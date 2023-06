Toujours connectée, la duchesse de Sussex va relancer son blogue The Tig, fermé à cause de la famille royale.

Loin du faste de la Couronne, elle s’affiche décontractée, comme indifférente aux revers des dernières semaines. Fini le contrat d’exclusivité à 20 millions de dollars avec la plateforme musicale Spotify. Suspendus aussi les grands projets audiovisuels annoncés pour Netflix.

Les juteuses affaires des « rebelles de Windsor » connaissent des turbulences… tout comme leur mariage. Cinq ans après s’être dit « oui » devant deux milliards de téléspectateurs, Meghan et Harry s’aventurent sur des chemins éloignés. À Meghan la course au business, à Harry les rendez-vous judiciaires. « Ça ne suffit pas de survivre aux épreuves, aime-t-elle répéter, il faut s’épanouir. » Reste à savoir si ce sera ensemble.

Et dire qu’il n’y a encore pas si longtemps on lui prédisait un destin présidentiel… Meghan Markle à la Maison-Blanche ? L’idée faisait son chemin dans les cercles démocrates où, après son interview-vérité accordée à Oprah Winfrey en 2021, la duchesse de Sussex avait été applaudie par les ténors du parti, de Joe Biden à ­Hillary Clinton. « Meghan est l’incarnation du rêve américain. Elle a les yeux rivés sur la présidence », s’était enthousiasmé son biographe et ami Omid Scobie, qui ne parle que sous son couvert.

Après un passage éclair sous les ors des palais anglais, la duchesse de Sussex semblait gravir quatre à quatre les marches du succès. Jusqu’à ce que, patatras, elle se prenne les pieds dans le tapis. La popularité de Meghan Markle est en berne. Au Royaume-Uni, sa réputation est durablement entamée : de princesse des temps modernes, elle semble s’être métamorphosée en méchante sorcière de l’Ouest. Seuls 21 % des Anglais ont encore d’elle une opinion favorable, selon un sondage Ipsos de mars 2023. Même aux États-Unis – où elle jouissait d’un incroyable capital sympathie –, elle est désormais appréciée par moins de 40 % des interrogés.

Harry et Meghan auraient-ils lassé leur public ? C’est la question que l’on commence à se poser dans les couloirs des différentes entreprises de divertissement avec lesquelles ils avaient signé des contrats faramineux.

Du côté de Netflix, le programme en six épisodes sur la vie des Sussex – sobrement intitulé Harry & Meghan –, un des succès de l’hiver, est devenu l’une des séries documentaires les plus regardées de la plateforme. Mais cet intérêt n’est pas synonyme d’adhésion : après la diffusion, un sondage du Times a estimé que 44 % des téléspectateurs britanniques en étaient ressortis avec une opinion plus favorable de William et Kate – alors même qu’ils y étaient largement critiqués –, contre 17 % seulement pour Harry et Meghan. Ce n’était évidemment pas le résultat escompté.

Non, tout ce que touchent les Sussex ne se transforme pas nécessairement en or. Et Netflix l’a constaté avec la deuxième série produite par le couple, Des vies à mener : leaders dans l’âme, une galerie de personnalités inspirantes, allant de Greta Thunberg à la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg. La plateforme avait pourtant fait de leur « participation exceptionnelle » un véritable argument commercial. Las, quand les Sussex ne s’étendent pas en commérages sur cette famille royale qu’ils ont abandonnée, cela ne semble plus intéresser personne. Résultat, leurs projets avec Netflix – des programmes instructifs ou divertissants, dans lesquels ils ne doivent pas apparaître – ont été pour le moment mis sur pause.

