Système D comme « décisif ». Alimentée en équipements occidentaux de haute technologie, l’armée ukrainienne développe parallèlement une stratégie basée sur les moyens du bord.

François de Labarre Paris Match

Passe-partout, furtifs et adaptables : les buggies de cette unité engagée dès 2014 ont changé de mission. À l’origine dévolus au ravitaillement et à l’évacuation des blessés, ils sont désormais spécialisés dans l’attaque par surprise, à la manière des commandos britanniques SAS de la Seconde Guerre mondiale.

Depuis le 4 juin, le ministère de la Défense ukrainien revendique la reprise de 7 villages et 100 kilomètres carrés de terrain dans cette région. Une reconquête encore limitée face à un adversaire russe réorganisé et résolu à le démontrer.

Un jour, une carpe échouée dans un lac asséché creusa un trou pour y chercher de l’eau. N’en trouvant pas, elle en est ressortie transformée en dragon. En retroussant la manche de son tee-shirt kaki, le commandant Evgueni dévoile le tatouage représentant une carpe koï transfigurée, fendant la terre en crachant du feu. Il existe plusieurs versions de cette légende japonaise, mais il a retenu l’histoire de l’animal innocent que le destin a forcé à se transformer en monstre. « On ne voulait pas de la guerre, dit-il en enfilant sa veste d’uniforme bardée de têtes de mort. Ils nous l’ont imposée et maintenant ils ont peur de nous. »

PHOTO FRÉDÉRIC LAFARGUE, PARIS-MATCH Le commandant Evgueni, 39 ans, travaillait dans l’exploitation gazière à Nikopol. Depuis un an, il dirige un peloton d’une vingtaine de soldats.

Stationné depuis huit mois au nord de Bakhmout, à une dizaine de kilomètres du front, ce gradé de 39 ans commande les « chevaux-légers » de la 81e brigade, un petit groupe dont le signe distinctif est de rouler à bord de buggies, des véhicules rapides et tout-terrain, parfois utilisés par les forces spéciales. Au début de la guerre, ces hommes ne connaissaient rien aux armes. Engagés par devoir – ou par obligation ­ –, ils étaient les « livreurs » des lignes de front : dépose express de munitions, évacuation minute de blessés. Aujourd’hui, ces carpes du 90e régiment se sont transformées en dragons. Leurs kalachnikovs abattent les drones russes, leurs gros calibres, les mitrailleuses et les blindés. Leur fameux « sens de l’adaptation » vanté par le commandant Evgueni – un grand classique dans la rhétorique des forces ukrainiennes – les a amenés à monter des lance-roquettes SPG-9 sur leurs buggies. Cette arme indémodable de facture soviétique est un canon sans recul, simple à manœuvrer. « Au début, on a tâtonné, et maintenant ça marche », se félicite Vlad, un ancien garagiste à Kharkiv, dont les yeux rougis par la poussière et le manque de sommeil couvent 18 mois de guerre sans un seul jour de permission. Mobilisé, dit-il, parce qu’il n’avait pas le choix, il opère dans cette horde aux allures de « Mad Max ».

PHOTO FRÉDÉRIC LAFARGUE, PARIS-MATCH Un tireur et des servants pour tirer et se replier le plus vite possible. Le canon, à vocation antichar, est aussi utilisé comme arme antipersonnel.

Abrités sous des arbres tordus mais encore vaillants, ces frères d’armes portent à l’épaule le badge du raton laveur des commandos parachutistes et, sur l’autre, la louve du 90e bataillon. La clope au bec, l’air rigolard et faussement décontracté, ils expliquent que la force des Russes repose sur le nombre, pas sur l’innovation ! « Ils transportent leurs munitions sur des traîneaux ! » L’un d’eux brandit un verre en plastique blanc lacéré sur lequel on peut lire l’inscription au marqueur en russe : « Bonjour de Serbie ». Retrouvé sur le champ de bataille, l’ustensile a servi de contenant pour une grenade dégoupillée lâchée depuis un drone. « Voilà ce à quoi ils en sont réduits, alors que nous, on construit des pinces à l’imprimante 3D », plastronne Evgueni, heureux de renvoyer l’ennemi à l’époque soviétique sinon à l’âge de pierre.

