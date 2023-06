Force tranquille et fureur de vaincre, les deux visages d’un monument qu’on surnomme le Djoker. Avec lui, le public a tout vu : l’amuseur de service et les services stupéfiants, les grands coups droits et les coups durs, l’art du contre-pied et celui des controverses. À 36 ans, Novak Djokovic frappe encore les esprits en s’attribuant le titre qui lui manquait : l’homme au record de sacres sur les quatre tournois majeurs, devant deux géants des courts, Roger Federer et Rafael Nadal. Mental d’acier, préparation d’ascète et bonheur en famille : à Paris Match, le joueur au sommet a confié quelques secrets de la victoire.

Loïc Grasset Paris Match

Sourire éclatant, pas le moins du monde marqué, en apparence, par les 3 h 13 passées la veille sur le court central de Roland-Garros, Novak Djokovic surgit, au débotté, d’une coursive, sur le belvédère, avec vue sur l’ensemble de Paris, qui surplombe le Peninsula, près de la place de l’Étoile. Il y a ses habitudes, chaque quinzaine de fin de printemps. « Bonjour. Vous allez bien ? » lance-t-il en français avant de se prêter à la séance photo et de nous accorder son unique interview de vainqueur. L’un des rares entretiens (deux à trois par an) avec les médias, hors obligations télévisuelles lors des tournois. Comme l’emploi du temps du nouveau recordman absolu des victoires en Grand Chelem est millimétré, c’est dans l’ascenseur du palace, puis dans le van qui l’emmène près de la tour Eiffel, qu’il accepte de nous parler sans concession de son nouveau statut de « man on the moon », de son hygiène de vie, de la COVID-19… Avant de filer pour une escapade incognito à Disneyland Paris avec sa femme, Jelena, son fils, Stefan, et sa fille, Tara.

Novak, par le passé vous vous êtes souvent plaint du manque de soutien et d’amour du public parisien. Or, dimanche, lors de la finale, vous avez été ovationné et encouragé par la foule. C’est un sentiment nouveau pour vous ?

C’est toute l’histoire de ma carrière et de ma relation avec Paris qui est là résumée. Quand j’étais jeune, je bénéficiais d’une belle cote d’amour en France. Ensuite, surtout quand je jouais contre Roger [Federer] ou Rafa [Nadal], ça se gâtait un peu. [Rires.] En 2016, quand j’ai gagné mon premier Roland-Garros avec une énorme émotion, j’ai senti le public derrière moi. Ce n’est pas facile, vous savez, d’avoir les Français de son côté. Mais dimanche, le public a pris conscience de la dimension historique du match. Il y avait une énergie spéciale. J’ai reçu énormément de soutien et d’amour. Merci à Paris pour ces moments uniques !

PHOTO LIONEL HAHN, PARIS MATCH La finale en une image : le film du dernier jeu remporté contre le Norvégien Casper Ruud, le 11 juin.

Après la victoire et les discours, vous avez passé du temps avec votre famille sur le court, votre femme, Jelena, et vos enfants, ­Stefan et Tara. C’était important de partager ces moments avec eux ?

Nous ne l’avions fait qu’une fois, à Wimbledon, en 2022, le lendemain de la finale. J’ai pu aller avec ma femme et mes enfants sur le court central de Wimbledon, qui est le Saint Graal du tennis. Ma fille, Tara, était si heureuse qu’elle multipliait les tours de terrain à toute vitesse. Hier, elle a refait la même chose. En fait, ça devient une routine, mais c’est une belle routine, non ?

Avoir une vie familiale stable et heureuse est une des clés de votre succès ?

Ma famille me soutient énormément. D’abord en me laissant jouer au tennis, être loin d’eux une bonne partie de l’année. Mes enfants ont 8 ans et demi et 5 ans et demi. Ils comprennent désormais très bien ce qui se passe et quelle est ma vie. Mon fils, Stefan, commence à connaître plein de joueurs. C’est un bonheur et une bénédiction de les avoir à mes côtés le plus souvent possible.

Aujourd’hui, avec ce 23e titre du Grand Chelem, vous êtes, pour la première fois, seul au sommet du tennis mondial. Quelle place a cette victoire dans votre cœur ?

Dans ma carrière, j’ai eu le privilège d’être partie prenante de matchs de légende. Si mon premier succès en Grand Chelem, à Melbourne en 2008, et mon premier Wimbledon, en 2011, quand je suis devenu numéro un mondial, sont importants, ce 23e titre du Grand Chelem est, lui aussi, spécial. C’est un moment d’histoire. Qui figure très haut dans mon panthéon personnel. D’autant que la terre battue est la surface sur laquelle j’ai le plus de mal à gagner.

Si l’on regarde les chiffres, il vous reste encore de beaux records à aller chercher : le Grand Chelem calendaire [quatre la même année], les Jeux olympiques, les 24 titres en Grand Chelem de Margaret Court, la barre des 100 tournois gagnés [il en est à 94]. Lequel vous tient le plus à cœur ?

Peu importent les chiffres. Le plus important c’est de rester en bonne santé et de jouer à ce niveau pour longtemps. Ou plutôt, un certain temps. Combien ? Honnêtement je ne peux pas le dire. Je suis confiant sur mes chances de remporter encore des Grands Chelems et de battre des records.

