De Dominique Strauss-Kahn (DSK) à Harvey Weinstein, en passant par Donald Trump, l’ancien procureur de New York a bravé les plus puissants. Interview exclusive

Olivier O’Mahony Paris Match

« J’ai été privée de justice », accusait Nafissatou Diallo dans Paris Match, en septembre 2020, réitérant ses accusations contre DSK. Que lui répondez-vous ?

C’est son droit de le penser et je le respecte. Je peux comprendre pourquoi les victimes d’agressions sexuelles ne se rendent pas toujours compte de la nature exacte du job d’un procureur américain. Il ne s’agit pas seulement de défendre leurs intérêts et d’engager des poursuites à la suite d’un dépôt de plainte. Il s’agit de décider quelles plaintes seront retenues pour être présentées devant un tribunal et d’expliquer au public pourquoi. C’est ce que nous avons fait dans la requête en non-lieu diffusée le 22 août 2011. Il y a tout dans ce document de 25 pages. Nous y exposons en détail de nombreux éléments factuels.

« La nature et le nombre des contre-vérités de la plaignante nous empêchent de croire en sa version des faits au-delà de tout doute ­raisonnable », y écrivez-vous. Donc, selon vous, Nafissatou Diallo aurait tout inventé ?

Non, ce n’est pas ce que nous disons. Nous avons enquêté très en détail et, finalement, on ne sait pas ce qu’il s’est passé exactement dans cette chambre d’hôtel. Clairement, il y a eu un acte sexuel. Mais nous ne sommes pas parvenus à savoir si ce rapport était consenti ou forcé. C’était le point crucial. Or ma responsabilité, c’est de comprendre et d’être en mesure de prouver ce qu’il s’est passé, au-delà du doute raisonnable, afin d’envoyer mes procureurs devant un tribunal et d’obtenir, finalement, une condamnation. S’il n’y a aucune certitude, je ne peux rien faire.

Pas de regrets, donc ?

L’abandon de la plainte fut une décision lourde et difficile. J’aurais préféré en prendre une autre, mais ce n’était pas possible. Je n’ai jamais rencontré Mlle Diallo, mais je sais ce qu’elle nous a dit. Mes adjoints étaient émus aux larmes par son témoignage.

​Regrettez-vous de vous être précipité dans un premier temps, d’avoir cru trop facilement Nafissatou Diallo et d’avoir pensé un peu trop vite que le procès serait facilement gagnable ?

Dans ce genre de procès au pénal, il y a souvent beaucoup de bruit, de pression et d’émotion. Il y avait de la colère contre M. Strauss-Kahn avec lequel je n’avais pas de relation personnelle. Au départ nous disposions du rapport de police. Les journalistes sont partis enquêter en Guinée. Nous devions protéger Nafissatou Diallo. M. Strauss-Kahn a été inculpé par un grand jury. Puis nous avons enquêté sur la plainte pour nous assurer qu’elle était défendable devant un tribunal. Elle ne l’était pas. Malheureusement, la loi n’est pas parfaite, ce qui ne nous rend pas toujours les choses faciles.

​Comment avez-vous vécu personnellement cette affaire alors que, comme procureur de Manhattan, vous étiez encore novice ?

J’ai dû traiter un grand nombre de cas en 12 ans et cette affaire n’est pas facile. D’autant plus que, en tant que procureur, on veut résoudre une affaire, obtenir une vérité avec des preuves, servir la justice. Dans ce cas, ça n’a pas été possible. Mais j’ai la conscience tranquille : il était de mon devoir d’abandonner les charges, même si cela ne signifie pas qu’il ne s’est rien passé.

​DSK était-il coupable ou innocent ?

Nous ne le savons pas. Il a obtenu le meilleur et le pire de la justice américaine. D’une part, il a été escorté, menotté, de façon humiliante. En revanche, il a eu les moyens de se défendre. Le système judiciaire américain exige que, quand les premières faiblesses de l’accusation émergent, elles soient traitées, analysées, prises en compte, même si on préférerait que la réalité soit différente. Un procureur ne peut pas les ignorer ou les cacher pour protéger sa réputation. J’ai respecté ce principe, quitte à subir la critique. Et M. Strauss-Kahn en a bénéficié.

Nombreux sont ceux qui pensent que DSK ne s’en serait pas sorti si l’affaire était ­apparue après le déclenchement du mouvement #metoo…

Je ne crois pas. Notre décision était fondée sur des faits précis, sur qui était dans l’hôtel, à quel moment, etc. C’était très spécifique. Le mouvement #metoo n’aurait rien changé.

​Il y a eu beaucoup de théories du complot à l’époque. Avez-vous reçu des pressions de la France ?

Non, je n’ai reçu aucun coup de fil. Ma fille étudiait en France à l’époque et me parlait de l’ampleur de l’affaire chez vous. J’ai entendu parler des théories du complot, qui n’ont aucun sens.

Après la condamnation de Harvey Weinstein à 23 ans de prison, Paris Match a diffusé une photo de vous, dans votre bureau, souriant parmi ses victimes et leurs avocates. Cette affaire vous a donné davantage de satisfaction que l’affaire DSK j’imagine ?

