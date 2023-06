Grandeur et décadence d’un séducteur. Il a bâti un empire de béton, de foot et d’information, mais c’est avec un parti au nom de slogan que ce communicant né est entré dans l’Histoire. Forza Italia l’a propulsé président du Conseil en 1994. Il le sera trois fois. Concentration des médias et coalition des droites : Silvio Berlusconi a révolutionné la politique comme la télévision, pour le meilleur et pour le pire. Le « chevalier » des affaires et du « bunga bunga » a vu sa cavalcade à la tête du pays plombée par les scandales et les procès. Mais il avait réussi un dernier retour au Sénat en 2022. Il s’était forgé tant bien que mal le surnom et le masque de « l’immortel ». Il laisse derrière lui une fortune immense, un héritage politique qui divise et une grande fresque italienne.

yann Moix Paris Match

On peut aisément dater l’instant exact du basculement de la civilisation européenne : 1985. C’est là, très précisément, sur la chronologie de notre vieille ­histoire, que la vulgarité a ­supplanté la culture. Benito Mussolini exigeait qu’on se prosternât devant lui : Silvio ­Berlusconi aura exigé que l’on se ­prostitue pour lui. Il n’est qu’à se ­souvenir de toutes nos belles vedettes françaises, infiniment incorruptibles qui, à la création de sa cinquième chaîne (La Cinq), désertèrent leur poste de vigile républicain pour se vautrer dans un décor rose bonbon, aveuglant de spots publicitaires, où des demi-mondaines offertes par la maison, les seins ­gonflés de gélatine, les attendaient avec un chèque obscène et un clin d’œil ­pornographique (ou l’inverse).

Certes, comparaison ne vaut jamais raison et ­Berlusconi ne fut pas un « fasciste » au sens où l’historiographie définit ce terme : mais nous humâmes, insidieuse et délétère, une atmosphère berlusconienne, une méphitique haleine qui ressembla étrangement au mépris de l’homme, à la folie des grandeurs, à la haine de soi et à la mégalomanie. L’hubris sans l’horreur, cela existe. Le fascisme sans Duce aussi. La preuve. Un « cavaliere », surtout s’il est de pacotille, peut faire l’affaire. Homme d’affaires et homme d’État : le Rubicon était franchi. Berlusconi fut celui par lequel l’oxymore se brisa.

PHOTO ALAMY/ABACA À 18 ans, lors d’un voyage en Grèce, en 1954

Silvio Berlusconi, né en 1936 à Milan, licencié en droit et père de cinq enfants, pensait qu’on pouvait tout acheter et, pour le ­prouver, acheta tout et tout le monde. Il était milliardaire comme on est ­alcoolique. Ses débuts de financier agressif le menèrent, grande bouche et darwinisme social obligent, à acheter une équipe — investir dans le football est le sport préféré des parvenus du monde entier. Il dirigea, à partir de 1986, le club de Milan à la machette. Ce fut Tapie chez les Vitelloni. Comme « Nanard », il a chichement débuté sa carrière dans l’électroménager ; comme Nanard, il a voulu être crooner ; comme Nanard, il a goûté à la publicité.

Forza Italia, parti paillettes et viriliste créé sous sa caractérielle impulsion en 1994, servit au cordeau sa volonté politique et fit fleurir tous ses business.

Président du Conseil des ministres ou rien. Il y parvient à 57 ans en s’alliant avec l’extrême droite postfasciste (le MSI de Gianfranco Fini). Sa haine viscérale des « cocos » serait due à une agression subie à 11 ans, alors qu’il collait des affiches, de la part d’activistes marxistes. Sa popularité est réelle. Les ­étincelles s’éteignent vite et, quelques mois plus tard, Sa Majesté étant ­privée de majorité parlementaire, la statue est déboulonnée, les vessies délanternées. Mais Berlusconi n’est pas un Italien comme les autres : il ne conçoit la dolce vita que par la saveur de la revanche, laquelle s’accompagne toujours chez lui de la vengeance. Il revient donc au sommet de l’État en 2001, jusqu’en 2006, pour s’y installer en ­hystérique roitelet provocateur, faisant du lâcher-prise, de la gourmette ostensible, de la montre en or et de l’insulte proto-bolsonarienne une marque de fabrique dans le pays de Ferrari et de Gucci. C’est sous son ère que l’Italie perdra plusieurs mégatonnes par jour de son légendaire raffinement. Ultime prise de pouvoir en 2008, pendant trois ans, avec le pathétique combat (vraiment) de trop. Il aura tout de même imposé son style pendant neuf ans, un record dans cette nation où le pouvoir, depuis 150 ans, est ouvert aux quatre vents.

