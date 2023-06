Baisser les bras ? Il préfère lever la voix avec un programme : « Sauver l’Amérique » et la face. Premier président des États-Unis inculpé par la justice fédérale, Trump a plaidé non coupable des 37 chefs d’accusation retenus contre lui dans l’enquête des archives de la Maison-Blanche.

Cette fois, il ne peut compter sur ses dollars pour se racheter. Mais le roi du deal autoproclamé sait transformer une mauvaise affaire en occasion. Avec le même discours de vente : crier à la cabale politique. Pour gagner le combat de sa vie, le favori des républicains mise sur les Maga, ces fanatiques du « Make America Great Again » qui pourraient encore, en 2024, le porter à Washington… et au-dessus des lois.

« Chasse aux sorcières »

Avec Donald Trump, rien n’est jamais perdu… Il est tard dans la soirée, ce mardi 13 juin, quand il arrive, fourbu, devant une vingtaine de supporteurs richissimes, quelques heures après son inculpation par le tribunal fédéral de Miami. Tous ont payé 100 000 dollars pour participer à un « dîner aux chandelles » de collecte de fonds pour sa campagne. L’évènement se tient chez lui, au club de golf de Bedminster, sa résidence d’été du New Jersey. Au menu, ses plats préférés : gâteaux de crabe et ­burgers, arrosés de vins fins et de cocktails.

Persuadés qu’il est victime d’une « chasse aux sorcières » fomentée par les démocrates pour l’empêcher de se représenter, les convives lui offrent une ovation debout. L’un d’eux, Stan Pate, promoteur immobilier de l’Alabama, poste sur sa page Facebook des photos de la soirée, avec la mention : « Vas-y, fonce ! » Au même moment, le personnel de Trump envoie aux petits donateurs des rafales ­de courriels dans lesquels il demande une ­contribution financière pour « laver l’affront » fait à l’ancien président des États-Unis. Au final, la soirée va rapporter 7 millions de ­dollars dans les caisses de campagne du candidat.

La mise en examen de Donald Trump est donc la plus ­rentable de tous les temps.

Dans la salle d’audience, au 13e étage du ­tribunal de Miami, le prévenu Trump n’en menait pourtant pas large. Assis sur le banc des accusés, épaules tombantes, bras croisés, mâchoire serrée, il n’a, selon les témoins, pas lâché un mot, laissant Todd Blanche, l’un de ses deux avocats, annoncer au juge Jonathan Goodman qu’il comptait plaider non coupable. Il le sait : l’affaire est grave. « C’est la première fois de sa vie qu’il doit rendre des comptes », a déclaré au Washington Post John Kelly, son ancien chef de cabinet à la Maison-Blanche. Jusqu’à présent, Trump s’en est toujours sorti en signant un gros chèque.

PHOTO PARIS MATCH Au milieu des pro-Trump, un opposant en tenue de bagnard avec un slogan : « Enfermez-le ». C’est lui qui sera arrêté.

Tout récemment, il a ainsi été condamné à verser 5 millions de dollars à la journaliste E. Jean Carroll qui le poursuivait pour viol. Contre Stormy Daniels, dans l’affaire pénale qui lui a valu une première inculpation en avril dernier à New York, il ne risque pas non plus la prison. Mais cette fois, on parle de pénal au niveau fédéral. On a changé d’échelle : c’est du lourd. Trump est accusé de vol et de recel de secrets d’État, certains ayant trait à l’arsenal nucléaire américain et aux vulnérabilités de l’armée américaine. Un crime passible de peines pouvant aller jusqu’à 400 ans d’emprisonnement, en vertu de l’Espionage Act, une loi votée en 1917. Aucun dédommagement financier ne lui permettra de se sortir de ce pétrin.

Face à lui, un adversaire coriace : le procureur Jack Smith. La semaine dernière, celui-ci a tenu à être présent dans la salle ­d’audience. Il était assis à trois mètres derrière Trump. À plusieurs reprises, il a fixé l’ancien président qui, lui, a évité son regard. Diplômé de Harvard, Jack Smith a été choisi par le procureur général des États-Unis, ­Merrick Garland, pour son efficacité. On le dit sans attaches politiques mais, selon le New York Times, Trump représenterait à ses yeux « tout ce qu’il méprise chez ceux qui se croient au-dessus de la loi ».