Non, pas du tout. D’ailleurs, ce n’est pas une question de satisfaction : inculper une personne est toujours une décision grave. L’affaire Harvey Weinstein, en 2019, était également difficile. Les responsables de ma division – chargée des crimes sexuels – pensaient que le dossier avait peu de chances d’aboutir. Je savais que ce serait dur pour les victimes, que j’ai rencontrées, de témoigner à la barre. Mais j’ai considéré qu’en 2019 le pays avait évolué : la parole des victimes était davantage écoutée et crue. Un jury avait plus de chance de comprendre. Je suis très fier de ces victimes : elles ont fait montre d’un courage incroyable et le jugement final a défié les pronostics pessimistes. Cinq ans plus tôt, nous n’aurions jamais pu obtenir une telle condamnation. Je note au passage que New York est la première ville à avoir mené à bien un tel procès. Harvey Weinstein agissait pourtant partout ailleurs, à Paris, à Londres et, évidemment, à Los Angeles où le procureur a attendu le premier jour du ­procès de Manhattan pour annoncer le sien…

Vous avez aussi enquêté au pénal sur Donald Trump. Vous le suspectiez d’avoir minimisé ses actifs auprès du fisc, tout en les surévaluant auprès de ses banques afin d’obtenir de meilleures conditions financières. Mais, après avoir quitté votre poste de procureur de ­Manhattan, vous n’avez pas eu le temps de l’inculper. En gardez-vous une frustration ?

Il s’agissait plutôt de ce qui a pu ralentir l’évolution du dossier, que j’ai poussé aussi loin que j’ai pu. Cela nous a pris un an et demi pour obtenir ces documents comptables, en allant deux fois à la Cour suprême. La COVID-19 n’a pas aidé non plus. C’était un travail gigantesque. Je pense que nous avions un cas solide.

Votre successeur, Alvin Bragg, a décidé de ne pas poursuivre sur ce volet, préférant s’intéresser à un autre aspect, l’affaire « hush money » [« achat du silence » versé à Stormy Daniels] suspecté de contrevenir à la loi électorale. Il est parvenu à inculper Trump au pénal, mais de nombreux commentateurs considèrent ce dossier ­fragile. Qu’en pensez-vous ?

Ce dossier est plus solide que ce qu’en disent les critiques. Il s’agit d’une tentative, à trois reprises, de dissimuler l’information sous prétexte qu’elle aurait nui aux chances électorales de Trump quand il était candidat. Hors de l’affaire « hush money », une enquête est en cours en Géorgie [où Trump est accusé d’avoir tenté de détourner le scrutin de 2020]. Et il y a aussi l’enquête du procureur spécial Jack Smith [sur le rôle joué par Trump dans l’insurrection de 2021, ainsi que dans l’affaire des dossiers classifiés pour lequel il vient d’être inculpé]. Dans ces affaires, l’ancien président est suspecté d’avoir menacé la démocratie, ce qui est beaucoup plus grave.

En tant que procureur de Manhattan, quel est votre meilleur souvenir ?

Le jour où j’ai appris qu’un verdict avait été rendu concernant l’assassinat d’Etan Patz, ce petit garçon de 6 ans kidnappé et assassiné en 1979 dans le quartier de SoHo. J’étais ému aux larmes. J’avais rouvert le dossier en 2010, le procès a duré quatre mois et le jury a délibéré une première fois pendant 25 jours, un record dans l’État de New York, sans arriver à se mettre d’accord. Il a fallu un second procès et deux semaines de délibérations pour que les jurés parviennent enfin à la condamnation. Pour les parents, ce fut une délivrance : depuis 35 ans, ils vivaient sans jamais fermer à clé la porte de leur appartement dans l’espoir qu’Etan, dont le corps n’avait pas été retrouvé, réapparaîtrait. Ils avaient même gardé leur numéro de téléphone. Le verdict leur a permis d’accepter sa mort et de faire leur deuil. Pour moi, le fait d’avoir résolu cette affaire, l’un des « cold cases » les plus douloureux de l’histoire de New York, fut un moment de fierté.

Emmanuel Macron vous a récemment remis la médaille de l’Ordre national du mérite. En récompense de quels services ?

La coopération étroite que j’ai mise en place entre les services de Paris et ceux de New York. Quand j’étais procureur, j’ai développé une relation très proche avec François Molins, à l’époque mon homologue à Paris, devenu un ami depuis. Je l’invitais chaque année au séminaire que nous organisions à la Réserve fédérale sur les crimes « modernes » : cybercriminalité, terrorisme, etc. C’étaient des années difficiles pour Paris à cause, entre autres, des attentats. Ce que François nous racontait sur son approche de ces sujets était fascinant. Je viens en France dès que je peux car j’y ai de la famille, de nombreux cousins !

Votre père, Cyrus Vance, était secrétaire d’État sous Jimmy Carter. Que vous a-t-il appris ?

Mon père était mon modèle. C’était un homme intelligent, honorable, sérieux et fiable. Quand j’étais procureur de ­Manhattan, il y a eu des périodes difficiles et, dans ces moments, je fermais la porte de mon bureau et m’approchais de cette photo de lui que j’ai toujours conservée. Et, comme s’il était là, je lui demandais conseil. Je l’entendais me répondre : « Cyrus, tu dois faire ce que tu penses être juste. Même si ça met en danger ta position, même si tu te sens seul. »