PHOTO MARIO BRENNA / BESTIMAGE En 1999 à Porto Cervo, en Sardaigne. Il est alors député européen.

On pourra considérer qu’il est parti de bien bas. Mais, au lieu de s’élever vers le pouvoir, « Il Big » aura, la figure orange de fond de teint, abaissé le pouvoir jusqu’à lui. Ce qui est très fort, mais ne relève pas exactement du même exercice. Sans vie intérieure notable, obsédé par les apparences, ne s’affichant au volant de bolides inaccessibles qu’avec des créatures plus inaccessibles encore, démangé par la chair et partageant volontiers des nymphettes en location dans la villa San Martino avec des amateurs de récréations réservées à la racaille de l’élite et à l’élite de la racaille, (« uniquement des amis qui sont venus chez moi accompagnés d’admiratrices »), il a finalement peu à voir avec Garibaldi. L’un aura attaché son nom à l’unité ­italienne, l’autre au « bunga bunga ».

Avant lui, l’Italie vivait dans un film de Fellini. Après lui, elle se mit à l’heure de Ferreri.

Ferreri a filmé « La grande bouffe » ; Berlusconi l’a vécue. C’est l’homme des grosses maisons où l’on s’enferme avec des « petites » (« des soirées de ‘‘relax’’pure. Avec tout ce que j’ai subi, il fallait bien que j’aie des espaces de liberté et de divertissement »), où l’on trinque à la santé des pauvres en s’achetant par téléphone de nouveaux joueurs de foot, de nouveaux députés, des nouvelles villas et des lolitas toutes neuves (« aucune d’entre elles n’est escort girl »). Se curant le nez devant ses Tintoret, soulageant ses démangeaisons en face de ses Canaletto, il aimait à faire de gros calembours entre deux explications botaniques — les belles plantes, toujours. C’est d’ailleurs un an après le suintant chef-d’œuvre de Marco Ferreri que « Sua Emittenza » Silvio lance Telemilano, équivalent du vide-­ordures pour la télévision.

PHOTO CLAUDIO VILLA, GETTY IMAGES VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Avec les joueurs du Milan AC, qui viennent de remporter l’édition 2011 du trophée Luigi Berlusconi, créé par l’homme d’affaires en mémoire de son père. Le club dont il est propriétaire de 1986 à 2017 décroche huit championnats d’Italie et cinq trophées de la ligue des champions.

Franc-maçon qui ne l’assume pas (Propaganda Due, loge P2), cocufieur qui s’en dédie, fraudeur fiscal gorgé de principes, réconciliateur cynique des droites sales entre elles, ce disciple avisé de Pinocchio, grand lifté devant l’Éternel, aura réussi, au gré de ses frasques et provocations, à se faire aimer et détester par le même peuple — « S’il était homosexuel, a dit Poutine, personne ne s’en prendrait à lui ». Chantre de l’efficacité, le carnassier polichinelle se rapprocha de l’Église au nom des valeurs morales : on peut être partouzeur et traditionaliste. Talk-show, trash TV, télé-réalité serviront de vecteurs populistes à sa longévité. Homme de démagogie davantage que d’éloquence, soumettant l’exercice du pouvoir aux protocoles de l’entreprise, il aura poussé le marketing jusqu’à ses limites, comme un moteur qu’on use jusqu’à ce qu’il tousse. Berlusconi, chef d’État sans vision, n’aura jamais gouverné qu’à vue. Chef d’État ? Qu’il ait été chef, nul ne le conteste. Mais de quoi ? Les historiens devront se pencher sur cette question, pour peu que le sujet les intéresse.

