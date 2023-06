C’est l’aboutissement de ce qu’il appelle un « miracle » : une ­histoire d’amour, la plus longue qu’il ait jamais vécue, ­commencée à l’aube de ses 69 ans. « J’ai enfin trouvé ma veuve ! » confiait, non sans humour, Claude Lelouch au terme d’un huis clos de ­40 jours au moment de la COVID-19 avec ­Valérie ­Perrin, ­l’auteure du best-seller Changer l’eau des fleurs. Un ­quatrième mariage, un 52e film en tournage… à 85 ans, le cinéaste reste un ­amoureux vorace de la vie. Et un incorrigible optimiste qui fait sienne la phrase de Victor Hugo : « Les plus belles années […] sont celles qui n’ont pas encore été vécues. »

Benjamin locoge Paris Match

Elle est entrée dans sa vie à l’ancienne, en lui faisant passer une lettre dans laquelle elle lui disait son admiration pour son cinéma. Valérie Perrin y disséquait sa ­relation à l’amour, aux sentiments, l’importance que ses longs métrages avaient eu pour elle dans sa vie personnelle, obligée ­parfois de se raccrocher à l’art pour dépasser ses propres tourments. C’est par le biais de son amie Katia qu’elle avait pu approcher l’homme de cinéma. Alors évidemment, ce samedi 17 juin, Katia est l’une de ses deux témoins à la mairie du XVIIIe arrondissement de Paris. « Quand j’ai rencontré Claude, confie la mariée, il avait été un père absent, comme tous les hommes passionnés. J’ai mis beaucoup d’énergie à essayer de réparer les liens distendus. Et puis le temps a fait son œuvre… »

Dix-sept ans ont passé avant que Claude ne fasse sa demande officielle. C’était le mois dernier. « On était tous les deux en Normandie, on se baladait sur les falaises, raconte Valérie. Et subitement il s’est agenouillé en me demandant si je voulais bien l’épouser. » Claude Lelouch a tenu à bien faire les choses. « C’est un homme heureux que vous avez devant vous, lance le cinéaste, ce samedi aux 200 personnes réunies pour la noce. Regardez-moi bien parce que c’est une espèce en voie de disparition ! Je suis heureux car j’ai toujours su faire la différence entre les gens qui pleurent et ceux qui pleurnichent. Entre ceux qui rient et ceux qui ricanent. Aujourd’hui, je suis fou de joie et de bonheur d’épouser une femme qui nous fait rêver avec ses livres. Et moi aussi j’ai essayé avec mes films de vous faire rêver. Alors Valérie et moi, on va continuer à vous faire rêver », fanfaronne l’homme de 85 ans, sourire aux lèvres, entièrement vêtu de noir.

Valérie, elle, lui avait réservé une surprise. Juste après leur entrée dans la salle des mariages, elle avait demandé à la violoniste Anne Gravoin de jouer un medley des plus beaux thèmes de films de Claude. Accompagnée de Lionel Suarez à l’accordéon, la musicienne a notamment permis à l’assistance de se lancer dans un « ­chabadabada » repris en chœur et longuement applaudi. Ce mariage, Claude et Valérie l’avaient imaginé, à Deauville, en Normandie en octobre dernier. « Ce qui était important pour moi, pour nous, raconte Valérie, était de réunir nos enfants et nos amis les plus chers. On s’est vite rendu compte que c’était plus simple pour tout le monde d’organiser cela à Paris. Alors nous sommes allés visiter cette salle des mariages de la mairie du XVIIIe et nous avons vu ce tableau qui représente le Moulin de la Galette où nous vivons. L’évidence s’est imposée. »

PHOTO SAINT-AMBROISE Les quatre générations de la joyeuse bande Perrin-Lelouch. Dans la cour intérieure de la mairie.Neuf enfants et huit petits-enfants, un vrai générique…

Tous assis derrière eux, les neuf enfants du couple sont ravis de faire partie enfin d’une seule et même famille : Simon, le fils de Christine Lelouch, Sarah, la fille de Gunilla Friden, Salomé née de la relation entre Claude et Évelyne Bouix, présente ce jour, Sabaya, Sachka, Shaya, les trois enfants qu’il a eus avec Marie-Sophie L., Stella, sa dernière fille, née de son union avec Alessandra Martines, puis Tess et Valentin, les enfants de Valérie. Avec en plus, évidemment, leurs huit petits-enfants. « Ça fait pas mal de monde, sourit Valérie, mais c’est ça aussi, Claude, les destins qu’on embrasse, la famille que l’on se crée. »

Pour elle pas de robe haute couture : « Je me suis tardivement mise en quête d’une tenue et j’ai poussé la porte de Cymbeline, rue Saint-Jacques, l’une des rares boutiques parisiennes qui fait des robes de mariage sur mesure. Je suis tombée en pâmoison devant une veste et une jupe que Viviane, la modiste, a arrangées en robe. » Sur le faire-part, le couple avait expressément demandé que les invités viennent sans cadeaux. « Casseroles, lampadaires, pull-overs, ­lingots d’or, vous serez nombreux à nous questionner à propos des cadeaux. Nous n’en voulons pas. Votre présence sera le plus précieux des présents. S’il vous tient à cœur de faire un geste symbolique, nous avons choisi deux associations et une fondation qui nous sont chères : Les Restos du cœur, la Fondation Brigitte Bardot et les Puits du désert. Faites ce que vous ­souhaitez. Liberté à vous. Nous ne voulons surtout rien savoir. »