Ceux qui connaissent le procureur le décrivent comme un justicier idéaliste, qui adore la compétition, champion de triathlon, passionné de cyclisme, du genre boy-scout. « C’est un killer », affirme un bon connaisseur du ministère de la Justice. Il a ainsi détruit la carrière de Bob McDonnell, l’ex-gouverneur républicain de Virginie, jeune espoir du parti, dans une affaire de pots-de-vin. Il a aussi envoyé en prison Hashim Thaçi, ex-président du Kosovo, accusé d’avoir couvert de sordides crimes de guerre à la fin des années 1990. Jack Smith était alors procureur au Tribunal international de La Haye. « Dès son arrivée à ce poste, il a relancé l’enquête qui était au point mort. Malgré les pressions, il a réussi à faire parler des témoins. Hashim Thaçi se croyait intouchable. Dans son pays, il passait pour un héros. Cela ne lui a pas suffi pour éviter la prison », note un connaisseur du dossier.

Trump va-t-il connaître le même sort ? L’acte d’accusation de 49 pages est particulièrement détaillé et accablant, selon les ­spécialistes de gauche comme de droite.

« Si la moitié de ce qui lui est reproché est vrai, il est fichu », estimait récemment son ex-ministre de la Justice, William Barr. Le même qui avait pourtant soutenu ­l’ancien président contre vents et marées, notamment pendant l’enquête russe sur les soupçons de collusion, dont il était sorti indemne.

Jack Smith a ainsi recueilli le témoignage d’Evan Corcoran, l’ex-avocat de Trump, qui a reconnu avoir été incité par son client à mentir sous serment au FBI – une faute qui peut coûter très cher. Il a aussi obtenu les messages de plusieurs membres du personnel à Mar-a-Lago, dont celui d’une jeune assistante, Molly Michael, et surtout de son « valet », Walt Nauta, lui aussi inculpé. Tous ces indices montrent que l’ancien président savait exactement ce qui se trouvait dans ces fameux cartons photographiés par les agents du FBI dans des endroits aussi incongrus que des toilettes où une salle de bal de Mar-a-Lago. « Je ne veux pas que vous fouilliez dans mes boîtes », répondait Trump à ses avocats qui lui expliquaient, en vain, que ces documents ne lui appartenaient pas et qu’ils devaient être rendus aux Archives nationales.

PHOTO PARIS MATCH La police antiémeute déployée aux abords du palais de justice Wilkie D. Ferguson, à Miami, où l’ancien président était attendu, le 13 juin. Avant son inculpation à New York à la fin de mars dans l’affaire des paiements secrets à l’actrice porno Stormy Daniels, Donald Trump avait appelé ses partisans à manifester.

PHOTO PARIS MATCH Agents en armes, quartier bouclé, palais de justice brièvement fermé pour inspection par les services secrets : les précautions de sécurité sont dignes du candidat déclaré à la Maison-Blanche qu’est redevenu Donald Trump. 1 /2



Trump n’est certes pas accusé d’avoir tenté de vendre ces secrets d’État à des puissances étrangères, mais déjà certains s’interrogent sur les véritables raisons de son obsession. Pour Mary Trump, sa nièce en rupture de ban, il s’agirait d’un « réflexe psychologique. Ces documents classifiés sont des objets transitionnels, comme ceux auxquels les enfants s’attachent pour se rassurer. Ils lui servent à prolonger sa vie de président, nous confie-t-elle. Dans ma famille, on n’est pas des collectionneurs. En revanche, tout est une question d’argent. Pourquoi Donald en gagne-t-il soudainement beaucoup avec LIV Golf, un tournoi financé par les Saoudiens ? Cela n’a pas pu arriver par hasard. » En fin de semaine dernière, Joe ­Scarborough, l’ancien député républicain devenu présentateur de l’émission matinale Morning Joe, sur la chaîne d’infos MSNBC, posait ouvertement la même question du « mobile financier ». Mais le procureur Smith n’en a cure : la seule chose qui compte pour lui vis-à-vis du Code pénal fédéral, c’est de démontrer qu’il y a eu intention de commettre un crime, pas d’établir le mobile.

