le tout, résume cet observateur aux premières loges, « c’est d’avoir les codes ». En clair : disposer d’argent et d’entregent, le double sésame pour naviguer en zone grise. Lui ne manque ni de l’un ni de l’autre. Le jour, il pose tout sourire aux côtés du président ultraconservateur Ahmadinejad ou de l’ancien ministre des Affaires étrangères Zarif, écume restaurants et salles de sport branchés. La nuit, il organise des raves, courues par la jeunesse dorée du nord de Téhéran, dans une villa louée en cachette de son père, ce qui lui vaudra de ­devenir l’un des héros du compte Instagram « Rich Kids of Tehran ».

Un concentré de « pool parties », de nez refaits et de voitures de sport, présenté comme un doigt d’honneur aux mollahs – dans un pays où 40 % de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté.

Sasha Sobhani affirme que ces soirées à répétition ont fini par lui valoir aussi… une arrestation. Les réseaux sociaux, armes à double tranchant, donnent une tout autre version : lors de vacances à l’étranger, il aurait publié une vidéo dévoilant en arrière-plan une femme nue allongée sur un lit. Une ligne rouge pour la République islamique qui, si elle tolère que ses élites s’offrent discrètement du bon temps, ne pardonne pas ce genre de provocation. De retour en Iran, Sobhani aurait été interpellé pour pornographie, charge passible de la peine de mort. Libéré sous caution, il rallie clandestinement la Turquie par les montagnes sans attendre son procès.

« Un symbole à abattre »

Désormais réfugié en Espagne, le fugitif n’en a pas fini avec la justice de son pays. En janvier 2021, il est brièvement arrêté par Interpol à la demande de Téhéran qui l’accuse de blanchiment d’argent, via des sites de paris en ligne, et de trafic d’êtres humains.

Ils ont inventé des charges suffisamment lourdes pour réclamer mon extradition. En réalité, je suis un symbole à abattre. On doit jouer aux fléchettes avec mon portrait dans les commissariats d’Iran… Sasha Sobhani

L’un de ses camarades, Milad Hatami, un influenceur, également en lien avec des sites de paris en ligne, a récemment connu une chute vertigineuse. Depuis la Turquie, où il s’était exilé, le golden boy avait coutume de s’exhiber entre bimbos et liasses de billets. Il est réapparu en pyjama de bagnard devant un tribunal de Téhéran, tête basse face à ses juges, les preuves de sa vie dissolue projetées sur grand écran.

La demande d’extradition de Sasha Sobhani est pour l’instant gelée, mais la justice espagnole n’a pas clos le dossier. « Me renvoyer en Iran serait signer mon arrêt de mort, insiste-t-il. Le simple fait de m’être converti au christianisme – il montre la croix tatouée sur sa nuque – suffit à m’envoyer à la potence. » Il y a deux ans, une voiture piégée a explosé aux portes de son domicile madrilène. Depuis, il déménage régulièrement. Par mesure de sécurité, le rappeur a également renoncé à faire la fête à Istanbul, ce nid d’espions. Lors de ses déplacements en avion privé, il s’impose de coûteux détours pour ne pas pénétrer l’espace aérien iranien.

Pas de quoi faire ­pleurer dans les chaumières. Car Sasha Sobhani a réussi la prouesse de ­cristalliser à la fois la haine du régime et celle de ses opposants qui voient en lui l’archétype de l’« aghazadeh », ces enfants gâtés jouissant des privilèges de leur caste pendant que la population est asphyxiée par les sanctions américaines. Pour beaucoup, il incarne l’anti-Toomaj, cet autre rappeur iranien dont le procès vient de s’ouvrir pour son soutien en faveur des contestataires. Shawarma, le dernier tube de Sobhani, ode au kebab, peut, lui, difficilement prétendre au manifeste politique. « Pourtant, s’offusque-t-il, c’est grâce à moi que la parole s’est libérée. Je suis le premier fils d’un dignitaire à dire haut et fort que l’héritage de Khomeyni est mort et enterré. » Sur ce point, peu le contredisent.

Les excès de la jeunesse dorée

Si le père de la révolution prêchait la redistribution des richesses et l’abolition des privilèges, ses héritiers semblent moins dogmatiques. L’une de ses petites-filles a ainsi été photographiée en Angleterre portant un sac d’une valeur de plusieurs milliers d’euros. L’empire financier de son successeur, l’actuel Guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei, est, quant à lui, estimé à 95 milliards de dollars. Plusieurs enfants de dirigeants ont été éclaboussés par des scandales de corruption et de népotisme, comme le gendre de l’ancien président Rohani dont la nomination à la tête du Bureau de géologie a relancé la campagne en ligne lancée en 2017 sous le hastag #bons_gênes. D’autres se sont enrichis grâce à la répression exercée par leurs parents. Le fils de la vice-présidente aux Affaires des femmes et de la famille a ainsi monté depuis le Canada une prospère entreprise de VPN, ces réseaux privés virtuels utilisés par les Iraniens pour contourner la censure imposée sur l’internet.

