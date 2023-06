Tournées vers leur pays, en espérant y revenir un jour victorieuses. Depuis la mort de Mahsa Amini, tuée pour avoir « mal porté » son voile en septembre, la révolte des Iraniennes ne faiblit pas. Surtout quand elles sont kurdes, comme Masha. De quoi être triplement discriminées : en tant que femmes, pour leur appartenance ethnique et leur religion sunnite. Repérées dans les manifestations, menacées de prison et des pires sévices, elles n’ont d’autres choix que le suicide ou la fuite. Ces femmes ont choisi la guerre.

Emmanuel Razavi Paris Match

Femme et révoltée, Narin, 35 ans, n’a pas eu le choix. Il lui fallait quitter l’Iran. « J’ai participé aux manifestations, car je ne supportais plus la répression. J’ai été repérée par les services de renseignement. J’avais peur. Plusieurs de mes amies interpellées ont subi la torture et tout ce qui va avec quand on est une femme. Certaines ont été frappées au visage jusqu’à perdre un œil. Les policiers utilisent des poings américains surmontés de lames de rasoir pour défigurer les filles. C’est une autre forme de viol : celui de la beauté. J’avais deux options : le suicide ou la fuite. Je suis entrée en contact avec des peshmergas pour franchir la montagne, puis j’ai décidé de poursuivre le combat à leurs côtés. »

Aujourd’hui, elle vit dans un de leurs six camps secrets, le long de la chaîne des monts Zagros, au cœur de la province de Souleimaniye. C’est de l’autre côté de la frontière avec l’Irak. Les Kurdes, ce peuple éclaté, se sont habitués à enjamber les lignes de séparation selon la répression à laquelle ils sont soumis, en s’appuyant sur les régions sœurs.

Pour rejoindre Narin, il faut aujourd’hui grimper à mille mètres d’altitude, emprunter une route sinueuse au bitume craquelé, régulièrement survolée par des drones américains et iraniens. Cette ancienne styliste a adopté un genre de vie qui n’était pas le sien : formée à la doctrine autant qu’au maniement des armes, elle découvre des conditions spartiates : elle dort sur un matelas recouvert d’une toile cirée, dans l’absence de confort d’une pauvre maison en briques. Mais ce n’est pas l’origine de son amertume : « Je regrette que la révolution n’ait pas davantage de partisans. La répression fait peur. » Sauf à elle, qui continue à défier la loi des mollahs en posant pour nous à visage découvert. Elle défait même sa chevelure et saisit une mitraillette, sourire aux lèvres : « Quand la République islamique s’écroulera, affirme-t-elle, alors je retournerai en Iran. »

PHOTO ALFRED YAGHOBZADEH, PARIS MATCH Narin, 35 ans, avec son arme dans une planque du PDKI. Elle s’est enfuie d’Iran 10 jours plus tôt. Le 31 mars.

Un bataillon pas comme les autres

Dehors, des miliciens tout juste sortis de l’adolescence, au visage fatigué et au corps décharné, fument pour passer le temps. En Iran, ils étaient étudiants ou employés dans de petits commerces. Certains disent avoir pris part à des opérations contre les Gardiens de la révolution et les gardes-frontières. Une unité de jeunes femmes armées de kalachnikovs s’entraîne. Elles ont rejoint un des partis kurdes, le Komala, proche de la coalition des forces d’opposition conduites par la journaliste activiste Mashi Alinejad et par le fils du shah d’Iran, le prince Reza Pahlavi.