Un mauvais présage pour Meghan et Harry, qui viennent déjà de perdre un autre de leurs contrats, avec Spotify. Une décision prise d’un commun accord, tente-t-on de rassurer dans l’entourage du couple, même si cela a tout l’air d’une éviction. En signant cette collaboration en 2020, les Sussex s’étaient engagés à livrer différents podcasts destinés à « élever et divertir le public du monde entier ». Rien que ça. Depuis, ils n’ont finalement réalisé qu’une seule série, Archetypes, comprenant une petite dizaine de conversations entre Meghan et des femmes influentes (Mariah Carey, Serena Williams, Paris Hilton…). Selon le magazine spécialisé Variety, qui cite une source anonyme, Spotify en espérait davantage, au vu des 20 millions de dollars qui leur ont été versés.

« Vous vivez à Montecito, vous vendez des documentaires et des podcasts, mais tout le monde se moque de ce que vous avez à dire. Mis à part quand vous parlez de la famille royale et que vous vous plaignez d’elle. C’est insupportable », s’est emporté l’un de ses dirigeants, Bill Simmons.

​Entre autres maux, le duc et la duchesse de Sussex sont aussi désormais accusés d’être des rois fainéants. Dans leurs dernières déclarations de revenus, consultées par plusieurs journaux anglais, ils ont d’ailleurs indiqué ne travailler qu’une petite heure par semaine pour leur fondation. Loin du sacerdoce des Windsor pour leurs différentes activités officielles.

Il faut dire que le prince Harry dépense beaucoup de temps et d’énergie à se battre contre les tabloïds et les paparazzis, sur lesquels il rejette la faute de tous ses échecs. Le 7 juin, il témoignait à la barre de la Haute Cour de justice d’Angleterre, contre la société Mirror Group Newspapers – éditrice de nombreux titres, dont le Daily Mirror – qu’il attaque devant les tribunaux, au côté d’autres célébrités. Harry dénonce les méthodes employées pour recueillir des informations sur lui. Cette croisade contre les médias, il en a fait le combat d’une vie, pour venger la mort de sa mère et ­protéger la femme qu’il aime. Pourtant, Meghan Markle n’a pas jugé nécessaire de faire le déplacement au Royaume-Uni – où elle n’a pas mis les pieds depuis les funérailles d’Elizabeth II, en septembre 2022.

​Il n’en fallait pas plus pour alimenter la rumeur tenace qui affirme que le mariage des Sussex bat de l’aile. « Harry aurait déjà fait appel à ses avocats », assure la chroniqueuse mondaine lady Colin Campbell. Considérée comme la plus insatiable commère de l’aristocratie anglaise, c’est elle qui, au début des années 1990, avait été l’une des premières à alerter sur la mésentente entre Charles et Diana. Désormais, le moindre petit geste des Sussex fait l’objet de toutes les interprétations.

Exemple, fin avril, dans les tribunes d’un match de basketball. Ce soir-là, le couple est piégé par la « kiss cam », une tradition des stades américains selon laquelle les amoureux filmés et affichés sur les écrans géants sont invités à s’embrasser. Meghan, hilare, refuse d’un geste de la main le baiser que s’apprête à lui offrir Harry. Malaise ou pudeur ? Il se murmure également que certains soirs le prince irait dormir dans un hôtel où il a une chambre réservée. Des balivernes, selon le porte-­parole du couple.

Harry et Meghan semblent pourtant prendre des chemins séparés. Alors qu’il rumine le passé devant la justice britannique, elle préfère regarder vers l’avenir.

​En effet, les bisbilles avec Spotify n’ont pas ­découragé Meghan Markle. Au contraire, elle vient de signer un contrat de communication avec la puissante agence hollywoodienne WWE, où elle sera représentée par Ari Emmanuel, l’homme derrière Robert Redford, Rihanna et Beyoncé. La duchesse de Sussex aurait l’intention de développer ses activités commerciales, notamment dans le partenariat avec des marques. Elle s’apprêterait d’ailleurs à devenir la nouvelle égérie de la maison de haute couture Dior : « Si elle réussit ça, personne ne se souviendra que son stupide petit podcast a été annulé après une saison », croit savoir le Daily Mail. Une occasion rêvée pour briller de nouveau et éviter ce qu’elle redoute par-dessus tout : l’oubli.