Dans la vie, elles ne se lâchent plus la main. Mais dans Bungalow 21, d’Éric-Emmanuel Schmitt, ­Emmanuelle et Mathilde sont des rivales. La pièce met en scène l’histoire d’amour entre Yves Montand et Marilyn Monroe, pendant le tournage du Milliardaire, alors que Simone Signoret fait face à l’humiliation. C’est Mathilde, prévue pour incarner la star française, qui a pensé à sa sœur aînée pour l’icône américaine. Une familiarité qui rend encore plus trouble la relation entre l’épouse et la maîtresse. Si les deux actrices sont aussi différentes que les légendes qu’elles interprètent, elles ont réglé leurs comptes et sont aujourd’hui plus soudées que jamais.

Pierrick Geais

Avant cette pièce à l’affiche dès septembre, vous n’aviez jamais travaillé ensemble. Pourquoi ?

Mathilde Seigner. On a quand même tourné dans un même film, Le sourire, de Claude Miller [1994]. C’est vrai que je n’avais qu’un petit rôle et nous n’avions aucune scène ensemble. Donc ça ne compte pas vraiment ! D’ailleurs, peu de temps avant de mourir, Claude Miller m’avait dit qu’il nous écrirait un film pour toutes les deux. Mais il a eu cette idée un peu tard…

Emmanuelle Seigner. C’est peut-être difficile à croire, mais avant Bungalow 21, personne ne nous avait proposé de projet. On est tellement différentes que les gens n’y pensaient peut-être pas. Je trouve ça beau que ça arrive maintenant. Chacune a eu sa carrière et on se retrouve enfin.

Bungalow 21 a été écrit spécialement pour vous ?

M.S. L’idée vient de Benjamin Castaldi [le petit-fils de Simone Signoret]. Il a fait écrire cette pièce par Éric-Emmanuel ­Schmitt, d’après les lettres de sa grand-mère. Depuis quatre ans, il me proposait d’incarner Signoret. Je trouvais le texte très beau, mais j’avais peur de m’attaquer à un tel rôle. Il y a deux ans, j’ai décidé de faire une pause dans ma carrière pour prendre du recul. J’attendais le bon projet pour revenir : là, c’est un vrai défi qui me sort de ma zone de confort.

E.S. Au départ, ils cherchaient une Marilyn Monroe plus jeune que moi. Dans la pièce, elle a 34 ans, et Signoret, 40. Nous, on en a 57 et 55. Mais n’oublions pas qu’on est au théâtre ! C’est toi, Mathilde, qui as eu l’idée de me proposer le rôle.

M.S. Oui, un jour, j’ai sorti comme un éclair de génie : « Et pourquoi on ne prendrait pas ma sœur ? »

E.S. J’ai adoré la pièce, mais je voulais attendre la première lecture pour prendre une décision. Là, ça m’a paru comme une ­évidence : nos voix, nos timbres, tout ­s’accordait parfaitement.

Les répétitions n’ont pas encore commencé. Bientôt, vous allez être ensemble presque 24 heures sur 24, ne craignez-vous pas de ne plus vous supporter ?

E.S. Au contraire, ça nous réjouit ! Et puis on n’a quand même plus l’âge de se chamailler.

​M.S. Oui, comme le disait Signoret elle-même, c’est l’avantage de l’âge. Je dois avouer qu’avant la première lecture j’ai eu un instant d’appréhension qui s’est immédiatement dissipé : j’ai tout de suite eu l’impression de travailler avec n’importe quelle autre actrice, je ne voyais plus ma sœur.

Emmanuelle dans le rôle de la bombe américaine : « Enfant, j'avais envie d'être Mick Jagger, pas Marilyn Monroe. »

Simone Signoret et Marilyn Monroe sont-elles pour vous les icônes ultimes ?

M.S. Je dois parler franchement : je n’ai jamais vu un seul film avec Marilyn Monroe !

E.S : Mais non ! Tu exagères ! [Rires.] Moi, je l’ai toujours admirée. Et pour des séances photo, on m’a mise plus d’une fois dans la peau de Marilyn Monroe, à laquelle on me comparait physiquement.