La discussion est interrompue par les tirs assourdissants du canon posté dans le voisinage : un M109 belge lance des obus de 155 mm à une cadence régulière, loin derrière la ligne de front. Les soldats feignent de l’ignorer, comme les coups de tonnerre d’un orage qui ne s’arrête jamais. Derrière nous résonnent, en sourdine, les salves de ­katioucha, le lance-roquettes multiple appelé aussi « orgue de Staline ».

PHOTO FRÉDÉRIC LAFARGUE, PARIS-MATCH Une fois couplée à un panier de side-car, cette moto soviétique Oural pourra acheminer du matériel ou accueillir une mitrailleuse.

« Ici, on utilise aussi bien les armes soviétiques que le matériel de l’OTAN », glisse Evgueni, guerrier multicarte.

Un grésillement résonne depuis la cave. Il ne faut pas oublier le poste posé devant le frigo. Le commandant répond puis relève les coordonnées GPS dictées par son officier. Il dresse rapidement un itinéraire pendant que les autres ajustent leurs gilets pare-balles et leurs casques. Le temps de porter les munitions dans le véhicule et l’escouade est prête. Monté sur ressorts, Evgueni démarre en se cramponnant au volant. Pas un seul instant il ne quitte la route des yeux. « L’hiver, le calcaire gelé rend le sol glissant ; l’été, le problème, c’est la poussière. » Il faut aller vite et éviter les pièges. « Pas besoin de permis, quand tu te fais tirer dessus par un canon de 152 mm, tu apprends très vite ! » Le long de la route, des tranchées creusent leur sillon blanc sur le versant de la colline par-dessus des champs essaimés de casemates. La route devient vite impraticable. Evgueni contourne les trous sans ralentir. « Si je ralentis trop, je suis mort ; si je tombe, je suis mort et le matériel aussi. » À 2 kilomètres du front, il se sait suivi par les drones russes. La conséquence est immédiate : des tirs d’obus de mortier tombent dans sa direction. Heureusement en nombre limité, car les artilleurs russes savent que les radars ukrainiens les localisent aussi très vite et les exposent aux feux de contrebatteries. Evgueni profite de ce temps mort pour installer sa position et tirer à son tour. Ce jeu du chat et de la souris se complique quand les drones se bousculent au-dessus de sa tête. « Un jour, il y en avait tellement qu’on n’arrivait pas à distinguer les nôtres. On a été obligé de les faire atterrir pour abattre ceux qui continuaient de voler. »

PHOTO FRÉDÉRIC LAFARGUE, PARIS MATCH Réalisateur de renom avant la guerre, Iaroslav dirige une unité de drones du groupe tactique Adam de l’armée ukrainienne. Dans son poste de commandement, non loin de Bakhmout, le 18 juin.

​À une trentaine de kilomètres de là, le soldat Iaroslav Pilunskyi pénètre dans une bâtisse qui se fond dans le paysage urbain. Cet ancien réalisateur de films commande une unité de drones du groupe tactique Adam, qui opère sur le front sud de Bakhmout. Dans la ville symbole qui comptait naguère 70 000 habitants, l’espionnage par drones est quasiment devenu une discipline olympique. Quand il rentre le soir, les yeux encore brillants, il visionne les images du jour et interprète les mouvements ennemis. Le soir de notre rencontre, le visage creusé par la fatigue, il annonce avoir essuyé un tir de SPG-9. « C’est tombé à 3 mètres de moi, c’est une première ! » dit-il en ouvrant le frigo. Tout en dévorant une cuisse de poulet avec des brins d’aneth, il livre à chaud son analyse du front. Onze jours après la contre-offensive, l’armée ukrainienne avance, mais lentement et pas partout. « Les Russes ont élevé leur niveau », dit-il. Les conscrits novices envoyés comme chair à canon auraient déserté le terrain et laissé la place à des unités mobiles, « sûrement des commandos de l’armée régulière ». « De jour comme de nuit, ils sont au même niveau, et parfois meilleurs que nous. » Résultat : il faut s’adapter, toujours et encore. Et innover tant sur le terrain que dans le ciel à basse altitude. « Il va falloir lancer des commandes publiques pour construire nous-mêmes du matériel performant et des drones en quantité industrielle ! »

De retour du front, Evgueni dresse le même constat. « Avant, il y avait les mercenaires de Wagner. Ils creusaient leurs trous pour mourir dedans. Maintenant, c’est l’armée régulière. » Il montre les impacts sur son véhicule criblé de trous. Un soldat sort de sa poche une ­poignée de flèches en acier de 3 centimètres : des sous-munitions ramassées il y a trois jours. « Il y en avait partout, des milliers. »

​La Russie a fait plus que réagir : en plus de verrouiller ses positions, elle veut maintenant se donner les moyens d’une nouvelle offensive.

