« J’ai la gueule de travers et un œil plus haut que l’autre. Si c’est ça être sexy… » À l’hôtel du Cap-Eden-Roc, à Antibes, le 20 mai.

Il nous convie à un tête-à-tête. La célébrité, cet ancien menuisier ultrasensible ne s’y est jamais habitué : « Je me vois comme un artisan. » Pourtant, Harrison Ford reste un champion toutes catégories du blockbuster : Star Wars, Indiana Jones, Le fugitif… S’il vient de donner l’ultime coup de chapeau à la saga de l’archéologue aventurier, pas question de faire ses adieux au cinéma. Aujourd’hui, l’octogénaire vise la Maison-Blanche : il sera le président des États-Unis dans le prochain Captain America.

Vincent Capman Paris Match

Paris Match. Si on parlait un peu de destinée…

Harrison Ford. C’est le bon moment, elle est au centre d’Indiana Jones et le cadran de la destinée… [Il rit.]

Elle vous a en tout cas porté tout au long de votre parcours. Que ce soit pour American Graffiti, Star Wars ou Indiana Jones, vous n’avez jamais été le premier choix des réalisateurs pour ces rôles et, pourtant, vous voilà aujourd’hui riche d’une carrière quasi unique dans l’histoire du cinéma.

Dans le film, le personnage joué par Phœbe Waller-Bridge dit à un moment : « Je ne crois qu’au sonnant et trébuchant. » Et ce sonnant et trébuchant, pour moi, c’est le plaisir et la richesse intellectuelle que m’ont apportés ces films et ces collaborations. Toujours essayer de faire au mieux. Le reste est anecdotique. Lorsqu’on m’a remis la Palme d’or [d’honneur], j’ai eu une pensée pour Agnès Varda et Jacques Demy. Il a été le premier à croire en moi quand j’étais un tout jeune apprenti acteur, en 1965. Il m’a proposé le rôle principal de son film Model Shop. Nous sommes devenus très amis et nous le somme restés. Mais j’étais en contrat avec la Columbia et ils m’ont interdit de faire le film. Agnès m’a raconté, il y a quelques années, qu’il en avait été très meurtri. Je dois tout à Jacques et à Agnès. Ils ont été les premiers à croire en moi. Alors voilà, quand on parle de destinée…

Les cinq Indiana Jones PHOTO PARIS MATCH Les aventuriers de l’arche perdue, premier des quatre volets réalisés par Steven Spielberg, en 1981. Harrison Ford a 39 ans.

PHOTO PARIS MATCH Avec Kate Capshaw (Willie Scott) et Ke Huy Quan (Demi-Lune) dans Le temple maudit, en 1984.

PHOTO PARIS MATCH Avec Sean Connery sur le tournage de La dernière croisade, en 1989.

PHOTO PARIS MATCH Face à Cate Blanchett dans Le royaume du crâne de cristal, en 2008.

PHOTO PARIS MATCH Dans Le cadran de la destinée, l’ultime épisode, signé James Mangold, où l’acteur apparaît rajeuni numériquement dans la séquence d’ouverture. 1 /5









Mais quand même, vous, le menuisier devenu acteur presque par hasard, avez incarné plusieurs héros mythiques ! Vous êtes l’un des acteurs les plus bankables de Hollywood. Comment qualifieriez-vous aujourd’hui ce parcours ?

Je n’ai pas de mots, je suis aussi étonné que vous ! J’ai eu la chance de travailler à un moment pivot de l’histoire de Hollywood, ce qui n’était jamais arrivé avant et qui n’arrivera d’ailleurs sûrement plus jamais. Je n’ai eu que des petits rôles dans ­Conversation secrète et Apocalypse Now, de Coppola, mais ces films ont chacun remporté une Palme d’or. Et puis George Lucas et Steven Spielberg m’ont embarqué avec eux sans qu’on sache vraiment, à l’époque, qu’ils allaient révolutionner le cinéma populaire. Voilà ma chance. Star Wars ou Indiana Jones m’ont permis de travailler ensuite avec d’autres cinéastes et de varier les genres. Je me souviens de ma première venue à Cannes avec ­Witness, de Peter Weir, en 1985. J’étais déjà célèbre, mais je n’avais encore jamais connu un tel honneur.