M.S. Je préfère le cinéma français avec Signoret, Girardot… Toute cette époque ! Même en matière de musique, enfant, j’écoutais en boucle Michel Sardou et Claude Barzotti. J’étais traitée de ringarde à la maison. Toi, tu cassais mes disques ! [Rires.] Emmanuelle avait des goûts plus anglo-saxons.

E.S. C’est vrai que je préférais Iggy Pop, les Ramones, Lou Reed…

M.S. Puis quand tu as épousé Roman [Polanski], ça a aussi renforcé ta culture américaine. Alors que moi, je me suis mise en couple avec Laurent Gerra… [Rires.]

Vous êtes nées avec seulement un an et demi d’écart… Enfants, vous étiez complices ?

E.S. On se foutait un peu sur la gueule. Je me souviens qu’on éclatait nos poupées contre les murs. On va dire qu’avec notre autre sœur, Marie-Amélie, on était toutes les trois très intenses.

M.S. Je suis la deuxième, donc j’étais en sandwich. La dynamique du trio n’est pas facile : il y en a toujours deux contre une. J’ai envie de définir notre fratrie en disant que nous étions trois filles uniques, très différentes, avec des personnalités marquées, mais une même force de caractère.

L'une est plutôt rock et films d'auteur, l'autre, chansons françaises et comédies populaires… Depuis plus de 30 ans, elles mènent leurs carrières sans se faire d'ombre. Chez Mathilde, le 8 juin.

Oui, vous êtes toutes les deux comme le jour et la nuit : l’une affable, l’autre réservée.

E.S. Je me souviens que, lorsqu’on arrivait en vacances, dans l’heure, Mathilde connaissait tout le village. Elle était copine avec tout le monde. Alors que moi, j’étais plus snob. Mais elle me faisait tellement rire. Elle nous racontait toujours des histoires.

M.S. Ah oui, je faisais comme si j’étais une télévision et je vous racontais des feuilletons, avec de nouveaux épisodes chaque soir. Je me souviens d’un que j’avais appelé ­« Cunégonde et Georgette ».

​Vous avez grandi entourées d’artistes. À quoi ressemblaient les réunions de famille ?

M.S. Quand tu n’as que de très fortes ­personnalités autour de la table, ça pète, ça s’engueule et, en même temps, c’est très joyeux et coloré. On vivait tous dans le même immeuble, rue Pierre-et-Marie-Curie. Nos parents et nous au premier étage. Ma tante, Françoise Seigner, un fort caractère, au ­cinquième avec mes grands-parents dans l’appartement en face. Il s’est passé toute une vie dans cet immeuble.

E.S. Notre grand-père y est mort en 1991, dans un incendie. Il a brûlé vif, c’était ­horrible !

Avez-vous été jalouses l’une de l’autre ?

​M.S. Pas vraiment parce qu’on a réussi à tracer des carrières parallèles sans se gêner. Même si Emmanuelle a fait des films français, elle a beaucoup tourné aux États-Unis. Moi, je n’ai jamais participé à un film américain, Dieu m’en préserve. Elle est une actrice citadine, alors que je suis une actrice agricole, « du terroir », comme avait dit Michel Drucker. De toute manière, je ne suis pas jalouse de nature. En revanche, adolescente, j’étais complexée.

E.S. J’ai commencé le mannequinat très jeune. Je n’avais pas 15 ans que je posais déjà en couverture de magazines et pour des campagnes de mode. C’est peut-être plutôt ça qui a été compliqué à vivre pour Mathilde.

M.S. J’avais la fâcheuse habitude d’écouter aux portes, et j’entendais toujours les adultes dire : « Emmanuelle est belle, Mathilde est drôle. » Le genre de petite phrase qui peut complexer énormément, quand on est ado.

Sans être rivales, vous n’avez pas toujours été aussi proches qu’aujourd’hui…

E.S. C’est normal, on a fait nos vies. Quand on se construit, on s’éloigne forcément du noyau familial. On se voyait moins.