À Moscou, Vladimir Poutine multiplie les apparitions. « Alors qu’il était plutôt silencieux, voire distant ces derniers mois, il s’exprime beaucoup depuis le début de la contre-offensive », relève Arnaud Dubien, directeur de l’Observatoire franco-russe basé à Moscou. Pour la première fois, il réunit au Kremlin les blogueurs défense, des militants pro-guerre qui, sur leur chaîne Telegram, assassinent les élites corrompues. Il leur promet d’augmenter les cadences de production des armes et des drones. « L’Ouest en fera autant », prédit-il. Sans surprise, au même moment, les Américains annoncent une rallonge d’aide de 325 millions de dollars pour l’Ukraine et, à Bruxelles, les ministres de la Défense de l’OTAN s’engagent à « fournir des armes et des approvisionnements pour continuer à mener l’offensive ».

PHOTO FRÉDÉRIC LAFARGUE, PARIS-MATCH Les commandos font feu à seulement 1500 mètres des lignes ennemies. Le tir est ajusté grâce à l’assistance d’un drone.

Que son armée accuse de lourdes pertes n’empêche pas Poutine de planifier le coup d’après. « En ce moment, une vaste campagne de recrutement de contractuels est en cours avec des conditions financières assez incroyables, relève Arnaud Dubien. C’est le sujet à suivre avec la montée en puissance de la production de chars, de drones, de munitions, etc. » Face au rouleau compresseur de l’armée russe, dont les réserves et les armes semblent se renouveler à l’infini, les Ukrainiens n’ont pas le choix. Depuis le début de cette guerre, ils ont parfaitement intégré les compétences technologiques fournies par les Occidentaux, notamment à partir des données satellitaires et de l’intelligence artificielle. Il leur faut maintenant encore élever le niveau. Une escalade ? Plutôt un saut qualitatif.

L’Ukraine n’a donc pas fini de servir de laboratoire des guerres du futur.

Exemple frappant : la France vient de lancer un programme de construction de drones suicides sur le modèle du Lancet russe, après avoir passé commande à Washington du Switchblade 300, l’équivalent américain. Cela n’aurait été guère possible si le conflit en Ukraine n’était pas passé par là.

​Sur le terrain, à mesure que les combats s’intensifient, les soldats de Zelensky préfèrent miser sur l’immobilisme de cette vieille armée. Le dernier évènement remonte au mercredi 14 juin. La scène se passe à ­Kreminna, dans la province de Louhansk, non loin de la position d’Evgueni. Un général regroupe ses troupes pour leur délivrer un discours – il s’agirait, selon les médias russes, du Tchétchène Sukhrab Akhmedov, un proche de Kadyrov. Après deux heures d’attente, au lieu de mots, ce sont des missiles qui leur tombent sur la tête. En une seule salve, un lance-missiles américain Himars a infligé des centaines de morts. L’épisode met en ébullition les médias et les réseaux sociaux russes où les appels à l’exécution du « général retardataire » se multiplient. Filmée par un drone, la séquence ressemble à une fourmilière vue du ciel, terrassée par la chute d’un tronc d’arbre. On voit les hommes détaler pour fuir la mort. « Quand on a vu ça, avoue Evgueni, on était contents pour nos voisins de la 95e et de la 54e brigade – qui se battent sur ce front-là. On s’est dit que même pour les survivants, ça va être dur, car ils vont être bien démotivés. »

Les Ukrainiens voient en ce déboire l’illustration parfaite des dysfonctionnements de l’armée russe. Ils aiment aussi raconter que c’est Evgueni Prigojine qui a envoyé la position de Kreminna aux renseignements ukrainiens… Vraie ou fausse, cette rumeur motive des troupes ravies d’imaginer que le chef redouté du groupe Wagner ait, comme le chante Gainsbourg, « tourné casaque pour passer du côté des cosaques ».