Donald Trump n’est donc pas au bout de ses peines. D’autant que Jack Smith avance en parallèle sur un autre volet potentiellement dangereux pour lui, celui de son implication dans l’insurrection du 6 janvier 2021. Dans l’État de Géorgie, une autre procureure, Fani Willis, est, elle, en train de finaliser son enquête sur les pressions qu’il est suspecté d’avoir exercées pour changer le résultat du scrutin pendant l’élection présidentielle de 2020. Elle aussi dispose de preuves accablantes, comme l’enregistrement d’une conversation houleuse avec l’élu local Brad Raffensperger, dans laquelle Trump lance : « J’ai besoin de 11 780 votes. » Selon la presse américaine, Fani Willis avance lentement mais sûrement : elle est en train de réunir un grand jury qui pourrait, en août prochain, valoir une ­nouvelle inculpation au pénal à l’ancien président.

Côté famille, le tableau est à peine moins sombre. Le clan s’est rétréci. Trump peut encore compter sur ses fils, Eric et Don fils, mais pas sur l’ex-première dame, Melania, aux abonnés absents, ni sur sa fille Ivanka, « qui a parfaitement compris qu’être trop proche de son père nuisait à ses intérêts », relève Mary Trump.

Celle qui fut décrite comme la fille préférée de l’ex-président s’est ainsi ­f­endue d’une visite récente à Mar-a-Lago, mais elle a insisté pour ne surtout pas être photographiée. Et son mari, Jared Kushner, dont le fonds d’investissement a obtenu 2 milliards de dollars de la part des Saoudiens, rendrait jaloux son beau-père, qui lui reprocherait de gagner de l’argent grâce à son statut de gendre…

PHOTO PARIS MATCH Le soutien de la communauté cubaine au candidat républicain, dans le quartier de Little Havana, le 13 juin.

De plus en plus isolé, judiciairement affaibli, Trump ­dispose néanmoins d’un atout maître : sa base électorale. Pendant la campagne de 2016, il avait assuré que même s’il tirait sur quelqu’un au milieu de la Ve Avenue, il ne perdrait aucun électeur. Sept ans plus tard, cette revendication semble encore valide. On a pu le vérifier à Miami, en discutant avec les militants latinos venus le soutenir le jour de son inculpation. « Je suis né au ­Nicaragua, j’ai émigré aux États-Unis quand j’étais enfant parce que toute ma famille a été ruinée par le communisme, nous a expliqué Orlando, chauffeur de taxi. Ce qui arrive à Trump me rappelle de mauvais souvenirs, parce que c’est exactement ce qui s’est passé dans mon pays d’origine : les socialistes intentent des procès contre leurs adversaires politiques pour les ­empêcher de se présenter. L’Amérique est en passe de devenir une dictature. » On a beau essayer de le faire réagir sur la gravité des charges à l’encontre de Trump, rien n’y fait : pour lui, Trump est « un ­martyr ».

Selon un récent sondage ­Harris, 80 % des électeurs ­républicains disent qu’il devrait bénéficier d’une grâce présidentielle s’il est condamné. Du coup, Trump, qui dispose d’une avance de plus de 30 points sur eux dans les sondages, exigerait de ses rivaux à la primaire républicaine la promesse de ­s’engager à le ­gracier. Ron DeSantis, son ­adversaire le plus sérieux, a d’ores et déjà promis qu’il ferait preuve de « ­clémence ». Pour éviter de se retrouver dans le ­collimateur d’un Trump engagé dans le combat de sa vie et qui, jusqu’au bout, ne lâchera rien.

L’ancien président le sait : pour lui, l’élection ­présidentielle de 2024 sera décisive. S’il est élu – ou si un républicain gagne –, il a toutes les chances d’échapper à la prison. Si c’est un démocrate, ce sera plus difficile.