Vous êtes connu pour votre discipline alimentaire stricte. Vous êtes-vous autorisé une coupe de champagne après cette victoire ?

Du champagne, non, mais j’ai pris un croissant au petit déjeuner lundi matin, ce qui est pour moi un fait extraordinaire. Même un croissant et demi. [Rires.] Et je vais m’autoriser aussi un bon verre de vin rouge.

Expliquez-nous à quel point l’hygiène de vie est un ­ingrédient de votre succès.

Tout ce que vous mettez dans votre organisme agit sur vous, d’une bonne ou d’une mauvaise façon. C’est comme les voitures. Mais là, la machine, c’est votre corps. Si vous mettez le carburant approprié, votre corps vous obéira fidèlement, sinon ça va casser, que ce soient les muscles, les tendons ou les ligaments. J’essaie d’améliorer constamment mon régime et mon entraînement mental, c’est important. Les gens ne me voient que comme un athlète sur un court de tennis. Beaucoup de choses sont cachées derrière le rideau : les heures de gym, la discipline alimentaire…

Les années 2020, 2021 et 2022 ont été difficiles pour vous avec la pandémie de COVID-19, les tournois annulés et certains où vous avez été ­interdit de participation, car non vacciné. Que ressentez-vous à ce sujet : regrets, injustice, tristesse ?

Ni colère ni regrets. C’était une période spéciale avec des circonstances singulières et j’ai dû accepter des choses. Mais, dans les décisions que j’ai prises, je suis toujours resté fidèle à mes idées, en harmonie et en paix avec moi-même. Si c’était à refaire, je referais la même chose. J’ai pris et je continuerai de prendre les décisions qui sont les meilleures pour moi.

Après votre victoire à Melbourne, en janvier dernier, vous avez déclaré : « Ce sport fait parfois ressortir les pires côtés de mon caractère. » Vous avez mauvais caractère et vous le savez. Ça ne doit pas être facile pour votre entourage…

C’est vrai. Je l’ai encore répété après la finale. Je remercie mon clan, ma famille, mes coaches, mes amis pour leur tolérance et leur patience. Je sais que je suis parfois insupportable. [Rires.] Vous savez, le niveau auquel je veux me maintenir exige beaucoup d’efforts et de discipline. De moi-même, mais aussi des gens qui m’entourent. Ils sacrifient du temps et de l’énergie pour me mettre dans les meilleures conditions. C’est à la fois stimulant et difficile pour tout le monde. Mais c’est à ce prix qu’on réussit.

« Iron Man », c’est votre nouveau surnom depuis que vous avez arboré un énorme patch en métal sur le torse. Depuis, vous entretenez le mystère. C’est vraiment un secret ?

[Rires.] Non. J’ai dit ça pour plaisanter. Je recherche en permanence de nouvelles façons d’améliorer ma performance et de mieux récupérer [ce patch est un aimant qui permettrait d’améliorer la coordination des mouvements et d’économiser de l’énergie]. J’ai 36 ans. Je dois ménager mon corps. Si Iron Man doit être mon nouveau surnom, alors oui, je souscris.

Avez-vous reçu des messages de soutien de vos amis ?

J’ai vu le Tweet très sympa de Rafa Nadal. Je le remercie. Il est mon plus grand rival de tous les temps. C’est très respectueux de sa part de me féliciter. Pour le reste, je n’ai pas eu le temps de regarder la dizaine [regard sur son téléphone] ou plutôt la centaine de messages que j’ai reçus.

Vous êtes un grand fan de sport. Vous avez assisté à la finale de la Coupe du monde de football, à Doha. Vous êtes allé voir Leo Messi et Kylian Mbappé avant le tournoi. Ce dernier était en tribune pour assister à votre finale, tout comme Zlatan Ibrahimovic et Tom Brady. C’est important le soutien de vos pairs ?

Oui, je respecte tous les champions. Tom Brady est sans doute le plus grand footballeur américain de tous les temps avec une longévité exceptionnelle. Je le connais depuis longtemps. Ensemble, on évoque la récupération, le bien-être physique et mental. C’était bien aussi d’avoir Zlatan Ibrahimovic, qui est un ami de longue date. Toutes ces légendes du foot et du sport présentes pour moi : quel honneur !

Qui sont les héros de votre enfance ?

Quand j’étais petit, j’en avais trois : Michael ­Jordan, Pete Sampras et Alberto Tomba, car j’ai grandi dans les montagnes de Serbie. Je les ai tous rencontrés, sauf ­Jordan avec qui j’ai parlé au téléphone. J’ai d’autres héros dans la vie comme Nikola Tesla, l’un des plus grands cerveaux de tous les temps, qui est moitié serbe et moitié américain.

Pouvez-vous nous parler de votre relation avec votre ­préparateur mental, Pepe Imaz, et de l’importance du mental dans votre réussite ?

Je travaille avec beaucoup de personnes sur les aspects mentaux. Pepe est un ami de longue date. Je l’aime et le respecte. Mais pour être honnête, aujourd’hui je ­travaille de manière quasi autonome. J’ai développé ma propre routine. Mon meilleur coach mental, c’est moi.