Le phénomène des « aghazadeh » est un tel enjeu qu’une série du même nom lui est consacrée, résumant aux yeux de la société ­iranienne l’hypocrisie de ses dirigeants. « Ces “fils de” sont le symbole vivant des mensonges de leurs parents qui avaient promis de défendre les pauvres et les opprimés, mais qui n’hésitent pas à voler la population pour garnir leurs comptes bancaires », fustige Masih Alinejad, journaliste et défenseuse des droits des femmes exilée aux États-Unis.

Leur haine affichée de l’Occident est tout aussi fausse : ils sont les premiers à envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles en Europe et aux États-Unis. Masih Alinejad, journaliste et défenseuse des droits des femmes exilée aux États-Unis

Certains membres du clergé n’hésitent plus à critiquer ces ultra-­privilégiés dont le mode de vie piétine les principes fondateurs de la ­République islamique. Depuis la ville sainte de Qom, ­Mahdi Sadrossadati a brocardé sur les réseaux sociaux l’indécente fête de mariage du fils de l’ambassadeur iranien au Danemark, avant de tacler un gardien de la révolution ayant eu le mauvais goût ­d’­organiser un anniversaire princier pour son fils de 2 ans, avec un bébé tigre comme clou du spectacle, « pendant que la population peine à ­acheter des couches ». Et le mollah rebelle de citer, non sans ironie, ­l’ayatollah Khomeyni : « Ce serait la fin de la République islamique si ses serviteurs troquaient leurs huttes pour des palais. »

Depuis cette croisade en ligne, beaucoup de comptes ont été fermés, expurgés ou privatisés. Alors, dans la galaxie des « fils et filles de », on cultive désormais la discrétion. Certains, qui ambitionnent de succéder à leur père, savent qu’ils ne doivent pas faire de vagues, comme les enfants de Qassem Soleimani, l’ancien commandant des Gardiens de la révolution, tué par un drone américain en 2020. D’autres font de furtifs allers-retours entre Saint-Tropez et Téhéran, jouissant du meilleur des deux mondes. « Ils vont faire la fête à l’étranger puis remettent leurs voiles ou reboutonnent sagement leur col Mao de pseudo-­révolutionnaires avant de rentrer chez papa », s’agace un observateur sous couvert d’anonymat. Rares sont ceux à oser prendre publiquement leurs distances avec leurs puissants géniteurs.

« On me renvoie toujours là d’où je viens »

Saliha Ramin a longtemps hésité avant de témoigner. Il a fallu soumettre au préalable les questions et faire relire les réponses. À sa décharge, la jeune femme de 34 ans, qui vit à Téhéran, avance en terrain miné. Son père, Mohammad-Ali Ramin, est un idéologue intransigeant placé sur la liste des sanctions visant les dirigeants iraniens reconnus coupables de violation des droits de l’homme. Ancien vice-ministre de la Culture sous la présidence ­d’Ahmadinejad, l’homme s’est notamment illustré par la fermeture de plusieurs journaux réformistes, l’arrestation de nombreux journalistes et l’organisation d’une conférence internationale niant l’Holocauste. L’un de ses fils a été condamné à sept ans de prison pour avoir détourné des fonds du Croissant-Rouge, avant d’être acquitté en appel l’an dernier.

« Je n’ai pas choisi la famille dans laquelle je suis née mais, en tant qu’adulte, je me suis assuré de pouvoir choisir mon propre chemin. » Au téléphone, la jeune femme pèse soigneusement chaque mot. On entend l’appel à la prière en bruit de fond.

Depuis toute petite, je dois me battre sur tout. Mais le pire, c’est que, quoi que je fasse, on me renvoie toujours là d’où je viens. Saliha Ramin, styliste et fille d’un idéologue ultraréactionnaire

Ses détracteurs lui reprochent tout : sa famille, bien sûr, ses confortables allers-retours entre l’Europe et Téhéran et même la marque de vêtements qu’elle a lancée il y a huit ans, affranchie des codes islamiques qu’elle-même respecte en Iran, et financée par l’argent de papa.

On lui reproche aussi ses prises de position sur les réseaux sociaux en faveur des manifestants et de l’abolition du port du voile obligatoire, jugées opportunistes. Elles lui ont pourtant valu plusieurs fois de voir ses comptes suspendus, ainsi que de nombreux appels anonymes lui intimant l’ordre d’arrêter de poster de « mauvais contenus ». Dans les commentaires en ligne, des trolls menacent de l’asperger d’acide.

« On m’accuse d’un côté d’avoir renié mon éducation religieuse et de déshonorer ma famille, de l’autre d’avoir retourné ma veste ou de livrer des combats futiles », résume-t-elle. Le sien passe par la mode. « Dans notre pays, chaque partie de ta vie – y compris ta manière de t’habiller – est contrôlée. Tout est une lutte. » Dans cet Iran où chaque liberté individuelle se conquiert dans le sang, tuer le père n’est pas la moindre des batailles.