Elle est chez elle dans les stades, lieux de la performance. La championne en a choisi 57, de Londres à Varsovie, de Vancouver à Houston. Sa huitième tournée mondiale pourrait rapporter jusqu’à 2,4 milliards de dollars. Après 26 ans de carrière, la diva américaine continue de pulvériser les records. Première à avoir placé ses sept albums au sommet des classements dès la semaine de sortie, l’artiste aux 32 Grammy Awards est une icône de la réussite. Avec son mari, le rappeur Jay-Z, elle sait tout faire fructifier : son couple, ses enfants, et même son activisme pour l’égalité.

Clémence Duranton Paris Match

Sur l’écran géant, sept lettres capitales : B E Y O N C E. Le public d’un Stade de France plein à craquer exulte. Dans le carré VIP, Selena Gomez, Kris et Kylie Jenner ou encore Lenny Kravitz. Et dehors, des fans sans billet amassés autour des grilles applaudissent au seul son de ce spectacle tant attendu. Queen Bey débarque dans une robe aussi moulante que brillante et fait résonner sa voix puissante dans l’arène. Ce Renaissance World Tour sera historique.

Cinquante-sept spectacles dans le monde entier, tous remplis à ras bord en un éclair. Il aura fallu 45 minutes pour venir à bout de la date française. Une ruée vers la reine du R’n’B, malgré un prix des billets exorbitant : jusqu’à 3000 euros à Paris pour avoir le droit d’être assis… sur la scène ! Ajoutons à ça un marchandisage exclusif et excessif – 55 euros pour un tee-shirt, 105 pour un jogging, 115 pour un sweat-shirt. Une note salée, très au-dessus des prix pratiqués par ses camarades de chant. Résultat des courses, selon les estimations des spécialistes, la tournée pourrait générer jusqu’à 2,4 milliards de dollars. Un record absolu.

Le Times a fait de Beyoncé Knowles Carter la femme la plus influente au monde en 2014. Forbes, qui l’a installée dans un classement du même type depuis des années, estime sa fortune à 540 millions de dollars. Très loin cependant de celle de son cher et tendre Jay-Z, premier rappeur milliardaire de l’Histoire, qui aurait doublé son pactole l’an passé et serait désormais assis sur 2,5 milliards de dollars. Voilà pourquoi, comme d’autres vont acheter une robe, le power couple vient de payer comptant la maison la plus chère de Californie, un bijou de béton de 3000 mètres carrés signé Tadao Ando, à 200 millions de dollars.

PHOTO PARIS MATCH 2787 mètres carrés, vue imprenable sur le Pacifique : pour 200 millions US, les Carter – Beyoncé et Jay-Z – se sont offert cette villa au design d’exception sur la baie de Paradise Cove, à Malibu, surnommée la « baie des milliardaires ».

La « modeste » propriété leur servira de « pied-à-terre pour le week-end », les ­Carter lui préférant leur domaine de Bel Air, acquis en 2017 pour une somme tout aussi indécente. Beyoncé a le sens des affaires. L’immobilier n’a pas de secret pour elle, les placements boursiers non plus. Quand les fondateurs d’une jeune société de VTC nommée Uber lui ont proposé 6 millions de dollars pour faire le spectacle lors d’un gala d’entreprise à Las Vegas, elle a demandé à être payée en actions. Malin, ­l’investissement.

Une enfance sur scène

Mais Beyoncé a surtout l’art et la manière de maîtriser son image. Un héritage familial : sa mère, Celestine Beyoncé, était une styliste et couturière de talent. Sentant chez sa fille une certaine fibre artistique, elle l’inscrit, haute comme trois pommes, à des cours de danse. Pour l’anecdote, c’est son professeur qui, l’entendant fredonner, décèle ses capacités vocales hors normes.

Dès ses 10 ans, Beyoncé intègre un groupe formé par un producteur de musique dans l’ambition de leur faire gagner un télécrochet. Les Girl’s Tyme seront très vite sorties de la compétition. La faute à un mauvais choix de chanson, selon Beyoncé, qui affiche déjà un sacré caractère. Mais les parents de la petite s’accrochent, son père va même jusqu’à ­larguer son job de vendeur d’équipements médicaux afin de se concentrer sur la carrière de sa fille. Et ça paye : après un rapide ­passage dans la ­maison de disques de Metallica et des Doors, la gamine et ses copines signent chez Columbia Records. Les Destiny’s Child sont nées.

De ses premières notes à sa séparation, le trio sera habillé par Celestine. Et maman a l’œil. Ses looks branchés, typiques du début des années 2000, inspireront toute une génération. Beyoncé Knowles, Kelly Rowland et Michelle Williams se montrent sexy sans jamais tomber dans la ­vulgarité. Et n’hésitent pas à faire passer des messages bien sentis. Hors de question d’être de ces girls bands qui se remuent uniquement pour le plaisir des yeux, sur des paroles sans substance. Elles écrivent leurs chansons, prennent leurs décisions.

PHOTO PARIS MATCH La chanteuse célèbre au champagne les quatre Grammy Awards obtenus le 5 février, faisant d’elle l’artiste la plus récompensée de tous les temps.