Tous les jours, leurs positions, constituées de tentes et de bunkers, sont survolées par des drones-espions. Parfois, elles sont bombardées. Alors elles changent d’endroit. ​

Arezou, 23 ans, commande un bataillon. Son quotidien est fait de patrouilles dans les collines et de veille sur l’internet. Elle ne regrette rien : « J’ai grandi dans une famille patriarcale, sous le contrôle d’une dictature islamique où une femme vaut deux fois moins qu’un homme. Je me sentais opprimée. J’ai fait un choix. » Souvent menacée, elle confesse : « Parfois, j’ai peur. Mais ça me motive à rester sur le bon chemin : celui de la lutte pour la liberté et l’égalité. »

Il y a aussi Jina, infirmière. « J’ai commencé par soigner des manifestants blessés, dit-elle. Ce qui, pour le régime, constitue un crime. La police m’a tiré dessus et j’ai reçu huit projectiles en plomb dans la poitrine. Malgré ma faiblesse, j’ai trouvé la force d’extraire les projectiles puis j’ai pris la route. Je me suis cachée deux jours à la frontière irakienne. J’ai repéré un point de passage et j’ai traversé. » Elle aussi a intégré les peshmergas. « Ici, les gens se battent pour la liberté de tous les Iraniens. Une fois la République islamique tombée, je pense que notre mouvement se dissoudra. »

PHOTO PARIS MATCH Une pause en chanson pour ces combattantes du Parti de la liberté du Kurdistan (PAK).

Militante du droit des femmes et icône de la contestation, ­Mozhgan Keshavarz, 40 ans, a fui l’Iran il y a six mois. Nous la rencontrons dans un lieu secret où elle raconte ses années d’enfer en prison : « J’ai été arrêtée en mars 2019 pour avoir critiqué publiquement l’obligation de porter le voile. J’ai été incarcérée à Evin, puis à Qarchak, qui accueille les droits communs. À peine arrivée, on m’a déshabillée, maintenue dans une pièce sans lumière. J’ai été cognée, j’ai eu le nez cassé. Les geôliers menacent les prisonnières de mort dès leur arrivée. Souvent, ils les violent. Dans les douches, il y a des caméras de ­surveillance pour nous ­filmer. »

Le regard sombre, elle explique avoir été placée à l’isolement durant six mois.

Ce sont des conditions de vie qui rendent folle. ­Certaines se suicident, même après leur libération. Moi, j’ai trouvé la force de survivre en faisant du yoga et de la gymnastique […]. Remise en cellule, j’ai été confrontée à la violence des criminelles. Pour préserver mon humanité, j’ai tissé des liens avec elles. Mozhgan Keshavarz, 40 ans, militante du droit des femmes

Elle n’en a pas fini pour autant avec l’horreur. « Lors d’un interrogatoire, en me frappant avec une chaise, mes geôliers m’ont déchiré un ligament du cou. J’ai dû être opérée en février 2022, puis mon avocat a obtenu que je rentre chez moi. J’en ai profité pour retourner manifester. »

Et là, elle est filmée. Sa participation à une manifestation lui vaut l’accusation de « corruption sur Terre », crime passible de la peine de mort. Un réseau kurde lui permet de fuir. « Je ne suis membre d’aucun parti politique, ­précise-t-elle. Mais je me bats pour l’Iran et les femmes iraniennes. » Aujourd’hui, ­Mozhgan poursuit son combat sur les réseaux sociaux. Et elle craint pour sa vie : « Ici, c’est un nid d’espions, où tout le monde se surveille. Des pasdarans nous traquent et menacent de nous assassiner. Je vis cachée, je ne vois personne. »

La base arrière de la prochaine guerre ?

Selon des sources des renseignements français et britannique, cette zone du Kurdistan irakien pourrait être la base arrière de la prochaine guerre. Le 29 janvier, le Mossad l’utilisait déjà pour le bombardement par drone de l’usine d’armement d’Ispahan. Un diplomate estime qu’« en cas d’attaque israélienne contre l’Iran, les peshmergas pourraient être employés dans des opérations de renseignement et de sabotage ». Analyse confirmée par le géopolitologue Frédéric Encel, spécialiste du Moyen-Orient : « C’est plausible. Mais je n’imagine pas une guerre classique avec un front. Les Kurdes ne seraient pas de taille. Une intervention contre l’Iran ne pourrait être que chirurgicale et sur des sites nucléaires. »

PHOTO PARIS MATCH Hussein Yazdanpana, à la tête du PAK. Près d’Erbil, capitale de la région autonome kurde en Irak.