« J’ai toujours été au service de mon pays », aimait-il à dire. Ne peut-on pas émettre l’hypothèse qu’il s’en sera tout autant servi ? Parmi ses vices : la sortie de l’euro, comme tentation permanente ; l’assimilation de tout parti de gauche à du cryptocommunisme. Mais, puisque les êtres ne sont pas monocolores, on admettra que, parmi les premiers, parfois parmi les seuls (la France et l’Allemagne le toisant alors de haut), il aura réclamé — débat si actuel avec la guerre en Ukraine — la création d’une armée européenne, une « force militaire commune nous plaçant au niveau des autres grandes puissances mondiales ». Au surplus, pourquoi se moquer de cet ­histrion lorsqu’il propose, dans le sillage d’un Hugo, des « États-Unis d’Europe ». Il appela en effet de ses vœux le « fédéralisme » : pour une fois qu’il ne ­dégorgeait pas un gros mot. Là encore, on le moqua ­doucement. Disons-le tout net : ­Berlusconi, lui, l’ami personnel de Poutine et de Medvedev, lui, l’époux des sublimes ­Veronica Lario et Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, fut bizuté plus qu’à son tour par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui n’aimaient rien tant que faire des parties de flipper dont il était la boule ­souriante, naïve — et bronzée.

PHOTO ALEXEY PANOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Il dîne sous la tente avec son ami Vladimir Poutine, près de Moscou en 2003…

PHOTO FOTOGRAMMA / ANDIA.FR … et parade avec son autre ami Mouammar Kadhafi, qu’il reçoit en grande pompe en août 2010. 1 /2



Des qualités ? Énergique, intelligent, incapable de rancune, créatif. Comme tous ceux qui se jugent inférieurs aux autres, Berlusconi souffrit toute sa vie d’un ­complexe de supériorité, qu’il fit passer en contrebande dans son amour pour la « race » blanche (il fut l’auteur d’une saillie douteuse concernant le « bronzage » du président Obama) et sa passion, immodérée, pour la civilisation ­occidentale. Au lendemain du 11-Septembre, les décombres du World Trade Center encore fumants, il crut bon de ­souligner, la morgue bravache, la supériorité du Nord sur le Sud. Comme à chaque fois qu’il dérapait, il s’insurgeait ­aussitôt, le poing frappant son thorax, et criait au complot. Son complotisme consistait à voir des complotistes partout.

Parmi ses dérapages-qui-n’en-sont-pas, on se souviendra tristement, encore, de son ­allusion à la différence d’âge séparant Emmanuel Macron de son épouse, Brigitte, ou à la façon dont il ­consacra son manque d’appétence pour les atours de la chancelière germanique, avec son « corps gras imbaisable ». À moins que les puristes en la matière ne préfèrent à ces sordides sorties celle, plus mémorielle, qui le vit traiter Martin Schulz, le futur président du ­Parlement ­européen, de « kapo ». Ce fut une stupéfaction, ­mâtinée d’ironie, d’assister au retour de Silvio Berlusconi en 2018, comme rempart, on crut devoir se pincer, au très ­populiste Mouvement 5 étoiles (M5S) de ­l’humoriste-pas-drôle Beppe Grillo. Entre deux maux, etc. « Je courtise toujours les femmes, mais je ne sais pas ­pourquoi. » Il aurait pu dire, tout également : « Je courtise ­toujours l’Italie, mais je ne sais pas pourquoi. »

Il ne croyait pas à la mort, seulement à celle des autres. N’ayant jamais été mort depuis qu’il était sur Terre, il ne pouvait pas conclure, hostile à tout raisonnement ­inductif, qu’il y passerait un jour ou l’autre. D’autant qu’il se sentait « comme un jeune homme » à un âge qui, statistiquement, n’est plus tellement celui des vivants. Opéré à cœur ouvert en 2016, il dut depuis cette date en rabattre un peu. Il se mit même, disent les mauvaises langues, à pratiquer des sports à teneur asexuelle, telles la natation ou la marche. C’est dire. L’humilié se réparait pour humilier à son tour : qui ? Quoi ? Nul ne sait. Berlusconi ou l’homme qui ne pouvait jamais en rester là.