Parmi les invités, un ministre, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, des musiciens, Julien Clerc, Didier Barbelivien, Ibrahim Maalouf, Barbara Pravi, Chloé Mons et le monde du cinéma : de Jean Dujardin, venu avec son épouse, Nathalie Péchalat, à Anouk Aimée – la témoin de Claude –, en passant par Elsa Zylberstein, Richard Anconina, Kad Merad, Michel Leeb, Gérard Darmon, Sandrine Bonnaire, Nadia Farès, Mathilde Seigner, Christophe Lambert ou encore Thierry Frémaux et Laurent Gerra. Laeticia Hallyday, accompagnée de Jalil Lespert et de ses filles, Jade et Joy, avait fait le déplacement depuis Los Angeles. Paul et Luana Belmondo, les romanciers Bernard Werber, Line Papin et David Foenkinos, les journalistes Sophie Davant et William Leymergie étaient aussi présents à la cérémonie célébrée sous une chaleur étouffante par Éric Lejoindre, maire de l’arrondissement. Claude Lelouch a salué « tous ceux qui ne sont pas là, Johnny, Bebel, Trintignant, Girardot, Francis Lai, Pierre Barouh, Charles Gérard, la liste est impressionnante. Je ne pouvais pas faire cette fête sans penser à eux parce que je leur dois beaucoup ».

PHOTO PARIS MATCH Un couple en noir et blanc… pour une cérémonie haute en couleur. Claude dit « oui » à Valérie sous le regard de Katia, l’amie et témoin de la mariée.

Il est 16 h 10 quand l’édile pose enfin la question : « Valérie Perrin, voulez-vous épouser Claude Lelouch ici présent ? » Elle lui répond avec un « oui » plein de bonheur. Puis le maire se tourne vers le cinéaste : « Claude Lelouch, voulez-vous prendre Valérie Perrin pour épouse ? » Son « oui, évidemment » fait trembler les murs de la salle qui ovationne le couple uni devant la loi. « Je vous ai préparé une surprise, s’amuse le cinéaste. Ce soir on va faire la fête et, quand vous serez tous un peu bourrés, sur les coups de 22 heures, je tournerai une séquence que je mettrai dans mon prochain film. » À 18h30, tout le monde se retrouve donc à l’Arc, club sélect derrière les Champs-Élysées, appartenant à Benjamin Patou, autre intime du couple. « J’ai vu des gens contents d’être là pour nous », se remémore Valérie, heureuse de revoir aussi ses amis de Marseille, de Bourgogne. « La piste de danse n’a pas désempli. Je crois que c’était une belle fête. »

Il est 1 heure du matin quand les derniers convives quittent le bal, devant un Arc de Triomphe scintillant. Car, pas question de festoyer jusqu’au bout de la nuit : Claude Lelouch est un homme pressé. Il est en plein tournage à Béziers de Finalement, son « ultime film ». Dès dimanche après-midi, il reprenait un train pour le Sud afin d’être derrière la caméra lundi matin à 9 heures. « Je sais bien qu’il ne peut pas vivre sans ses projets », lance Valérie le lendemain de la noce. « Et je suis convaincue aussi que ce ne sera pas son dernier long métrage. Il y aura un Finalement 2, puis un Finalement 3 et ensuite une autre idée. Si Claude arrête de tourner, il meurt. »

Avait-elle imaginé, il y a 17 ans, que sa déclaration au réalisateur allait changer sa vie ? « Absolument pas. Mais si je me retourne sur le passé, je vois aussi ce que je lui dois. J’ai d’abord été sa photographe de plateau, puis scénariste sur ses films. J’ai compris en travaillant avec lui l’importance qu’il fallait attacher à la vie des personnages. C’est ce qui m’a poussée ensuite à écrire Les oubliés du dimanche, mon premier livre. » Et qui lui offrit son premier ­succès. Avec seulement trois romans parus, Valérie Perrin squatte le classement des meilleures ventes en France, en raison notamment du triomphe de Changer l’eau des fleurs, magnifique variation autour de l’amour et des choses simples, centrée sur le personnage de Violette Toussaint, la « patronne » du cimetière d’un petit village de Bourgogne. « Depuis 17 ans, on a appris à s’aimer, Claude et moi, avec notre famille recomposée. Et notre amour est de plus en plus fort. Pourtant, quand nous sommes entrés dans la mairie tous les deux, on avait le trac, un peu comme un jeune couple qui vient de se rencontrer. »

Valérie Perrin ne dira pas qu’elle est celle avec qui Claude Lelouch a trouvé une stabilité. Elle ne dira pas non plus qu’avec elle, il a appris à plus penser aux autres, aux siens, et à cesser de mettre sa carrière au premier plan. Elle ne lui a pas dit non plus ce qu’ils allaient faire dans un mois : « Dès qu’il a fini de ­tourner, nous partons en voyage de noces. Il sait que c’est en Méditerranée, c’est tout. On va s’offrir neuf jours au paradis, juste lui et moi. »

Un homme et une femme. Pour toujours.