Face à ses camarades oubliées dès la fin du bal, Beyoncé ­dessine déjà les contours de celle qu’elle ambitionne de ­devenir : Queen Bey, la femme de tous les records, la voix de toutes les minorités, la superwoman engagée qui ne lâche jamais les commandes. « Chaque détail est intentionnel », dit-elle dans Homecoming, le premier des trois documentaires commandés par Netflix (pour la bagatelle de 60 millions de dollars), qu’elle a écrit, produit et réalisé.

Chacune de ses prises de parole est réfléchie, chaque apparition publique pensée. Ses concerts se jouent sur une partition millimétrée qu’elle conçoit elle-même, du choix des danseurs à l’intensité de l’éclairage, en passant par la hauteur et la forme des décors. Aucun cheveu ne doit oser dépasser.

La chanteuse s’éclipse d’ailleurs à plusieurs reprises – six fois sur le Renaissance World Tour – pour ne pas laisser une malheureuse trace de ­mascara ou une goutte de sueur gâcher la fête. Et alors que la majeure partie des artistes portent les mêmes tenues de scène sur l’ensemble de leur tournée, elle prévoit un dressing complet 100 % couture à chaque rendez-vous. Une robe bleu électrique et une combinaison rouge sang Off-White à Londres, une tenue de sirène Valentino à Bruxelles, un body à paillettes Balmain à Stockholm…

Pour la voir en Loewe et en Courrèges, notamment, le public parisien a dû attendre de longues minutes comblées par des vidéos de la star bougeant au ralenti sur un écran immense, diffusant un discours engagé. « Quiconque contrôle les médias contrôle les esprits », lit-on. Faux : seule Beyoncé contrôle Beyoncé. Et pour l’interprète de Single Ladies, le scandale n’est pas une option. De quoi rassurer les marques, ­d’ailleurs nombreuses à l’avoir choisie pour égérie, de Pepsi à L’Oréal.

Dernier braquage en date, les Carter, mari et femme, sont devenus les visages de ­Tiffany & Co. Un scintillant coup de communication qui permet au joaillier favori d’Audrey Hepburn de gonfler son volume de ventes. Et au couple de ­réussir une entrée royale dans la grande famille LVMH où trônaient déjà Rihanna et ­Pharrell Williams.

PHOTO PARIS MATCH Arrivée à Newcastle (Royaume-Uni), pour son concert à Sunderland le 23 mai, à bord du jet privé qu’elle a offert à son mari pour son anniversaire.

Des succès… et des échecs

Mais Beyoncé sait aussi prendre des risques, et l’a parfois payé au prix fort. En 2016, au moment de lancer sa marque de sportswear Ivy Park, elle s’associe avec sir Philip Green, alors propriétaire de Topshop. L’accord prévoit que les parts soient divisées de façon égale, mais le mariage prend l’eau et, à peine deux ans plus tard, le divorce est prononcé. La native de Houston garde le contrôle de la marque et se tourne vers Adidas. La firme allemande voit une opportunité inespérée d’imiter Puma. Le rapprochement avec Fenty, la marque de Rihanna, entamé en 2015, avait en effet fait s’envoler de 40 % les ventes de ­baskets féminines. Adidas promet 20 millions de dollars par an à Beyoncé.

Seulement ­l’addition se révélera bien plus élevée. ­Certains membres de la direction reprochent à la star de faire cavalier seul et s’agacent que le logo aux trois bandes soit réduit à une échelle lilliputienne sur les pièces Ivy Park. Ce qui serait sans doute resté un détail si l’alliance avait été un ­succès commercial.

Hélas, selon le Wall Street Journal, les ventes sont restées très en dessous des attentes et ont même chuté de plus de 50 % l’an passé, laissant un trou béant de 200 millions de dollars dans les chiffres du groupe. Il faut croire qu’un nom connu, même Beyoncé, ne suffit pas à séduire le client… Le géant ­germanique, subissant déjà de plein fouet le fiasco de son partenariat avorté avec Kanye West, a préféré mettre fin à son contrat avec Mrs ­Carter, qui aurait dû ­courir jusqu’à la fin 2023.

PHOTO PARIS MATCH Chargement du bus transportant les bagages de Beyoncé et de Jay-Z, à Londres le 22 mai.

Sauf qu’on ne laisse pas Beyoncé dans un coin. Aussitôt après l’annonce, la Queen a dévoilé une nouvelle collaboration, cette fois avec Balmain. La maison, portée par Olivier Rousteing, a conçu, main dans la main avec sa styliste, un look répondant à chacune des 16 chansons de son dernier album, Renaissance. Une opération marketing de génie qui a permis à Beyoncé de rappeler à tous qu’elle est la seule artiste féminine à avoir vu chacun de ses disques se hisser directement en haut des classements américains.

Cet incroyable palmarès ne l’a pas empêchée de s’occuper de ses trois bambins, les jumeaux Sir et Rumi, nés en 2017, et Blue Ivy, 11 ans. La gamine l’accompagne et danse à ses côtés pendant sa tournée. Elle aussi a récemment fait parler d’elle en enchérissant jusqu’à 80 000 dollars pour une paire de boucles d’oreilles en diamants. En 2011, Beyoncé dans Run the World interrogeait : « Qui dirige le monde ? » Une chose est sûre, depuis plus de 20 ans, au royaume de l’industrie musicale, ce sont les Knowles-Carter.