En attendant, c’est naturellement que les peshmergas ont fait alliance avec les autres ennemis du régime que sont les femmes. Chez eux, l’égalité entre les sexes est un principe. « Les femmes représentent 40 % de nos effectifs, explique fièrement Navid Mehrawar, chef militaire du camp. Nous avons été les premiers à les accepter au sein de nos forces combattantes. Elles sont logées séparément des hommes, mais montent au front avec eux. » Il voit dans leur arrivée en masse une raison d’espérer :

Il y a une volonté de changer les mentalités dans la jeunesse iranienne. La République islamique a déjà perdu. Navid Mehrawar, chef militaire

Le leader du Parti démocratique du ­Kurdistan iranien (PDKI), Mustafa Hijri, assène depuis son QG : « Notre guerre contre l’Iran est totale. Les mollahs veulent nous exterminer, car nous représentons la principale force d’opposition. Ils savent que nous avons la capacité de mobiliser des milliers de combattants. » Même s’il est critiqué pour s’être rapproché de Maryam Radjavi, cheffe de l’organisation islamo-marxiste des Moudjahidines du peuple, qui porte systématiquement le hidjab en public et est ­accusée d’avoir soutenu la révolution islamique avant de rejoindre l’opposition et de se placer sous la protection de Saddam Hussein, il sait que la présence, dans ses troupes, des courageuses Iraniennes peut lui apporter une nouvelle popularité internationale.

PHOTO ALFRED YAGHOBZADEH, PARIS MATCH Mustafa Hijri, leader du PDKI

« Nous sommes à l’avant-garde de la protestation au côté des femmes », insiste-t-il. Tête raide, visage impassible, le vieux chef ajoute : « Par nos informateurs, nous savons qu’il y a des dissensions entre le Guide, Ali Khamenei, et les Gardiens de la révolution. La ­République islamique est à bout, soumise à trop de crises […]. La révolte lancée par les femmes est le bon moment pour accélérer la décomposition. Leur combat est celui de la démocratie contre la dictature ! Si la République islamique disparaît, ses alliés au Moyen-Orient seront affaiblis et il y aura moins de terrorisme en Europe. Mais c’est au peuple iranien de lancer sa révolution, ensuite les forces extérieures pourront l’appuyer. »

Combien de temps les Kurdes iraniens seront-ils protégés en Irak ? En novembre, les Iraniens ont tiré des missiles sur les positions du PDKI, faisant une quinzaine de morts et une cinquantaine de blessés. « On a riposté, mais que pouvait-on faire face à leur puissance de feu ? » confie Alin en nous ­conduisant sur les lieux.

PHOTO ALFRED YAGHOBZADEH, PARIS MATCH Un bébé, sa mère… autant de victimes civiles des bombardements iraniens, au cimetière des martyrs du PDKI. À Koye, en septembre.

L’école n’est plus qu’un champ de ruines. « Ils ont voulu semer la terreur, sans aucune pitié. » Le 19 mars, Ali Shamkhani, alors secrétaire du Conseil suprême de la ­sécurité nationale iranien, était à Bagdad pour signer un accord de « protection des frontières » : les mollahs avancent leurs pions pour arrêter les actions de guérilla iraniennes depuis leurs bases kurdes en Irak. Vingt ans après la chute de Saddam Hussein, l’Irak, pourtant aux mains de chiites, doit composer avec son ennemi historique.

Au lendemain de la visite du chef de la sécurité iranien à Bagdad, les Kurdes iraniens fêtaient Nowrouz, leur Nouvel An, à Erbil. Avenue de Téhéran, le long du parc de Shanader, des dizaines de peshmergas et de policiers armés de kalachnikovs surveillaient les badauds en habits traditionnels. Ils étaient venus sauter par-dessus des feux de joie. ​Au Kurdistan, on sait jouer avec le feu.