Vous retrouvez Indiana Jones après plus de 15 ans. Il fallait une bonne idée pour clore cette saga et on a l’impression que vous avez pris un plaisir particulier à incarner un Indiana vieillissant, de plus en plus grognon…

Ce qui m’a surtout plu, c’est de le voir évoluer dans un cadre différent. Donner au public quelque chose de nouveau. Si l’écriture du film a pris du temps, c’est parce qu’il fallait trouver le bon moyen d’évoquer la vieillesse d’Indy. Ce n’est pas un gimmick, elle est vraiment au centre de l’intrigue. On ne pouvait pas se satisfaire de quelques blagues faciles sur le sujet. [Il rit.] Indiana Jones est de plus en plus bougon, certes, mais il devient aussi plus fragile. Pour lui, c’est une nouvelle expérience… et pour moi, c’était comme des retrouvailles avec un ami dont je n’aurais pas eu de nouvelles depuis des années. Un défi aussi : pour un acteur, chaque film est un engagement du corps, du cœur et de l’esprit. J’ai beau avoir eu la chance de retrouver plusieurs personnages durant ma carrière, il y a toujours la peur de décevoir. Mais cela reste passionnant de construire des histoires sur de si longues périodes, de nourrir encore et encore un rôle.

La saga a toujours mélangé les thématiques, entre aventure et romance, mais aussi entre histoire et politique. Les nazis, par exemple, ne sont jamais très loin de Jones…

Je n’aime pas les films à message, je les trouve stériles. Il faut toujours faire la distinction entre politique et morale. Où est notre morale aujourd’hui ? Pourquoi mettre en péril notre destin commun ? Quand on aura répondu à cette question, on comprendra pourquoi le monde dans lequel nous sommes est parfois proche de l’implosion.

Vous êtes connu pour prendre part à l’écriture de vos rôles. Pour vous, un acteur doit-il à ce point s’impliquer ?

Quand je bosse, je bosse ! Mais n’importe qui peut apporter une bonne idée en règle générale. Non, je suis en train de mentir, là. [Il rit.] Il m’est arrivé de travailler sur des scénarios en collaboration avec le metteur en scène, car c’est l’acteur qui crée sur la base d’une histoire couchée sur le papier. Je dois donner vie à des idées et des envies. Dans ce cas-là, il est normal que je travaille, que je propose des choses, que je donne mon avis. L’expérience m’a appris que chaque jour qui commence sur un tournage amène forcément des surprises et des remises en question.

Vous avez toujours fait preuve d’éclectisme dans vos choix. Qu’est-ce qui vous donne envie de dire oui à un film ?

Ce sont plusieurs sentiments, parfois contraires. Tout au long de ma carrière, j’ai cherché à combler des manques et essayé des choses différentes pour parler au public. C’est peut-être pour cela que vous considérez que ma filmographie est variée. J’ai toujours refusé de me reposer sur mes lauriers et c’est encore le cas.

Avec vos copains Spielberg et Lucas, vous avez quand même façonné et incarné le cinéma populaire tel qu’il existe encore aujourd’hui.

Je parlerais même d’une bande de frères. Et de sœurs aussi. [Il rit.] Mais ce sont eux qui ont construit cela, moi j’ai juste eu la chance d’être là au bon moment et de les accompagner.

C’est de la fausse modestie, vous avez votre part de responsabilité quand même…

J’adore le cinéma, mais je ne suis pas cinéphile comme Francis Coppola ou Steven, eux qui avaient été très influencés par la nouvelle vague. Je les ai juste aidés dans leur volonté de réinventer le cinéma américain de l’époque. Comme Francis le disait souvent, il ne s’agissait pas de tout révolutionner. Juste de revenir aux fondamentaux et de tenter d’en faire quelque chose de meilleur…

PHOTO PARIS MATCH Avec Calista Flockhart, sa femme, pour la projection d’Indiana Jones et le cadran de la destinée, le 18 mai, au Festival de Cannes.

​Entre la présentation du film et votre Palme d’or d’honneur, le Festival de Cannes vous a largement célébré. Vous avez semblé ému lors de votre montée des marches sous l’ovation du public…

Oui, au fur et à mesure que je gravissais les escaliers, j’ai ressenti l’amour et la joie du public, ce qui m’a vraiment touché. Mais je ne suis pas forcément à l’aise avec tout cela, j’ai du mal à comprendre ces preuves d’amour qu’on me porte. La montée des marches est quelque chose de très troublant. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous arrive, vous êtes presque dans un état second.

Vous êtes l’idole de plusieurs générations à travers le monde, qui ont grandi avec vous. Que dites-vous aujourd’hui à ceux qui vous admirent et vous aiment ?

L’idolâtrie, j’ai du mal à comprendre. Je ne sais pas ce qu’est une icône. Certes, mes personnages vivent dans l’inconscient des spectateurs, je le sais. Mais ils sont aussi une combinaison d’apports de scénaristes et de metteurs en scène. Star Wars, Blade Runner ou Indiana Jones ont peut-être la particularité d’avoir résisté à l’usure du temps. Alors, que dire à mes fans, si ce n’est un énorme merci ? Merci de m’avoir donné la vie que j’ai, ma liberté, ma joie…

Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones et le cadran de la destinée) est présentement à l’affiche au Québec.