M.S. Mais on a toujours fêté Noël ensemble, par exemple. Je dirais juste qu’aujourd’hui nous nous sommes redécouvertes. C’est émouvant, non ? [Rires.]

La disparition de votre père, en 2020, vous a liées ?

E.S. Cette épreuve fut violente ! Il n’était pas vieux. On ne s’y était pas préparées. Puis on a dû, toutes les trois, s’occuper de maman.

M.S. D’ailleurs, cette pièce n’est pas un hasard. Je pense que papa nous l’envoie de là où il est. Je crois en ces signes du destin.

​E.S. Même avant le décès de papa, on se voyait déjà plus souvent. Je pense qu’on a vraiment commencé à se rapprocher au moment de l’arrestation de Roman [Polanski], en 2009.

Vous avez pu compter sur le soutien de Mathilde à ce moment-là ?

E.S. Oui, car contrairement à Marilyn Monroe, qui a eu une enfance compliquée et un manque d’amour, j’ai la chance d’avoir une famille solide. Cet équilibre m’a sauvée dans ces moments difficiles.

M. S. Ça a été un moment douloureux pour toute la famille… Encore plus pour ­Emmanuelle, qui a depuis bien rectifié le tir avec son livre [Une vie incendiée, ­éd. L’Observatoire, 2022]. Vraiment un ouvrage exceptionnel, je suis très fière qu’elle l’ait écrit. C’est dans ces moments-là que la famille se révèle vraiment. Et les épreuves ne sont jamais terminées, donc c’est important de rester soudées.

Mathilde interprète Simone Signoret, une des femmes qu'elle a toujours admirées.

Emmanuelle, vous dites que depuis la vague #metoo on vous propose moins de rôles, comme si vous étiez devenue « radioactive ».

​E.S. Surtout en France ! Car je viens de tourner un film à New York avec Willem Dafoe. Ma relation avec le cinéma français a toujours été tumultueuse. Quand j’ai tourné Frantic, en 1988, la Warner voulait me faire signer trois films, alors que, pendant ce temps, en France, on me crachait à la figure en prétendant que je n’étais pas une bonne actrice. Puis avec « Place Vendôme » [1998], on m’a tout à coup trouvée géniale, j’ai été ­nommée aux César. Aujourd’hui, c’est de nouveau compliqué. Mais tout ça m’a endurcie : je suis devenue une combattante.

​M.S. Le problème avec le cinéma français, c’est qu’il met trop vite dans des cases. Quand tu as du caractère, tu joues des moches. Quand tu es belle, tu joues des filles sans personnalité et pas drôles.

Vos enfants rêvent aussi de faire carrière dans le cinéma ?

M.S. Mon fils a 15 ans et il veut devenir ingénieur du son, ou alors composer des musiques de film. J’aurais préféré qu’il fasse médecine, mais bon…

E.S. Le mien étudie les beaux-arts à la ­Sorbonne et fait aussi de la musique. J’ai aussi une fille actrice et réalisatrice : elle a déjà réalisé trois courts métrages et bientôt son premier long.

M.S. Elle est très douée ! Elle a de qui tenir !

E.S. J’aurais aussi préféré qu’ils soient médecins ou avocats ! Nos métiers sont incertains. Mais que voulez-vous, ils ont baigné dans notre univers. Je sais qu’en ce moment il y a toute une polémique autour du népotisme et des enfants de stars. Je ­comprends que ça puisse agacer, mais finalement ils ne font que reprendre l’entreprise familiale.

M.S. Nos fils ont 10 ans d’écart, mais ils sont super potes. Ils se considèrent un peu comme des frères.

Après Bungalow 21, vous aurez peut-être envie d’autres projets ensemble…

M.S. Déjà, on joue jusqu’en janvier. Puis peut-être qu’il y aura une tournée. On va avoir le temps de s’engueuler ! [Rires.]

E.S. On verra, car une telle occasion ne se présente pas tous les jours. Là, on a la chance d’avoir deux rôles équivalents, aussi puissants l’un que l’autre. C’est rare.